DHA YURT BÜLTENİ- 6

'Güvenli bölge'de karadan devriye bekleniyor



Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi beklenen 'güvenli bölge' için geri sayım devam ediyor. Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulup, iki ülke askerlerinin havadan devriye görevi yapmasının ardından şimdi de teröristlerin silahlarıyla 'güvenli bölge' dışına çıkarılmasıyla karadan devriyelerin başlaması bekleniyor.

Türkiye'nin güney komşusu olan Suriye'de, 2011 yılı Mart ayında özgürlük ve demokrasi talebiyle gösteriler başladı. Orta Doğu ülkelerinde başlayan ve 'Arap Baharı' olarak adlandırılan süreçte yapılan gösteriler, Suriye rejiminin silahla karşılık vermesi ve sivillerin ölümüyle ülkeye yayıldı. Suriye ordusunun silah kullanımından vazgeçmemesi nedeniyle gösteriler, çatışmaya dönüştü ve 'Özgür Suriye Ordusu' ismiyle tek çatı altında toplanan rejim karşıtlarının silah kullanmasıyla ülkede iç savaş başladı. Özgür Suriye Ordusu, organize olmasının ardından ülkenin birçok bölgesinde kontrolü eline geçirdi. Aradan geçen sürede rejim karşıtı grupların arasında oluşan anlaşmazlıklarla terör örgütleri bazı bölgelerde kontrolü sağladı. Aynı süreçte rejim güçleri de ilerleyişini sürdürerek, kaybettiği bölgelerde denetimi yeniden ele aldı. Muhalifler ise kaybettikleri bölgelerden yapılan anlaşmalar ile tahliye edilerek İdlib'e yönlendirildi. Böylece rejim karşıtları tek bir noktaya sıkıştırılırken, terör örgütleri DEAŞ ile PKK/YPG alan kazandı. Terör örgütlerinin bu süreçte kontrolünde bulunan bölgelerden sınırda tehdit oluşturmaları, aynı zamanda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde kantonlarını birleştirmek için Fırat'ın batısına açılma hayali gündeme geldi. Türkiye bunun üzerine hem roket ve havanlı saldırıları sonlandırmak hem de sınırında terör koridorunun oluşmasını engellemek için 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı'nı düzenledi. Harekat kapsamında Cerablus ile Azez arasındaki bölge terör örgütlerinden arındırıldı; ancak tehdidin devam etmesi ve yapılan çağrılara rağmen teröristlerin silahlarını bırakmaması nedenimle 20 Ocak 2018'de bu kez Zeytin Dalı Harekatı düzenlendi. 18 Mart'ta zaferle sonuçlanan bu harekat ile de Afrin bölgesindeki terör varlığı sonlandırıldı. Her iki harekatta teröristlerden arındırılarak güvenli hale getirilen 4 bin kilometrekareyi aşkın alana da yüz binlerce sivilin geri dönüşü desteklenerek, huzur içinde yaşamlarına devam etmesi sağlandı.

FIRAT'IN DOĞUSU İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sınır ötesi harekatlar ile terör örgütü PKK/YPG'nin sözde kantonlarını birleştirerek oluşturmak istediği koridor hayalini sonlandıran Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör tehdidinin de sonlandırılması için çağrı yaptı. Terör örgütünün bunu gerçekleştirmemesi, ABD ve diğer batılı ülkelerin de bu konuda çeşitli bahaneler üretmesi nedeniyle Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı engellenmek istendi. Türkiye'nin kendisine verilen sözlerin tutulmaması ve terör örgütüne aynı süreçte silah desteği sağlanması nedeniyle operasyonun sınır güvenliği nedeniyle yapılacağı dile getirildi. Bunun üzerine 5-7 Ağustos'ta Ankara'da ABD ve Türk askeri heyetleri arasında görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde iki ülke askerleri, Türkiye'nin operasyon düzenlemeyi planladığı Suriye'nin kuzeyinde 'güvenli bölge' kurularak belirlenecek alanın teröristlerden ve silahlarından arındırılması konusunda mutabakat kalındı.

MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ KURULDU

Varılan mutabakatın ardından iki ülke askerleri ortak tesis edilmesi hedeflenen 'güvenli bölge' konusundaki tüm çalışmaların, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yürütülmesi kararlaştırıldı. 12 Ağustos'ta Şanlıurfa'ya gelen ABD'li ilk askeri heyet, çalışmaya başladı. ABD'nin üst düzey askeri komutanları ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile incelemelerde bulunduğu Akçakale'de, iki ülke askerleri tarafından Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Kurulan merkezde iki ülke askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde kurulacak 'güvenli bölge'de yürütülecek çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda uzlaşıya vardı.

HAVADAN DEVRİYE GÖREVİ BAŞLADI

Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçmesinin ardından Türk ve ABD askerleri, helikopter ile havadan devriye görevine başladı. ABD'ye ait helikopter ile yapılan ilk devriyenin ardından geçen hafta TSK'ya ait 2 helikopter Türkiye, ABD'ye ait 2 helikopter ise Suriye tarafında eş zamanlı devriye görevi gerçekleştirdi.

DERİNLİK KONUSUNDA NETLİK OLUŞMADI

Türkiye, oluşturulacak 'güvenli bölge'nin derinliğinin sınırdan itibaren 32 kilometre uzanmasını istiyor. Böylece Haseke- Rakka- Halep otoyoluna kadar ulaşmayı ve teröristlerin ellerindeki silahlar ile bu hattın dışına taşınmasını isteyen Türkiye, sınır hattındaki yerleşim alanlarını da havan ve roket menzilinden çıkarmayı hedefliyor. ABD'nin daha az derinlik önerisini kabul etmeyen Türkiye, 32 kilometre ısrarını sürdürürken, hala derinliğin ne kadar olacağı konusu netlik kazanmadı.

KARADAN DEVRİYE BEKLENİYOR

Türkiye ile ABD arasında havadan devriye faaliyetlerinin başlamasının ardından Müşterek Harekat Merkezi'nin karadan devriye faaliyetlerine başlaması bekleniyor. Müşterek Harekat Merkezi'nin birçok konuda iki ülke askerlerinin yükümlülüklerini belirlediği, kara devriye için de kullanılacak güzergah konusunda birkaç alternatif üretildiği kaydedildi. Zırhlı araç ve personel ile yapılacak devriye faaliyetlerinin, derinlik konusunun netleşmesinin ardından başlayacağı belirtildi.

TERÖRİSTLER İHA'LAR İLE SANİYE SANİYE İZLENİYOR

Türkiye'nin kararlılığı ile harekat sinyalini vermesinin ardından sınırın Suriye tarafındaki teröristlerde ise tedirginlik sürüyor. Harekat sinyalinin ardından terör örgütünün tedirgin olan ve güvenli noktalara gitmek isteyen sivillere engel olduğu ve kaçmalarını engellemek için de her aileden 1 kişiyi zorunlu askere aldığı belirtildi. Terör örgütü unsurlarının sınır ötesinde attıkları her adım ise hava sahasının açılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saniye saniye izlenmeye başlandı. İstihbarat birimlerinin ellerindeki raporların yanı sıra İHA'lardan elde edilen görüntüler ile teröristlerin hareket alanları da kısıtlanmış oldu.

TERÖRİSTLER NÖBET TUTUYOR

Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Abyad kentinde ise teröristlerin, oluşturulması planlanan 'güvenli bölge'de birçok mevzi, siper, tünel, hendek, sığınak oluşturduğu görülüyor. Türkiye sınırına yakın noktalardaki binaların teraslarının etrafını kum torbaları ile siper haline getiren teröristlerin buralarda nöbet tuttuğu, yine kentin etrafına olası askeri harekata karşı hendekler kazdıkları görüldü. Teröristlerin birçok noktada da oluşturdukları karargahlarda son süreçte zorla askere aldıkları kişilere eğitim verdikleri öğrenildi. Teröristlerin son zamanlarda kendilerinin mühimmat depoları ile karargahlarının bulunduğu bölgelerde İHA'ların görüntü almaması için de sık sık ateş yakarak karartma uygulamaya çalıştıkları da bildirildi.

TÜRKİYE'NİN HAREKAT HAZIRLIKLARI TAMAM

Öte yandan aylardır sınır hattına yapılan zırhlı araç ve askeri personel takviyesi, Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulmasının ardından da devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD'nin oyalama taktiği uygulaması veya sürecin uzatılıp aksatılması durumunda B ve C planlarının devreye gireceğini açıklamaları, aksi durumda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceğine işaret ediyor. Açıklamalar ve yoğun sevkiyatların da desteklediği bu tez, Türkiye'nin kısa süre içinde 'güvenli bölge'nin tesisinin sağlanamaması halinde, TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına benzer harekatla Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından arındıracağına işaret ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Telabyad

- Sınırı hattında gören yapan askerler

- Evlerin çatısında bulunan mevziler

- Mevzilerde bulunan YPG'li teröristler

- Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı



Diyarbakır'da bir hafta önce Hacire Akar'ın dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mehmet Akar için başlattığı oturma eyleminin ardından Çetinkaya ailesi de 17 yaşındaki oğulları Süleyman'ın HDP'liler tarafından Suriye'ye kaçırıldığı iddiasıyla, il başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Diyarbakır'da yaklaşık bir hafta önce anne Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını belirterek, oğlu gelene kadar, HDP İl Başkanlığı önünden ayrılmayacağını söyledi. Oturma eyleminin 5'inci gününde oğlu ortaya çıkan Akar, eylemini sonlandırdı. Mehmet Akar çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası alarak, ailesine kavuştu.

Bugün de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Çetinkaya ailesi, oğulları Süleyman Çetinkaya'nın HDP'lilerce Suriye'ye kaçırıldığını öne sürerek, oturma eylemi başlattı. Eğil ilçesinde yaşayan baba Süleyman Çetinkaya, eşi ve 4 çocuğu ile yaptığı oturma eyleminde oğlunun cuma gününden beri kayıp olduğunu belirterek, bulunmasını istedi. Çetinkaya, "Çocuğum sürekli HDP İl Başkanlığı'na geliyordu. Haftada 2 gün burada kalıyordu. Geçen cuma günü saat 18.00'den sonra telefonuna ulaşılamadı. Pazartesi karakola gittim. Karakol araştırdı, Mardin'de bir kadınla Suriye'ye göndermişler. HDP'lilerle görüştüm, 'Bizim haberimiz yok' diyorlar. Yalan söylüyorlar. Çocuğum gelene kadar biz gitmiyoruz. Niye bunların çocukları yok mu? Onları göndersinler. Öyle parti severlerse, dağ severlerse gitsinler. Ayrımcılık yapıyorlar, zulüm yapıyorlar. İsterlerse çocuğumu getirebilirler. Hangi saat isterlerse getirebilirler. Örgütle bağlantılıdırlar" dedi.

Anne Fevziye Çetinkaya da çocuğuna kavuşmak istediğini belirterek, "Çantam dolu taş. Eğer çocuğumu getirmezlerse burayı taşlayacağım. Benim başka bir davam yok. Çocuğumu getirsinler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Bina önünde oturan aileden detaylar

Şahap Çetinkaya'nın konuşması

Fevziye Çetinkaya'nın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Emrah KIZIL- Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, ()

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Mehmet Ali Şahin'den 'Davutoğlu' açıklaması: Profesöre yakışmaz



Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti'den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, genel başkanlığı döneminde birçok kişinin ihracının altında imzası olduğunu söyledi. Şahin, "Dolayısıyla işin başındayken farklı, sade üyeyken farklı davranmak, profesörlük unvanına erişmiş kişiye yakışmaz" dedi.

Hak-İş Sendikası'na bağlı Özçelik-İş Sendikası tarafından Afyonkarahisar'daki termal otelde eğitim semineri düzenlendi. Seminere; Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, şube başkanları, bölge temsilcileri, bölge başkanları ile yöneticiler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan eğitim semineri, Özçelik-İş Sendikası'nı anlatan sinevizyon gösterisiyle devam etti.

'BAŞKA DAVALARDAN TUTUKLU OLDUĞU İÇİN TAHLİYE EDİLMEDİ'

Mehmet Ali Şahin, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tutuklu yargılandığı ana davadan tahliye kararı verilmesiyle ilgili soru üzerine Şahin, "Bildiğim kadarıyla Sayın Demirtaş hakkında başka davalardan tutukluluk kararı var. Bir davadan dolayı tutukluluk halinin kaldırılması tek başına yeterli olmamış gördüğüm kadarıyla. Ama sadece dünkü tahliye kararına konu olan davadan dolayı yargılanıyor olsaydı tahliye edilmesi gerekiyordu. Başka davalardan dolayı tutuklu olduğu için tahliye edilmemiştir. Durum bu kadar basit" diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun "Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yapısının değişmesiyle dolar 2 liraya düşer" açıklamasını doğru bulmadığını belirten Şahin, "Ne alakası var? Ben bu değerlendirmeye katılmıyorum. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda görev yapan arkadaşlar Anayasada öngörülen şekilde seçilmiş hukukçulardır. Dolayısıyla onların şu anki mevcut halinin Türkiye'de doların yükselmesine neden olarak gösterilmesinin hiçbir mantığı yok" dedi.

'PARTİYLE ÜYELİK İLİŞKİSİNİN DEVAM ETMESİ YANLIŞ OLURDU'

AK Parti'den eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başcı'nın, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla ihraç edilmesi istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri yönündeki soru üzerine Mehmet Ali Şahin, şunları söyledi:

"Bu arkadaşlarımız zaten parti kurma çalışmaları içinde olduklarını her seferinde söylüyorlardı. Böyle bir karar verdikten sonra partiyle üyelik ilişkisinin devam etmesi son derece yanlış olurdu. Nitekim yine başka arkadaşlar da başka parti kurma çalışmaları içinde ve onlar istifa etti. Parti kurma çalışmalarını yürütüyorlar. Bu arkadaşlarımızın istifa etmemiş olmamaları bana göre kendileri açısından yanlıştı. Genel başkanken altında onun imzası bulunan, parti aleyhine konuştuğu, gelişigüzel ifadeler bulunan kaç kişinin ihracına karar verdiği ve bu kararların altında Sayın Davutoğlu'nun imzası vardır. Parti disiplinine uygun davranmadığı ve parti aleyhine konuştuğu için birçok arkadaşın ihracını ilgili kurul kabul etmiş ve Sayın Davutoğlu'nun imzası vardır. Dolayısıyla işin başındayken farklı, sade üyeyken farklı davranmak, profesörlük unvanına erişmiş bir kişiye yakışmaz, diye değerlendiriyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondaki katılımcılardan detay

- Mehmet Ali Şahin'den detay

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken detay

- Genel detaylar

- Mehmet Ali Şahin'in açıklamaları

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Adana'da aranan 143 kişi yakalandı



Adana'da polisin kent genelinde yaptığı asayiş uygulamasında, aranan 143 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında kent genelinden uygulama yaptı. Uygulama kapsamında 61 bin 297 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 21 bin 847 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde, 15 ruhsatsız tabanca, 99 mermi, 15 ruhsatsız tüfek, 39 kartuş, 12 kurusıkı tabanca ve 38 kurusıkı mermisi ele geçirildi. Aranan 143 gözaltına alınırken, 6 kilo kaçak nargile tütünü, 45,1 gram esrar, 36 uyuşturucu hap ve 918 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

ADANA()

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Tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı

Gaziantep’te, hafif yürüme engeli olan ancak insanların manevi duygularını etkilemek için tekerlekli sandalyede dilenen Mehmet T., zabıtaları görünce ayağa kalktı. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olmayan ancak dilenmek için bu yönteme başvuran Mehmet T.’ye 153 lira para cezası kesildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilerin insanların manevi duygularını istismar ederek kazanç elde etmelerinin önüne geçmek için çalışma başlattı. Camiler ve halkın kalabalık olduğu alanlarda denetim yapan ekipler, kent merkezindeki Balıklı Meydanı’nda bir kişinin engeli olmadığı halinde tekerlekli sandalyede dilendiği bilgisine ulaştı. Balıklı Meydanı'na giden zabıta ekipleri tekerlekli sandalyede dilenen Mehmet T.’ye engelli raporu olup olmadığını sordu. Dilenmenin yasak olduğunu anlatan ve ceza keseceğini söyleyen ekiplerin konuşmasının ardından Mehmet T., ayağa kalkarak meydandan ayrılmak istedi. Ekiplerin tekerlekli sandalyesiyle zabıta karakoluna götürdüğü ve üzerinde 47 lira bulunan Mehmet T.’ye, Kabahatler Kanunu kapsamında 153 lira para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dilencinin ayakta durması

- Dilencinin zabıta aracına binmesi

- Dilencinin tekerlekli sandalyede dilenirken fotoğrafları

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Kamera: GAZİANTEP-)

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Üniversiteli Derya, piknik dönüşü kazada öldü



Kütahya’da kazandığı üniversite için Antalya’ya gitmeden önce ailesiyle birlikte piknik yapan Derya Gün (23), dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Fuat Paşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi'ni kazanan Derya Gün, şehirden ayrılmadan önce ailesiyle birlikte dün piknik yapmak için Çamlıca mesire alanına gitti. Gece piknikten akrabası olan Rıdvan Karabacak’ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklete binerek ayrılan Derya Gün, şehir turu attı. Rıdvan Karabacak motosikletle Ahi Evren Caddesi'ne geldiği sırada virajı alamayarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada metrelerce savrulan Rıdvan Karabacak ve arkasındaki Derya Gün ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Derya Gün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

VALİZİNİ HAZIRLAMIŞTI

Kazayı haber alarak hastaneye gelen Derya Gün’ün yakınları acı haberle sinir krizi geçirdi. Derya Gün’ün bu sabah annesiyle birlikte kaydını yaptırıp, ev tutmak için otomobille Antalya’ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerindeki motosiklet

-Polis ve sağlık ekipleri

-Yaralıların görüntüsü

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Derya Gün fotosu

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()

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İşleri durma noktasına gelen pazar esnafına buharlı çözüm

Şanlıurfa'da sıcak hava nedeniyle iş yapamaz duruma gelen pazar esnafı için Büyükşehir Belediyesi soğuk buharlı su püskürtme sistemini faaliyete geçirdi. Bu sayede vatandaşlar pazarda rahatlıkla alışveriş yaparken, tezgahlardaki sebze ve meyveler ise tazeliğini koruyor.

Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyretmesi, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar pazar yerlerine uğramayınca esnaf da son zamanlarda iş yapamaz duruma geldi. Büyükşehir Belediyesi esnaf ve vatandaşların sıcaktan etkilenmemeleri için 'Buharlı Sislenme' uygulamasını hayata geçirdi. Türkiye’de ilk kez uygulanan soğuk buharlı su püskürtme sistemini sayesinde esnafın yüzü gülerken, vatandaşlar ise rahatlıkla alışverişini yapıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce Turgut Özal ile Yenişehir mahallerindeki semt pazarlarında uyguladığı soğutma sistemi sayesinde işlerinin açıldığını ifade eden pazar esnafı, astıkları pankartla yetkililere teşekkür etti. Buharlı sislemeyle serinleyen pazar esnafıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sıcak bir iklim kuşağında yer alan Şanlıurfa’da oldukça sıcak bir ortamda çalışan esnafın taleplerine kulak vererek, böyle bir uygulamayı Türkiye’de ilk defa burada hayatta geçirdiklerini ifade etti. Beyazgül şunları söyledi:

"Semt pazarımızda esnafımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Malum, Şanlıurfa'mız sıcak iklim kuşağında yer alıyor ve bu dönemlerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine kadar çıkıyor. Tabi insanlarımız alışveriş yapmak zorunda. Bizler de vatandaşlarımızın serin bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için semt pazarlarımıza soğutma sistemlerini taktık. Geriş dönüşler noktasında da çok güzel eleştiriler aldık. Şimdi diğer kapalı semt pazarlarımızın ihalesini yaptık ve kısa sürede tüm semt pazarlarımızda aynı sistemi uygulayacağız."

Pazara buhar sisteminin kurulmasının ardından hem işlerinin açıldığını hem de tezgahta sattıkları ürünlerin tazeliğini koruduğunu ifade eden esnaf ise yetkililere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Pazara döşenen buharlı sistem

- Soğuk su püskürtülen pazarda alış-veriş yapanlar

- Pazar esnafını gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-)

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Kuşadası 6 yıl aradan sonra 'Altın Güvercin' ile yeniden kanatlandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 21 yıl boyunca Türk müzik tarihinde unutulmaz izler bırakan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, 6 yıl aradan sonra kortej yürüyüşü ve Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'ndaki kokteyl ile tekrar Kuşadalılar ile buluştu. Etkinlik, beste yarışması, yenilenen formatı, zengin içeriği ve çatısı altında düzenlecek farklı etkinliklerle katılımcılarına hafta boyunca kültür ve sanat dolu anlar yaşatacak.

Kuşadası'nda 6 yıl aradan sonra 2-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, kortej yürüyüşü ile başladı. Atatürk Bulvarı'ndan saat 19.30'da başlayan kortej yürüyüşüne Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Evrim Karakoz, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 160 sivil toplum örgütünün temsilcileri, animasyon grupları, okul bandoları, amatör spor kulüplerinin de yer aldığı festival korteji, çalınan müzikler eşliğinde Atatürk Bulvarı ile İnönü ve Sağlık caddeleri güzergahını takip ederek Balıkçılar Meydanı'na kadar yaklaşık 8 kilometrelik bir güzergahta yürüdü. Yaklaşık 1 saat süren kortej yürüyüşü sırasında dans grupları ve animasyon ekipleri de ilginç kostümleriyle çeşitli gösteriler sunarak yürüyüşe renk kattı. Korteje vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Kortejin geçtiği güzergahta evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan Kuşadalılar, alkışlarla tempo tutup kalabalığa destek verdi.

'KUŞADASI 6 GÜN BOYUNCA SANATA DOYACAK'

Balıkçılar Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşünün ardından kalabalığa seslenen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin Beste Yarışması'nı yeniden Kuşadası'na kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın Kuşadası'na mal olmuş önemli bir marka olduğuna dikkati çeken Başkan Günel, "Uzun yıllardır farklı nedenlerden dolayı düzenlenmeyen bu değeri yeniden gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kuşadası 6 gün boyunca sanata ve sanatçıya doyacak. Altın Güvercin Beste Yarışması festivalimiz boyunca halk konserlerimizin yanı sıra kitap nostalji ve plak günleri sergisi, ünlü yazarlarımızın imza günleri, Barış Manço 7'den 70'e fotoğraf sergisi gibi etkinlikler de sizleri bekliyor olacak" dedi.

'TARİHİ KERVANSARAYDA AÇILIŞ KOKTEYLİ VE ALPAY KONSERİ'

Kortejin ardından Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın açılış kokteyli yapıldı. Osmanlı Dönemi'nden kalan 6 asırlık tarihi Kervansaray'da Hollywood'un gala gecelerini aratmayan bir kokteyle davetliler yoğun ilgi gösterdi. Altın Güvercin Beste Yarışmasının gelenekselleşen Barış Manço Onur Ödülü'ne layık görülen Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Alpay gece sonunda davetlilere uzun süre unutamayacakları bir konser verdi. Alpay, konserinde, 'Fabrika Kızı', 'Yekte', 'Eylül'de Gel' gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Alpay'a onur ödülünün festivalin final gecesi olan 7 Eylül'de takdim edileceği bildirildi. Konser sonunda Belediye Başkanı Ömer Günel, şarkıcı Alpay'a Altın Güvercin Beste Yarışması'na katılımından dolayı teşekkür plaketi verdi.

'KUŞADASI ALTIN GÜVERCİN İLE YENİDEN KANATLANIYOR'

Kokteyde de bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Altın Güvercin Beste Yarışması hayata geçerken bu konuda iki önemli karar verici vardı. Bunlardan birisi, bugün işleri sebebiyle aramızda olamayan geçmiş dönem belediye başkanımız Engin Berberoğlu ve yine bu organizasyonun tüm mutfağını hazırlayan üstadımız Ali Rıza Türker. Zamanında oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve turizmin başkenti Kuşadası'na yakışır bir şekilde tanıtımını sağlamış bu organizasyonun tekrar başlangıcını yapıyor olmaktan çok mutluyuz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü, 'Kuşadası, Altın Güvercin ile yeniden kanatlanıyor' diyoruz. Çünkü Kuşadası'nın yeniden kanatlanmasını istiyoruz. Eski günlerden daha da ileriye gitmesini, kalitenin konuşulduğu Kuşadası sokaklarına yeniden kavuşmak istiyoruz" dedi.

SAHNE SIRALAMALARI KURA İLE BELİRLENDİ

Kokteylde, Turhan Yükseler başkanlığındaki, Ali Rıza Türker, Bora Ayanoğlu, Gür Akad, Nino Varon, Tarkan Gözübüyük ve Yusuf Bütünley'den oluşan ön jürinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da toplanarak 2 günlük değerlendirme ile belirlediği finalistlerin Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda alacakları sahne sıralaması da kura ile belirlendi. Kura sorucu ilk olarak sahneye çıkacak isim, söz yazarı, bestetecisi ve yorumcusu olduğu 'Sen Bana Canlı Lazımsın' isimli parçası ile Gökçe Özgül olacak. Ardından sırasıyla söz ve bestesi kendisine ait olan 'Festival' isimli parçasıyla Can Erol, söz ve bestesi Selahattin Erhan'a ait 'Prova' isimli parça ile Duygu Karakuş, söz ve bestesi kendisine ait 'Masalar Şehri' ile Hakan Budak, bestesi Gökmen Adıgüzel ait, sözlerini ise Adıgüzel ile birlikte yazdığı 'Gurbet Türküsü' ile Zeynep Türkeş, beste ve sözleri kendisine ait 'Ölmüşcesine' isimli parça ile Neslihan Demirtaş, bestesi Mine Bucur, Sözleri Nebi Birgi'ye ait 'Bir Umut Var' isimli parça ile Serra Hepgül, bestesi Gökhan Varol, sözleri Ayper Yelbiz'e ait 'Korkarım' isimli parça ile Didem Ezgi Kurt, beste ve sözleri Hülya Özdemir'e ait 'Kaf Masalı' ile Korat Eriş, 'Yeniden' isimli beste ve sözleri kendisine ait parça ile Çağlar Yıldırım sahne alacak.

FİNAL JÜRİSİ BELİRLENDİ

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın 7 Eylül'de Kuşadası Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek olan final jürisinde yer alacak isimler de belli oldu. Jüride Ali Rıza Türker, İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboğa, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley, Ömür Gedik ve Kuşadası'ndan Murat Sert ile Hüsnü Öten yer alacak. Jürinin değerlendirmesi sonucunda birinci olan besteciye altın güvercin ve 50 bin TL, ikinci besteciye gümüş güvercin ve 30 bin TL, üçüncü olacak besteciye ise bronz güvercin ve 20 bin TL para ödülü verilecek.

DOPDOLU PROGRAM

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ayrıca farklı etkinlikler de dolu olacak. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda bugün Murat Dalkılıç, 4 Eylül'de Hande Yener, 5 Eylül'de Ziynet Sali, 6 Eylül'de Haluk Levent halk konseri verecek. 7 Eylül'de Altın Güvercin Beste yarışması'nın finali yapılacak. Final gecesi ise Kuşadası AVM Amfitiyatro'da Edis sahne alacak.

KİTALARINI İMZALAYACAKLAR

Ayrıca, Atatürk Meydanı'nda 9 Eylül'e kadar sırasıyla Cezmi Ersöz, Ali Rıza Türker, İbrahim Kaboğlu, Tufan Türenç, Fikri Sağlar, Cürneyt Akman, Murat Ağırel Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hanefi Avcı, Mustafa Balbay, Suat Suna, Şükrü Erbaş, Timur Soykan, Bilal Sami Gökdemir, İbrahim Özbay, Ese Katrancı, İhsan Eliaçık, Toygun Atilla, Hakkı Gümüştaş, Kemal Kocabaş ve Erkan Sevinç'in aralarında bulunduğu yazar, şair ve pek çok tanınmış isim kitaplarını imzalayacak.

Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda açılan Barış Manço ile 7'den 77'ye Fotoğraf Sergisi de 8 Eylül'e kadar gezilebilecek.

2019 ALTIN GÜVERCİN BESTE YARIŞMASI

Birincisi 1986 yılında düzenlenen ve yıllar içerisinde geleneksel hale gelen Altın Güvercin Beste Yarışması'nı ilk kez Fatih Erkoç 'Yol Verin A Dostlar' isimli şarkısı ile kazanmıştır. 21 kez gerçekleştirilen Altın Güvercin Beste Yarışması'nı bu süre içerisinde; Fatih Erkoç dışında Harun Kolçak - Aşkın Nur Yengi, Asya, Eda-Metin Özülkü, İzel-Çelik-Ercan, Bora Ayanoğlu, Suavi, Burak Uçkun, Mert Erken, Şebnem Özsaran, Tayfun Duygulu, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Burak Uçkun, Caner Yemez, Cem Doğangil, Alper Kömürcü, Hale Özbaş, Nilgün Yavaşoğlu, Nermin Kurban ve Neslihan Demirtaş kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kortej yürüyüşünden görüntü

-Açılış kokteylinden görüntü

-Alpay konserinden görüntü

-CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in kortej yürüyüşü ve kokteyldeki konuşmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: KUŞADASI (Aydın), ()