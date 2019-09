DHA YURT BÜLTENİ - 6

Kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 2'si asker 27 yaralı (2) -Yeniden

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek Suriyeli kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi. Kazada, 6 kişi öldü, 2'si asker, 27 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Reyhanlı- Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarındaki askeri yasak bölgede meydana geldi. Sınır dışı edilecek olan Suriyeli kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 2'si asker, 27 kişi de yaralandı. Yaralılar Reyhanlı ve Hatay Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Valiliği, kazaya ilişkin açıklama yaptı. 6 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, "İlimiz Reyhanlı ilçesinde sabah saatlerinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 2'si askeri personel olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Kaza yeri

- SKivil askeri araçlar

- Askeri kule

- Kaza yapan aracın çekici ile olay yerinden kaldırılması

- Reyhanlı devlet hastasi

- Ambularslar

- Hastaneye gelenler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay), ()

=================

(ÖZEL)- Teröristler kazdıkları tünel ve mevzileri betonla güçlendiriyor



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünel ve hendekleri betonla güçlendiriyor.

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler kepçe yardımıyla hendek ve tünel kazı çalışmalarına devam ediyor. Teröristlerin yapımı biten tünelleri ise betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgeye gelen beton mikserleri ile hazırlanan tünellere beton dökülürken, iş makineleri ile de betonu kuruyan tünellerin üzerlerine yerinin beli olmaması için tekrar toprak dökülerek kapatılıyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Tünel kazan kepçelerin çalışması

-Fazla toprağın kepçe yardımıyla başka araca yüklenişi

-Tamamlanan tünelin üstünün kepçe yardımıyla kapatılışı

-Teröristlere ait kum torbalarıyla çevrili mevzi

-Tünel alanına gelen beton mikseri

-Tünelin çeşitli bölgelerine beton boşaltan mikseri

-Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 185 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)

=====================

Bayramiç elması üreticinin yüzünü güldürdü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde hasadına başlanan elmada bu yıl yüksek rekolte ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. Toptan satışlarda 2 liradan alıcı bulan elmada bazı üreticiler elmasını hemen satarken, bazıları ise soğuk hava deposuna koydukları ürünlerini kış aylarında daha yüksek fiyatla satmayı hedefliyor.

Kaz Dağı'nın eteğindeki meyve bahçelerinde yetişen elmalar kendine has aroması, rengi ve lezzeti ile ön plana çıkıyor. Özellikle metropol kentlerdeki market ve pazar tezgahlarında vatandaşın ilk tercihi olan Bayramiç elmasının hasadı da bugünlerde tüm hızıyla sürüyor. Hasat nedeniyle meyve bahçeleri işçilerle doldu. Elma hasadı üreticinin yüzünü güldürmekle kalmadı, yarattığı istihdam nedeniyle bir çok kişiye de ekmek kapısı oldu.

'BAYRAMİÇ ELMASI ÖZELDİR'

İlçede yaklaşık 150 bin ton civarında elma üretimi yapıldığını belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Bayramiç elması özeldir. Bunun bir çok sebebi bulunmakta. Alpler'den sonra Kaz Dağları'nın en fazla oksijen deposuna sahip olması, filoranın, gece ve gündüz sıcaklığının farklı olması, Kaz Dağları'ndaki endemik bitki türlerinin süprüntüleri ve rüzgar esintisi gibi bir çok etkileri var. Diğer bölgelere göre hasad biraz daha geç oluyor. Açıkçası Bayramiç elması bölgemizde aranan bir elmadır. İnce kabukludur, lezzetlidir. Tüketici yediği zaman devamlı bu elmayı aramaktadır" dedi.

'BU RAKAMLARLA KAZANMAMAK İMKANSIZ'

Elmanın üreticiden 1,5 ila 2 lira arasında fiyatla toptan alındığını belirten Pehlivan, “Fiyatlar bu yıl biraz iyi. Bu rakamlarla kazanmamak imkansız. İnsanlar biraz nefes alabildi. Geçen yıl 80 kuruştan 1,5 liraya kadar fiyat vardı. Bu sene 1,5 liradan başlayıp 2 liraya kadar giden fiyatlar var. Elmamız metropol kentlerde söz sahibi ve gözde. Ürünlerimizin bir katma değeri var. Ama bizim İç Anadolu tarafına açılmamız gerekiyor. İlçemizdeki 150 bin ton elma üretimi daha da artırılabilir. Biz meyveci bir ilçeyiz. Meselenin özü üreticinin para kazanmasıdır. Üretmek için bir sorun yok" diye konuştu.

'MESELE ARACILARIN İNSANLARI YORMASI'

Hem üreticinin hem de tüketicinin memnun olması gerektiğine dikkat çeken Pehlivan, "Ama son zamanlarda genel ana sorun şu. Tarım ürünlerinde tüketici de, üretici de memnun değil. Mesele aracıların insanları çok yorması. Devletimizin bu aracılık sistemine bir an önce çözüm üretmesi gerekiyor. Bu bir tek elmada değil. Nektarinde de böyle. Bugün bakın nektarin 3 ile 5 lira arasında bir fiyatlarda geziyor. Bugün İstanbul'da kıyı semtte bir manavda nektarinin kilosu 15 lira. Tüketici bunu nasıl alıp yiyebilecek. Bayramiç elması 13 lira. Bizim burada üreticiden alış fiyatı 1.5 ile 2 TL arasında gezmektedir. Yani bu bir çelişki bence. Benim dikkat çekmek istediğim konu; üretici ürettiğinden memnun, fakat piyasa şartlarına göre kazanamıyor. Tüketici de pahalılıktan yiyemiyor. Sonuçta ezilen kesim hem tüketici hem de üretici oluyor. Bunun ara unsurlarını ortadan kaldırmak gerekiyor" dedi.

'HEM REKOLTEDEN HEM DE FİYATLARDAN MEMNUN'

Çırpılar köyünde 15 yıldır meyvecilik yapan emekli öğretmen İlhami Özenç de bu yıl elmada hem rekolteden hem de fiyatlarden memnun olduklarını söyledi. Toplam 30 dönüm elma bahçesi bulunduğunu ve yaklaşık 150 ton ürün hedeflediğini belirten Özenç, şöyle konuştu:

"Elma fiyatlarında bu yıl bir hareketlilik var. Önceki yıllarda maliyeti dahi tatmin edici bir fiyat yoktu. Ama bu yıl fiyatların iyi olacağı düşünülüyor. Şuanda geçen yıla göre 50 kuruşluk bir artış mevcut. Bu da üreticiyi memnun ediyor. Tabi elma kış aylarında daha değerli oluyor. Şuanki fiyattan daha iyi bir fiyata satmayı düşündüğümüz için hasadını yaptığımız elmalarımızı soğuk hava deposunda bekletiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

-Elma bahçelerinin drone ile havadan görüntüsü.

-Elma bahçelerindeki hasat döneminden genel ve detay görüntüler.

-İşçilerin elmaları toplamasından görüntü.

-İsmail Pehlivan ile röp.

-İlhami Özenç ile röp.

-Soğuk Hava deposunda elma kasalarının toplanmasından görüntü.

-Burak Gezen anonslar.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

========================

Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (2)

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da oğlu 10 yaşındaki Y.B. ile oturduğu evde göğsünden bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin ayrı yaşadığı eşi Mehmet B., Isparta'ya giderken polis ekiplerince gözaltına alındı. Mehmet B., ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Diğer yandan Mehmet B.'nin daha önce gözaltına alınan kardeşi Halil B.'ye ait 07 ERJ 13 plakalı otomobil ise incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Ekiplerin, olay yerindeki incelemesinden sonra İnan B.'nin oğlu Y.B., polis ekipleri eşliğinde eve girerek gözlüğünü ve bazı eşyalarını aldı. Bu sırada olay yerine gelen İnan B.'nin yakınları gözyaşı döktü. İnan B.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Alanya ilçesinde toprağa verilecek.

HABER: Bülent TATOĞULLARI - ANTALYA ()

============================

İtfaiyecinin yılanın başını demir çubukla ezmesine inceleme

Antalya'da, dün eve giren yılanı yakalamak için olay yerine giden itfaiye eri, başını cadde ortasında demir çubukla ezdiği hayvanı telef etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kepez ilçesindeki eve yılan girdiği ihbarı üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekibi olay yerine gitti. Ellerindeki özel aparatla yakaladıkları yılanı caddeye çıkaran itfaiyecilerden biri, başını demir çubukla ezdiği hayvanı telef etti. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı, izleyenler ise itfaiye erine tepki gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Kısa, "Bu tür vakalara müdahale prosedürümüz vardır. Özel aparatlarıyla yılanı yakalayıp, hayvanat bahçesi yetkililerine bilgi vermeleri ve teslim etmeleri gerekiyordu. Eğer hayvanat bahçesi bu hayvanı teslim almazsa doğaya salınması gerekirdi. Bu müdahale şekli yanlış. Personele sorduğumda vatandaşlar, kendisine 'Öldürün, tekrar evimize girecek' demiş. Bu sözlerin etkisinde kalan personel böyle bir şey yapmış" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Yılanın itfaiye eri tarafından öldürülme anı

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Antalya-)

===========================

Madonna, sağlıklı yaşam detoksu için Antalya'ya geliyor

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, New York Manhattan'daki evine Türk hamamı yapan şirketin davetlisi olarak ekim ayı sonunda Antalya'ya geliyor. 12 gün detoks programı uygulanması planlanan Madonna, Antalya'nın tarihi ve turistik mekanlarını da gezecek.

Antalya'da, alternatif sağlık turizmine ağırlık veren Rixos Downtown Otel bünyesindeki Med World Sağlıklı Yaşam Merkezi, dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'yı ağırlayacak. Madonna'nın New York Manhattan'taki dairesine 400 bin dolar değerinde 900 metrekarelik SPA merkezini kuran Elif Çağla Ural tarafından açılan sağlıklı yaşam merkezinde 12 gün detoks programına girmesi planlanan Madonna için tüm ayrıntılar düşünüldü. Otelin kral dairesinde kalarak, 24 saatini detoks programına göre yaşayacak olan Madonna, programın ardından ülkesine geri dönecek.

AŞÇISI DA BESLENME ÜZERİNE EĞİTİM ALACAK

Merkezin kurucusu Elif Çağla Ural, Madonna'nın gelişinin ekim ayının son haftası olarak belirlendiğini anlattı. Madonna'nın Antalya'ya iki yardımcısı, aşçısı ve koruma ekibiyle geleceğini aktaran Ural, "Aşçısını getirmesi çok önemli. Madonna, özel aşçısının ona uygulayacağımız beslenme programını öğrenmesini istiyor. Sağlıklı yaşama önem veren bir sanatçı. Manhattan'daki evine yaptığımız Türk hamamı projemizde de tüm ayrıntılara çok önem vermişti" dedi.

SABAH BAŞLAYIP AKŞAM BİTECEK YENİLENME SEANSLARI

Madonna'nın Antalya'ya geldiği ilk gün tam donanımlı check-up yapılacağını ardından yenilenme işleminin başlayacağını aktaran Ural, "Sabah uyanma saatinden yiyeceği besinlere, yatacağı saatten detoks uygulamalarının her anını ayrı ayrı programlayacağız. 12 gününü bize ayıracak. 12'nci günün sonunda tamamen yenilenmiş bir Madonna'yı ülkesine göndereceğiz" diye konuştu.

ÇİN TIBBINA ÖNEM VERİYOR

Madonna'nın Çin tıbbına ilgi duyduğunu bildiklerini aktaran Ural, "Geleneksel tıp ve Çin tıbbı uygulamalarımızın yanı sıra, detoks çalışmalarımız olacak. Madonna'ya burada unutamayacağı bir sağlıklı yaşam programı hazırlıyoruz. Aynı zamanda Aspendos Antik Kenti ve Kaleiçi'ni gezmek istediğini de bize iletti. Gezi programlarını da sağlıklı yaşam programımıza göre ayarlayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Sağlık yaşam merkezinden görüntü

- Yüz masajı yapılırken görüntü

- RÖP: Elif Çağla Ural

- Şirketin Madonna'nın New York'ta evine yaptığı hamam resimleri

- Muhaberi İbrahim Laleli'nin anonsu

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

===========================

Kedi ile farenin oyunu kameralara böyle yansıdı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kedi ile farenin oyunu kameralara yansıdı. Görüntülerde farenin kediden kurtulma anları da cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Gelibolu ilçesi Kavak beldesinde bir akaryakıt istasyonu yakınlarında kedi ile farenin oynadığını gören Anıl Marangoz, bu anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, kedinin kendisinden kurtulmak isteyen fareyi zaman zaman ağzına alıp, patileri arasında oynayıp yuvarlaması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Kediden kaçmak isteyen fare ise her defasında kedi tarafından yakalandı.

Çizgi film karakterleri Tom ve Jerry'i anımsatan bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Kedinin fare ile oynamasının cep telefonu görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

==========================

Adana'da provokasyon iddiasıyla gözaltına alınan 38 kişiye adli kontrol kararı

Adana'da, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasıyla sosyal medya yaptıkları paylaşımlarla halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve evlerine zarar verilmesine neden olduğu öne sürülen 7'si kadın 38 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz 19 Eyül'de merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.K., aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı evine götürüp taciz etti. Olay mahalleyi ayağa kaldırdı. Yüzlerce kişi, A.K.'nin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi. Polisin biber gazıyla müdahale etmesiyle kalabalık dağıldı. Olayın ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda şüphelinin yabancı uyruklu olduğu iddia edilince olaylar yeniden alevlendi. Çevre mahallelerde toplanan yüzlerce kişi, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin iş yerleri ve araçlarına saldırıp, zarar verdi. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı güçlükle dağıtıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Halkın sokağa çıkıp, yabancı uyruklu kişilerin mallarına zarar verilmesine neden olan provoke edici paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 138 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 100'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 7'si kadın 38 kişi ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 38 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA, ()-