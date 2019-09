DHA YURT BÜLTENİ - 6

YURT BÜLTENİ - 6

Suriye sınırında havadan 3’üncü devriye

Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi’nin tam kapasite çalışmaya başlamasının ardından sınır hattında Türk ve ABD’li askerler tarafından 3’üncü hava devriyesi yapıldı.

Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik tehdidi sonlandırmak için askeri harekat sinyali verdiği Fırat’ın doğusunda kalan hatta Türkiye ve ABD tarafından güvenli bölge kurulması kararı alındı. Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından Suriye’nin kuzeyine kurulacak güvenli bölgenin Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi kararlaştırıldı. Mutabakatın ardından iki ülke askerlerinin müşterek hareket etmeleri için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde merkez kurması konusunda anlaşıldı ve 12 Ağustos günü çalışmalara başlandı. Müşterek Harekat Merkezi’nin alt yapısının iki ülke askeri yetkilileri tarafından oluşturulması ve tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından güvenli bölgedeki hava sahası Türkiye’nin de kullanımına açıldı. Bölgede insansız hava araçlarıyla görüntüler alınmaya başlamasının ardından iki ülke askerleri tarafından havadan helikopterle ortak devriye uçuşu yapıldı. Bugüne kadar iki kez yapılan ortak helikopter devriyesinin üçüncüsü ise bugün yapıldı.

Sabah saatlerinde Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelen Türkiye’ye ait 2 helikopter, ABD’ye ait 2 helikopterin de gelişinin ardından birlikte havalandı ve saat 11.00 sıralarında devriye uçuşuna başladı. Türkiye ve ABD’ye ait helikopterlerin, ortak keşif ve gözetleme yapılan devriye görevi kapsamında, Akçakale’nin karşısındaki Telabyad üzerinden Suriye’nin Resulayn kentine doğru gittiği görüldü. Daha önce olduğu gibi 1,5- 2 saat sürmesi planlanan devriye görevini tamamlamasının ardından helikopterlerin yeniden Akçakale’ye döneceği belirtildi.

Öte yandan iki ülke askerlerinin çalışma yürüttüğü Müşterek Harekat Merkezi’nde, güvenli bölgenin Türkiye sınırından itibaren derinliği konusunda uzlaşıya varılmasının ardından karadan da devriye faaliyetinin başlayacağı bildirildi.

PKK/YPG'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleri ile hendek ve tünel kazıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazıyor. Teröristlerin kazdıkları hendekleri, inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgedeki teröristlerin silahlı mücadele için tüm sivillere yönelik silahlandırma çalışması yaptığı öne sürüldü.

İzmir'de çıkan yangında 4 işletme zarar gördü

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç'ta, lavaş ekmek yapan bir fabrikada başladığı belirtilen yangın, bitişiğindeki 3 ayrı işletmeye daha sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Gece yangını haber alan diğer işletmelerin sahipleri, sabaha kadar iş yerlerinde bulunan ve zarar görmeyen malzemleri dışarı taşıdı.

Gaziemir ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 1203 Sokak'ta, iddiaya göre Suriye uyruklu bazı kişiler tarafından lavaş ekmek üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Bugün saat 01.00 sıralarında başlayan yangın, birbirine bitişik olan ve sandviç panelden imal edilen 3 ayrı iş yerine daha sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ne bağlı 22 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Ekiplerin çabalarına rağmen 3 saat sonra kontrol altına alınıp söndürülen yangında, ekmek üretimi yapan iki dükkanın yanı sıra, bir yemek şirketi ile mantı üreten bir fabrika kullanılamaz hale geldi. Gece yangını haber alan diğer işletmelerin sahipleri, sabaha kadar iş yerlerinde bulunan ve zarar görmeyen malzemleri dışarı taşıdı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gece üretim yapmadıklarını ve yangın haberini diğer işletme sahibi olan Suriyeli komşusundan aldıklarını söyleyen yemek şirketinin sahibi evli ve bir çocuk babası Hasan Özoğlu, "Gece saat 01.00'de haberimiz oldu. İki taraf da Suriye uyruklu vatandaşlar tarafından işletiliyor. Sağ yan tarafımdaki Suriyeli komşum aradı. Türkçesi de kötü, sadece 'Acil gel, acil gel' dedi. Geldik, işletme yanmış" dedi. İşletmeyi geçen yıl açtığını ve 20 kişinin çalıştığını söyleyen Özoğlu, maddi kaybının büyük olduğunu belirtti. Özoğlu, "İşerimiz sigortalı. Sigorta büyük bir ihtimalle yan tarafa rücu eder. Umarım maddi kaybımız, sigorta şirketi tarafından karşılanır. Karşılanmazsa bir hayat da bitti. Kapatıp gideceğiz. Bu zararı toparlama şansımız yok" dedi.

'HEPİMİZ MAĞDUR OLDUK'

İşletmenin üretim müdürü ve aynı zamanda aşçıbaşı Ercan Orhan ise, "Biz gece üretim yapmıyoruz. Gece aradılar, fabrikada yangın olduğunu söylediler. Yan tarafta ekmek fırını var. Oradan çıkan yangının diğer iş yerlerine sıçradığını söylediler. Biz burada birçok firmaya yemek üretimi yapıyoruz. Sabah saat 06.00'da çalışmalara başlıyoruz. Düğün salonlarına yönelik de yemek yapıyoruz. Ama şimdi mutfak kesinlikle kullanılamayacak halde" dedi. Üretim yapamayacakları için zor durumda olduklarını söyleyen Orhan, "700-800 kişilik firmalara yemek yapıyoruz. Firmaları mağdur etmemek için durumu onlara hemen bildirdik. Ama şimdi onlar da mağdur oldu, biz de mağdur olduk. Şu anda çok şaşkınız. Geceden beri buradayız. Sağlam şeyler var mı, kurtarabilir miyiz diye bakıyoruz" dedi.

Vali Pehlivan: Şırnak'ta eğitim seferberliği başlatıyoruz

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, katıldığı '2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda, eğitimde seferberlik başlattıklarını söyledi.

Şırnak Valisi Pehlivan başkanlığında, '2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya Vali Pehlivan'ın yanı sıra Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, ilçe milli eğitim müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Pehlivan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın 35-40 yıldır eğitimsiz ortam oluşturmaya çalıştığını söyledi. Kent merkezinde 2015-2016 yıllarında, hendek ve barikat olaylarında PKK'nın tahrip ettiği okulların yerine yeni okullar inşa edildiğini kaydeden Vali Pehlivan, şöyle konuştu:

"Şırnak'ın şartlarını biliyoruz. Son 35-40 yıldır bölücü terör örgütü insafsızca, vicdansızca, başta yöre halkının hakkını hukukunu gözetmeyen, sevgiden yoksun bütün değerleri alt üst etmeye yönelik hamlelerle hem güvensiz bir ortam hem umutsuz bir ortam, eğitimsiz bir ortam oluşturmaya çalıştı. Etkisi olmadı mı? Maalesef oldu. En son yaşadığımız çukur barikat olaylarında hem insanlarımız canlarını kaybetti. Hem Şırnaklı hemşerilerimiz, güvenlik güçlerimiz şehit oldular. Allah onlara rahmet eylesin. Hem de vicdanlarda da tahripler oluşturdular. Ama devletimiz çok şükür güçlü. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ilgili bütün bakanlıklarımızın seferber olmasıyla fiziki anlamda müthiş bir toparlanma yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. O yıkılan okul binaları yeniden onarıldı. Onarılması gerekenler onarıldı. Yeniden yapılması gerekenlerde yeniden inşa edildi"

Vali Pehlivan, yeni atamalarla birlikte Şırnak'ta bu yıl 8 bin öğretmenin görev yapacağını belirterek, eğitim ve öğretim kalitesini artırma amacıyla seferberlik başlattıklarını söyledi.

Evin kömürlüğünde çıkan yangın, söndürüldü

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan, yandaki tandır evine de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Yalım Erez Yolu üzerindeki Sabahattin Ayaz'a ait evin kömürlüğünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak yandaki tandır evine de sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen mahalle sakinlerine ise ambulansta müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Uluslararası İzmir İş Günleri için bir araya geldiler

İzmir'de 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında Uluslararası İzmir İş Günleri toplantıları yapıldı. Fuara bu yıl 18'i bakanlık düzeyinde olmak üzere 40 ülkeden toplam 190 delegasyonun katılım sağladığını söyleyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantıda Türkiye ve İzmir ekonomisindeki olanakların, ticari potansiyellerin, işbirliklerinin ve teknik alt yapıların tanıtılacağını, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin güçleneceğini belirtti.

5-6 Eylül tarihlerinde yapılan Uluslararası İzmir İş günleri toplantısı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Müge Varol Ilıcak ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Genel Müdür Müge Varol Ilıcak, toplantıda yaptığı konuşmada İzmir fuarının, katılımcıların güçlü ticari bağlar tesis ettikleri, üst düzey devlet temsilcileri arasında görüşmelere imkan veren, dünyadaki yeniliklerin sergilendiği bir ortam olduğunu söyleyerek, fuarın bu anlamda dünyada öne çıktığını vurguladı. Fuar sayesinde kültürler arası etkileşimin güçlendiğini kaydeden Ilıcak, "Fuarın uluslararası arenadaki tanınırlılığını artırmak için ciddi anlamda çaba gösteriyoruz. Yıllardır tanınan fuarın 5 yıldır Ticaret Bakanlığı şemsiyesi altında iş günleri adı altında destek verdiğimiz faaliyetlerimizle bu büyük fuara katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. 88. İEF'de partner ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti olduğuna dikkat çeken Ilıcak, bu katılımın iki ülke arasında tüm ilişkilere çok önemli ivme kazandıracağını savundu. Ilıcak şunları söyledi:

"2019 yılında Türkiye Expo Pekin 2019'a etkin bir tanıtım yaptı. 9 Ekim tarihine kadar sürecek katılım aradaki mesafeleri, yolları, uzaklıkları tamamen ortadan kaldırarak ülkelerimizi birbirine yakınlaştırıyor. 2018 yılı itibarıyla Türkiye-Çin arasındaki ticaret seviyesi 23.6 milyar dolar seviyesinde. Türkiye her geçen gün güçlenen ekonomisi dış ticareti ile yeni iş birliği yaratmak yönünde hızla ilerliyor."

190 DELEGASYON KATILACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi partnerliğinde, Ticaret Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen iş günleri toplantısında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "88. İEF kapsamında düzenlenen bu toplantılarda partner ülkemiz Çin ve diğer konuk ülkelerin delegasyonları ile bakanlar, bürokratlar ve iş insanları düzeyinde önemli görüşmeler gerçekleşecek. Geçen yıl 12'si bakanlık düzeyinde olmak üzere toplam 24 ülkenin katılımın gerçekleştiği iş günlerinde bu yıl 18'i bakanlık düzeyinde olmak üzere 40 ülkeden toplam 190 delegasyon katılım sağlıyor. Türkiye ve İzmir ekonomisindeki olanakların, ticari potansiyellerin, işbirliklerinin ve teknik alt yapıların tanıtılacağı bu toplantıların ilk gününde ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkiler güçlenecek. Umuyorum ki tüm taraflar için bereketli işbirliği olanakları kurulacaktır" dedi.

Toplantıya katılan konuk ülkelerin tanıtımının yapılacağını da ifade eden Başkan Tunç Soyer şöyle devam etti:

"İzmir 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip. Bir liman kenti olarak kurulan İzmir her zaman ticaret şehri olmuş. Bu sayede 1800'lerin başından itibaren dünyanın en varlıklı ve en gelişmiş metropollerinden biri olmuş. Batıda genel ifadeyle güneşin doğduğu yer diye tarif edilen levant bölgesinin en gelişmiş limanına sahip olan İzmir o dönemin ticaretinin önemli bir kısmının gerçekleştiği yer olmuş. Tam da bu nedenle araştırmacılar İzmir için ön Asya'nın başkenti tanımını yapmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'in bu tarihsel karakterine yaslanan 23 strateji hazırladı. Bu amaçları birbiriyle bütünleştiren iki mesele ekonomi ve demokrasidir. Dünya her geçen gün değişiyor. Bizlerin yöneticiliğini yaptığı şehirler, doğrudan halkın iradesiyle geleceği şekillendiriyor. Bu gerçeklik şehrin ekonomisini canlandırmak için birbirinden farklı projelere önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Ülkemiz ve dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcıları bir araya getirerek İzmir'in tarihsel rolünün olanaklarından yararlanmalarını mümkün kılarak birlikte kazanmanın önünün açmaktır."

Toplantıda konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Ticaret Bakanlığı, Eximbank, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, İzmir Kalkınma Ajansı, Türkiye ve İzmir'in ekonomik olanaklarını içeren sunumlar yapıldı.

