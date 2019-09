DHA YURT BÜLTENİ - 6

Adana'da provokasyon iddiasıyla gözaltına alınan 38 kişi adliyede

Adana'da, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasıyla sosyal medya yaptıkları paylaşımlarla halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve evlerine zarar verilmesine neden olduğu öne sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 138 kişiden 7'si kadın 38'i adliyeye sevk edildi, 100 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Perşembe günü, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.K., aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı evine götürüp taciz etti. Olay mahalleyi ayağa kaldırdı. Yüzlerce kişi, A.K.'nin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi. Polisin biber gazıyla müdahale etmesiyle kalabalık dağıldı. Olayın ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda şüphelinin yabancı uyruklu olduğu iddia edilince olaylar yeniden alevlendi. Çevre mahallelerde toplanan yüzlerce kişi, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin iş yerleri ve araçlarına saldırıp, zarar verdi. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı güçlükle dağıtıldı.

Halkın sokağa çıkıp, yabancı uyruklu kişilerin mallarına zarar verilmesine neden olan provoke edici paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 138 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 100'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 7'si kadın 38 kişi ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Komşu cinayetinde 'küfür' iddiası

Adana'da, Murat Kor'u (41) öldürüp, eşini yaralayan E.İ. ve C.A. tutuklandı. Zanlıların Kor çiftini küfürlü konuşmaları nedeniyle vurduklarını söyledikleri öğrenildi.

Olay, 17 Ağustos'ta Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonunda oturan Murat Kor ile ablası Münevver Kor (43) motosikletli kişiler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Murat Kor ve ablası Münevver Kor hastaneye kaldırdıldı. Yaralılardan Murat Kor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin yüzlerini gizlediğini saptadı. Aynı zamanda polis Kor'un, evde eşiyle yaşadığını ve küfürleştiklerini öğrendi. Küfürleri duyan komşusu E.İ.'nin (35) kendisine tepki gösterdiğini öğrenen ekip, soruşturmayı genişletti. Önceki gün E.İ. ve aynı mahalledeki arkadaşı C.A.'yı (38) gözaltına alan polis şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü. E.İ. sorgusunda, komşusu Murat Kor'u eşiyle tartıştığı sırada küfrettiğini, bundan rahatsızlık duyup uyardığını, kendisini terslemesi üzerine de korkutmak amacıyla olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü bildirildi. E.İ. ve C.A. işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

26'NCI Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bugün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Altın Koza Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve çok sayıda kişi katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivalin başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Cannes Film Festivali'nden sonra en önemli festivallerin başında Adana Altın Koza Film Festivali'nin geldiğini söyleyen Karalar, "Adana kültür ve sanat kenti. Bünyesinden çok sayıda değerli sanatçı çıkmış bir yer. Altın Koza Film Festivali bu kentin en önemli simgelerinden. Bu sene de tamamen işi bilen bir kadroyla hazırlanmış çok güzel bir festival olacak" dedi.

Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Altın Koza Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise Adana Altın Koza Film Festivali'nin eski günlerine döndüğünü kaydetti.

Tanık olarak çağrıldığı 'duruşma'da evlilik teklifi

Antalya'da yaşayan avukat Bilge Kağan Konyalıgil (29), öğretmen olan kız arkadaşı Duygu Aygüzer'e (29) sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Konyalıgil, tanık olarak dinleneceğini belirttiği sevgilisine, kurgu duruşmada evlilik teklif etti. Konyalıgil, teklifi kabul eden Aygüzer'le geçen hafta sonu evlendi.

Antalya Barosu'na kayıtlı 4 yıllık avukat Bilge Kağan Konyalıgil, 2015 yılının Ekim ayında arkadaşları aracılığıyla özel eğitim öğretmeni Duygu Aygüzer ile tanıştı. Bir yıl sonra ilişkileri başlayan ikiliden Konyalıgil, sevgilisine evlilik teklifinde bulunmak için ilginç bir plan yaptı. Konyalıgil, gizli yürütülen bir dosyada tanıklığına ihtiyaç duyulduğunu söylediği sevgilisini mahkemeye çağırdı. Konyalıgil, hazırladıkları tebligatı da sevgilisinin adresine gönderdi. Duygu Aygüzer, 'tanık' olarak dinleneceğini düşünerek adliyeye geldi. Aygüzer, kurgulanan duruşma sırasında ifade verirken sevgilisinin cebinden yüzük çıkartıp evlilik teklifinde bulunması üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Hakim rolündeki kişinin 'Kabul ediyor musun?' diye sorması üzerine Aygüzer, 'Evet kabul ediyorum' dedi. Bu cevap salondaki herkes tarafından ayakta alkışlandı.

'MÜEBBET EVLENME CEZASI'

Aygüzer'in yanıtının ardından hakim rolündeki kişi, "O zaman ben de size hükmü okuyacağım" diyerek, şöyle konuştu: "Sanıklar Duygu Aygüzer, Avukat Bilge Kağan Konyalıgil'in, birbirlerini sevmelerine rağmen evlenmekten kaçınma suçundan eylemlerine uyan 4723 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 128. maddesi uyarınca birlikte yuva kurarak yaşama, birlikte bir yastıkta kocama suretiyle müebbet evlenme cezasıyla cezalandırılmasına, her iki sanık hakkında iyi günde kötü günde ömür boyu birbirini sevip saymak, birbirlerini üzmeden hayatın akışı içinde karşılarına çıkacak her türlü sorunu aşk ve sevgi içinde birlikte çözmek tedbirinin uygulanmasına, aynı madde uyarınca vatana millete hayırlı en az 3 çocuk yapma ve yetiştirme tedbirinin uygulanmasına, özel mahkemenin ömür boyu sağlık, mutluluk, başarı ve esenlik dileklerinin sanıklara ihtar edilmesine ihtar edildi. Yargılama giderlerinin sanık Kağan üzerine bırakılmasına, tarafların Antalya 17. Özel Sevgi Mahkemesi personelinin tanıklığıyla her türlü yasa yolu kapalı ve kesin olarak verilen karar açık olarak okundu ve anlatıldı. Tebrik ederim."

Tekliften bir süre sonra nişanlanan ikili, geçen hafta sonu Lara'daki bir plajda dünya evine girdi. Genç çifti mutlu günlerinde avukat ve öğretmen arkadaşları yalnız bırakmadı.

'UNUTULMAZ BİR ANIMIZ OLDU'

Avukat Bilge Kağan Konyalıgil, evlenmeden önce eşiyle 3 yıldır ilişkilerinin sürdüğünü belirterek, evlilik teklifinin ayrıntılarını anlattı. Konyalıgil, "Sevdiğim kıza evlenme teklif edecektim. Farklı bir şey olmasını istedim. Kendime 'Neden mahkeme salonunda teklif etmiyorum' diye sordum. Bunu gerçekleştirmek için bir mahkemeyle görüştük. Onlar da sağ olsunlar yardımcı olacaklarını söylediler. Biz de Duygu hanımı bir dosyaya çağırdık. O ilk başta 'Benim tanıklıkla ne işim var?' dedi. Ben de ona çalıştığı işyeriyle ilgili gizli bir soruşturma yürütüldüğünü, bu nedenle mahkemenin tanıklığına ihtiyaç duyduğunu söyledim. İkna oldu. Tanıklık yaptığı sırada ben de tanığa bir sorum olduğunu söyledim. O anda kendisine evlenme teklif ettim. Oradaki misafirlerin de bundan haberi vardı. Bizleri alkışladılar. Unutulmaz bir anımız oldu" diye konuştu.

Duygu Konyalıgil ise yaşananlardan haberdar olmadığını belirterek, "Benim bugüne kadar mahkemeyle işim olmadı. Konunun ne olduğunu da bilmiyordum. Sadece gizli bir soruşturma yürütüldüğünü söylediler. Duruşmadan da bir an önce çıkmak istiyordum. Ama böyle bir şeyle karşılaştım. Birden bana evlenme teklif etti. Şaşırdım. Etrafıma baktım, mahkemedeyiz. 'Neler oluyor' dedim. Tabi ki teklifine 'evet' dedim. Ama sonrasında olayın kurmaca olduğunu anladım. Hepsi işin içindeydi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizim için unutulmaz bir evlilik teklifi oldu" dedi.

Boğaların yaraladığı kadın taburcu oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde, seyircilerin arasına giren 2 boğanın yaraladığı Müceylan Özdemir (57), tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yatağan Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yatağan Boğa Güreşleri, dün Orman Kavşak Sahası'ndaki arenada yapıldı. 140 namlı boğanın katıldığı güreşleri, yaklaşık 5 bin kişi izledi. Ancak boğa güreşleri sırasında istenmeyen bir olay da yaşandı. Açık kalan kapıdan kaçan 2 boğa, seyircilerin arasına girdi. Büyük panik yaşanan olayda boğalar, Müceylan Özdemir'in üzerinden geçti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda ezikler olan Özdemir, tedavisinin ardından taburcu edildi.

HABER: YATAĞAN (Muğla), ()

===============================

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (4)

MUTLULUKLARI FOTOĞRAFTA KALDI

Kazada Hakan Umuç ile 3 oğlu Yusuf Kenan, Yavuz Selim ve henüz 6 aylık olan Yunus Emre Uluç hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Hakan Umuç'un Sarıkamış Devlet Hastanesinde görev yaptığı belirlendi. Baba Hakan Umuç ile ölen oğulları Yusuf Kenan ve Yavuz Selim'den geriye birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı.

