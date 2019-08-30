DHA YURT BÜLTENİ - 6

Trans bireye randevu verdirdiği babasını kardeşine öldürten ağabey yakalandı

Adana'da annesiyle birlikte takip ettikleri babaları Ramazan T.'yi (56) gittiği trans birey Ercan Z.'nin (54) evinde kardeşine bıçaklatarak öldürttüğü iddiasıyla aranan Hakan T. yakalandı. Olaydan sonra gözaltına alınan anne Saliha T. adli kontolle serbest bırakılırken, cinayette bıçağı kullanan Mehmet T. ve trans birey Ercan Z. tutuklanmıştı.

Olay, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta meydana geldi. Hakan T. (32), kardeşi Mehmet T.(25) ve annesi Saliha T.(52) ile birlikte babaları Ramazan T.'yi takip etti. 2 kardeş ve anneleri, Ramazan T.'nin girdiği trans birey Ercan Z.'nin evine baskın yaptı. Mehmet T., çıplak halde gördüğü babasını bıçaklayarak öldürdü. Hakan T., Mehmet T. ve anne Saliha T. kaçarken, ihbar üzerine eve gelen polisler, trans birey Ercan Z.'yi gözaltına aldı.

Cinayet Büro ekipleri, Mehmet T. ve annesi SalihaT.'yi saklandıkları yerde yakalayarak, gözaltına aldı.Trans birey Ercan Z. sorgusunda bir süre önce Hakan T. ile arkadaş olduğunu söyleyerek, "Hakan bana, tanıdığı olan bir adamın kadınlara çok düşkün biri olduğunu ve eşini sürekli aldattığını söyledi. Babası olduğunu bilmediğim Ramazan T.'nin numarasını verip, buluşma ayarlamamı ardından eve geleceklerini ve baskın yapacaklarını anlattı. Bu olaydan sonra eşinin bu kişiden boşanacağını belirterek, benden yardım istedi" dedi.

Gözaltına alınan anne Saliha T. de "Hakan o gece eve geldi. Babasının yine bir kadının evinde olduğunu söyledi. Zaten beni aldattığını biliyordum. Son kez gözümle görmek istedim. Baskın yapacağımız eve giderken yoldan odun aldım. Eve geldik, kapı açıldığında kadın sandığım Ercan Z.'yi yarı çıplak eşimi de çıplak gördüm. Ona odunla vurdum, ağlayınca oğlum Mehmet babasını bıçakladı" diye konuştu.

Saliha T., kocasını öldürmek istemediklerini, onun yüzüne tükürmek için eve gittiğini ancak bir anda oğlunun kocasını bıçakladığını belirterek, "Çok pişmanım, oğlum cezaevine gidecek. Ben böyle olsun istememiştim, o beni aldattığı için sinirlenmiştim ama ölmesini de istemiyordum" dedi.

Olayın ardından şüphelilerden Mehmet T. ve Ercan Z. tutuklanırken, Saliha T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Buluşmayı planlayan Hakan T. de dün polis ekiplerince Seyhan ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı. Hakan T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adli tıp kurumunu gelişi

-Detay görüntü

SÜRE: 00'18" BOYUT: 34.9MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Antalya'nın Serik ilçesinde oturan baba Ceylan D. (75) tartıştığı oğlu Ömer D.'yi (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Gebiz Mahallesi Karapınar mevkiindeki iki katlı bir binada oturan ve ikisi de çiftçilikle uğraşan Ceylan D. ile oğlu Ömer D. arasında dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Ceylan D. üst kattaki balkonda duran oğlu Ömer D.'ye av tüfeğiyle bir el ateş etti. Saçmaların göğüs bölgesine isabet ettiği Ömer D. olduğu yerde yığılıp kaldı.

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerle sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede Ömer D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer D.'nin cenazesi daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın gözaltına aldığı Ceylan D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarmalar eşliğinde adliye binasına giren Ceylan D. gazetecilerin "Oğlunuzu neden öldürdünüz?" sorusuna cevap vermedi.

Görüntü Dökümü

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- Ceylan D.'nin adliyeye getirilişi

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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Adana'da Zafer Bayramı kutlandı

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünü törenlerle kutlandı.

Adana'daki ilk tören, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle başladı. Buradaki törenin ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Tören alanında vatandaşların görüntüsü

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar halkı selamlaması

- Saygı duruşu ve İstiklal marşı görüntüleri

- Askeri birliklerin görüntüsü

- Askeri aracın geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,()

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Gaziantep'te 30 Ağustos coşkusu

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Büyük Taarruz'un 97'nci yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, AK Parti Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının da okunduğu törende öğrenciler de günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirdi. Kutlamalar, Vali Gül'ün, makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Programa katılanlar

- Anıta çelenk bırakılması

- Valilik makamında tebrik kabulu

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

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Mersin'de 30 Ağustos coşkusu

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşku içinde kutlandı.

Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan kutlamalar, Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda tebriklerin kabulü ile sürdü.

Daha sonra yine Cumhuriyet Alanı'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Deniz Piyade Binbaşı Ahmet Demirel, "30 Ağustos Zaferi'ni takip eden dönemde, yüzlerce yıl kendine özgü devlet geleneği ile yoğurularak ve bütün çabalara karşın zaman içerisinde tükenmiş bir imparatorluktan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde en çağdaş yönetim şekli olan Cumhuriyet ile idare edilen yeni bir Türk devleti doğmuştur" dedi.

Ortaöğretim öğrencileri tarafından 30 Ağustos temalı şiirlerin okunduğu tören, halk oyunları ekibinin gösterisi ve resmi geçidin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Vali Su'nun çelenk sunumu

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Protokolün tebrikleri kabul etmesi

- Protokolün vatandaşın bayramını kutlaması

- Günün önemine ilişkin konuşma

- Geçit töreni

- Hatıra fotoğrafı çekilmesi

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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Adıyaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Adıyaman'da, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 97'nci yıl dönümü, '30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü' düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önünde Atatürk anıtına çelenk konulması, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in Valilik Makamında tebrikatları kabulü ile devam edildi.

Valilik makamındaki Tebrik Töreni sonrası Hükümet Konağı bahçesindeki törene Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkân, şehit aileleri, Kıbrıs Gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı, Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları Ekibinin folklor gösterileri ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Tören alanı

- Protokolden görüntü

- Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan konuşması

- Şiir okunması

- Halk oyunları

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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Rus turistler tropikal meyve bahçesini gezdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine tatile gelen Rus turistler, tropikal meyve bahçelerini gezdi. Mango, muz ve avokadoları inceleyen Rus turistler, meyvelerin tadına hayran oldu.

Rusya'dan Türkiye'ye tatil için gelen 20 kişilik turist kafilesi, tropikal meyve bahçelerini gezmek istedi. Rus turistler, ilçede yerleşik yaşayan Rus Liliya Mutlutürk rehberliğinde, Muzkent Mahallesi'nde mango üretimi yapan Sefa Oğuz ve Hatice Güven'in serasını gezdi. Rus turistler ürünleri inceleyip bilgiler aldı. Kafile mango meyvesinin tadına bakıp ülkelerinde süpermarketlerden alıp yedikleri mangolarla da kıyaslama yaptı. Açık alanda yetişen muz ve avokado bahçelerini de gezen Rus turist kafilesi, gezi sonunda hasat yapılmış ve dolapta soğutulmuş mango meyvesinin tadına baktı. Tropikal gezisini tamamlayan 20 kişilik Rus turist kafilesi, tanesi 30 liradan mango meyvesi alma imkanı da buldu.

Moskova'dan Türkiye'ye tatil için gelip mango bahçesini görmek için tropikal geziye katılan Donat Kuznetsov (52), "İlk defa görüyorum. Çok hayran kaldım. Hiç düşünmedim Türkiye'de tropikal meyve varmış. Duydum ve bakmak istedim. Moskova'da görmedim. Bizde salatalık, elma var. Moskova'da tadına baktım, marketten aldım. Marketten aldığımdan tadı daha çok lezzetli. Çok beğendim" dedi.

Kamchatka'dan gelen Ekaterina Ivanova (40), Türkiye'de ilk kez bulunduğunu, ürünlerin tadını ve aromasını çok beğendiğini söyledi. Ivanova, Türklere hayran kaldıklarını, çok çalışkan olduklarını da söyledi.

Bahçe sahibi Hatice Güven, "Çok mutlu olduk. Misafirlerimiz şaşkınlıkla bahçeyi gezdi. Türkiye'de böyle bir mango yetiştiriciliği olduğuna inanamadılar. Önce kendileri tattılar. Meyveleri dışarıda yemiş oldukları mangolarla kıyaslayınca çok mükemmel buldular. Bizler de daha mutlu olduk. Bahçemiz bir adım daha ileride. Yaptığımız işten emin olduk" diye konuştu.

Geziye rehberlik eden Liliya Mutlutürk (40), Gazipaşa'da çok güzel yerlerin olduğunu, müşterilerinin Alanya'yı çok iyi bildiklerini ama Gazipaşa'yı bilmediklerini, Gazipaşa'nın güzelliklerini tropikal meyvelerini tanıtmaya çalıştığını anlattı.

Gazipaşa'da 25 bin dekar alanda 25 çeşit tropikal meyve üretiliyor. Bakımı kolay, ekonomik getirisi yüksek tropikal meyvelerin ilçe ikliminde kolaylıkla yetiştiğini deneme ekimlerinde gören üreticiler, son birkaç yıldır bu meyvelerin üretimine yöneldi. Muzdan sonra avokadoyla devam eden üretim Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee- kral meyvesi), longan, passiflora (çarkıfelek), mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi ile devam etti. Tropikal meyvede mango ve ejder meyvesinin (pitaya) de bu yıl hasadını yapan üreticiler gelir elde etmeye başladı. Tropik meyvelerden ejder meyvesinin tanesi 25, mangonun tanesi 30-35 liradan alıcı buluyor.

Görüntü Dökümü

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- Rus turist kafilesinin gelişi

- Mango bahçesine girişi ve bahçeyi gezmeleri

- Mango meyvelerini öpüp fotoğraf çekmeleri

- Rus çocuğun mango yemesi

- Genel ve detay görüntüler

- Röp 1: Donat Kuznetsov

- Röp 2: Ekaterina Ivanova

- Röp 3: Hatice Güven

- Röp 4: Liliya Mutlutürk

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

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