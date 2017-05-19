DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KASTAMONU'DA OTOMOBİL KAMYONLA ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ

KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip kargo kamyonuyla çarpışan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, D-100 Karayolu'nun Yeni Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 41 PR 155 plakalı otomobil, kavşağa girerken yağmurun da etkisiyle kontrolden çıktı. Devrilip takla atarak karşı şeride geçen otomobil, 53 yaşındaki Ahnmet Tunç'un kullandığı 38 SP 275 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon ile çarpıştı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Ahmet Tunç, otomobilin takla atarak üzerine doğru geldiğini söyleyerek, "Araca çarpmamak için manevra yapsam da kurtaramadım" dedi.

Cumhuryiet Savcısının incelemesinden sonra ölen 3 kişinin cesetleri araçtan çıkarılıp Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, araçların kaldırılması ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

- Ambulans geçişi

- Kaza yeri yakın çekim

- Kazaya karışan kamyon

- Kaza yeri

- Otomobil görüntüsü

- Kamyon sürücüsü konuşması

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu), ()

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2)İZMİR' DE 19 MAYIS TÖRENİ CUMHURİYET MEYDANI'NDA YAPILDI

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi töreni Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Anneler günü için gittikleri gezide meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin acısını paylaşmak üzere İzmir Valiliği törenin gösteri kısmını iptal etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Valiliği tarafından düzenlenen resmi tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ile bazı İzmir milletvekilleri de katıldı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'nun, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tatlısu, törende yaptığı konuşmada bugünün, Türk milletinin onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde tarih sahnesine bir kez daha çıkarak, makus talihini tersine döndürmeye başladığı, milletin azim ve kararlılığı sayesinde Türk milletinin esaret altında yaşayamayacağının Samsun'dan başlayarak tüm dünyaya duyurulduğu tarihin 98. yılı olduğunu söyledi. Tatlısu, "19 Mayıs'ın sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik ve gelecek demektir" dedi. Gençlik adına konuşmayı Gençlik Lideri Emel Albozkurt okurken, Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Reyhan Koca "o geliyor" adli şiiri, Konak AnadoLu Lisesi öğrencisi Burak Uçan ise "Mustafa Kemal'in neşesi" adlı şiiri okudu. Gençlik adına yapılan konuşma ve öğrencilerin şiirlerinin ardından Gençlik Lideri Haluk Gürleyen Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'na gelen Cuma Akşamı Bisikletçileri grubu, Atatürk Anıtı'nda fotoğraf çekildi. Ardından grup 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenledikleri gezi için Yunanistan'a doğru yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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- İstiklal Marşı

- Saygı Duruşu

- Anıta Çelenk Sunumu

- Ali Osman Tatlı'nın konuşması

- gençlik adına konuşma

- Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunması

- Şiirler

- Bisiklet grubu

- genel ve detay görüntüler

Haber: Taylan YILDIRIM- Timur TARLIĞ Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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3)UNESCO LİSTESİNDEKİ ‘DÜNYANIN İLK VAFTİZHANESİ’NDE BULUNAN 1000 ESER TEMİZLENDİ

Mardin'in Nusaybin İlçesi’nde bulunan ‘Dünyanın İlk Vaftizhanesi’ olarak kabul edilen ve 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi tarafından Zeynel Abidin Cami ve Mor Yakup Kilisesi'nin içinde bulunduğu Kültür İnanç Parkı’nda yaılan kazılarda bulunarak depoya kaldırılan binlerce parçadan 1000’i tek tek elden geçirildi.

UNESCO Dünya Miras Komitesi, Nusaybin Belediyesi’nin de ortak olduğu 2000 yılından itibaren Mardin Müzesi’nce kazı yapılan Kültür İnanç Parkı’nın öncelikli olarak korunması için 3 yıl önce Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmasına karar verdi Mardin Müzesi bölgedeki kazı çalışmalarında Ortadoğu’nun en büyük kiliselerinden biri olan, geçmişte 'Nusaybin Katedrali' olarak kullanılan yapının temellerini ve Artuklu Dönemi’ne ait mimari yapıları ortaya çıkarıldı. Bu kilisenin devamının Zeynel Abidin Cami’nin altına doğru uzadığı belirlenince kilise ve cami arasına bulunan betonarme evler kamusallaştırılıp yıkıldı ve 5 bin metrekarelik alanda yapılan kazı çalışmaları 2014 yılına kadar çalışmalar devam etti. Kazı çalışmalarında Mor Yakup Kilisesi'nin MS 320 yıllarında yapılan ve ayakta kalan dünyadaki en eski vaftizhane olduğu ve 8’inci Yüzyıl’da kiliseye çevrildiği tespit edildi. Bu alan 3 yıl önce UNESCO dünya mirası geçici listesine girdikten sonra ‘Dünya mirasına’ aday oldu.

Mardin Müzesi, Mor Yakup Kilisesi kazılarıyla 15 yıl içinde ortaya çıkarılan binlerce seramik, metal, cam ve taş eserlere ilişkin yayın çalışması için arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerden oluşan özel bir ekip kurdu. Oluşturulan ekip son 2 ay içinde yaklaşık 5 binden fazla eseri üzerine inceleme yaparken yaklaşık bin tanesini Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı’nda temizleyerek restore etti, dijital çizimleri ve fotoğraflanma çalışmalarını yaptı.

Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan, kazı çalışmalarında MS 3 ve 4’üncü yüzyıldan 20’nci yüzyıla kadar Nusaybin ve bölgenin serüveninin tamamen aydınlanacağını söyledi. Erdoğan, çalışmalarda 5 ve 6’ncı yüzyıla kadar olan dönemin eserleri ile 11, 12 ve 13’üncü yüzyıldaki mimari yapı ve buluntular ve yine 18-19’uncu yüzyıldaki günümüzde de kullanılan yapılana ait buluntuların gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Erdoğan, şöyle dedi:

“Nusaybin, Cizre, Mardin’in Ortaçağ’ını bize tanımlayabilecek eserlerimiz mevcut. Kandil, gözyaşı şişelerimiz, sikke, metal eşyalarımız o dönemin kullanılan konut tipolojisi, mimarisi ve şehrin katedralini ortaya çıkardık. En önemlisi Mor Yakup Kilisesi’nin serüveni 3’üncü yüzyılın ortalarında vaftizhane olarak yapılan ve 8’inci yüzyılda katedralin yıkılması ile kiliseye çevrilen Mor Yakup Kilisesi dünyada ayakta kalmış en eski vaftizhane olarak UNESCO geçici listesine girmiş durumda. Kültür İnanç Projesi yine UNESCO tarafından geçici listesinde. Yapıların restorasyonu tamamlandığında da alan yönetimi listesi ile yine UNESCO tarafından 2018’de girmesini bekliyoruz."

Müze arkeologları tarafından titizlikle yapılan çalışmalarda depolarda bulunan buluntular tek tek ele alınarak temizlenerek, onarılıyor, tasnif edildi ve bu tarihi yapı için yayınlanacak eserde kullanılmak üzere dijital materyalleri alındı. Çalışmalara 2011’den bu yana katılan arkeologlardan Abdullah Bilen, bölgede bulunan parça sayısının on bini aştığını belirterek, “Yoğun seramik taş, cam eserlerde büyük bilgi var. Yıllardır depolarda biriken buluntulardan bin kadarını 2 ayda elden geçirdik. Mor Yakup Kilisesi yayın çalışması için Artuklu, Roma dönemine ait seramikler üzerinde çalışıyoruz. Bunun yanı sıra Mardin Müzesi olarak Ilısu, Mardin Kalesi ve Dara’da kazı yapıyor, bulunan yapıtlar ile ilgili bu bölgeler arasında karşılaştırma yapıyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan parçalar

Tarihi parçalar üzerinde yapılan restorasyon çalışmaları

Müze müdürü Nihat Erdoğan çalışmalar hakkında bilgi verirken

Çalışmalara katılan arkeologlar konuşurken

Çalışmalardan detaylar

(Haber:İhsan DÖRTKARDEŞ-)

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4) HIRSIZIN EVDE GÖRMEDİĞİ ALTINLAR OTOMOBİLDEN ÇALINDI

ANTALYA'nın Kepez İlçesi'nde muhasebeci 26 yaşındaki Sibel Erdem'in ev almak için biriktirdiği 8 altın bileziği ve 18 bin lirası Berat Kandili gecesi evden çalındı. Çocukların kavanozdaki bozuk paralarını dahi alan hırsızlar, Erdem'in annesinin vestiyere sakladığı 10 bilezik, 4 yüzük ve 2 kol saatini ise bulamadı. Ancak bu altınlar da, Sibel Erdem'in daha güvenli diye sakladığı otomobilinin bagajından geçen 14 mayıs günü çalındı.

Eşinden boşanan ve annesi Keziban Ekiz, üvey babası Kemal Ekiz ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan muhasebeci 26 yaşındaki Sibel Erdem, geçen 11 Mayıs Perşembe akşamı ailesini bir alışveriş merkezinde yemeğe götürdü. Yemekten döndükten sonra evin kapısını açık bulan aile evden 8 bilezik, bir özel yapım kelepçe bilezik ve 18 bin lira çalındığını anladı. Apartman girişini gören bir işyerinin güvenlik kamerasından 2 hırsızlık şüphelisinin saat 20.30'da binaya ayrı ayrı girdiği ve 20.38'de çıkış yaptığını gören Sibel Erdem, polise haber verdi. Kendisine ait bilezikler ve paranın çalınmasına üzülen Sibel Erdem, hırsızların annesinin vestiyerde sakladığı 10 bilezik, 4 yüzük ve 2 kol saatini görememesini teselli olarak kabul etti. Erdem, annesine ait altınları daha güvenli olduğunu düşünerek, otomobilinin bagajının görünmeyecek bir noktasına sakladı. Sibel Erdem, olayı unutmak için 14 Mayıs Pazar günü annesi ve çocuklarını alarak gezmeye çıktı. Akşam eve döndüklerinde otomobildeki altınları almak isteyen Erdem, ikinci şoku yaşadı. Bagajı kontrol eden Erdem, altınların yerinde olmadığını gördü. Sibel Erdem şöyle dedi:

“Kirada oturuyoruz. Karşı daireyi almak için pazarlık yapıyorduk ve anlaşırsak altınlarla parayı verecektim. Senelerce çalıştım para biriktirdim. Bunları bir anda kaybetmek çok zor. Senelerin birikimi gitti. Hırsızlar altınlarımızı vicdanlı kuyumculara götürürlerse belki bulunabilir. Bileziklerin 4- 5 bin lira aralığında değeri var. Çarşamba evimi, pazar günü arabamı soydular. Dua ediyorum arabamı çalmadılar."

Sibel Erdem, nakit parayla birlikte yaklaşık 150 bin lira kaybı olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARIN BOZUK PARALARINI BİLE ALMIŞLAR

Evi soyan hırsızların 8 dakikada işlerini bitirdiğini kaydeden Sibel Erdem, şöyle konuştu:

“8 dakikada evi nasıl o hale getirdiler inanamıyorum. Çoğu eşyamı karıştırmışlar, bazı mobilyalarımı kırmışlar. İç çamaşırlarımdan götürdükleri var. Otomobilin yedek anahtarını aldıklarını, arabam soyulmasa fark etmeyecektim. Arabadan yapılan hırsızlıkta herhangi bir zorlama yok. Kızımın yaz tatili için biriktirdiği kavanozdaki 800- 900 lirasını bile almışlar. Bozuk paraları bile almışlar. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Uyandığında 'Anne' diyerek yanıma koşuyor. İki çocuğumla aynı anda tuvalete gidiyorum. Bu adamlar beni takip etmiş, şükrediyorum çocuklarıma zarar vermediler."

Kendisi de eşinden boşanan ve ikinci evliliğini yapan anne Keziban Ekiz de gözyaşları içinde olanları anlattı. Ekiz, “Çalınanlar arasında oğlumun 2 kol saati ve 4 yüzüğü, benim iki yüzüğüm vardı. Biz bir haftadır bir şey yiyemiyoruz, harap olduk. Beni yaktılar onların da anaları yansın" dedi.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Evden genel görüntü

-Evin kapısından görüntü

-Anne Keziban ekiz'den görüntü

-Babadan görüntü

-Sibel Erdem'in olayı anlatışı

-Sibel Erdem'in çalınan altınların yerini göstermesi

-Anne Keziban Ekiz'in çalınan altınların yerini göstererek konuşması

-Güvenlik kamerası görüntü

386 MB - 06.25ö

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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5)ALEYNA TİLKİ BURDUR'DA KONSER VERDİ

ŞARKICI Aleyna Tilki, Gençlik Haftası kutlamaları kaspamında Burdur'da konser verdi.

Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Şeker Meydanı'nda düzenlenen konsere Burdurlu gençler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, pop şarkılarının yanı sıra Türk Halk Müziği eserlerini de seslendirdi. Aleyna Tilki'nin şarkılarına izleyiciler de eşlik etti. Aleyna Tilki'ye bir hayranı oyuncak hediye etti.

Görüntü Dökümü

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- Konsere gelenlerden detay

- Aleyna tilki sahnede

- Bir hayranının oyuncak hediye etmesi

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()

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6)KORUNAN ALANLARA BİSİKLET YOLCULUĞU BAŞLADI

BURDUR'da, 'Korunan Alanlarda Tabiat Turizmi'nin Geliştirilmesi' projesi kapsamında Burdur ve Isparta'da korunan alanların tanıtılması amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü, 'Korunan Alanlarda Tabiat Turizminin Geliştirilmesi' projesi kapsamında, korunan alanlarda yapılan tabiat turizmi aktivitelerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla 'Korunan Alanlara Bisiklet Yolculuğu' adıyla etkinlik düzenledi.

Kent Ormanı'nda başlatılan bisiklet turuna Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 150 bisikletçi katıldı. Kent Ormanı'nda konaklayan ve aralarında Burdur Emniyet Müdürü Saim Akpınar'ın da bulunduğu bisikletçiler, Kuş Gözlem Evi, Çendik, Kuruçay, Akyaka, Yazıköy ve Yarıköy'den geçerek Soğanlı Sazlığı'nda kadar pedal çevirdi. Kuş gözlemi de yapan bisikletçiler, 3 gün boyunca korunan alanlarda pedal çevirecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, yaptığı açıklamada etkinliğin Tabiat Turizmi Eylem Planı çerçevesinde yapıldığını söyledi. Yılmaztürk, etkinliğin amacının tabiat alanlarını tanıtmak, insanların sağlıklı yaşaması için bilinç oluşturmak, gelenlere bölgeyi tanıtarak turizm hareketliliğini başlatmak, yöre ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Bisikletçilerin kent ormanından hareketi,

- Burdur Gölü kenrarından geçişleri

- Detay

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()

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