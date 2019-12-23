beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (3)   VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI Mavişehir Mahallesi'nde cadde ve sokakların sular altında kalması nedeniyle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu semtte yüzlerce kişi mağdur...

GÜNDEM 23.12.2019, 10:54
DHA YURT BÜLTENİ - 6

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (3)  

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI
Mavişehir Mahallesi'nde cadde ve sokakların sular altında kalması nedeniyle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu semtte yüzlerce kişi mağdur oldu. Otoparkta yarıya kadar suya gömülü otomobillerine binemeyen vatandaşlar, suların çekilmesini beklerken, öğrencilerin büyük bir bölümü okullarına gidemedi. Her lodosta ve sağanak yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını belirten Muammer Çömezoğlu, "Burası deniz seviyesinde, kanallar tıkalı. 60 yıldır buradayım ve bu sorun çözülemedi. Arabamın arka tarafından su girmiş. Bir şekilde işe gitmeye çalışacağız" dedi. Mahsur kaldıklarını belirten Zeynep Yazgan ise, "Sinirden gülüyorum. Evde mahsur kaldık, dışarı çıkamıyoruz. Çekici çağırdık bekliyoruz. Maalesef bu sorun birkaç yılda bir yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Başka bir mahalle sakini ise okul servislerinin okula ulaşamadığını söyledi. 

Görüntü Dökümü
------------- 
- Vatandaş röportaj görüntüsü 
- Çevreden genel ve detay görüntü
 
Haber: Tolga TAHÇI - Davut CAN Kamera: Tekin GÜRBULAK /İZMİR, ()
 
=================================

Kadın cinayetlerinde İzmir birinci sırada
 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü'nce hazırlanan rapora göre, 2008- 2017 yılları arasında, jandarmanın sorumluluk bölgesinde 687 kadın öldürüldü, illerin başında ise 26 kadın cinayetiyle İzmir bulunuyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Hilal Susuz (26) da, modernleşen dünyada kadınların kendi haklarını daha fazla aradığını, bu nedenle kadın cinayetlerinin en çok büyükşehirlerde yaşandığını söyledi. 

JSGA Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü, jandarma sorumluluk bölgesinde 2008- 2017 yılları arasında işlenen kadın cinayetlerine dair rapor hazırladı. Raporda, 2008-2017 yılları arasında, jandarmanın sorumluluk bölgesinde 687 kadının öldürüldüğü bilgisine yer verildi. Rapora göre, cinayet şüphelilerinin 286'sı eş, 78'i sevgili, 66'sı akraba, 54'ü diğer şüpheli, 42'si erkek evlat, 31'i kardeş, 30'u eski eş, 21'i baba, 9'u dini nikahlı eş, 8'i anne, 7'si kız evlat, 6'sı tek taraflı takip eden şüpheli ve 5'i komşu olarak kayıtlara geçti. Rapora göre, jandarma bölgesinde en çok kadın cinayeti işlenen illerin başında ise İzmir bulunuyor. İzmir'de 26, Antalya'da 24, Bursa'da 23, Mersin'de 23, Muğla'da 23 kadın öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Üyesi Hilal Susuz, büyükşehirlerde kadın cinayetleri vakalarının daha fazla yaşanmasını, şu sözlerle değerlendirdi:

"Kadınların öldürülme oranı büyükşehirlerde daha fazla oluyor. Çünkü modernleşen dünyada kadınlar kendi haklarını daha fazla arıyor. Kadınların kendi haklarını daha fazla araması elbette çok olumlu. Ama bir yandan da haklarını arayan kadınların erkek şiddetine maruz kalması ve bunun sonucunda hayatını kaybetmesi, elbette ki yasaların uygulanmamasını da neden olarak gösterirsek, olumsuz bir durum."

'İZMİR MÜCADELE EDEN BİR ŞEHİR'
Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için 6284 sayılı yasa ile İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerektiğini söyleyen Hilal Susuz, "Ciddi anlamda yasaların uygulanmaması söz konusu. Bunun önüne geçilebilir. Biz yıllardır bunu söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı 2011 yılında kadın cinayetlerinde neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. Devlet 'Ben kadının yanındayım' deyip, cinsiyetçi politikaları bir kenara bıraktığında, kadın cinayetleri azalıyor. Kadınlar, şiddetin her türlüsünü bulundukları her yerde yaşıyor. Okul, iş yeri, ev, her ortamda, sokak ortasında kadınlar şiddetle yüz yüze. Ama İzmir'de olumlu gelişmeler de var. Örneğin İzmir'de takip ettiğimiz davalarda, emsal kararlar çıkıyor. İzmir mücadele eden bir şehir. Kentte şiddet var ama mücadele eden kadınlar da var. Kadınlar 6284 sayılı yasa ile İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadele ediyor" dedi.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ETKİN UYGULANIRSA KADIN CİNAYETLERİ AZALIR'
JSGA Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü'nce hazırlanan raporu da değerlendiren Susuz, şunları söyledi: "Türkiye'de kadın cinayetleri verilerini sadece biz tutuyoruz. Devletin herhangi bir kurumu bu verileri tutmuyor diye yıllarca söyledik. Jandarmanın veri tutması olumlu karşılanmalı. Çünkü bir devlet mekanizması verileri tutuyor ve yıllardır kadın cinayeti ismi bile kullanılmazken, artık 'Kadın cinayeti' tanımı kullanılıyor. Ancak raporda yer alan veriler ile bizim tuttuğumuz veriler arasında farklılıklar bulunuyor."
Koruma altındaki bazı kadınların öldürülmesi olayını da değerlendiren Susuz, "Yasalar var ama bunun işleyişinde sıkıntı var. O nedenle koruma kararı olan kadınlar öldürülüyor. Devletin ciddi anlamda yasayı uygulamadaki eksiklikleri söz konusu. Bunlar da maalesef kadınların hayatına mal oluyor. İstanbul Sözleşmesi'nin her maddesi, etkin bir şekilde uygulansın. O zaman kadın cinayetlerinin durdurulabileceğini göreceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Hilal Susuz'dan görüntü
- Hilal Susuz ile röp.
- Genel ve detay görüntü
Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

=================================

Öğrenciler, kuşlar ve kediler için 400 yuva yaptı - (ÖZEL)

Siirt'te ortaokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kuş ve kediler için 400 yuva yaptı. 
Kent merkezdeki Feyzi Çakmak Orta Okulu öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle sokak hayvanları ve kuşlar için 400 yuva yaptı. Kış aylarında kedi ve kuşların barınmaları için yapılan yuvalar kentin belirli noktalarına yerleştirilecek. Okulu ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, öğretmen ve öğrencilere yaptıkları bu çalışmadan dolayı teşekkürlerini iletti. Vali Atik, "Öğrencilerin yaptığı bu örnek davranışı kutluyorum. Öğretmenleri ile beraber sokak hayvanlarına sahip çıktılar ve hayvanlar için yapılan bu evler kentimizin çeşitli bölgelerine dağıtılacaktır. Bu sayede kedi ve kuşlarımız kışın yuva bulmakta zorlanmayacak. Okul yönetimini, öğrencileri ve öğretmenleri kutluyorum" dedi.
Yuvaları biriktirdikleri harçlıklarla yaptıklarını anlatan 7'nci sınıf öğrencisi Gizem Altın, "Öğretmenlerimizin desteğiyle bu yuvaları yaptık. Kendi biriktirdiğimiz harçlığımızla malzeme aldık. Yaptığımız kedi ile kuş evlerini Siirt'in dört bir yanına yerleştireceğiz" diye konuştu. Öğrenciler ile birlikte bir toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını anlatan öğretmen Funda Altıntaş, şunları söyledi: "Öğrencilerimiz ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. 400'e yakın kuş ve kedi evi yaptık. Amacımız kedileri sokaklardan korumak, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, tattırmak ve çocuklarımıza bu farkındalığı göstermekti. Siirt'in değişik yerlerine koyacağımız bu kedi ve kuş evleri sayesinde toplumsal farkındalık yaratmaktır ve hayvanlar ile ilgili dikkat çekmektir." 

Görüntü Dökümü
------------- 
-Ağaçlara kuşlar için konulan evler
-Kediler için hazırlanan evler
-Öğrencilerin yaptıkları kedi evlerini dizmeleri
-Vali Ali Fuat Atik'in öğrencilere ziyareti
-Röportajlar
-Genel ve detay görüntüler
Haber- Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK SİİRT,()

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 23 Aralık 2019
İmsak 06:47
Güneş 08:20
Öğle 13:08
İkindi 15:26
Akşam 17:47
Yatsı 19:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Fenerbahçe 16 28
4. Beşiktaş 16 27
5. Trabzonspor 15 26
6. Galatasaray 16 24
7. Malatyaspor 16 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 15 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. İstanbulspor 16 19
13. Giresunspor 15 19
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10