DHA YURT BÜLTENİ-5

1)OĞLUNU GÖRMEK İÇİN BIÇAKLA KREŞİ BASTI

ANTALYA'da bir süre önce cezaevinden çıkan 31 yaşındaki Emrah Özen, ayrıldığı eşi 26 yaşındaki Berivan Buluş'un oğlu 1.5 yaşındaki Mehmet Adem Özen'i göstermediği iddiasıyla, bıçakla oğlunun gittiği kreşi bastı. Emrah Özen'in kreş sahibi ve çalışanlara saldırdığı, korkulu anlar yaşattığı dakikalar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kepez İlçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki özel bir kreşte saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Çeşitli suçlardan 3 sabıka kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Emrah Özen, boşandığı eşi Berivan Buluş'un, oğlu Mehmet Adem Özen'i kendisine göstermediğini iddia etti. Emrah Özen, oğlunu görmek için bu sabah saatlerinde kaldığı kreşe gitti. Emrah Özen, görevlilere oğlunu görmek istediğini söyledi. Görevliler ise Emrah Özen'i alkollü olduğu gerekçesiyle içeri almadı.

BIÇAK ÇEKİP İÇERİ GİRDİ

Bunun üzerine Emrah Özen, yanındaki ekmek bıçağıyla görevlileri tehdit ederek kreşi bastı. Binada yanında çocukları bulunan velileri ve görevlilere bağırıp tehditler savuran Özen, daha sonra kreş sahibi F.D.'nin odasına yöneldi. Durumu fark eden F.D., kapıyı kapatıp engel olmak istedi. Ancak Emrah Özen, kapıyı tekmeleyip odaya girdi. F.D., kendisine bıçakla saldıran Özen'i düşürerek odadan dışarıya kaçtı. Özen, elindeki bıçakla F.D.'yi kovalamaya başlarken koridordaki veliler ve görevliler, yanlarındaki çocuklarla üst katlara kaçarak sınıflara sığındı.

OĞLUNU ALIP KAÇTI

Yaşanan arbede sırasında kreşte bulunan Emrah Özen'in eski eşi ise oğlu Mehmet Adem Özen'i alarak olay yerinden uzaklaştı. Berivan Buluş'un haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kreşin çevresinde güvenlik önlemi alarak Emrah Özen'e bıçağı bırakıp teslim olması çağrısında bulundu. Uyarılara rağmen teslim olmayan Özen, bıçakla sağa sola saldırmaya devam etti. Bunun üzerine polise ekipleri Emrah Özen'in yakalamak için kreşe baskın yaptı. Kreşin zemin katındaki bir odaya giren Özen'i biber gazı sıkarak etkisiz hale getiren ekipler, gözaltına aldı. Emrah Özen'in yarım saat boyunca kreştekilere korkulu anlar yaşattığı olay ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Kamera görüntüleri

Şahsın bıçakla kreşe gelişi

İnsanların kaçışması

Şahsın kapıyı tekmelemesi

Şahsın saldırma anı

Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

Polis aracının görüntüsü

Kreşin dış plan görüntüsü

Polislerin kreş önünde görüntüsü

Şüphelinin Sağlık kontrolüne götürülmesi

345 MB /// 03.5'

(Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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2)KAÇIRMAYA ÇALIŞTIKLARI KIZDAN DAYAK YEDİ, POLİS YAKALADI

DENİZLİ'de, iki ayrı kız üniversite öğrencisini 22 dakika arayla, iddiaya göre, tecavüz etmek için, plakalarını söktükleri otomobille kaçırmaya teşebbüs eden, ilk girişimde karate bilen kızın karşı koymasıyla, ikincisinde ise vatandaşın müdahalesiyle kaçan 2 zanlı, polislerin titiz çalışmasıyla Burdur'da yakalandı. Birinin suçlarını itiraf ettiği belirtilen iki zanlı, işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi. Olay, geçen pazar günü saat 04.30'da, Pamukkale İlçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 24 yaşındaki G.T. adlı genç kız, arkadaşlarında sınavlara çalıştıktan sonra evine gitmek için yola çıktı. İddiaya göre, 6005 Sokak'tan geçen G.T.'yi gören, bir otomobildeki iki kişi, genç kızı kaçırmak istedi. C.K.'nin (24) kullandığı, plakası sökülmüş otomobilden inen işsiz O.K. (24), G.T.'yi ellerinden tutarak zorla araca bindirmek istedi. Karate bilen G.T., kendisini savunarak zanlı O.K.'ya tekmeyle vurdu, ardından kafa atarak elinden kurtuldu. Genç kızı bırakıp panikle otomobile dönen O.K. ile arkadaşı C.K. kaçtı. İki zanlı bu kez saat 04.52'de, bu kez, 6083 Sokak'ta yalnız yürüyen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki S.Ş.'yi kaçırmak istedi. Genç kızın yanında durup zorla otomobile bindirmek isteyen iki zanlı, S.Ş.'nin çığlık atmasıyla vatandaşlar araca yönelince yine kaçtı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

İki ayrı olay üzerine polis, çalışma başlattı. İki üniversite öğrencisi genç kızı kaçırmaya çalışan zanlıları yakalamak için Denizli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu'nca özel ekip oluşturuldu. Deneyimli 20 polis, önce olayların yaşandığı mahalledeki tüm işyeri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 40 işyerinin güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Yapılan ihbarlarda ve kamera kayıtlarında kaçırma olaylarında kullanılan otomobilin plakalarının söküldüğü belirlendi. Otomobilin de markası ve modeli tespit edildi. Ayrıca polisler, otomobilin arka fren lambasının yanmadığını tespit etti.

2 BİN OTOMOBİL İNCELENDİ

Özel ekip, kamera kayıtlarından tespit edilen aynı marka ve model otomobilleri incelemeye aldı. Başta Denizli olmak üzere çevre illerdeki aynı marka ve model otomobillerin listesini çıkartan polis, yaklaşık 2 bin araç bulunduğunu tespit etti. Kaçırma olayına karışan otomobilin 2000 ya da 2001 model olduğu belirleyen polis, elindeki şüpheli otomobil sayısını 200'e düşürdü. Otomobillerin kayıtlı bulundukları adreslerine tek tek giden polisler, sonunda kaçırma olayına karışan aracın 07 CFT 38 plakalı olduğunu ve Burdur'un Yeşilova İlçesi'nde bulunduğunu belirledi. Otomobili kullanan kişinin C.K., iki genç kızı zorla araca bindirmeye çalışan şüphelinin de O.K. olduğu tespit edildi.

İKİSİ DE KISKIVRAK YAKALANDI

İki ayrı genç kızı kaçırmaya çalışan iki zanlıyı yakalamak için dün (cuma) erken saatlerde operasyon yapan polis, O.K.'yi Burdur'un Yeşiloava ilçesinde, otomobili kullanan C.K.'yi ise Burdur'da çalıştığı lokantada yakalayıp, gözaltına aldı. İki zanlı daha sonra Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Otomobili kullanan C.K.'nın ifadesinde suçu kabul ettiği, alkol ve uyuşturucu madde aldıklarını, Burdur'dan geldiklerini, plakaları şehre girdikten sonra söktüklerini, genç kızları tecavüz etmek amacıyla kaçırmak istediklerini, suç ortağı arkadaşı O.K.'nin ilk kaçırmaya çalıştıkları G.T.'den dayak yediğini söylediği öğrenildi. Zanlı O.K.'nin ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. ile C.K., bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adliyeye getirilmesi

- Zanlıların adliyeye sokulması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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3)ERZİNCAN'DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

ERZİNCAN'ın Üzümlü İlçesi'nde ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine ve meyve ağaçlarına büyük zarar verdi.Erzincan ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde doluya dönüştü. Üzümlü İlçesi'ne bağlı Bayırbağ ile Pişkidağ Köyü'ne dün gece yağan ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı. Yağış ardından zarar sabah saatlerinde ortaya çıktı. Bölgede kısa süre sebze fidesi dikimi yapılan tarım arazileri büyük oranda zarar gördü. Kayısı ve kiraz ağaçları da doludan etkilendi. Yağış nedeniyle büyük zarar gördüklerini ifade eden köylüler "Geçen yıl don yakmıştı, bu yılda dolu büyük zarar verdi" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()-

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4)ZONGULDAK'TA GRUP 84 KONSER VERDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenliği'nde konser veren Grup 84, hayranlarını coşturdu. Atatürk Anıtı önündeki şenliklerde, Bülent Ecevit Üniversitesi Konservatuarı Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencilerinin verdiği konserin ardından Grup 84 sahneye çıktı. Grup solisti Tuna Velibaşoğlu, sevilen parçalarıyla hayranlarını coşturdu. Velibaşoğlu'nun hoparlörün üzerine çıkarak gitarıyla yaptığı solo büyük beğeni topladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Grup 84, konser sonunda hayranlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, grup üyelerine Osmanlu çileği ve çeşitli hediyeler verdi.



Görüntü Dökümü:

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-Grup 84'ün sahne alması

-Seslendirdikleri şarkılar

-Tuna Velibaşoğlu'nun gitar solo yapması

-Başkan Hüseyin Uysal'ın konuşması

-Hediyelerin verilmesi



Süre: (6.33) Boyut: (201 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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5)SAMSUN GENÇLİK FESTİVALİ YAĞMUR ENGELİ TANIMADI

Samsun'da ilk kez gerçekleşen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini ağırlayan Samsun Gençlik Festivali başladı.Sheraton Grand Beach'te dün başlayan festivalin ilk gününde Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Pilli Bebek, Umut Kuzey, Flört, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Yok Öyle Kararlı Şeyler sahne aldı. Konser veren sanatçılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sahnede kutlarken, müzikseverler de hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Athena da, izleyenlerle birlikte Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

FESTİVAL, YAĞMUR ENGELİ TANIMADI

Samsun'da dün yapılması planlanan 19 Mayıs kutlamaları yağmur nedeniyle ertelenirken, Samsun Gençlik Festivali ise yağmur engeli tanımadı. Samsun ve çevre illerden gelen müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivali yaklaşık 10 bin kişi izledi. Akşam saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, organizasyon görevlileri tarafından izleyicilere yağmurluk dağıtıldı. Müzikseverler, yağmura rağmen konserleri izlemeye aralıksız devam etti.

“YURT DIŞINDAKİ FESTİVALLER GİBİ MARKALAŞMIŞ YERLİ FESTİVALLER OLABİLMESİ İÇİN ADIM ATTIK

Festivalin genel koordinatörü ve Milyon Yapım Yetkilisi Umut Kuzey, Samsun Gençlik Festivali ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Anadolu'ya yaptığımız açılımın Karadeniz bölgesindeki ayağı Samsun Gençlik Festivali, gösterdiğimiz çabaya, emeğe ve özveriye değer bir şekilde müzikseverler tarafından taçlandırıldı. Gençlerin sevdiği sanatçıları güvenli, eğlenceli ve sosyalleşebilecekleri bir ortamda, festival kültürünü yaşayarak, bir parçası olarak dinleyebilmeleri ve yıllar sonra yurt dışındaki büyük festivaller gibi markalaşmış yerli festival olabilmesi için bir adım attık. Bu adım, Samsun Gençlik Festivali'nin, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük, en görkemli rock festivali olması açısından önemli.ö

“SAMSUN'UN GENÇLERİ MUHTEŞEM VE ENERJİ DOLUö

Sheraton Grand Samsun Otel Genel Müdürü Savaş Türkay da böyle bir festivale ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, “İlk gün yağmura rağmen beklenenin üstünde bir katılım oldu. Bugün ve yarın daha da çok müzikseverin gelmesini bekliyoruz. Sheraton Grand Samsun Otel olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Samsun'da uzun zamandır böyle büyük bir organizasyon olmamıştı. 21 sanatçının otelimizde konaklamasından da son derece memnunuz. Samsun'un gençleri muhteşem ve enerji dolu. Gençler bizim geleceğimiz, onlara bu imkânı yaratmak bizim görevimizdir. Samsun Gençlik Festivali'ne önümüzdeki senelerde de ev sahipliği yapacağız. Samsunlu müzikseverlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruzö ifadesini kullandı.

FESTIVALDE BUGÜN MFÖ SAHNE ALACAK

Festivalde bugün MFÖ, Feridun Düzağaç, Pinhani, Yeni Türkü, İskender Paydaş, Luxus, What da Funk & Gülçin Ergül konser verecek, yarın ise Teoman, Şebnem Ferah, Manga, Cem Adrian, Adamlar, Jehan Barbur ve Kaan Uzuner müzikseverlerle buluşacak.

Görüntü Dökümü:

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-Konserlerden görüntüler

-İzleyicilerden detaylar

(Haber: Orhan SENCER/SAMSUN )

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6)TİYATRO SAHNESİNDE SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

BİTLİS’te Ahmet Eren Özel Uygulama ve Eğitim Okulu'nda öğretmenlik yapan Figen Çatal erkek arkadaşı Sabit Erhan'dan tiyatro sahnesinde evlenme teklifi aldı. Sürpriz teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Çatal, gözyaşlarına boğuldu.Bitlis'te 3.5 yıldır öğretmenlik yapan aynı zamanda Bilim Sanat Tiyatrosu'nda Yönetmen Yardımcısı olan Bursalı Figen Çatal, 'Nereye' adlı oyunu ekibiyle birlikte Kültür Merkezi'nde sahneledi. Oyunun sonunda selamlama yapan ekiple birlikte Çatal'ın erkek arkadaşı özel bir şirkette makine mühendisi olan Sabit Erhan'da elinde bir buket çiçekle sahneye çıkarak şiir okumaya başladı. İzleyenlerin şaşkın bakışları arasında diz çöken Erhan, Çatal'a evlenme teklif etti. Teklif karşısında şaşıran Çatal, teklifi kabul ederek erkek arkadaşı Erhan'a sarılıp ağlaması büyük alkış aldı.

'NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM'

Süprizin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Çatal, "Başta ne olduğunu anlayamadım. Önce mumlar yandı, ardından erkek arkadaşım benim en sevdiğim şiiri okumaya başladı. Evlenme teklifini çok istiyordum. Onu sahnede yapmış olması mutluluğuma mutluluk kattı. Ailem için de bu sürpriz oldu. Bana yapılan teklifi onlar da sosyal medyadan öğrendiler. Bu süprizi bana hazırlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tiyatro sahnesinde oyuncuların selamlaması

-Figen Çatal'ın erkek arkadaşının sahneye davet edilmesi

-Mumların dizilmesi

-Sabit Erhan'ın sahnedeki konuşması ve Şiir okuması

-Evlilik teklifini yapması

-Çiçeklerin ve gülerin savrulması

-Kucaklaşmaları ve seyircilerin alkışları

-Figen Çatal ile röportaj



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()