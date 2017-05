DHA YURT BÜLTENİ-5

Çukurca'da silahlarıyla birlikte teslim olan 2 PKK'lıdan çarpıcı ifadeler

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde terör örgütü PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu 155 ve 156 ihbar hatlarını arayarak teslim oldu. Örgüt üyeleri 6 gün önce Oğul Köyü'ne yapılan hava harekatında 'Mordem' kod adlı Ş.A. ve sorumluluğundaki bölücü terör örgütü mensubu grubunun etkisiz hale getirildiğini, kendilerinin bu nedenle bölgede görevlendirildiklerini söyledi. Hava harekatında öldürülen 'Mordem' kod adlı Ş.A.'nın ise Hakkari'deki milisler aracılığıyla devlet yanlısı kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırıların talimatını veren terörist olduğu ayrıca bir çok eyleme de katıldığı belirtildi.

Hakkari Valiliği, dün silahlarıyla birlikte teslim olan 2 PKK'lı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, son dönemlerde etkili operasyonlar ve hava harekatları yapıldığı, bu operasyonlarda da terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurulduğu, bunun neticesinde de çözülmelerin başladığı kaydedildi. Dün 155 ve 156 ihbar hatlarını arayan 2 bölücü terör örgütü mensubunun Çukurca yolunda bulunan bir işyerine saklandıklarını, örgütten kaçtıklarını ve silahlarıyla birlikte teslim olmak istediklerini beyan ettikleri belirtildi. Yapılan açıklamada teslim olan PKK'lıların çarpıcı itiraflarda bulundukları da belirtilerek şöyle denildi: "İl Jandarma Komutanlığı'nca görevlendirilen unsurlar, zırhlı araçlarla derhal ihbarın yapıldığı bölgeye sevk edilerek, teslim olmak isteyen 2 bölücü terör örgütü mensubu 1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ile yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiş ve adli tahkikata başlanmıştır. Söz konusu örgüt mensupları ile yapılan ilk mülakatta, 16.05.2017 günü Oğul köyüne gerçekleştirilen hava harekatında Oğul kırsalında bulunan Mordem (K) Ş.A. ve sorumluluğundaki bölücü terör örgütü mensubu grubunun etkisiz hale getirildiği ve kendilerinin bu bölgeye 'Oğul kırsalındaki örgüt mensuplarının ölmesi sebebiyle görevlendirildikleri' yönünde beyanlarda bulunmuşlardır."

Düzenlenen hava harekatında bir grup PKK'lı ile birlikte öldürülen 'Mordem' kod adlı Ş.A. ile ilgili de şu ifadeler yer aldı: "2011 yılında Mardin İlinden örgütün kırsal alan kadrolarına katıldığı, 2016-17 yılları arasında Hakkari’deki milisler aracılığıyla Devlet yanlısı şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırıların talimatını veren örgüt mensubu olduğu, 2014-17 yılları arasında Hakkari Çukurca karayolunda gerçekleştirilen eylemlere bizzat katıldığı, 08.05.2017 günü ilimiz Çukurca İlçesi Üzümlü karayolu üzerinde yol kontrol faaliyeti amacıyla intikal eden askeri unsurlarımıza yönelik el yapımı patlayıcı saldırı olayını bizzat düzenlediği/ talimatını verdiği, 2017 Nisan ayı itibariyle Hakkari’de ikamet eden milis/işbirlikçi şahıslar vasıtasıyla sansasyonel eylem arayışı sürdürdüğü, söz konusu bölücü terör örgütü mensubunun Hakkari Belediye Kayyum Vekili ve Hakkari Belediye Meclis Üyelerine yönelik eylem/saldırı talimatı verdiği, 2016-17 yıllarında kış üslenmesi amacıyla Irak ülkesinin kuzeyindeki örgüt kamplarında bulunduğu sırada, İlimiz merkezinde bulunan devlet yanlısı şahıslara yönelik saldırı/eylem talimatı verdiği, 22.02.2017 günü yapılan operasyonla söz konusu eylemi gerçekleştirecek olan şahsın yakalanarak eylem/saldırının engellendiği, Yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bilgilere göre Mayıs ayının ikinci haftası itibariyle Irak ülkesinin kuzeyinde bulunan örgüt kamplarından; İlimiz Merkez Oğul kırsal alanına geldiği şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Görüntü Dökümü

-----------------

ARŞİV

-Hava harekatı görüntüleri

-Operasyon görüntüleri

Haber: ÇUKURCA(Hakkari), ()-

==================================================

Amanoslarda çatışma : 1 uzman çavuş şehit (2)

EŞİNİN ŞEHİT OLDUĞUNU HASTANEDE ÖĞRENDİ

Osmaniye'de PKK'lı töreristlerle çıkan çatışmada yaralı olarak getirildiği hastanede şehit düşen 27 yaşındaki Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in eşi bir çocuk annesi Seda Sevinç, acı haberi hastanede öğrendi. Eşinin yaralı olduğu haberi üzerine hastaneye 5 yaşındaki kızıyla birlikte gelen Seda Sevinç'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Gözyaşlarına boğulan Seda Sevinç'i, askerler teselli etti. Şehidin kızı ise her şeyden habersiz babasının arkadaşlarının kucağında ikram edilen meyve suyunu içti. Adıyaman doğumlu olan ancak ailesinin Malatya'da yaşadığı belirtilen şehit için Osmaniye'de tören yapılacak.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Acil önünde bekleyen asker, polis özel güvenlik görevlileri

- Şehit eşinin hastaneye gelişi

- Eşinin şehit olduğu haberini alması

- Şehit eşinin ağlayarak hastaneye girişi

- Şehidin kızının askerlerin kucağında beklerken görüntüsü

- Vali Kerem Al ve diğer protokol üyelerinin hastaneden çıkışı

- Vali Al'ın başsavcı ve jandarma bölge komutanı ile tokalaşması

- Şehit kızı askerlerin kucağında meyve suyu içerken

- Morg önünde bekleyen cenaze aracı ve jandarma aracı

- Devlet hastanesi acil önündeki kalabalık ve resmi araçların görüntüsü

- Acil önünden ayrılan bir ambulans

- Bir askerin yüzünü kapatması, üzgün görüntüsü

- Acil servis yazısı

- Askeri helikopterin piste inmesi

- Yaralı haldeyken getirilen şehidin sedye ile ambulansa taşınması

- Helikopterin havalanması

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

===================================================

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den mektup iddiasına yanıt: Büyük bir fitne, çirkin bir iftira

DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, FETÖ elebaşına mektup yazdığı iddiasıyla ilgili olarak, Diyanet'in FETÖ ile ilişkilendirilmesinin çirkin bir iftira olduğunu söyleyerek, "Diyanet'i asrın terörü FETÖ ile ilişkilendirmek büyük bir fitnedir. Bu öyle çirkin bir iftiradır ki bu ancak darbeyi yapan terör örgütünün eseri olabilir" dedi.

Diyanet İşleri Bakanı Mehmet Görmez, Sakarya'nın Sapanca İlçesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 6. Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda din adamlarıyla bir araya geldi. Başkan Mehmet Görmez, FETÖ elebaşına mektup yazdığı iddialarıyla ilgili olarak, "Hep birlikte millet olarak, milletimizin her ferdine seslenmek isterim. İçinden geçtiğimiz süreçlerde üzerine titreyeceğimiz en önemli hususlardan biri dini istikrarımızın teminatı olan Diyanet İşleri'ne zarar vermemeliyiz. Diyanet İşleri Teşkilatımızı gözümüz gibi korumalıyız. İçinden geçtiğimiz bu zor süreçlerde çeşitli sebeplerle Diyanet İşleri Teşkilatı'nı asrın terörü FETÖ ile ilişkilendirmek büyük bir fitnedir. Bu fitne o kadar çirkin bir iftiradır ki, bu sadece 15 Temmuz'da bu ihaneti, darbeyi, işgali yapan terör örgütünün eseri olabilir ancak. Sadece onların yapabileceği bir fitnedir" dedi.

Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın darbe girişiminin kahraman müesseselerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'un en kahraman müesseselerinden bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. O gece 15 Temmuz gecesinde her imam, her müezzin birleşerek manevi bir orduya dönüşerek bu milleti her türlü fitneden korumak için seferber olmuş, milletimizin hukukunu korumak için her türlü mücadeleyi sarf etmiştir. Bu ülkede paralel devlet düşüncesi, bu ülkeye ne kadar büyük zarar vermişse, paralel diyanetler de bu ülkeye o kadar zarar verir. Hele hele İslam'ın en temel, en saf kavramlarını yıllarca ticari emellerine alet eden paralel devletlerin bu topluma verebileceği hiç bir şey yoktur. Savunabilecekleri hiç bir değer olamaz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Görmez'in konuşması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAPANCA(Sakarya), () -

=================================================

Mezarlığa bırakılan 2 beyin ameliyatı olan 'Kader' bebek, yaşama tutundu

KİLİS'te doğduktan birkaç gün sonra mezarlığa terk edilen ve ağlarken bulunduktan sonra Gaziantep'te beyin ameliyatı yapılan, hemşirelerin 'Kader' adını verdiği, uyruğu belirsiz 45 günlük kız bebek yaşama tutundu.

Birkaç günlük olduğu belirtilen kız bebek, 45 gün önce Kilis'te mezarlığa bırakıldı. Mezarlıktaki ziyaretçilerin ağlaması üzerine fark ettiği kız bebek, Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenede beyninin su topladığı belirlenen bebek ameliyata alındı. Kız bebeğin beynine, fazla suyu çekip damar tıkanıklığını gidermesi amacıyla 'shunt' cihazı takıldı. Beynine takılan cihaz çalışmayınca durumu kötüye giden, şuuru kapanıp havale geçiren bebek, Gaziantep Anka Hastanesi'ne sevk edildi. Kız bebeğe, beyin cerrahi uzmanı Opr. Dr. Erdal Yayla tarafından 1 saat süren operasyonla, yeni bir 'shunt' cihazı yerleştirildi. Sağlık durumu iyiye giden ve beslenebilen bebeğe, hemşireler 'Kader' adını verdi. Hemşirelerin ayağında sallayarak ilgilendiği 'Kader' bebek, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde devlet korumasına alındı.

Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Cengiz Bayram, bebeğin uyruğunun belirlenemediğini kaydederek, şöyle dedi: "Kader bebek bize yaklaşık 15 gün önce geldi. Şu anda 45 günlük. Bu bebek daha birkaç günlükken mezarlıkta ağlarken bulunmuş. Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, orada kafasında su toplanma teşhisi konulunca bir ameliyat yapılıyor. Ameliyattan sonra takiplerinde 'shunt' cihazının çalışmadığı belirleniyor. Çocuğun o sırada şuuru kapanıyor, havale geçirmeye başlıyor. Sonrasında buraya getirilip ameliyatı tekrar yapıldı. Şu anda taburcu edilme aşamasına geldi. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde. Tabiiyetiyle ilgili net bir şey yok ama Suriyeli olabileceği söylendi. Ne olursa olsun sonuç olarak bu bin insan. Hangi duygu düşünce bunu bu hale getirmiş. Zannetmiyorum hiçbir anne çocuğunu mezarlğa atsın. Bunun altında her halde korkunç bir dram var. Yani inşallah iyi bir aile tarafından evlat edinilir."

TABURCU OLABİLECEK DURUMDA

Op. Dr. Erdal Yayla ise, minik 'Kader'in beslenmeye başladığını ve durumunun iyi olduğunu ifade ederek şunları anlattı: "Geldiğinde durumu kötüydü. Bizim nörolojik muayene dediğimiz çocuğun şuuru kapalı, solunumu kötü, sürekli nöbet geçirmekteydi. Biz hemen genel durumunu kontrol altına aldık. Nöbeti durdurmak için tedavi uyguladık. Ama asıl olan beynindeki su toplamasıydı. Çünkü mevcut cihaz çalışmıyordu ve her geçen sürede beyindeki basınç giderek artmaktaydı. Hastaya uygun ölçümler kısa sürede yapılarak iyi kalitede bir 'shunt' cihazı ayarlandı ve 1 saatlik operasyonla değiştirildi. Daha sonra yaptığımız kontrollerde cihazın çalıştığını gördük ve çocuğun durumu iyiye gitti. Nöbetleri durdu, solunumu düzeldi ve beslenmeye başladı. Şuan için durumu iyi ve taburcu olabilecek."

Hastane hemşirelerinden Berfin Karakuş da, minik 'Kader'i ayağında sallayarak uyuttuğunu ve elinden geldiğince şefkat gösterdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Anka Hastanesi

- Kader bebek

- Doktorun bebeği muayene etmesi

- Hemşirenin bebeği ayağında sallaması

- Bebeğe mama verilmesi

- Hastane Yöneticisi Cengiz Bayram ile röp.

- Doktor Erdal Yayla ile röp.

- Hemşire Berfin Karakuş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-)

=============================================

Jandarma hayvan hırsızlarını ateş açarak durdurdu: 4 tutuklama

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde ahırlardan küçükbaş hayvan çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince araçlarının lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Gözaltına alınan şüpheliler çıkardıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne ve Çanakkale’de organize şekilde hayvan hırsızlığı yaptıkları belirlenen 4 şüphelin bulunduğu aracı takibe aldı. Keşan’a bağlı Suluca Köyü’ne giden 4 şüpheli, 47 yaşındaki S.A.K.’ya ait ahırda köpekleri tavuk eti verip uzaklaştırarak içerideki 54 küçükbaş hayvanı kamyona yükledi. Jandarma ekiplerinin peşine düştüğü kamyon, ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya devam etti. Jandarma ekiplerinin lastiklerine ateş etmesi sonucu duran araçta 42 yaşındaki E.Ö., 33 yaşındaki M.Y., 35 yaşındaki T.Ü. ve 29 yaşındaki G.Ç. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada çalınan 54 küçükbaş hayvan ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kamyonda bulunan 54 küçükbaş hayvan, hayvanlarının çalındığından habersiz olan S.A.K.’ya teslim edildi. Öte yandan hırsızlığı organize ettiği öne sürülen E.Ö.’nün Keşan İlçesi’nde Büyük Cami Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık arkasındaki ve Malkara İlçesi’nde bulunan 2 ahırında yapılan aramada Çanakkale ve Keşan’da dört ayrı olayda çalındığı tespit edilen 36 kulak küpesiz küçükbaş hayvan bulunarak sahiplerine teslim edildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen E.Ö., M.Y., T.Ü. ve G.Ç. Keşan'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlıların jandarma araçlarından indirilmesi

-Zanlıların hastaneye girişleri

-Hastaneden çıkışları

-Jandarma araçlarının hastaneden ayrılması

-Tekerlekleri ateş edilerek durdurulan araç

-Ele geçirilen küçükbaş hayvanlar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

==================================

İmamın hırsızlık tepkisi

Sosyal medyadan teşhir etti

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki bir caminin önündeki kilim ve halılar çalındı. Hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülenirken; caminin 30 yıllık imamı Yüksel Kılınçaslan, bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki Tepecik Camii'nin imamı, evli ve iki çocuk babası Yüksel Kılınçaslan, bu sabah geldiği ibadethanede, dış bölüme serilerek kullanılan kilim ve halıların çalındığını görünce şaşkına döndü. Kılınçaslan, güvenlik kameralarını izlediğinde iki kişinin gece yarısı gelerek caminin önündeki kilim ve halıları çaldığını gördü. Konudan haberdar edilen polis, hırsızların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntüleri Facebook hesabından paylaşarak hırsızları teşhir eden Kılınçaslan, "Tarihi camimizde, geceleri mağdur olmadan ibadetlerini yapsınlar diye camimizin girişine döşemiş olduğumuz halının başına gelenlere bakın görün ibret alın. Belki bunu basit görenler olabilir ama insanların ibadet etmesi için döşenen bu halıya tenezzül eden bu zibidileri teşhir edip, daha olabilecek büyük hırsızlıkları önleme amacıyla sosyal medyaya duyurulur. Lütfen paylaşalım, prim vermeyelim" diye yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hırsızların video görüntüsü

- Camiden genel detay görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

==========================================

Dünyanın en uzun adamı Kösen: Türkiye'de hak ettiğim değeri görmüyorum

DÜNYANIN en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Mardin'li 2.51 metre boyundaki Sultan Kösen, Türkiye'de hak ettiği değeri göremediğini söyledi. Bugüne kadar kendisi ile birlikte 100 milyonun üzerinden fotoğraf çekildiğini hatırlatan Kösen, "Benimle çekilen her fotoğraftan 1 TL ücret alsaydım bugün dünyanın en zengin işadamıydım"dedi. Kösen, giydiği 61 numaralı ayakkabıya Almanya'dan, iç çamaşırlarını ise Amerika'dan getirttiğini de söyledi.

AYAKKABILARI ALMANYA'DAN, İÇ ÇAMAŞIRLARI AMERİKA'DAN GETİRİYOR

Mardin'de, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden dünyanın en uzun insanı ünvanlı Sultan Kösen, Türkiye'de hak ettiği değeri göremediğini söyledi. Daha önce gittiği Samua ülkesinin Başbakan tarafından karşılandığını hatırlatan Sultan, Türkiye'de ise değer görememekten yakındı. Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan 27,5 santimetre uzunluğundaki eli ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve yaklaşık 5 yıldır rekoru kimseye kaptırmayan Kösen, Almanya'da bir firmanın ürettiği ayakabıyı giydiğini, elbiselerinin hepsinin Türkiye'de özel olarak diktirdiğini ancak iç çamaşırlarını ise Amerika'dan aldırdığını söyledi.

"HER FOTOĞRAF İÇİN 1 LİRA ALSAYDIM ZENGİN BİR İŞADAMI OLURDUM"

Gittiği her yerde vatandaşların kendisine yoğun ilgi gösterdiğini dikkat çeken Kösen, insanların kendisi ile fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştığını anlattı. Bugüne kadar kendisi ile birlikte 100 milyonun üzerinden fotoğraf çekildiğini hatırlatan Kösen, "Benimle çekilen her fotoğraftan 1 TL ücret alsaydım bugün dünyanın en zengin işadamıydım"dedi. Giydiği 60 numara ayakkabısından yediği yemeklere, gezdiği ülkelerden yaşadığı ilginç olaylara kadar hayat hikayesinden kesitler anlatan Sultan, gittiği her yerde hem Türkiye'yi hem de Mardin'i tanıtmanın gururunu yaşadığını söyledi. Gittiği birçok ülkede çifte vatandaşlık teklifi edildiğini aktaran Sultan, şunları söyledi: "Samua'da devlet başkanı, Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililer tarafından karşılanıp sarayda misafir edilmem gerçekten çok güzeldi. Ben ülkemi büyük bir heyecan ve şevkle tanıtmaya çalışıyorum. Çok ülkeye gittim, gittiğim her yerde çok büyük bir ilgi ile karşılanıyorum. Beni havaalanından alıyorlar, geziyoruz, halk arasına karışıyoruz. Büyük bir heyecan ile insanlar bizi bekliyorlar. Dünyanın farklı ülkelerinde ilgiyi kendi ülkemde göremiyorum. Samua Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi tarafından bana çiftçe vatandaşlık teklifi yapıldı. Ama ben kabul etmedim. Dünyayı gezdim ama en güzel ülke Türkiye'dir. Ancak tüm çabalarıma rağmen Türkiye'de hak ettiğim değeri görmüyorum. Bunun içinde kimseye sitem etmiyorum. Sadece bana küçük bir vakit ayırmalarını istiyorum"diye konuştu.

"MARDİN'DE BİR MÜZEMİN YAPILMASINI İSTİYORUM"

Herkesi Mardin'e davet eden Sultan, insanların mutlaka Mardin'i görmesi gerektiğini söyledi. Sadece dünyanın en uzun adamı değil, aynı zamanda dünyanın en büyük ayakkabı ve ellere sahip olduğunu hatırlatan Sultan, bu yüzden yukarı Mardin'de kendi adına bir müzenin yapılmasını çok istediğini aktardı.

Görüntü Dökümü:

-Ziyaretten görüntü

-Kösen'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()

============================================

Rize’de, Pakistanlı ekibin aşk filmi için seferberlik

PAKİSTAN'LI film şirketi, aşk hikayesini konu alan sinema filmi için Rize’de çekimlere başladı. Rize Valiliği'nin de destek verdiği sinema filmi için otel, özel uçak, villa ve işadamı Ali Ağaoğlu’nun araç koleksiyonundan da bir otomobil tahsis edildi.

Rize’de çekimlerine başlanan filminin tanıtımı için İyidere İlçesi’ndeki Babillon Hotel’de düzenlenen basın toplantısına Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize eski Milletvekili Ali Bayramoğlu ile Pakistanlı film şirketi yapımcısı ve aktör Javed Sheikh, başrol oyuncuları Aditi Singh, Danish Taimur ve Saeeda Imtiaz katıldı.

Pakistan’da 40 yıldır 200’e yakın filmde rol alan oynayan ve 60 filmin yapımcılığını üstlenen Javed Sheikh, Türkiye’de Pamukkale ve Antalya’da çekim planları yaptıklarını ancak kendisine anlatılması sonrasında Rize'ye geldiklerini belirterek, “Vali bey ve Ali Bayramoğlu benim kalbimi çaldı ve çekimleri bu bölgede yapmaya karar verdim. Rize çok güzel bir coğrafyaya sahip. Rize’de bir filmin tamamını çekmeyi düşünüyorumö dedi.

'KÜLTÜREL AKTİVİTELER TURİZM POTANSİYELİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK'

Bölgede film çekimi için katkısı olan Ak Parti Rize eski Milletvekili Ali Bayramoğlu'da, bölgesel turizmin geliştirilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucu film çekim fikrinin ortaya çıktığını belirterek, ülkeler arası tanıtımın en önemli fonksiyonlarından biri olan kültürel aktivitelerin turizm potansiyeline de önemli katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

VALİ: FİLM, İKİ ÜLKE ARASINDA GÜZEL İLİŞKİLERİN BAŞLANGICI OLACAK

Film yapımcıları ile bir araya geldiklerinde Rize adına heyecanlandıklarını belirten, THY'nin de destek verdiği film çekimi için seferber olduklarını anlatan Vali Erdoğan Bektaş, Pakistan ile Türkiye’nin eskiye dayalı iyi ilişkileri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kurtuluş savaşı için oradan toplanan yardımlardan büyük destek bulmuştuk. Pakistan ile Türkiye arasına bu kadar duygu beraberliği olmasına rağmen ilişkilerin düşük seviyede olması şaşırtıcı. Birbirimizi sadece samimi olarak seviyoruz ama aramızda her hangi bir ilişki yok. İki ülke arasında çok büyük ilişkiler geliştirebiliriz. Aramızda çok kalın duvarlar var. O duvarları mutlak ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bölgemiz ve Kaçkarlar büyük bir hazine. Burası keşfedilmeyi bekliyor. Keşif için böyle bir filmin çekimine yardımcı olmak beni mutlu etti. Filmin Pakistan ile aramızda olmasını arzu ettiğimiz güzel ilişkilerin de bir başlangıcı olacağını düşünüyorum.ö

Sinema filmi için 62 kişilik ekip çekimlere başladı. İşadamı Turgut Kıran'ın Derepazarı İlçesİ'ndeki villası ile Ali Ağaoğlu'nun araç koleksiyonundaki en pahalı otomobilini verdiği film şirketine kullanımı için otel ve özel uçak tahsis edildi.

Görüntü sıralaması

Basın toplantısından görüntüler

Pakistanlı ekibin görüntüleri

Yapılan açıklamalar

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR / RİZE ()

=========================================================

Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristi Ali Özgentürk ile dans etti

Uzun bir süredir pistlerde dans ederken göremediğimiz Türkan Şoray, Adana'da katıldığı bir etkinlikte sahnede Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristi Ali Özgentürk ile dans etti.

Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk'ün 50. Sanat Yılı nedeniyle doğum yeri olan Adana'da Seyhan Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye Özgentürk filmlerinde oynayan bir çok ünlü katıldı. Hazırlanan özel sahnede gecenin sonunda Özgentürk'e Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın plaketini vermesinin ardından tüm sanatçılar sahneye çıkıp kutladı. 800'e yakın seyircinin ayakta alkışlaması sırasında çalan Selvi Boylum filminin müziği eşliğinde Ali Özgentürk, filminin başrol oyuncusu Türkan Şoray ile dans etti. Bu kareler de, Sinemanın Sultanı'nın son zamanlardaki dans karesi olarak objektiflere yansıdı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Etkinliğe katılanların sahnede genel görüntüsü

- Ali Özgentürk'ün Selvi Boylum Al Yazmalım filminin müziği eşliğinde Türkan Şoray ile dans etmesi

- Ali Özgentürk'ün dans bitiminde Türkan Şoray'ın elini öpmesi

- Diğer oyuncuların dans etmesi

- Türkan Şoray'ın elinde çiçek ile yakın görüntüsü

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,()

=================================================

Şebnem Ferah ve Teoman'dan muhteşem düet

Samsun'da ilk kez gerçekleşen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini ağırlayan Samsun Gençlik Festivali'nin son gününe Şebnem Ferah ve Teoman düeti damga vurdu.

Sheraton Grand Beach'te düzenlenen festivalin son gününde dün Teoman, Şebnem Ferah, Manga, Cem Adrian, Adamlar, Jehan Barbur ve Kaan Uzuner sahne aldı. Konserleri yaklaşık 15 bin müziksever izledi.

ŞEBNEM DÜŞTÜ, TEOMAN KENDİNİ YERE ATTI

Teoman'dan önce konser veren Şebnem Ferah, sahnede şarkı söylerken yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde düştü. Gitarist Metin Türkcan ve bas gitarist Buket Doran da sanatçının yanına gelip yerde uzanarak, şarkıyı bir süre yerde çalmaya devam ettiler. Şebnem Ferah'tan sonra sahneye çıkan Teoman da, “Eğer sahnede şunu yaparsam, güzel bir hanımefendi benimle sahneye çıkmayı kabul edecekö dedi ve kendini yere attı. Bunun üzerine Şebnem Ferah sahneye geldi ve iki sanatçı düet yaptı. “İki Yabancıö şarkısını birlikte söyleyen Teoman ve Şebnem Ferah, seyircilerden uzun süre alkış aldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Konserlerden görüntüler

-Şebnem Ferah'ın sahnede düşmesi ve yerde şarkı söylemesi

-Teoman ve Şebnem Ferah'ın düet yapması

Haber: Orhan SENCER/SAMSUN )

=======================================================