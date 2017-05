DHA YURT BÜLTENİ-5

Karadeniz’de fotokapanlar teröristlerin kabusu olacak

KARADENİZ’de yaban hayatını görüntülemek için ormanlara kurulan fotokapanların sayısının 3-4 kat artırılması planlandı. Yaban hayvanlarını görüntüleyen fotokapanların, bölgeye sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahlarını da belirleyip, güvenlik güçlerinin çalışmalarını kolaylaştırmada önemli rol oynayacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz’de Ordu, Giresun, Tokat, Trabzon, Arvin kırsalında yaban hayvanlarının tür tespiti ve popülasyonunun belirlenmesi amacıyla kurulan fotokapanlar aktif rol üstleniyor. Harekete duyarlı olarak yüzlerce fotoğraf ve görüntü çekerek kaydeden fotokapanlar yaban hayatını 24 saat kaydederken, Tunceli üzerinden Karadeniz’e sızmaya çalışan PKK’lı teröristlerin de korkulu rüyası olmaya başladı. Trabzon kırsalında bir grup PKK’lı teröristin fotokapan tarafından görüntülenmesi üzerine, Ordu ve Giresun’daki fotokapanlarında anlık takip edildiği belirtildi.

DKMP Ordu Şube Müdürü Ali Hıdır, Ordu’da 4 fotokapanla yaban hayatının izlendiğini, bu sayıyı 17’ye çıkarmayı planladıklarını söyledi. Ormanlara kurulan fotokapanların yaban hayvanların tür tespiti ve popülasyonunu tespit amacıyla önem taşıdığını, Ordu- Giresun ormanlarında sıkça görüntülenmeye başlayan önemli hayvanlardan vaşakların da arttığını vurgulayan Ali Hıdır, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak fotokapan sayısını bu yıl içerisinde ve önümüzdeki yıl, üç katına çıkarmayı planlıyoruz. Dolayısıyla fotokapan sayısını artırdığımızda envanter sayılarımızda net olarak ortaya çıkacak. Son zamanlarda fotokapanlarımıza takılan vaşak görüntüleri var. Geçmişte de var olduğunu biliyorduk ama görüntüsü ve tespiti elimizde yoktu. Onlarında gözle görülür seviyede insanlarla karşılaştığını görmekteyiz. Hayvanın yaşam alanına baktığımızda Ordu ve Giresun’un yüksek kesiminde bu hayvanlara rastlıyoruz. Özellikle arka kesimler dediğimiz Mesudiye, Şebinkarahisar açık kesimlerinde bunlar daha çok görülebilmekte. Kuzey yamaçların da da rastgelmek mümkünö dedi.

VAŞAKLAR SAYILMAYA BAŞLADI

Fotokapanlarla görüntü alıp, Ordu ve Giresun ormanlarında görülen vaşakların sayılarının tespiti için dışkı vasıtasıyla sayıma başladıklarını da belirten Ali Hıdır, “Gözle görülmemesinin sebebi; vaşak gece avlandığı için gündüz rastgelmek mümkün değil. Tespitlerimiz, kendi fotokapanlarımızdan aldığımız görüntüler ve vatandaşlardan aldığımız ihbarlarda şunu tespit ettik. Artık vaşak, doğada popülasyon olarak kendini ispat etmiş, belli seviyeye ulaşmış, varlığını sürdürmekte. Çok rahatlıkla görüntü alıp takip edebiliyoruz, dışkıları vasıtasıyla sayım yapmaya da başladıkö şeklinde konuştu.

FOTOKAPANA YAKALANAN TERÖRİST HER YERDE ARANIYOR

Trabzon’un Maçka İlçesi’nde PKK’lı teröristler, Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz'ü şehit ederek kaçtığı ormanda yürürken fotokapan tarafından görüntülenmişti. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlar devam ederken, Ordu ve Giresun’da da güvenlik güçlerinin kırsalda arazi arama-tarama faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

AYI FOTOKAPANI GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI

Ordu’daki fotokapanlar çakal, tilki, yaban domuzu, vaşak görüntülerini kaydederken, Giresun’da ise bir ayının fotokapanı alıp götürmeye çalıştığı da gözlendi. Kaydedilen görüntülerde fotokapanı yiyecek zannedip bulunduğu yerden söken ayının belli bir süre sonra fotokapanı yere attığı görülüyor.

Hatay'da polisin durdurduğu minibüsten 'dram' çıktı

HATAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken kaza yaptıktan sonra duran 18 kişilik minibüsten, 3 gündür aç olan 51 Irak Türkmeni çıktı.

Hatay'ın merkez Antakya İlçesi'nde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği sürücü, 27 AG 129 plakalı minibüsü ile kaçmaya başladı. Polislerle çıkan kovalamaca ardından lastiği patlayan minibüs, yaklaşık 2 kilometre uzakta zeytin tarlasında kaza yapmış halde bulundu. Sürücüsü kaçan minibüsten Iraklı çoğu kadın ve çocuk, 51 kaçak göçmen çıktı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçaklar 3 günden bu yana bir şey yemediklerini söyleyince kendilerine yemek ve su dağıtıldı. Irak'ın Telafer kentinden Suriye'ye oradan Hatay'a kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Irak Türkmenleri, 3 gün yağmur altında yemek yemeden yürüdüklerini söyledi. Telaferli Türkmenlerden biri, "Telafer'den geliyoruz, hiçbir isteğimiz yok, Erdoğan büyüğümüz bize kapıların açık olduğunu söyledi, bunun üzerine geldik, Azez'den bu yana 3 gündür yağmur altında yürüyoruz. Telafer'de savaş vardı, IŞİD gelmişti onun için kaçtık, 3 gündür de aç, susuz dağlardayız" dedi.

Türkmenler, ıslak ve çamurlu elbiseleri yenileriyle değiştirildikten sonra konaklama kampına götürülürken, polis göçmenleri taşıyan minibüsün kaçan şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Bozcaada 3 günlük tatilde dolup taştı

ÇANAKKALE'nin kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, 19 Mayıs'ın hafta sonu ile birleşmesiyle 3 güne çıkan tatil süresince büyük bir yoğunluk yaşadı. Konaklama tesisleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilciler, tercihlerini Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'dan yana kullandı. Bozcaada, hafta sonunun 1 Mayıs ile birleştiği 3 günlük tatilin ardından, bu kez de hafta sonunun 19 Mayıs ile birleştiği 3 günlük tatilde sezonun en kalabalık günlerini yaşadı. Ada'ya akın eden tatilciler Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'nin önlem alarak 3 feribot ile aralıksız sefer yapması nedeniyle geçmiş yıllardaki eziyeti yaşamadı. Feribot seferlerinin sayısının artması, Ada'ya konaklamak için gelenlerin yanı sıra günübirlik gelmeyi tercih eden vatandaşların da ulaşımını kolaylaştırdı. Ulaşımdaki bu rahatlık Ada'da 3 gün süresince büyük bir hareketliliğin yaşanmasına katkı verdi.

Bozcaada'ya gelenler, Türk ve Rum kültürünün harmanlandığı tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri doyasıya yaşadı. Denize girmeyi tercih edenler Ada'nın bakir koylarına akın etti. Özellikle dünyaca ünlü Ayazma Plajı dolup taştı. Ancak yaz aylarındaki bunaltıcı sıcak havalarda dahi deniz suyunun buz gibi olduğu Ayazma Koyu'nda, henüz havaların serin olması ve deniz suyunun tam olarak ısınmaması nedeniyle bu kez denize girebilmek cesaret istedi. Bu cesareti kendinde bulanlar deniz suyunun soğuk olmasına aldırış etmeden kendilerini Kuzey Ege'nin buz gibi sularına bıraktı. Denize giremeyenler ise sahildeki yüzlerce şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.

RESTORANLARDA YER YOK

Tatilciler, denizden arda kalan zamanlarda ise Bozcaada Kalesi'ni gezdi. Kilisenin de bulunduğu Rum Mahallesi'nin dar sokaklarında yürüyüş yapan vatandaşlar farklı mimarileri ile dikkat çeken Rum evlerini inceledi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşamları ise tatilcilere Bozcaada'nın sahillerinde avlanan deniz ürünleriyle zenginleştirilen menüler sunan restoranlar dolup taştı. Rezervasyon yaptırmayan birçok kişi ise akşam yemeği için restoranlarda yer bulmakta zorlandı. Müzikli eğlence mekanları ise gündüz denizin tadını çıkaranların akşamları uğrak yeri oldu. Geç saatlere kadar eğlenceler devam etti.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, nisan ayının son günlerinde başlayan yoğunluğun sonrasında da düzenlenen koşu maratonu ve şimdi de hafta sonunun 19 Mayıs ile birleştiği 3 günlük tatilde devam etmesinden dolayı tüm işletmeciler olarak mutlu olduklarını söyledi. Diler, yaşanan yoğunluğun Ramazan ayı içinde de devam etmesini temenni etti.

KPSS sınavına giden adayları taşıyan 4 otomobil çarpıştı

YOZGAT'ta Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayları taşıyan 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

KPSS'ye girecek adayların geç kalmamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkması üzerine trafikte yoğunluk yaşandı. Bozok Üniversitesi kampus alanı güzergahında ani fren yapan bir otomobilin durması üzerine arkadaki 4 araç birbirine çarptı. Kazada Kadir Özer isimli sürücü yaralanırken , sınava girecek adaylar şok yaşadı. Yaralı Kadir Özer, 112 Acil Servis Ambulansı ile Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, otomobillerde bulunan adaylar polis aracıyla sınav merkezlerine götürüldü. Kaza yapan otomobillerden birinde meydana gelen gaz sızıntısı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesildi.

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMADI

KPSS sınavına girenler polis kontrolünden geçtikten sonra salonlara alınırken, aday yakınları da dışarıda dua okuyarak vakit geçirdi. Sınav merkezlerinde adaylar yapılan aramalardan sonra içeri alınırken, ÖSYM'nin "sınav başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağına" ilişkin kuralı kapsamında, saat 09.45'te kapılar kapatıldı. Bir dakika dahi geç kalan adaylar sınava alınmadı. Üzerinde kağıt parası olan adayların parayı dışarıya bıraktıktan sonra içeri alınması dikkat çekti. Saç tokaları da çıkartıldı.

Tüm malvarlığını vereceği matematik sorusunu doğru çözen olmadı

SAMSUN'da emekli matematik öğretmeni 59 yaşındaki Aydın Cerit'in doğru cevabı 19 Mayıs 2017 saat 18.00'e kadar kendisine ulaştıran ilk kişiye tüm mal varlığını vereceğini açıkladığı matematik sorusunu doğru çözen olmadı.

Samsun'da oturan emekli matematik öğretmeni Aydın Cerit, Türk malı yerli hesap makinesi yapılmasını sağlamak ve özellikle asal sayılar üzerine yaptığı çalışmalara dikkat çekmek için geçen Mart ayında ödüllü bir matematik sorusu hazırladı. Cerit, soruyu çözüp 19 Mayıs 2017 saat 18.00'a kadar Samsun Öğretmenevi'ne gelip kendisine ulaştıran ilk kişiye ev, dükkan ve bankadaki bir miktar parasını vereceğini açıkladı. Cerit, belirttiği sürenin tamamlandığını bu süre içerisinde kendisine ulaşan 15 cevaptan hiçbirinin doğru yanıt olmadığını belirterek doğru yanıtı açıkladı. Ödüllü matematik sorusunun çok dikkat çektiğini söyleyen Cerit, şöyle dedi:

"Birçok kişi bana ulaştı. 15 cevap gönderildi. Bazıları yanıma geldi, bazıları internet üzerinden, bazıları da posta yoluyla buldukları cevapları bana gönderdi. Ancak, hiç biri doğru cevabı bulamadı. Ben de taahhüt ettiğim süre bittiği için doğru cevabı açıkladım. Tüm malvarlığımı ortaya koyduğum için bu 2 ay bana 20 yıl gibi geldi. Çalışmalarıma dikkat çekmek için böyle bir risk aldım. Tekrar söylemek istiyorum şu an Türkiye hesap makinesi üretimi yapamıyor. Ancak benim yaptığım çalışmalar sonucunda şuna ulaştım; Biz de mevcut hesap makinelerinden çok daha kapsamlı olan karmaşık işlemleri yapabilen bir hesap makinesi yapabiliriz. Devletimizden yetkililerden bu konuda bana destek olmalarını sesimi duymalarını bekliyorum."

Cerit, daha öncede hazırladığı 2 matematik sorusunu çözen ilk kişiye 93 ay süresince emekli aylığını vereceğini vaat etmiş, sorunun birini çözen olmamış, diğer soruyu çözen bir kişi ise ödülü kabul etmemişti.

Manavgat'ta intihar girişimi

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde inşaat çatısında intihara kalkışan ve maddi sıkıntısı olduğunu söyleyen Onur H., polisin verdiği 50 TL'ye ikna olup intihardan vazgeçti.

Manavgat'ın Antalya Caddesi üzerinde inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkan Onur H.'nin ayaklarını aşağı sarkıtarak oturduğunu görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı caddede şişme branda açtı. Maddi sıkıntısı olduğunu ve aç olduğunu söyleyen Onur H., polisin verdiği 50 TL'ye ikna olup intihardan vazgeçirildi.

Polis ekibi tarafından aşağı indirilen Onur H., bindirildiği ekip otosunda, ayağındaki terliğin düştüğünü ve bulunmasını istedi. Onur H. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Onur H., geçen mart ayında Antalya merkez Atatürk Caddesi'ndeki 8 katlı bir işhanının çatısında intihar girişiminde bulunurken, polis bir anlık dalgınlığından faydalanıp kollarından tutarak kenara çekerek kurtarmıştı.

Sis lambalarını kullanan sürücülerden ilginç bahaneler

KARABÜK'te polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimde sis lambalarını yakan sürücülere ceza kesilirken sürücülerin cezadan kurtulmak için söyledikleri bahaneler dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki kontrol noktasında durdurdukları araçları kontrol ederek sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol ettiler. Polis ekipleri tarafından sis olmamasına rağmen sis lambalarını kullanan sürücülere para cezası kesildi. Ekipler tarafından durdurulan sürücülerden biri 'Bende sis farı farlarla birlikte yanıyor, çözemedim hala' diyerek cezadan kurtulmaya çalışırken başka bir sürücü de 'Araba yeni ilk defa biniyorum. Sis farının nasıl açılıp kapandığını vallahi bilmiyorum. Sis farının ne olduğunu bilmiyorum' diyerek polisleri ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 1.5 saat süren denetimde 15 sürücüye gerekli olmadığı halde sis farı yakmaktan bin 425 TL idari para cezası kesildi.

Ali Özgentürk'ün 50'nci sanat yılına görkemli kutlama

ADANALI ünlü yönetmen Ali Özgentürk'ün 50'nci sanat yılı, memleketinde görkemli bir törenle kutlandı. 'Hayatı Sanata Adanan Bir Adanalı' sloganıyla gerçekleştirilen törene aralarında Türkan Şoray, Halil Ergün, Rıza Akın ve Ali Özgentürk'ün filmlerinde rol alan çok sayıda ünlü oyuncu katıldı.

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, büyük ilgi gördü. Seyhan Belediyesi 2'nci Sanat Günleri kapsamında düzenlenen kutlama, Ali Özgentürk filmlerinin ünlü oyuncuları ve Adanalı sinema sanatçılarını buluşturdu. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Halil Ergün, Suna Selen Sümer, Gülsen Tuncer, Ayşe Kökçü, Gökhan Mete, Elif İnci, Cengiz Sezici, Rıza Akın, yönetmen Engin Ayça, yazar Burçak Evren, yazar Orhan Kemal'in çocukları Işık ve Nazım Öğütçü, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever Ali Özgentürk'ü yalnız bırakmadı. Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ve CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer de katıldı.

SERGİYLE BAŞLADI, ANILARLA RENKLENDİ

Etkinlik, Ali Özgentürk'ün daha önce arşivini bağışladığı Kadir Has Üniversitesi'nin hazırladığı ve küratörlüğünü Didem Güntay Önal'ın yaptığı 'En İyi Filmim Hayatım' adlı sergiyle başladı. Ali Özgentürk'ün kızı Simay ile katıldığı etkinlikteki sergi, büyük ilgiyle izlendi. Serginin ardından katılımcılar ünlü oyuncu Gülsen Tuncer'in sunduğu kutlama programına geçti. Atıf Yılmaz ve Ali Özgentürk ile özdeşleşen 'Selvi Boylum, Al Yazmalım' filminin müziğinin keman eşliğinde sunulduğu gecede, Ali Özgentürk'e ilişkin görsel sunum yapıldı. Müzik dinletileriyle renklenen gecede, törene katılan ünlü isimler tek tek sahneye çıkarak Ali Özgentürk'e ilişkin anılarını paylaştı. Alkışlarla kürsüye gelen ve büyük ilgi gören sanatçıların anlatımları salondakilere güldürdü. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, bereketli topraklarda sanata ve sanatçıya destek vermeyi sürdüreceklerini anlattı.

TÜRKAN ŞORAY İLE DANS ETTİ

Sunucu Gülsen Tuncer'in, Edip Cansever'e ait 'Mendilimde Kan Sesleri' adlı şiirini okumasının ardından duygulanan Ali Özgentürk, elindeki kırmızı gülü Tuncer'e verdi. Katılımcılara seslenip teşekkür eden Ali Özgentürk, "Çok güçlü bir ülkemiz var. Doğru ifadeyle çok kuvvetli bir ülkemiz var ki, kimse bize bir şey yapamayacak. Ümit, ümit, ümit. Ümitten daha güçlü bir şeyimiz yok. Buna şiddetle inanıyorum ve gençlere güveniyorum. Yaşar Kemal'den Yılmaz Güney'e, Atıf Yılmaz'dan Zeki Ökten'e ve güzel oyuncularıma ve de şiire teşekkür ediyorum" dedi. Nazım Hikmet'ten şiirler okuyarak konuşmasını tamamlayan Ali Özgentürk, anı fotoğrafı çekiminin ardından Türkan Şoray ve Gülsen Tuncer ile dans etti. Katılımcılardan TEGEV'e cep telefonu mesajıyla bağış yapılmasını isteyen Özgentürk'e Seyhan Belediye Başkanı plaket sundu.

MFÖ'den Samsun'da muhteşem konser

Samsun'da ilk kez gerçekleşen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini ağırlayan Samsun Gençlik Festivali'nin ikinci gününe MFÖ damgasını vurdu.

Sheraton Grand Beach'te önceki gün başlayan festivalde dün MFÖ, Feridun Düzağaç, Yeni Türkü, Pinhani, İskender Paydaş, Luxus, What da Funk & Gülçin Ergül sahne aldı. Muhteşem bir performans sergileyen MFÖ geceye damgasını vururken, Pinhani de tulum ve kemençe çalarak Samsun'daki müzikseverlere sürpriz yaptı.

Festival bugün Teoman, Şebnem Ferah, Manga, Cem Adrian, Adamlar, Jehan Barbur ve Kaan Uzuner konserleriyle sona erecek.

İkinci kez mutluluğa 'evet' dediler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kanser hastalığını yenen Tülay Kırık (44), 20 yıllık eşi Nurettin Kırık (44) ile nikah tazeledi. Çift takı yerine Pembe İzler Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.

İstanbul'da 2 yıl önce meme kanseri hastalığına yakalanan Tülay Kırık, Bodrum'a yerleşerek tedavisine ilçedeki özel bir hastanede başladı. Çocuk ürünleri satan bir firmanın sahibi olan Tülay Kırık ve Nurettin Kırık çifti, umudunu kaybetmeden tedaviyi sürdürdü. Nurettin Kırık, eşinin kanseri yendiğinde 20 yıl önce gerçekleştiremedikleri düğünü yapmak istediğine dair söz verdi. Kırık, eşinin kanseri yenmesi ile hayallerindeki düğünü Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde gerçekleştirdi. Turgutreis Mahallesi'ndeki Swiss Otel Bodrum Resort Beach'te düzenlenen törene çiftin ailesi ve dostları katıldı. Çiftin şahitliğini tedavisi yürüten doktorları ile oyuncu Nejat İşler yaparken, nikahı ise Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon kıydı. Eşinin rahatsızlığı süresince her an her dakika yanında olduğuna dikkat çeken Tülay Kırık, örnek bir eş olduğunu vurgulayarak "Tüm kanser hastalarına moral vermek için nikah tazeledik. Ben hastalığı ani bir şekilde öğrendim. Hiçbir şekilde ismini bugüne kadar zikretmedim. Hiç araştırma yapmadım. Hastalığın sonuçları ile ilgili internete bakmadım. Dostlarımla arkadaşlarımla hayata güzel bakarak o dönemi geçirdim. Kanser hastaları morallerini yüksek tutmalı. Hayat devam ediyor. En büyük hayalim Haluk Levent düğünümde şarkı söylemeli, Nejat İşler Nikah şahidim olmalıydı. O da bugün gerçekleşti" dedi. Nurettin Kırık ise "Böyle bir düğünü bizim evliliğimizin hak ettiğini düşünüyorum. Eşim hastalığa yakalandığında doktorlarına, eşim iyileştiğinde böyle bir düğün yapacağımızı kendilerinin de şahit olmasını isteyeceğimizi söyledim. Eşim iyileşti, doktorlarımız da şahitlerimizdi. Bizim için çok anlamlı bir gün" dedi. Çift, düğünlerine katılan konuklardan takı yerine Pembe İzler Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.

Nikah töreninin ardından Kırık çiftinin dostu Haluk Levent sahne aldı. Levent, şarkılarıyla geceyi Kırık çifti ve davetliler için unutulmaz kıldı.

Sahnede sürpriz evlilik teklifi

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında kurulan sahnede Emre Demir, sevgilisi Rümeysa Korkmaz’a süpriz evlenme teklifinde bulundu.

Sahne önünde toplanan kalabalık arasından sahneye çıkan esnaf 23 yaşındaki Emre Demir, 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi aynı yaştaki stajer avukat Rümeysa Korkmaz’ı, sahneye davet etti. Emre Demir, diz çökerek sevgilisine, “Benimle aynı evin anahtarını bir ömür boyu cebinde taşır mısın?ö diyerek evlilik teklifinde bulundu. Büyük sevinç yaşayan Rümeysa Korkmaz teklife 'Evet' diyerek cevap verdi. Demir, teklifini kabul eden sevgilisine yüzük taktı. Bu sırada kalabalık, çifti alkışlarla kutladı. Süpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Korkmaz, “Şu an çok heyecanlıyım. Bir şey konuşacak durumda değilimö dedi.

Emre Demir ise her yıl düzenlenen şenliklere güzel bir organizasyon olması için sevgilisine sıra dışı bir evlenme teklifinde bulunmayı düşündüğünü belirterek, “Bunu da gerçekleştirdim. Gönlümün sultanına ancak böyle bir teklif yakışırdı. Herkesin huzurunda ve herkesin duymasını istedim. Onu da yaptım" diye konuştu.

