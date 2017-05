DHA YURT BÜLTENİ-5

Şehit ağabeyinin tabutu başında Çanakkale Şehitlerine şiirini okudu (1)

Ağrı Tendürek Dağı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan için Kayseri'de tören düzenleniyor. Tören sırasında şehit askerin kardeşi

ve edebiyat öğretmeni olduğu belirtilen Berkan Doğan'ın şehit ağabeyinin tabutunun başında Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirini okudu.

===========================

===========================

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Baro'dan tutuklamalara tepki

Mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve İzmir Barosu, Sözcü gazetesi internet sorumlu müdürü Mediha Olgun ve İzmir muhabiri Gökmen Ulu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. İGC Başkanı Misket Dikmen, Türkiye'de tutuklu gazeteci sayısının 166'a çıktığını, ancak her şeye rağmen mesleklerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sözcü gazetesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un, tutuklanmasına, İzmir'deki meslektaşları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan basın açıklamasına gazetecilerin yanı sıra İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ve Musa Çam da, destek verdi. Basın açıklamasında tutuklanan Gökmen Ulu'nun gazetecilik yapan ağabeyi Oben Ulu da hazır bulundu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, son kararlarla Türkiye'de tutuklanan gazeteci sayısının 166'ya çıktığını belirterek, "Gazeteciler yine zor bir sabaha uyandı. Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı. Bu acı ve kabul edilemez bir uygulama. Meslektaşlarımız gazetecilik yaptıkları için tutuklandılar. Gazetecilerin terörle ilişkilendirilmesi, teröristlerle aynı kefeye konması vicdanlarda çok derin yaralar açıyor. Ülkemizde gazetecilik tutuklu. Gelen her gün bir öncekinden karanlık. Yurttaşların hukuka olan güvenleri bu kararla sarsılıyor. Yargının bağımsızlığına olan inanç önselenirse demokrasiden söz etmek nasıl mümkün olabilir? Hukukun bittiği yerde, her şey biter. Hukukun, muhalifleri, gazetecileri, aydınları yıldırma ve sindirme aygıta dönüşmesi çok tehlikedir. Bu tehlikeyi görüyor ve uyarıyoruz. Her şeye rağmen mesleklerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"İLKER BAŞBUĞ NE KADAR TEDÖRİSTSE, ULU O KADAR FETÖ'CÜDÜR"

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan'ın da tutuklamaları kınadığı basın toplantısında konuşan Milletvekili Atilla Sertel, "Biz bu filmi gördük. Uzunca süre bize bu filmi seyrettirdiler. Mahkeme adı altında Silivri zindanlarında, koridorlarda bizim insanlarımıza, yıllarca acı çektirdiler. Senaryoyu yazanları, aktörleri, figüranlarını da biliyorduk. Sonunu da gördük. İlker Başbuğ'u, terörist diye Silivri'de yatıranlar, Mustafa Balbay gibi gazetecileri hücrelerde iki yıl tek başına tutanlar, 5 yıl süreyle yargısız infaza tabi tutanları biliyoruz. Dün İlker Başbuğ ne kadar terörist ise Gökmen Ulu da bugün o kadar FETÖ'cüdür. Gökmen Ulu, İzmir'in yetiştirdiği, kalemini gerçeketen satmamış ve satmayacak olan, bir takım zümrelerin üzerine giderken halkın çıkarlarını korkusuzca yazan bir arkadaşımızdır. Bir takım suç örgütlerine bulaştırmak isteyenlere buradan sesleniyoruz! O örgütlerle sizin ilişkiniz var. AK Parti'yi kazasınız altından FETÖ çıkar, FETÖ'yü kazırsanız altından AK Parti çıkar. Kendi üzerlerindeki suçu başkalarının üzenine atarak aklanmaya çalışıyorlar" dedi.

Milletvekili Musa Çam da soruşturmaya değinip, tutuklamanın siyasi olduğunu söyledi. Gökmen Ulu tutuklandığı sırada yanında bulunan ağabeyi Oben Ulu, "Gökmen'in tüm meslektaşlarına selamı var" dedi.

Zonguldak SGK İl Müdürü: Anlaşmalı boşanmalarda kadınlar sömürülüyor

ZONGULDAK Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erkin Avcı, ölen babalarının emekli maaşını alabilmek için anlaşmalı boşanıp eşleriyle birlikte yaşamaya devam eden kadınların, eşi öldüğünde evli olmadıkları için onun mirası ve ölüm aylığından yararlanamadıklarını söyledi.

SGK İl Müdürü Erkin Avcı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008'den itibaren anlaşmalı boşanmalar ile ilgili denetim yapıldığını, ölen babasının maaşını alabilmek için boşanıp eşiyle birlikte yaşayan kadınlarla ilgili idari ve adli işlem yapıldığını belirtti. Anlaşmalı boşanmalarda kadınların sömürüldüğünü ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Kadın bilerek veya bilmeyerek eşinden boşanarak medeni kanun gereği eşinden olan miras hakkından da vazgeçmiş oluyor. Her halükarda bir kadın eğer eşinden boşanmış ise eşinin vefatı durumunda tamamen mağdur olmuş oluyor ve sömürülmüş oluyor. Sömürüldüğünü de ne zaman anlamış oluyor? Eşinin vefatı halinde anlıyor. Bakıyor ki, mirasıyla ilgili eşinin kardeşleriyle bölüşüm problemleri yaşıyor. Çünkü ölüm tarihinde mirası alabilecek statüde değil, birliktelikleri yok. Diğer taraftan eşinin 900 gün sigortası varsa eşinden ölüm aylığı ve daha yüksek ölüm aylığı alma hakkı var. Evlilik birliktelikleri olmadığı için o aylığı da alamıyor. Babadan kalan yüzde 25 aylığıyla devam etmek zorunda."

Kadınların, günü kurtarma adına anlaşmalı boşanmalardan vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Avcı, "Tüm bu riskleri alıp anlaşmalı boşanmaya devam ediyorsa bu defa biz gelen ihbarlar üzerinden araştırmalarımızı yapıyoruz. Muvazaalı bir boşanma var ise biz tespitini yapıyoruz, ödemiş olduğumuz aylıkların tamamını faiziyle birlikte geri istiyoruz ve yeni bir mağduriyet zaten oluşturmuş oluyoruz. Mühim olan doğruyu yapmak. Çünkü doğru yapılınca kadının geleceğe yönelik yatırımı daha fazla elinde oluyor. Ama usulsüz yollara yönelmiş olması kadının geleceği açısından geleceğinin sömürülmesi açısından önemli bir konu" dedi.

Kazazedelere yoldan geçen hemşire müdahale etti

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, motosikletin çarptığı yaya ile sürücü kazada yaralandı. Yaralılara ambulans gelinceye kadar ilk müdahaleyi, yoldan geçen hemşire Simge Yıldız yaptı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Erol Fırıldakça'ya, 27 yaşındaki Ali A. yönetimindeki 35 ZZZ 21 plakalı motosikletiyle çarptı. Yere düşen Erol Fırıldakça ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Ali A. yaralandı. Yaralıları görenler kazayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yoldan geçen hemşire Simge Yıldız ve öğretmen eşi Umut Yıldız yaralılara ilk müdahalede bulundu. Daha sonra kaza yerine ulaşan ambulanslar, yaralıları Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'İNSANLIK GÖREVİ'

Geçen yıl da İzmir Metrosu'nda kalp krizi geçiren bir hastaya müdahale eden hemşire Simge Yıldız, "İzmir'de özel bir hastanede hemşirelik yapıyorum. Eşimle birlikte aracımızla İzmir'e gidiyorduk. Kazayı görünce, araçtan indik. Eşimle hemen yaralı kişilere ilk yardım çantasıyla müdahale ettik. Bunun bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ev cayır cayır yandı

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, iki katlı ev alevlere teslim oldu. Önce mahallelinin ardından itfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü yangında, bir eşek telef oldu.

Kuzören Mahallesi'nde 78 yaşındaki İsmail Arman'a ait iki katlı ahşap evde, dün (cuma) saat 16.00'da, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın başladı. Evin üst katında yemek yediği sırada dumanı fark eden ev sahibi Arman, yangını görüp eve koşan vatandaşlarca dışarı çıkarıldı. Büyüyerek yayılan yangına mahalle halkı, su tankeriyle müdahale etti. Ardından itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ev ise tamamen kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İnşaatın çatısı çöktü, işçiler yara almadan kurtuldu

ANTALYA'da bir inşaatın çatı katı, beton dökme işlemi sırasında çöktü.

Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi'nde 34 Sokak'taki 5 katlı Oktay Yücel'e ait inşaatın katı katı, saat 11.30 sıralarında işçilerin üzerinde beton döktüğü sırada çöktü. Gürültüyü duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşçilerin yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle inşaattaki çalışma güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.

OYAK Renault Genel Müdürü Batı Anadolu Rallisi'ne Renault 12 ile katıldı

BURSA’da, bu yıl 20’ncisi düzenlenen Tarihi Batı Anadolu Rallisi 50 klasik otomobilin katılımıyla başladı.

OYAK Renaul Genel Müdürü Tunç Başeğmez'in, üretimi 1969'da başlayan ve 2000 yılına kadar devam eden Renaul 12 ile katıldığı rallide en fazla ilgiyi,

1929 model itfaiye aracı gördü.

Bursa’da OYAK Renault Fabrikası önünden başlayan ralliye 50 klasik otomobil katıldı. Değişik marka ve modellerin yarıştığı rallide ise en çok ilgi çeken araç 1929 model itfaiye aracı oldu. 1958 ile 1978 yılları arasında OYAK Renault tarafından üretilen klasik otomobillerin de katıldığı yarış 320 kilometreden oluşuyor. Yarışmacılar ilk olarak Bursa’nın İznik ilçesine, ardından Gemlik ilçesine geçecek. Belli bir hızda seyredecek yarışmacılardan kurallara uymayanlar ceza puanı alacak. Kurallara uyarak bitiş noktasına gelen ilk üç araç dereceye girecek. İki gün boyunca sürecek olan yarış gala yemeği ile son bulacak.

AÇILIŞI OYAK RENAUL GENEL MÜDÜRÜ TUNÇ BAŞEĞMEZ YAPTI

Yarışmanın açılışını ise OYAK Renaul Genel Müdürü Tunç Başeğmez yaptı. Üretimi 1969’da başlayan ve 2000 yılına kadar devam eden Renaul 12 ile ralliye katılan Başeğmez, yarışmanın kendisi için unutulmaz bir an olduğunu söyledi. Başeğmez, “OYAK Renault olarak gelenekten geleceğe bir köprü kuran Tarihi Batı Anadolu Rallisi’ne sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Renault 12 performansı ve tasarımı ile bir döneme damgasını vuran bir otomobil. Şimdilerin vazgeçilmez klasik otomobili. Bu yarışa eski bir dost olan Renault 12 ile çıkmak benim için mutluluk verici" dedi.

Denizlispor'da 51. yıl kutlamalarında gerginlik

DENİZLİSPOR'un kuruluşunun 51. yılı için dün akşam düzenlenen kutlamada bazı taraftarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a sosyal medya hesabından takımın kuruluş yıl dönümüyle ilgili kutlama mesajı yayınlamadığı için tepki gösterdi. Zolan, tepkiler üzerine kutlama yapılan alanı terk etti. Denizlispor'un kuruluşunun 51. yılı için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kutlama düzenledi. Kutlamalara, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Saat 20.00'de başlayan kutlamalar için etkinlik alanına gelen Belediye Başkanı Osman Zolan, taraftarlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi. Selamlaşma sırasında Yeşil Cephe taraftar grubu lideri Sertan Atasefa, Zolan'ın sosyal medya hesabından kuruluş yıldönümüyle ilgili mesaj yayınlamamasına tepki gösterdi. Tepkiye bir grup taraftarda alkışlar ve "Denizli sadece Denizlisporludur" sloganlarıyla destek verdi. Gerginliği yöneticiler yatıştırmaya çalıştı. Olaydan sonra 51. yıl pastası sessiz sedasız kesildi. Başkan Zolan pasta kesiminin ardından kutlamaları terk etti. Zolan'ın tepkiler üzerine kutlamadan ayrılması üzerine Denizlispor Asbaşkanı Muhammet Kaya ile Sertan Atasefa ardasında da gerginlik çıktı.

YÖNETİMDEN TEPKİ

DENİZLİSPOR Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yapılan protestoyu kınadı. Atilla, Denizlispor'un bu mantıkla hiçbir yere varamayacağını belirterek, "Birkaç arkadaş maalesef bir protestoya yakın bir serzenişte bulundu. Bu duruma üzüldük. Yapılan protestoyu kınıyorum. Açık söyleyeyim, sizin Osman Zolan'la hiçbir sorununuz olamaz. Osman Zolan bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Osman Zolan olmasa bu kulüp nefes alamaz. Ama birileri ne olursa olsun gidin orda protesto yapın diyerek üç beş kişiyi buraya gönderiyorsa biz asıl o gönderenleri kınıyoruz" dedi.

Protestocuları gönderenlerden sonra saygısızlığı yapanları da kınadıklarını belirten Atilla, "Denizlispor bu mantıkla ve bu kişilerle hiçbir yere varamaz. Denizlispor makamları küstürerek hiçbir yere varamaz. Bu makamlarla Denizlispor bir araya gelecek ve bu makamların önderliğinde planlamalarını yapacak. Ancak bu makamların önderliğiyle halkıyla bütünleşecek. İşte bu mantıklar oldukça biz 300 kişiye, 500 kişiye, 1000 kişiye anca oynarız" diye konuştu. Yaklaşık 100 kişilik Denizlispor taraftarının meşaleler yakıp, tezahüratlar etmesiyle devam eden kutlamalar 1 saat sonra sona erdi.

Araçtan düşen kuzu yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, hareket halindeki araçtan düşen kuzu yaralandı. Sahibinin fark etmediği kuzuya belediye ekipleri sahip çıktı.

İslahiye- Hatay Karayolunun 5'inci kilometresinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araçtan düşen kuzu yaralandı. İslahiye Belediyesi'nde çalışan Zeynal Abidin Gavurdağlı, yolda gördüğü ilerlerken kuzuyu fark etti. Önce köpek olduğunu düşünen Gavurdağlı, geriye dönerek yol ortasındaki kuzuyu yolun kenarına aldı. Daha sonra çağırılan belediye veterineri kuzuya müdahale etti. Belediye Veteriner Hekimi Mahmut Çevik, kuzuyu sağlık durumu iyi olmasına rağmen 24 saat müşahede altına alacaklarını söyledi.

Demet Şener, boşanma davası için Antalya'da

ESKİ Manken Demet Şener, avukatıyla birlikte Antalya'da boşanma davasına katıldı. Tanık dinlenmesi için Antalya'da yapıldığı belirtilen duruşmaya, eşi eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay katılmadı.

4'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen ve gizlilik kararı olduğu belirtilen duruşma için avukatı Aslı Hatemi ile birlikte Antalya Adliyesi'nin 5'inci katındaki mahkeme koridorunda bekleyen Demet Şener, fotoğrafını çeken bir avukatla da tartıştı. Şener, avukattan çektiği fotoğrafı silmesini istedi.

Duruşmadan çıkan Demet Şener, kendisini bekleyen gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Şener, ardından avukatıyla birlikte taksiye binip adliyeden ayrıldı.

