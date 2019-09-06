DHA YURT BÜLTENİ - 6

Yol vermediğini öne sürdükleri otobüsün camını kırıp şoförü darbettiler

Bursa'da 3 kişi, yol vermediği gerekçesiyle önünü kestikleri belediye otobüsünün camını kırıp, şoförü Gökhan Bağcı'yı (35) darbetti. Darp raporu alan Bağcı, kaçan şüphelilerden şikayetçi oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşçan Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 JBK 70 plakalı otobüsün şoförü Gökhan Bağcı, caddeye çıkmak isteyen otomobile korna çaldı. Bağcı'nın kendilerine yol vermediğini öne süren otomobildeki 3 kişi, otobüsün önünü kesti. Aşağı inen 3 kişi, otobüsün camını kırıp Gökhan Bağcı'yı darbetti. Çevre sakinlerinin araya girmesinin ardından 3 şüpheli, otomobillerine binip uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bağcı, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bağcı, yapılan müdahalenin ardından darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

Gökhan Bağcı, otomobilin drift yaparak caddeye çıkmaya çalıştığını belirterek, "Yol verme tartışmasından dolayı 3 kişi önce otobüsün camını kırdı, sonra beni darbetti. Daha sonra kaçtılar, şikayetçiyim" dedi.

Bağcı'nın şikayeti üzerine polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralanan şoförden detaylar

-Ambulansın gelişi

-Şoförün polise olayı anlatması

-Sağlık ekiplerinin şoföre müdahalesi

-Şoför Gökhan Bağcı röportaj

-Detaylar

Süre: 02.53 Boyut: 323 MB

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

========================

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyede

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kadın şüphelinin annesi, "Yaktınız beni" diye gözyaşı döktü. Annesinin bu sözleri üzerine genç kadın da gözyaşlarına boğulup, "Özür dilerim" anne diye cevap verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, sokak satıcılarına yönelik Özel Harekat timlerinin de desteğiyle drone destekli operasyon düzenlendi. 120 polisin katıldığı operasyonda, 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 13 bin 295 uyuşturucu hap, 4,83 gram skunk, 0,32 gram esrar, 2 tabanca ve 52 mermi, 1 pompalı tüfek ve 28 kartuş ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bir kadın şüphelinin annesi, "Yaktınız beni" diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada kızı da gözyaşlarına boğuldu, "Özür dilerim anne" diye cevap verdi.

Görüntü dökümü:

-----------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmeleri

-Operasyon görüntüleri

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,()

==================

Çukura düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Efe Bana, okul bahçesinde oynarken üstünden geçtiği sırada açılan sac kapakla örtülü 4 metrelik çukura düştü. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı hafif yaralı Bana, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.

Yıldırım Mahallesi Alankuyu Sokak'ta bu yıl hizmete başlayacak olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesine dün (perşembe) saat 18.00 sıralarında gelen Efe Bana, arkadaşlarıyla oynamaya başladı. Okulun arka bahçesine geçen Bana, ağzı sac kapakla örtülü 4 metrelik çukurun üstünden geçmek istedi. Üstünden geçerken kapak bir anda açılınca, çukurun içine düştü. Bana'nın yardım çağrısını duyan arkadaşları, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle kuyuya inerek kolundan yaralanan Bana'yı düştüğü 4 metrelik çukurdan kurtardı. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bana, tedavisi sonrası taburcu edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çukurun hangi amaçla açıldığı ise öğrenilemedi.

O anları anlatan Efe Bana, "Yürürken kapak yerinden çıktı. Aşağı düştüm" dedi. Vatandaşlar ise bir daha böyle bir kazanın yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Görüntü dökümü

-------------

- Efe Bana'nın kuyudan çıkarılması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

==================

Denizde fenalaşan Belçikalı turist yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, günübirlik tekne turunda girdiği denizde aniden fenalaşan Belçikalı turist 55 yaşındaki Eddy Henri Avandecaetsbeek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bodrum'a eşiyle tatile gelen 3 çocuk babası, Belçikalı turist Eddy Henri Avandecaetsbeek, geçen 4 Eylül'de eşiyle günübirlik tekne turuna çıktı. Tekne Poyraz Koyu'nda mola verdi. Burada denize giren Eddy Henri Avandecaetsbeek, aniden fenalaştı. Avandecaetsbeek'in suda yüzükoyun hareketsiz şekilde kaldığını farkeden teknedekiler karaya çıkartıp, suni solunum ve kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu. bir yandan da durum Sahil Güvenliğe bildirilip, yardım istendi. Deniz ambulansı ile koydan alınan Avandecaetsbeek Bodrum'a getirildi. Burada nakledildiği Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Avandecaetsbeek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Belçikalı turistin, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Belçikalı turiste ilk müdahalede bulunulmasından vatandaşlardan tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), ()

==================

FETÖ'nün 'Kırıkkale ablası'na 10 yıl hapis



Kırıkkale'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan, örgütün 'Kırıkkale il ablası', 'Nesibe' kod adlı Meryem Alkulak, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan Meryem Alkulak, geçtiğimiz yıl Ankara'da yakalanarak, tutuklandı. Alkulak hakkında Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına avukatı ile birlikte katılan Meryem Alkulak, savunmasında, 'Nesibe' kod adını kullanmadığını öne sürerek, örgütün sözde 'Kırıkkale il ablası' olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanık tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, Alkulak'ı, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

HABER: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

===================

