DHA YURT BÜLTENİ - 6

'Evin yanıyor' diyen taksicilere inanmadı



Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, bir binanın teras katında çıkan yangını fark eden taksiciler, ev sahibini uyandırıp, alevlere müdahale etti. Taksicilerden biri, evinin yandığını söyleyerek uyardığı kadını kendisine inandırmakta güçlük çektiğini anlattı.

Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi'deki bir simit fırınının bacasında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, binanın teras katındaki dairenin mutfağına sıçradı. Bu sırada taksi durağında nöbet değişimi yapan şoförler, evin mutfak kısmından çıkan dumanı fark ederek binaya koştu. Fırın sahibi ve bina sakinlerini uyaran taksiciler, araçlarındaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek büyümesini önledi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ilk müdahaleyi yapan taksi şoförleri Ersin Kaymakçı ve Talha Kahraman dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri Kaymakçı ve Kahraman'a ambulansta müdahale etti.

Taksi şoförü Hakan Kaymakçı, "Taksi durağında oturuyorduk, ilk başta baca yanmaya başladı. Koşup fırın sahibini uyardık ve evdekileri uyandırdık. Yangın tüpünü alıp çıktık, söndürdük. İçeride insanlar uyuyormuş, onları uyandırdık. 2 sürücü dumandan etkilendi" dedi.

Ev sahiplerini uyandırmak için zili çaldığını ancak yangın olduğuna bir türlü inandıramadığını belirten Ersin Kaymakçı ise, "Zile basıyorum ev yanıyor diye, abla diyor ki ‘ev yanmıyor, git buradan.’ İki zile birden bastım, abla beni kovuyordu sonra kapıyı bir açtı, o zaman da feryat ediyor ‘oy ev yanıyor’ diye" diye konuştu.

Karadenizliler demir yolu istiyor



Karadeniz Bölgesi'nde, Samsun-Sarp demir yolu hattı projesinin hayata geçirilmesi isteniyor. Bölge illerin sivil toplum kuruluşu ile sanayici ve sektör temsilcileri, projenin ekonomik, turizm ve istihdam açısından avantajlarını öne çıkararak bölgeye kazandırılması çağrısında bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'dan başlayıp, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda sona eren, 542 kilometre uzunluğundaki 6 il, 64 ilçe, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlayan Karadeniz sahil yoluna paralel demir yolu projesi için bölgedeki sivil toplum kuruluşları çağrıda bulunuyor. Samsun-Sarp demiryolu projesinin bölgeye ekonomik, turizm, istihdam ve stratejik açıdan büyük avantajlar kazandıracağını savunan sivil toplum kuruluşları, projenin hayata geçirilmesini istiyor.

'PROJE BÖLGEYE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAKTIR'

Samsun'da Sarp'a uzanan demir yolu projesinin uzun yıllardır konuşulduğunu söyleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD) Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, “Bana göre, projenin yararının tartışılıyor olması bile abesle iştigal durumdadır. Çünkü planlanan projenin güzergahında bulunan bölgede, büyük bir nüfus yoğunluğu ve verimli insan faaliyeti bulunmaktadır. Bölgenin ticaretine, sanayisine ve turizmine ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Gürcistan-Azerbaycan hattına da ayrıca olumlu etki gösterecektir. Projenin gerçekleşmesiyle birlikte, bölge insanının geleceğiyle ilgili hayal kurmasına vesile olacak güçte bir çalışmadır. Demir yolunun tamamlanmasıyla birlikte çevre şehirlerin birbirleriyle olan entegrasyonunun güçleneceği kanaatindeyim" dedi.

'ŞEHİRLERİN TANITIMINA KATKI SAĞLAR'

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de, projeyi önemsediklerini belirterek, "Turizm açısından Ankara-Kars demiryolu ne kadar önemliyse bizim içinde turizm ve ticaret sektörü açısından Samsun-Sarp demir yolu daha önemli. Artık İstanbul'dan çıkan bir yolcumuz bu yol üzerinden Kafkasya'ya, Azerbaycan'a geçecek. Bölgemizde hem ticaret hacmini hem de turizm sektörünü geliştirecektir. Zaten havayolumuz var. Bu bölge sadece Ordu için değil, bölgemizdeki Samsun-Mersin demiryoluna ulaşacağı için o bölgedeki tüm illeri de, Ordu'yu tanıtacaktırö diye konuştu.

'YAPILAN YATIRIMLARA BİR TAÇ TAKILMIŞ OLACAK'

Projenin Karadeniz Bölgesi için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını söyleyen Rize Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Güven Aksoy ise “Bu bölgede yaşayan 4 buçuk milyon insanın bundan faydalanmasının yanında, ülkemizi Batum, Tiflis ve Azerbaycan'a açacak bir projedir. Bu proje sayesinde, ilimize yapılacak yatırımlarda artacaktır. Ulaşım ve nakliye maliyetini göz önünde bulundurduğumuzda, söz konusu proje sadece turizme değil, ilimize gelen gıdadan taşımacılığa kadar her konuya katkı sunacaktır. Esnaf teşkilatı ve sivil toplum örgütleri olarak bu projenin takipçisiyiz. Şimdiye kadar bölgemizde çok sayıda büyük yatırımlara imza atıldı. Bunlara bir taç takılması gerekiyorsa, bunun adı, Samsun- Sarp demir yolu olmalıdırö açıklamalarında bulundu.

'PROJENİN DESTEKÇİSİYİZ'

Bir ülkenin ulaşım koşullarını geliştirmeden kalkınmasının mümkün olmadığına değinen Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, şunları söyledi:

"Ulaşım konusunda bütün alt yapıların tamamlanması ile bölgenin kalkınacağı şüphesizdir. Yapılacak olan demiryolunun komşu ülkelerle bağlantısı çok önemli. Sahilden yapılacak olan bir demir yolu bağlantısı ve aynı şekilde limandan iç kısımlara ve komşu ülkelere gidecek olan demiryolu bağlantısının ekonomiye çok büyük bir katkısı olacağı, bölgenin kalkınacağı, gelişmişliğin artacağı, işsizlik sorununda kalmayacağını belirtebiliriz. Hızlı trenlerde oldukça korunmuş alanlara ihtiyaç var. Bu bakımdan Karadeniz Sahil yolunda olmayan otoyolunun da bir an önce planlanarak her ikisinin de birlikte paralel olarak yürütülmesi yatırım açısından daha düşük bir maliyet olacağı düşüncesi ile bu şekilde planlanması ve bölgenin kalkınması konusunda elbette destekçiyiz.ö

VATANDAŞLARDAN PROJE DESTEK

Karadeniz Bölgesi'nde turizmin geliştirilmesinin gerektiğini dile getiren Ayten Sarı, “Ben Ankara'dan yeğenimin yanına ziyarete geldim. Böyle bir proje duydum ve destekliyorum. Doğayı katletmeden yapılması halinde, turizme büyük katkı sağlayacağını düşünüyorumö dedi.

Samsun'da öğrenci olan Miraç Şentürk ise, “Öğrencilerin gezip görerek öğrenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir projenin hayata geçmesi halinde arkadaşlarımla birlikte turistik faaliyetler gerçekleştirmekte kolaylık yaşarız. Bu anlamda projeyi destekliyorumö ifadesinde bulundu.

Projenin hayallerini süslediğini anlatan Öznur Güleryüz ise, “Demiryolunun gelmesini ben de çok istiyorum. Hem konforlu, hem de uygun fiyatlı olur. Ayrıca her yerde varken bizde neden olmasın? Bu bölgenin çok büyük eksikliğini daha tamamlamış oluruzö şeklinde konuştu.

'RAYLI SİSTEM MUHAKKAK LAZIM'

Trabzon'da gazeteci-yazar İsmail Kansız ise projenin gündeme gelmesinin heyecan yarattığını ifade ederek "Ulaşımın, bilhassa da yük ulaşımının en önemli aracı demiryoludur. Hatta Atatürk bunu vasiyetinde belirtmiştir. Samsun'dan Sarp'a kadar, hatta iç bölgeler olan Gümüşhane, Erzincan'a kadar yük taşımacılığında kullanılması gereken demiryoluna bu bölgenin ihtiyacı var. Tekrar bu konunun gündeme gelmesi heyecan yaratıyor ama ülkemizin ulaşım ağının gelişmesi açısından Karadeniz bölgesinde mutlaka raylı sistemlerin oluşması lazım" ifadelerinde bulundu.

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiler ele geçirildi



Tekirdağ'da, polisin yaptığı operasyonlarda, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen litrelerce sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında sahte içkilerin piyasaya sürüleceğini belirledi. Ekipler, şüphelileri belirleyerek, merkez Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki 23 ayrı adreste arama yaptı. Aramalarda 5 iş yerinde 236,5 litre satışa hazır vaziyette el yapımı şarap, 110 şişe 1,5 litrelik mükerrer bandrollü şarap, 232 şişe farklı marka ve ebatlarda gümrük kaçağı içki, 98 litre el yapımı rakı, 80 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Polis, kaçak ve sahte içkileri piyasaya sürmek isteyen şüphelilere ilgili kanun maddesi üzerinde işlem yaptı.

Öğrerciler, kazalara dikkat çekmek için trafik müfettişi oldu



Van'ın Erciş ilçesinde, 'Can Dostları Hareketi- Trafik Eğitimi Projesi' kapsamında, 40 ilkokul öğrencisi trafik kazalarına dikkat çekmek için trafik müfettişi üniforması giyip, sokakta trafik kurallarıyla ilgili pankart açtı.

Milli Eğitim ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından yürütülen 'Can Dostları Hareketi- Trafik Eğitimi Projesi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesinin ismini taşıyan Van'ın Erciş ilçesindeki Tenzile Ana İlkokulu'nda uygulandı. İlkokulda öğrenim gören 40 öğrenci, üzerinde trafik kuralları ile ilgili bilgilerin yer aldığı pankartları açıp, trafik müfettişi üniforması giydi. İlçe merkezindeki caddede yürüyen minik öğrenciler, araçların geçişleri sırasında zaman zaman düdük çalarak, trafik kazalarına dikkat çekti. Tenzile Ana İlkokulu öğretmeni Yasin Gün, proje kapsamında öğrencilerin trafik müfettişi kıyafeti giydiklerini belirterek, "Sınıfımda bulunan 40 öğrenciye trafik müfettişi üniforması giydirip, caddelerde gezerek trafik kazalarına dikkat çekmek istedik. Bu çalışmamıza vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi" dedi.

Minik öğrenciler, daha sonra İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'i makamlarında ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verdi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, trafik kazalarına dikkat çekmek için trafik müfettişi üniforması giyen minik öğrencileri tebrik etti. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Trafiğin sadece şoförlere veya araçlara ait olmadığını, insanlar ve yayaların da trafiğin bir parçası olduğunu unutmamak önemli. Son zamanlarda İçişleri Bakanlığımız çok sayıda trafik müfettişi yetiştiriyor. Bu bağlamda, böyle bir proje başlattıkları için Bakanlıklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda öğrencilerimize öncülük yapan öğretmenlerimizin de büyük emekleri var" dedi.

