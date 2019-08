DHA YURT BÜLTENİ - 6

Suriye sınırında hayat normale döndü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez Mahallesi'nin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Atme Kampı, protestocuların Türk güvenlik güçlerince engellenmesinin ardından sessizliğe büründü.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de rejim güçlerinin saldırılarını protesto etmek isteyen Suriyeliler, dün Bab-El Hava Sınır Kapısı'nda toplandıktan sonra Atme Kampı'na yürüdü. İçlerinde Türkiye'ye geçmek isteyenlerin de olduğu Suriyeliler, taşkınlık yapınca sınırda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis ekipleri müdahalede bulunarak, engelledi. Tansiyonun yükseldiği bölgede sınıra dayanan Suriyeliler, bölgeden uzaklaştırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, grubun öğleden sonra dağılmasıyla birlikte Atme Kampı'nda hayat normale döndü.

CİLVEGÖZÜ'NDE TIR KUYRUKLARI

Suriyeli protestocuların sınır hattına yaklaşmasıyla güvenlik önlemleri altında Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bir süre duraksayan sivil ve araç geçişleri sabahın ilk saatlerinde mesai saatleriyle başladı. Cilvegözü'nden geçmek için randevu alan TIR sürücüleri, kapıdan geçerek Suriye'ye hareket etti. Dün öğleden sonra randevuları olmasına rağmen geçiş yapamayan TIR'lar bugün kuyruk oluşturdu. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan TIR'lar Suriye'nin Bab-El Hava Sınır Kapısı yakınlarındaki ara bölgede yüklerini boşaltıp, tekrar Türkiye'ye geçiş yapıyor.

Görüntü Dökümü

------------

- Atme kasabasından genel görüntüler

- Cilvegözü sınır kapısından giriş çıkış yapan TIR'lar

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/REYHANLI,(HATAY),()

==============

Karpuzda mantar hastalığı olunca kavun üretimine geçti - (ÖZEL)

Diyarbakır'da uzun yıllardır karpuz yetiştiriciliği yapan ve katıldığı karpuz festivallerinde 10 kez birincilik ödülü alan Osman Uçar, karpuzda mantar hastalığı oluşmasıyla kavun üretimine yöneldiğini söyledi. Uçar, "Büyük emekler vererek ektiğim karpuz tarlasındaki hemen hemen bütün karpuzlar kuruyup gitti. Ben de daha fazla zarar etmemek için kuruyan karpuzun yerine kavun ektim" dedi.

Dicle Nehri kıyısında bulunan merkez Sur ilçesine bağlı Erimli Mahallesi'nde 25 yıldır karpuz üreticiliği yapan ve bu süre zarfında Diyarbakır Valiliği'nce düzenlenen karpuz festivallerinde 10 kez birincilik elde eden Osman Uçar'ın, bu yıl ektiği karpuzlar mantar hastalığına yakalandı.

Büyük emekler vererek ektiği karpuz tarlasındaki hemen hemen bütün karpuzlarda mantar hastalığı oluştuğunu anlatan Uçar, "İlk defa böyle karpuz büyümeden çürüdü. Mantar hastalığı dediler. Bu yıl 15 dönümlük arazide karpuz ekmişim. 5 dönümlük alandaki karpuzlar festival için yetiştiriyordum. Şimdiye kadar düzenlenen 10 festivalde ürettiğim karpuzla birincilik elde ettim. Katıldığım festivalde 51 kilo 860 gram ağırlıkla ürettiğim karpuzla birinci oldum. Bu yıl ürettiğim karpuzda mantar hastalığı oluştu. Zararım çok büyük. Mantar oluşan karpuzlar arasında festival için yetiştirdiklerim de var. Büyük emekler vererek ektiğim karpuz tarlasındaki hemen hemen bütün karpuzlar kuruyup gitti. Ben de daha fazla zarar etmemek için kuruyan karpuzun yerine kavun ektim" dedi.

İLAÇLAMA KONUSUNDA ÇİFTÇİLER EĞİTİLMELİ

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, bu yıl sadece karpuzda değil, birçok sebze ve meyvede mantar hastalığı oluştuğunu söyledi. Meyve ve sebzelerde oluşan mantar hastalığının gece ile gündüz arasındaki oluşan sıcak hava farkından kaynaklandığını anlatan İskenderoğlu, "Diyarbakır'da bu yıl sebze karpuzun yanı sıra bütün meyve ve sebzelerde hem mantar hem de kırmızı böcek var. Bunun sebebi de gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkıdır. Bunun yanı sıra gündüzleri de bulutlanma oluyor. Bulutlanma olduğu zaman da kırmızı böcek, yeşil kurt ve mantar, üçü de ürüyor. Yani normal yıllardan daha fazla çıkmış oluyor. Bunların ilacı var ama biz tavsiye etmiyoruz. İlaçlama yapmak isteyen çiftçi ve üreticilerimiz bağlı bulundukları tarım ilçe müdürlüklerine müracaat edip ziraat mühendisleriyle arazide kontrol etmek şartıyla ilaçlama yapabilirler. Bölgemiz ve ülkemiz tarım ülkesidir. Tarım ürünlerimizin kalitesini arttırmak için tarımsal araştırmaların ve tarımsal endüstrinin biraz daha çiftçi ve üreticiler üstünde yoğunlaşması gerekiyor. Bu sadece onlarla da değil, biz ziraat odalarıyla tarım il ve ilçe müdürlüklerinin de üstüne düşüyor. Çiftçi ve üreticiler eğitilmelidir. Bu hastalıklarla ilgili bir vatandaşımız gidiyor ilaçlama yapıyor, diğeri de ona bakıp rast gele ilaçlama yapıyor. Bunu tavsiye etmiyoruz. İlaçlanma sadece ziraat mühendislerinin nezaretinde ve bilgileri doğrultusunda yapılmalıdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------

Karpuz tarlasından drone ile çekilen detay

Tarla sahibi Osman Uçar'ın otları yolması

Ekilen karpuzlardan detay

Osman Uçar'ın konuşması

Süleyman İskenderoğlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

===============

Motosikletin çarptığı kadın öldü

Gaziantep'te, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Fatma Deniz (81), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam İbrahimli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen motosiklet, evinin karşısındaki parka gitmek için yoldan geçmeye çalışan Fatma Deniz'e çarpıp, kaçtı. Deniz, vatandaşların ihbarıyla gelen ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Fatma Deniz'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, Fatma Deniz'e çarpıp kaçan motosiklet sürücüsünü belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,()

================

Pekmez bidonunda esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde, pekmez bidonuna gizlenmiş 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçedeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde kontrol noktası oluşturdu. Denetimlerde durdurulan bir yolcu minibüsü içerisinde şüpheli hareketler sergileyen yolcunun eşyalarını arayan ekipler, minibüsün bagajında şüpheli yolcuya ait pekmez bidonu içerisine gizlenmiş, 3 ayrı paket halinde 2 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Öte yandan aynı gün durdurulan başka bir yolcu minibüsünde de bir yolcuya ait 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Pekmez bidonunda çıkarılan esrar

-Esrarın sergilenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

==============

Kayseri'de sağlıklı pastırmanın püf noktaları anlatıldı

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, sağlıklı pastırmanın yüzde yüz dana etinden yapıldığını belirterek, pastırmanın çiğ olarak yenilmesini önerdi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Yetim ise, "Pastırma ve sucuğu alırken koklamalıyız, kötü koku varsa almamak lazım" dedi.

Kayseri'nin geleneksel lezzeti pastırma ve sucukla ilgili işin uzmanları bilgi verdi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri sucuğu ve pastırmasını diğer illerden ayıran özelliğinin baharatı olduğunu söyledi. Bağlamış, "Diğer illere bakarak bizim baharatımız biraz daha fazla oluyor. Kayseri'de bu işi yapan ustalarımız, Türkiye çapında profesyoneldir" dedi.

Dana etinin kemiğinden ayrıldıktan sonra üçe ayrıldığını söyleyen Bağlamış, "Yüzde 30'luk dilimi pastırmaya, yüzde 20'lik kısmı kavurma, yüzde 50'lik kısmı ise sucuk niteliğindeki ürünler olarak ayrıştırılıyor. Pastırma, kıyma niteliğindeki etlerden oluşmuyor. Etin en önemli kısımlarından oluşan pastırma oluyor. Özellikle hayvan temin edilirken dana olması gerekiyor. Parçalaması ve imalatında geçen son noktaya kadar veteriner kontrolünde olması gerekiyor. Sağlığa aykırı bir durum varsa o ürünün kullanılmaması gerekir" diye konuştu.'PASTIRMA ÇİĞ OLARAK TÜKETİLMELİ'

Kayseri'nin pastırmada ve sucukta Türkiye'de ilk üretimi yapan yer olduğunu vurgulayan Başkan Bağlamış, "Pastırmanın içine katılan maddeler baharattır. Pastırmada tuz ve çemen var. Sucuk ise tuz ve baharattan oluşuyor. Etin bu aşamaya gelinceye kadar dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle sucuk alırken üzerinde 'yüzde yüz dana eti' yazısının olması gerekiyor. Hem kırmızı hem beyaz etten üretilen sucuklar var. En kaliteli sucuk, kırmızı etten üretilen sucuktur. Bunu da pişirirken kısık ateşte, 5 dakika kavurduktan sonra yiyebiliriz. Pastırma folyolanıp hazırlanmadıktan sonra pişirilmesi önerilmiyor. Pastırma genellikle çiğ yenir. 15 gün gibi bir dinlendirme aşamasının ardından pişme vaziyeti alıyor. Pastırmanın pişirilmesine gerek yoktur. Çiğ olarak da yenilebilir" dedi.

'KALİTELİ ET KULLANILMALI'

İZÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Yetim ise, pastırma ve sucuk üretilirken dikkat edilmesi gerekenleri sıralayarak saklama koşullarını anlattı. Üretim aşamasında kaliteli et kullanımının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Yetim, orta yaşlı, aşırı yağlanmamış hayvan etinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Yetim, "Elde edilen karkas etler bir gün dinlendirilip, pastırmada kullanılacak olanlar kas yapısı zedelenmeden bir bütün olarak çıkarılmalı ve üretimde kullanılmalıdır. Yine aynı şekilde sucuk üretirken de pastırma yapımında kullanılmayan etlerden elde edilen kıyma ve kuşbaşını tercih etmeliyiz. Normalde hayvanın yenmeyecek parçaları da üretimde kullanılıyor. Eğer üretimde kaliteli et kullanmazsak insan sağlığı açısından risk oluşturur. Üretimi bilen insanlar yapmalıdır" diye konuştu.

TUZ UYARISI

Pastırma üretirken çok iri ve ince tuz kullanımından kaçınmak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yetim, "Eğer ince tuz kullanırsak pastırma tuzlu olur. Çok iri taneli tuz katılırsa da yeterince tuzu içine çekemez, bozulma riski ortaya çıkar, tuz yanıkları oluşur. Bir gün süreyle tuzlama işlemi yapıldıktan sonra bunların yıkanıp, güneş görmeyen serin bir ortamda kurutulmalıdır. Kurutma işlemi sırasında böcek ve sineklerden; açık alanda bu işlem yapılıyorsa da toz ve topraktan korumak gerekiyor" şeklinde konuştu.

'KURU ORTAMDA SAKLANMALI'

Pastırma ve sucuğun kuru ortamda saklanmasını öneren Prof. Dr. Yetim, "Üretimden sonra kurutma işlemi gerçekleşen sucuk ve pastırmayı serin, karanlık, aşırı nemli olmayan ortamlarda saklamak gerekiyor. Aileler evde sucuk, pastırma yapacaksa mutlaka kuru ortamda saklamaya dikkat etsin. Yoksa küflenme ve bakteri üreme riski olabilir" ifadelerini kullandı.

İYİ PASTIRMA VE SUCUK NASIL ANLAŞILIR?

Pastırmayı kesince çemen kalınlığı fazlaysa o pastırmanın hileli olduğunu aktaran Prof. Dr. Yetim, en önemli kusurun kurumadan pastırma satışının yapılmasını gösterdi. Prof. Dr. Hasan Yetim, "Pastırma dilimleri ıslaksa o pastırmanın kalitesi düşüktür. Rengi aşırı kararmışsa, dış kısımları çok kuru, iç kısımları ise yumuşaksa kalitesi yine düşüktür diyebiliriz. Aynı şekilde mozaik bir görüntüsü olmayan, içinde boşluk oluşmuş sucuğun da kalitesi düşüktür. Yine aşırı pembemsi veya koyu kahverengi siyaha yakın rengi varsa, kesildiğinde etten çok yağ gözüküyorsa kalitesi düşüktür. En önemlisi pastırma ve sucuğu alırken koklamalıyız, kötü koku varsa almamak lazım" uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü

--------------

-Pastırma ve sucuğun yapılış aşaması

-Pastırma ve sucuklardan genel görüntü

-Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile röportaj

-Genel detay

-Prof. Dr. Hasan Yetim ile röp.

Süre:7.12-811 MB

Haber:Olcay DÜZGÜN Gül KABA - Kamera:Muhammed KISIR - Özgür KUMANOVALI/KAYSERİ,

============

Aranan hükümlü dolmuşta yakalandı

Adana'da, uyuşturucu satma suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan hükümlü Halık Ş. (41), dolmuşta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahışlar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satma suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve aranan hükümlü Halık Ş.'nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Şüpheliyi takibe alan polis, Halık Ş.'nin dolmuşa bindiğini görünce yolcu gibi davranarak araca bindi. Polisler, Halık Ş.'yi araç içinde gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-----------

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera:ADANA,()

============