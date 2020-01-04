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DHA YURT BÜLTENİ - 6

Irmakta cesedi bulunan oğlunu dövmesinden teşhis etti ANTALYA'da, Manavgat Irmağı'nda dün bulunan erkek cesedinin 17 gündür kayıp olarak aranan Abdullah Yiğit'e (22) ait olduğu tespit edildi. Abdullah Yiğit'i, babası Turgut Yiğit kolundaki...

GÜNDEM 04.01.2020, 12:24
DHA YURT BÜLTENİ - 6

Irmakta cesedi bulunan oğlunu dövmesinden teşhis etti

ANTALYA'da, Manavgat Irmağı'nda dün bulunan erkek cesedinin 17 gündür kayıp olarak aranan Abdullah Yiğit'e (22) ait olduğu tespit edildi. Abdullah Yiğit'i, babası Turgut Yiğit kolundaki Türk bayrağı dövmesinden teşhis etti.

Manavgat Irmağı kıyısında dün saat 10.00 sıralarında ağaca takılı erkek cesedini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Dalgıç ekipleri, tekneyle ırmağa açılarak cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KOLUNDAKİ TÜRK BAYRAĞI DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ

Kayıp başvurularını inceleyen polis ekipleri, durumu Turgut Yiğit'e haber verdi. Morga gelen Turgut Yiğit, cesedin 17 gündür aranan oğlu Abdullah Yiğit'e ait olduğunu, kolundaki Türk bayrağı dövmesinden teşhis etti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Abdullah Yiğit'in cenazesi Gündoğmuş ilçesinde toprağa verildi.

OLAY YERİNDEN ARŞİV GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLDİ
Haber Kodu : 200103170

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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Muş’ta gazetecileri taşıyan araç şarampole uçtu

MUŞ’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları görüntülemek için yola koyulan gazetecileri taşıyan araç, sürcünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kaydı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gün boyu aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle, bölgede 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezine bağlı Bostankent, Üçsırt ile Çatak Grup Köy yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle biri öğrenci servisi, 6 araç mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edilirken, karla mücadele çalışması ile mahsur kalan vatandaşları görüntülemek isteyen gazetecilerin içerisinde bulunduğu araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak arampole gitti. Her hangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada İl Özel İdaresi ekipleri aracı düştüğü yerden kurtardıktan sonra  değir vatandaşların yardımına gitti.

İl Özel İdaresi kepçe operatörü Haşim Demir, “Fırtına şiddeti çok olduğu için Üçsırt’a bağlı köyün öğrenci servisi yolda mahsur kalmıştı. Biz onları kurtarmaya giderken gazeteci arkadaşların arabası da tipiden dolayı görüş olmadığı için kara saplandı. Şuanda onları kurtardık, çalışmalarımız devam ediyor" dedi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Şarampole uçan gazetecileri taşıyan araç ve sürücüsünden detaylar
-Yolda mahsur kalan diğer araçlar ve vatandaşlardan detaylar
-Araçta ailesi ile mahsur kalan Cemil Demir Röp.
-İş makinesinin gelişi ve çalışmadan detaylar
-İş makinesiyle şarampole düşen aracın çıkarılışı ve karla mücadeleden detaylar
-İl Özel İdaresi Kepçe Operatörü Haşim Demir Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, ()

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Silifke'de savunma sporu Muay-Thai'ye yoğun ilgi

MERSİN'in Silifke ilçesinde İlçe Spor Müdürlüğü bünyesinde savunma sporlarından biri olan Muay-Thai kurslarına özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Muay-Thai Federasyonu Bayanlar Teknik Kurul Başkanı, Dünya Muay-Thai Federasyonu kurulu üyesi antrenör  Teslime Çelik, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde Muay-Thai sporu dersi veriyor. Özellikle minikler ve gençler kategorisinde talebin yoğu olduğu belirten Teslime Çelik, "Burada sporcularımıza sadece yumruk ve tekme atmak değil, çocukların özgüveni yerine getiriyoruz. Antrenman sürecinde minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde antrenman yaptırıyorum, bu sporun amacı saldırı değil savunmadır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Muay-Thai sporu yapan çocuklar ve gençler
- Muay-Thai Teknik Direktörü Teslime Çelik'in sporcuları çalıştırması
- Çalışmalardan genel ve detaylar
- Teslime Çelik ile röp.
- Sporcuları ile röportajlar

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE,(Mersin),()

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Nöbetteki polis kardan adam yaptı
 
SİVAS'ta, gece aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 251 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Beyaza bürünen kent merkezinde görevli polis memurunun yaptığı kardan adam ise ilgi çekti.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürdü. Hava sıcaklığının 1 derece civarında olduğu kent, yağış nedeni ile beyaza büründü. Sabah saatlerinde belediye ekipleri şehir içi ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için görev yaptı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeni ile il genelinde 251 köy ve mezra ile ulaşım kesildi. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

POLİSİN KARDAN ADAMI

Sivas Emniyet Müdürlüğü kent meydanında nöbet tutan polis ekibi de kışı kardan adam yaparak karşıladı. Bir polis memurunun Atatürk Anıtı yanındaki nöbet alanında yaptığı mini kardan adam ilgi çekti. Tarihi kent meydanında ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. 

Görüntü Dökümü:
-Kent merkezinden görnütüler
-Kardan adam yapan polis
-Genel detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS, ()


 

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