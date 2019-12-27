DHA YURT BÜLTENİ - 6

UZUN süredir hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Erzurum, Muş ve Ardahan yeni güne beyaz örtü ile uyandı. Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 56 köy yolunu ulaşıma kapandı.Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini azalttı. Kar kalınlığı şehir merkezinde 5 santim ölçülürken, Palandöken Kayak Merkezi'nde ise 30 santimetreye ulaştı. Güne karla uyananlar, ev ve iş yerlerinin önünü temizlerken, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise cadde ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.Muş'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 56 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Muş İl Özel İdaresi ekipleri de, karın ulaşımı kapattığı köy yolları için açma çalışması başlattı.Ardahan'da yeni güne beyaz bir örtü ile uyandı. Kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Atatürk heykelinden detay

-Erzurum kent merkezinden detay

-Vatandaşlardan detay

-Erzurum barlarını simgeleyen heykellerinden detay

-Muş'ta şehir merkezinden detaylar

-Kar yağışından detaylar

-Araç ve araçların temizlenmesinden detaylar

-Belediye ekiplerinin kürekle kaldırım temizlemesinden detaylar

-Önder İneci röp.

-Ardahan kent merkezinden kar görüntüleri

-Yüksek kesimlerde kar görüntü

-Vatandaşlarlar ile röp.

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU / ERZURUM,()

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN- Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, ()

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN, ()

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Kapadokya yeni yıla hazır



Peribacaları, kayadan oyma dini ve evsel mekanları, yeraltı şehirleri ve sıcak hava balon turları ile Türkiye'nin dışa açılan en önemli kapılarından Kapadokya bölgesinde yılbaşı tatili için rezervasyonlar büyük oranda doldu.

Nevşehir Kapadokya bölgesindeki turistik tesisler, yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı. Butik otelleriyle dikkat çeken bölgede bulunan tesislerde rezervasyonlar büyük oranda doldu. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yılbaşının hafta içine denk gelmesi ile geçen yıla oranla yerli turist sayısında bir düşüş gözlenmesine karşın özellikle Çin ve Malezya gibi Uzakdoğu'dan gelen turistlerin bölgedeki işletmelerde doluluğu önemli oranda artırdığını söyledi. Yeni yıla kar altında girmeyi beklediklerini ifade eden Durmaz "Kapadokya her mevsimin kendine özgü görüntüsü ile başka bir güzel. Ancak kar bölgenin güzelliğine ve görselliğine ciddi boyutta katkılar sağlıyor. Yeni yıl ile birlikte yerli ve yabancı turist grupları kar altında bölgedeki tarihi ve turistik mekanları gezerler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sıcak hava balonlarından genel ve detay görüntü

-Kapadokyanın tarihi ve turistlik yerlerinden genel ve detay görüntü

-Turistlerden genel ve detay görüntü

-Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz'ın açıklaması

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, ()