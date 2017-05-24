DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KASTAMONU'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde, geçen 19 Mayıs'ta karşı şeride geçen otomobile kamyonun çarpması sonucu meydana gelen, 3 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

D-100 Karayolu'nun Yeni Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, Samsun'dan İstanbul yönüne giden 62 yaşındaki Mustafa Soyanıt yönetimindeki 41 PR 155 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobile, 53 yaşındaki Ahnmet Tunç'un kullandığı 38 SP 275 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon çarptı. Otomobil sürücüsü Mustafa Soyanıt ile yanında bulunan eşi 57 yaşındaki Zülfiye Soyanıt ve 47 yaşındaki Temel Odabaş hayatlarını kaybetti.

Kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yol kenarındaki işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği, bu sırada gelen kamyonun otomobile hızla çarptığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin karşı şeride geçmesi

-Kamyonun otomobile çarpması



Süre: (00:26) Boyut: (7.16 MB)

Haber: Gürkan YILMAZ/KASATMONU, ()

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2)HDP'NİN TUTUKLU MİLLETVEKİLİ ÇELİK, 3 YAŞINDAKİ KIZINI CEZAEVİNDE YANINA İSTEDİ



HDP'nin, 19 Nisan'da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Muş'ta tutuklanan Milletvekili Burcu Çelik, kaldığı Ankara Sincan Cezaevi yönetimine başvurarak annesinin baktığı 3 yaşındaki kızı Asmin Mira'yı yayına almak istediğini bildirdi. Cezaevi yönetiminin kararı beklenirken, HDP'nin Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, "Biz Milletvekili arkadaşımızın bırakılmasını bekliyorduk ve çocuğunun cezaevi ortamını görmesini arzu etmiyorduk. Ama malesef bırarkılmadığı için çocuğunu yayına almak istiyor" dedi.

Muş Cumhuriyet Savcılığı'nın hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Nisan'da tutuklanan HDP Muş Milletvekili, TBMM İnsan Hakları Komisyon üyesi ve HDP Cezaevi Komisyon üyesi Burcu Çelik, 3 yaşındaki kızı Asmin Mira'yı yanına almak için kaldığı Ankara Sincan Cezaevi yönetimine buşvurdu. Ankara'da annesinin baktığı 3 yaşındaki kızını yanına isteyen HDP'li vekil Çelik'in talebine ilişkin Cezaevi yönetiminin kararı bekleniyor.

HDP Grup Başkan vekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırımı, vekillerin tutuklanmasına sebep olan hukuksuzluğun ortadan kalkıp Milletvekili arkadaşlarının serbest bırakılmasını beklediklerini belirterek, "Biz Milletvekili arkadaşımızın bırakılmasını bekliyorduk ve çocuğunun cezaevi ortamını görmesini arzu etmiyorduk. Ama malesef bırarkılmadığı için çocuğunu yayına almak istiyor. Milletvekilimiz sadece yaptığı konuşmalardan dolayı yürütülen soruşturmada davasına bakmayan bir kadın hakim tarafından tutuklandı. Biz bu hukuksuzluğun bir an evvel son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

-Genel - Türkiye-Diyarbakır - Ferit ASLAN

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3)200 KİLOLUK ÇELİK KASAYI BÖYLE ÇALDILAR

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, bir inşaat firmasına giren 5 hırsız, içinde 35 bin lira ile 96 bin liralık çek bulunan çelik kasayı çaldı. Tanınmamak için yüzlerini bezle kapatan hırsızların açamadıkları 200 kiloluk çelik kasayı pencereden çıkartarak, hafif ticari araca yükledikleri anlar, güvenlik kameralarınca tespit edildi.

Olay, dün gece İnegöl’ün Fatih Mahallesi Samyeli Caddesi'nde apartmanın zemin katındaki inşaat firmasının bürosunda meydana geldi. Plakaları sökülmüş hafif ticari araçla gelen 5 hırsızdan 3’ü işyerinin penceresini zorlayarak içeriye girdi. Tanınmamak için yüzlerini bezle kapatan hırsızlar, büroda bulunan ve açamadıkları çelik kasayı pencereden zorlukla dışarıya attılar. Kasayı daha sonra getirdikleri araca yükleyen hırsızlar olay yerinden kaçtılar.

İşyeri sahibi Mehmet Kaya, sabah geldiğinde işyerinin dağınık olduğunu ve kasanın çalındığını fark edince polise haber verdi. Kaya’nın verdiği bilgiye göre içinde 35 bin lira ile 96 bin liralık çekin bulunduğu kasayı çalan hırsızların bulunması için polis soruşturma başlattı.

Bu arada, hırsızların 10 dakika süren hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, bir kameranın ise hırsızlardan biri tarafından yönünün çevrildiği görüntülendi.

Hırsızlıkla ilgili olarak işyeri sahibi Kaya, “Akşam işyerimizi kilitleyip gittik. Gece saatlerinde hırsızlar pencereyi kırıp içeri girmişler. Sadece çelik kasayı alıp gitmişler. Herhangi bir elektronik eşya çalmamışlar. Nakit ve çek ile senet olmak üzere yaklaşık 135 bin lira kasanın içinde vardı. Bizim içeriye 4 kişi zor taşıdığımız kasayı alıp gitmişler. Görüntülere yansıyan 5 kişi var. Polise şikayette bulunduk. Emniyet ekiplerine güveniyoruz, en kısa sürede hırsızlar yakalanacaktırö dedi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüleri

Hırsızların kameralara yansıma görüntüleri

İşyeri sahibi röportaj

Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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4)ADANA KEBABI'NA ULUSLARARASI PATENT GELİYOR

ADANA Kebabı'nın korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü'nden 2004 yılında 'coğrafi işaret ve tescil belgesi' alan Adana Ticaret Odası (ATO), kebabın uluslararası patent başvuru sistemine üye 148 ülkede de tescillenmesi için yaptığı başvurudan olumlu sonuç bekliyor.

Adana değerlerini korumak için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan ATO Başkanı Atila Menevşe, buradan hareketle 2004'te o zaman adı Türk Patent Enstitüsü olan Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Adana Kebabı'na ilişkin coğrafi işaret ve tescil belgesi aldıklarını belirtti. ATO olarak açtıkları Adana Kebap Akademisi'nde her yıl ustalara tescilli Adana Kebabı yapımını öğrettiklerini bildiren Menevşe, bugüne dek 250 işletmenin de Tescilli Adana Kebabı belgesi ve logosu aldığını kaydetti. Adana Kebabı'nın tescil sayesinde korunmaya alındığını aktaran Menevşe, "Aldığımız tescille birlikte, nelerden yapıldığı belli olmayan ve içeriği bilinmeyen ürünlerin tüketicilere Adana Kebabı adı altında sunulmasını engelledik, kebabı adeta bir koruma zırhına aldık" dedi.

"YURT DIŞINDA DA KORUNACAK"

Adana Kebabı'nı ulusal sınırların dışında da korumaya almak istediklerini vurgulayan Menevşe, şöyle konuştu:

"Adana Kebabı'na uluslararası patent için Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Uluslararası Büro (IB) yetkilileriyle aralıksız görüşüyoruz. Yakın bir gelecekte bu konuda da olumlu ve somut sonuçlar aldığımızı herkesle paylaşacağız. Yurt içi ve yurt dışında Adana Kebabı'nın aynı kalitede ve aynı lezzette sunulması, gelecek kuşaklara bozulmadan, aslına uygun olarak aynı damak lezzetinde taşınabilmesi konusunda üzerimize düşen görev ve sorumlulukları sonuna kadar yerine getirmeye hazırız."

ŞALGAMA DA ULUSAL PATENT

Adı Adana ile özdeşleşen şalgama da ulusal patent almak amacıyla 2016'da Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaptıklarını anımsatan Menevşe, "Adana şalgamının patentini alma konusunda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ki girişimlerimiz sürüyor. Bu konuda da kısa sürede sonuç almayı umuyoruz. Ardından kentimizin diğer lezzetlerinin de koruma altına alınmasına dönük değerlendirmelerde bulunacağız" diye konuştu.

Öte yandan Mersin'in Anamur İlçesi'nde yaşayan Zeynel Abidin Kara, Akdeniz ateşi hastalığına yakalanan iki çocuğunu iyileştirmek için ürettiği organik şalgamın patentini 20 Mayıs 2015'te almıştı.

Görüntü Dökümü

------------------------(ARŞİV)

- Kebap şişe saplanırken detaylar

- ATO Başkanı Atila Menevşe,röp.

- Kebap'ın tarifini veren usta.röp.

- Kebabın mangalda pişirimi

- Tabağa servis edilişi

SÜRE:02'07" BOYUT:130 MB

Haber-Yusuf BUŞTUĞ Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,()