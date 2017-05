DHA YURT BÜLTENİ-5

1)İNEGÖL'DE KORKUTAN YANGIN

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde tek katlı bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında evde yaşayan7 5 kişi kendilerini güçlükle dışarı atabildi.

İnegöl’ün Huzur Mahallesi 38. Sokakta bulunan Mirzeydin Ulu’ya ait tek katlı evde sabah saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler diğer odalara da sıçradı. Evde bulunan 5 kişilik zorlukla dışarıya çıkarak Bursa Büyükşehir İtfaiyesini arayıp yardım istediler. Yangın, olay yerine gelen İnegöl İtfaiye ekiplerirnin zamanıda müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

(ÖZEL)

2) İTFAİYECİ ÇİFTİN DÜĞÜNÜNDE YANGIN ŞAKASI

GAZİANTEP'te itfaiye personelleri Betül ve Osman Bozoğlan çiftine mesai arkadaşları, itfaiye aracını gelin arabası gibi süsledikten sonra düğünü yangın söndürme kıyafetleri ve hortumla basıp şaka yaptı. Şakadan habersiz olan davetliler korkulu anlar yaşadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personellerinden Betül ve Osman Bozoğlan çifti düzenlenen törenle dünya evine girdi. Mesai arkadaşları genç çift için bir itfaiye aracını gelin arabası olarak süsledi. İtfaiye aracıyla düğün salonuna gelen çifte, arkadaşları ikinci bir sürpriz yaptı. İtfaiyeciler, çiftin düğününün yapıldığı salona yangına söndürme kıyafetleri ve hortumla girdi. İtfaiyeciler ihbar almış gibi yangın kıyafetleriyle girdikleri salonda herkesin şaşkın bakışları arasında ellerindeki hortumları pistin ortasına açtı. Salona gelen davetliler ve genç çift, itfaiyecilerin şakasından haberleri olmayınca yangın olduğunu sandı. Bu sırada orkestra Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Alo İtfaiye 110' şarkısını çaldı. İtfaiyeciler ise ellerindeki hortumlarla oynamaya başladı. Şaşkınlıkları daha da artan davetliler geç olmadan yangın olmadığını; bunların bir kurgudan ibaret olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı. Davetliler de itfaiyecilerin gösterisine alkışlarıyla tempo tuttu. Unutulmaz anların yaşandığı düğün gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

(Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

3)'ESKORT SİTESİ' MAĞDURU KADINLARIN YÜREK BURKAN İFADELERİ

SON yıllarda Türkiye'nin internet ortamındaki en yaygın fuhuş şebekesinin ortaya çıkarılmasından sonra, bu tuzağa düşen 600'ü aşkın kadının ifadelerinde de ilginç detaylar ortaya çıktı. Adana ve Samsun merkezli 13 ilde gerçekleştirilen 'eskortluk sitesi' operasyonunda sitelere ilan verip fuhuş yapan bu kadınların 'batağa düşme' hikayeleri yürek burktu. Bazı kadınlar eşleri tarafından aldatıldığı için intikam amacıyla, bazıları da eşleri terk ettiği için fuhuş yaptığını söylerken bazıları ise önce uyuşturucuya alıştırılıp sonra da uyuşturucu maddeler almak için bu işe girdiğini anlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, 12 Mayıs'ta Adana ve Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, Muğla, İzmir, Mersin ve Hatay'da fuhuş şebekelerine yönelik eş zamanlı baskın yaptı. Çetenin eskort sitesinde yer almak isteyen kadınlara süresine göre 'haftalık, aylık abonelik' açtığı, ayrıca eskort sitesinin üst kısımlarında yer almak isteyenlere de 'gold üyelik' verdiği belirlendi. Gözaltına alınan ve hem mağdur hem şüpheli görülenler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun Adana ayağında eskort sitesi kuran yönetici Özgür A., kardeşi Özkan A., eşi Kader A., baldızı Gönül Ö., üvey annesi Meryem A., Özkan A.'nın eşi Tuğba A. ve kayınpederi Mustafa H.'nin de bulunduğu 12 kişi, fuhuş çetesi kurduğu, çeteye üye olduğu, fuhuşa yer temin ettiği ve siteye teknik destek verdiği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Özgür A., Özkan A., Mustafa H., Doğukan Ali B., Bilal K., Ayfer Y., Ayhan A. ve Alper T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ALDATILINCA İNTİKAM İÇİN FUHUŞ YAPTIK'

Milyonlarca liralık hesap hareketliliği olan şüphelilerin kurduğu eskort sitesine de 640 kadının üye olup fuhuş yaptığı belirlendi. Adana'da sitelere ilan verip fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kadınların savunmaları da ortaya çıktı. Polis sorgusunda yaşadıklarını anlatan kadınların söyledikleri tüyleri ürpertti. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan 18 kadından bazıları, eşleri kendilerini terk ettiği için bazıları da aldatıldığı için intikam amacıyla fuhuş yaptığını belirtti.

GENÇ VE GÜZEL KADIN FOTOĞRAFLARI KOYMUŞLAR

Kimi kadınlar anne ve babası ayrıldığı için aile hayatı bozulunca fuhuşa başladığını anlatırken, bazıları ise arkadaş ortamında tanıştığı kişiler aracılığıyla uyuşturucu madde kullanmaya başlayıp para temini amacıyla fuhuş batağına sürüklendiğini aktardı.

Kimi kadınlar yaşamlarını sürdürmek için fuhuşa başladığını dile getirirken bazıları ise polis sorgusunda, "Fuhuş yaparken yaşlı ve çirkin olmamız nedeniyle müşteri bulamayınca eskort sitelerine ilan verdik. Bu ilanlara kendi fotoğraflarımız yerine genç ve güzel kadınların resimlerini koyarak müşteri bulup fuhuş yaptık" dedi.

4)SMA HASTASI ÇAĞAN İLAÇ BEKLİYOR

ESKİŞEHİR'de öğretmen çift 29 yaşındaki Mehmet Demir ile Ece Soyer Demir, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) adlı kas hastası olan 1 yaşındaki çocukları Çağan'a yurt dışından getirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyor.

İlkokulda sınıf öğretmeni Mehmet Demir ile eşi Ece Soyer Demir'in çocukları Çağan Meriç Demir'e 2,5 aylıkken SMA hastalığı teşhisi kondu. Çağan Meriç, evlerinde makineye bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Anne Ece Soyer Demir, yurt dışında bu hastalık için bir ilaç üretildiğini ancak Türkiye'de bu ilacın 6 aydan büyük çocuklara verilmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu ilacın kullanılması için yaş sınırlamasının kaldırılmasına yardımcı olmasını isteyen anne Demir şöyle konuştu:

"Bu hastalık, kasların erimesine neden olan bir hastalık. Zamanla yavaş yavaş vücuttaki istemli kaslar vücuttaki görevini yitiriyor. Çağan'ımız da hastalık nedeniyle kol ve bacaklarını hareket ettiremiyor. Boynunu kontrol edemiyor, sağa sola çeviremiyor, avuçlarını açıp kapatamıyor. Ayrıca akciğer kasları da görevini yerine getiremediği için solunum desteği alıyor. Emme yutma refleksleri olmadığı için bu mideden besleniyor. SMA genetik bir hastalık. Eşim ve ben taşıyıcıyız. Biz Çağan Meriç'teki belirtileri 2 aylık iken fark ettik. 2,5 aylıkken de tanısı konuldu. Bu hastalığın tedavisi yok, sadece hastalığın takipleri yapılıyor. Amerika'da bir firmanın bu hastalıkla ilgili onay almış bir ilacı var. Bu ilaç ile tam anlamıyla iyileşme göstermese bile yurt dışında bunu kullanan çocuklarda büyük bir ilerlemeler var. Çocuklar ellerini kollarını hareket ettirebiliyorlar, hatta destekli olarak 3 yaşında destek ile yürüyen bir çocuk bile gördük. Biz bu ilacın yurt dışı reçetesini yazdırdık. Tıbbi ilaç Kurumu'na başvurduk. Ama Çağan Meriç 6 aylıktan büyük olduğu için bize ret cevabı geldi. Ben Cumhurbaşkanı'na, Sağlık Bakanı'na ve tüm yetkililere sesleniyorum. Bizim çocuklarımız gerçekten çok zor ve mağdur durumdalar. İlacın getirilmesi için bize destek olun."

DERNEK KURDUK

Farkındalık yaratmak ve bu ilaca daha çabuk ulaşmak adına SMA Hastalığıyla Mücadele Derneği'ni kurduklarını anlatan Ece Soyer Meriç, "Aynı hastalığı yaşayan aileler olarak SMA hastalığı ile ilgili şimdiye kadar farklı etkinlikler yaptık. Farkındalık oluşturmaya, sesimizi duyurmaya çalıştık. Ama buna daha organize şekilde devam etmeye karar verdik. Bu sebeple de Eskişehir'de Türkiye deki bütün hastalar için Eskişehir merkezli SMA Hastalığıyla Mücadele Derneği kurduk. Amacımız hastaların hayat standardını, olanaklarını arttırmak ve ilaca biran önce ulaşmak"dedi

(ÖZEL HABER)

5)YAYLACILAR 4 AY DAĞLARDA KALACAK

VAN'da karların erimesi ve havaların ısınmasıyla birlikte yaylacılar yüksek rakımlı dağlara çıkmaya başladı. Hayvanlarına bol ot yedirip iyi verim almak isteyen Çataklı çiftciler, 4 ay boyunca dağlarda yaşayacak.

Van ve bölgede havaların ısınmasıyla birlikte yaylacılar, köylerini boşaltıp dağlara çıkmaya başladı. Yaylada erkekler çobanlık yaparken, kadınlar ise keçi ve koyunları sağarak taze sütlerden otlu peynir yapıyor. Yaklaşık yılın 4 ayı dağlarda hayvanlarına iyi ot yedirip, iyi verim almak isteyen yaylacılar, hava sıcaklığının artmasıylada daha yükseklere çıkacak.

Koyun ve keçilerin iyi gelişmesi ve yüksek süt verimi için yıllardır bu şekilde yaylalara çıktıklarını anlatan Abdurrahman Kıpçak, "Soğuk ve uzun geçen kış ayının bitmesiyle birlikte yaylalara çıktık. Yayla kültürü bize atalarımızdan yadigar bir gelenek. Biz de bunu babalarımızdan öğrendiğimiz şekilde yürütüyoruz. Yaylalara çıkmak burada yaşamak çok zor. Ama buna mecburuz yaylalar hayvanlarımızın gelişimi ve yüksek süt verimi almamız için önemli. Çünkü biz buradan elde ettiğimiz süt, peynir ve yünleri satarak önümüzdeki kışı geçireceğiz" dedi.

GENÇLER YAYLAYA ÇIKMAK İSTEMİYOR

Gençlerin hayvancılığı bıraktığını ve yaylalara çıkmak istemediğini de belirten Kıpçak, "Yayla hayatı ne kadar zor olsa da bir çok zevkli tarafı var. Ama gençler buralara gelmek istemiyor. Yaylalara çıkanlar genelikle orta yaşlı insanlar. Umarım bu kültür, Koçerlik devam eder. Yetkililerin yaylacılara ve bölgedeki çiftçilere destek vermesini istiyoruz" dedi.

6)PEHLİVANLAR OKUL BAHÇESİNDE GÜREŞTİ

BURDUR Merkez Kemal Solmaz Ortaokulu'nda bu yıl 2'ncisi düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde okul bahçesinde yapıldı.

Burdur Merkez Kemal Solmaz Ortaokulu'nda Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı. Okul bahçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen güreşlerde 50'den fazla pehlivan mücadele etti. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) eğitim gören dünya ve Avrupa Şampiyonu güreşçiler de kispet giyerek güreş tuttu.

Okul Müdürü Akın Teyfik Akay, ata sporu güreşi canlı hale getirebilmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

MAKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Antrenörlük Eğitim Bölümü Başkanı ve Güreş Milli Takım Antrenörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şahin, "Biz de üniversite olarak bu organizasyonu, ata sporumuzu, gençliğe ve Türk milletine daha fazla tanıtmak ve yaymak adına geldik, destekliyoruz. Şu an arkadaşlarla beraber buradayız. Üniversitemiz güreş adına çok büyük işler başarmış bir üniversitedir. Sivas'ta düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonasında, Türkiye şampiyonu olduk. Arkadaşlarımızla toplandık geldik, Kemal Solmaz yağlı pehlivan güreşlerine destek olmak için buradayız" dedi.

2012 yılında 97 kiloda dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Ali Bönceoğlu, gençlere örnek olmaya ve başarıyı öğretmeye geldiklerini anlattı. Gönceoğlu, 2020 Olimpiyatları'nda altın madalyayı alacağına inandığını da söyledi.

Yapılan güreşlerde minik-1 kategorisinde Ömer Şen birinci, Mehmet Evcim ikinci, Yasin Gencer üçüncü, minik-2 kategorisinde Muhammet Can Karakuş birinci, Nebi Gencer ikinci, İsmail Sezer üçüncü, ayak kategorisinde Caner Karakaya birinci, Gufran Turan ikinci, Tahsin Karakaya üçüncü, tozkoparan kategorisinde Semih Kılıç birinci, Emir Gümüşay ikinci, İsmail Sezer üçüncü, orta boyda Kemal Yıldırım birinci, Mustafa Yıldız ikinci, Gökhan Aydoğdu üçüncü, başaltında Abdullah Dilek birinci, Emre Demircan ikinci, Mert Karakoç üçüncü oldu. Başpehlivanlıkta ise Ali Bönceoğlu birinci, Ahmet Şahin ikinci, İbrahim Şen ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, MAKÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç tarafından verildi.

7)BURDUR'DA DİLEK FENERİ KULLANIMI YASAKLANDI

BURDUR'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında dilek feneri ve benzeri ürünleri satışı ve kullanımı yasaklandı.

Burdur Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısı Vali Şerif Yılmaz başkanlığında yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Salonu'ndaki toplantıda Orman Bölge Müdürü İsmail Tüfekçi tarafından, orman yangınları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili sunum yapıldı.

Toplantıda kamu kurum ve kuruluşları tarafından orman yangınları ile mücadele kapsamında alınması gereken müşterek tedbirlerle görev ve sorumluluklar karara bağlandı. İl sınırları içerisinde 'dilek feneri' ve benzeri ad altında satılan, havada uzun mesafe uçabilen ve düştüğü yeri yakma özelliğine sahip nesnelerin satışı ve kullanımı 1 Haziran-31 Ekim 2017 tarihleri arasında yasaklandı.

Bu yıl yağış miktarının geçen yıllara göre daha az olduğunu söyleyen Vali Şerif Yılmaz, "Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerinde devam edecek gibi, bu ikisini yan yana koyduğumuzda orman yangın riski açısından bu yıl yüksek risk var. Onun içinde bizim hazırlıklarımızı en üst seviyede tutmamız lazım. Yangına ilk müdahale en önemli husus. Onun içinde köylere verilen su tankerleri dahil olmak üzere müdahale edecek olan ekiplerin, bilinçlendirilmesi ve onların eğitilmesi de diğer önemli bir husus" dedi.

Kazasız bir sezon geçirilmesi temennisinde bulunan Vali Yılmaz, "Terör tehdidiyle halen karşı karşıya bulunduğumuz bir dönemde özellikle arkadaşlarımızın buna dikkat etmesi lazım. Arazide ormanlık alanda yabancı şahıslar varsa bunu derhal güvenlik kuvvetlerine bildirilmesi lazım. Sabotajlara karşı, orman yangınlarını çıkarma ihtimaline karşı da bizim bu kişilerin bu işleri yapabileceğini, özellikle turizm bölgesinin hemen kenarında olmamız nedeniyle de terör örgütlerinin buralara yönelebileceğini de değerlendirelim. Hem güvenlik kuvvetlerimiz, hem orman teşkilatımız ve diğer kurumlarımızın da bu konuda hassas olması lazım" diye konuştu.

8)SU DEPOSUNDAN KORSAN KİTAP ÇIKTI

ADANA'da su deposu görünümü verilmiş dolap içerisinde birçok yazara ait 994 adet korsan kitap ele geçirildi.

Güvenlik Şube Fikri Mülkiyet Büro Amirliği'ne bağlı polisler merkez Seyhan İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kitapçıda korsan kitap satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine baskın yapan polis, korsan kitapların saklanmış olabileceği yerlerde inceleme yaptı. Kitapçının sahibini ve korsan kitaplara ulaşamayan polis, depo olarak kullanılan arka binanın bodrum katını kontrol etti.

SAKLANIRKEN YAKALANDI

Bodruma inen polis, su deposunun arkasında saklanan iş yeri sahibi Hasret G.'yi yakaladı. Saklanmadığını öne süren Hasret G.'nin rahat tavırları polisi şaşkına çevirirken su deposunda arama yapıldı. Su deposu süsü verilmiş dolapta ünlü yazarlara ait 994 adet kitap ele geçirildi. Şüphe uyandırmaması için dolaba musluk takılması ve hortum bağlantılarının yapılması da dikkat çekti. Hasret G. ise kitapların kendisine ait olmadığını durumdan haberdar olmadığını söyledi.

Ele geçirilen kitapların piyasa değerinin 19 bin 880 lira olduğu belirtilirken olayla ilgili gözaltına alınan Hasret G. hakkında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

9)SİVAS'TA FETÖ VE KUYUMCU SOYGUNU BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK

SİVAS'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis-savcı diye tanıtıp FETÖ ve kuyumcu soygunu bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, 15 Mayıs'ta Yunus Emre Mahallesi ikamet eden S.K.'yı arayarak adının ve bilgilerinin FETÖ tarafından kullanıldığını önere sürerek, bunun önlenmesi için eve gelecek polislere evde bulunan para ve ziynet eşyalarını vermesini istedi. Kısa süre sonra eve gelen dolandırıcılar evde bulunan 7 bin 400 TL, 1050 Euro ve 1 çeyrek altını olarak olay yerinden ayrıldı. Dün ise Kılavuz Mahallesi'nde oturan A.K'yi arayan dolandırıcılar 'Adınız kuyumcu soygununa karışmış' diyerek eve gelecek polislere evde bulunan para ve ziynet eşyalarını vermesini istedi. Kısa bir süre sonra eve gelen her iki dolandırıcılık olayının süphelileri V.K. (23) ve A.E. (20) paraları alarak olay yerinden ayrıldı. Durumdan şüphelenen aileler polise bilgi verdi. Bunun üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri şüpheliler V.K. ve A.E.'yi kaçmaya çalışırken otobüs terminalinde yakaladı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10)KURSİYERLERİN ORGANİK PASTALARI VE BEBEKLERİNE BÜYÜK İLGİ



MERKEZ Palandöken Belediyesi tarafından açılan sergide, kadınlar tarafından yapılan pastalar ve bebekler, büyük ilgi gördü. Palandöken Belediyesi'ne ait Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni, gitar, keman ve saz çalan kız- erkek öğrenciler, Alvarlı Efe'nin 'Mevlaya emanet olsun Erzurum' türküsüne eşlik ettiler. Ardından yine gruplar halinde her yaştan çocuk ve büyükler, Erzurum folklöründen örnekler sundu. Erzurumlu 10 yaşındaki Metehan Yiğit ise Dadaşlar arasında dolaşarak tek başına 'Harmandalı' oynadı. Gösterinin sonunda göğsünden çıkardığı bayrağı Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a verirken protokolde bulunanlar ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit'i ayakta alkışladı.

Merkez Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut ve protokol üyeleri ile birlikte açılan sergiyi konuklarına gezdiren Başkan Orhan Bulutlar, 4 yılda açtıkları kursa 7 bin kadın ve erkeğin katıldığını bildirdi. Kursların 36 dalda açıldığını ve 8 ay süreli olduğuna işaret eden Bulutlar, pastacılık ve organik bebek kurslarına ilginin çok fazla olduğunu belirtti. Piyasada bulunan bebeklerin insan sağlığını tehlikeye düşürdüğü için organik ürünlerden bebek yapımına önem verdiklerini anlatan Bulutlar, şunları söyledi: "Piyasada satılan bebeklerin çocuklarımızın sağlığını etkilediği için organik bebek yapımı kursiyerlere öğretildi. Yapılan pastalar ve bebekler, kursiyerler tarafından görücüye çııkarıldı. İlgi fazla. Bir hafta süre ile açık olan sergiyi gören kadınlar şimdiden kurslara katılmak için kayıt yaptırıyor. Bugüne kadar evinde hiç pasta yapmayan kadınlar, kursta öğrendiklerini evlerinde yapınca ailelerini mutlu ettiler. Gördüğü ilgi nedeniyle bundan sonra yemek kursları da açmayı planladık. Daha lezzetli ve farklı yemek yapımı kurslarda öğretilecek. Kurslara katılanlar hem mesleğin inceliklerini öğrendi, hemde ürettiklerini satarak aile bütçesine katkıda bulundular."

Çocuk gelişim uzmanı ve bebek kursu öğretmeni Neslihan Karateke ise "Kursa katılan 20 kursiyerle 8 ay boyunca çalıştık. Çocuklara hangi oyunları öğretmeliyiz, nasıl oyuncaklar yapmalıyız üzerine çaba harcadık. Amigurumi tekniği ile oyuncak bebekler ürettik. Örneğin çocuklar oynarken ağzına alıpta yutmaması için vidalı göz kullandık. Ürünlerimiz sağlıklıdır. Makinada da yıkanabilir. Kursiyerlerimizden bir bölümü genç anne. Onlar çocuklarına bebekler, oyuncak hayvanlar yapmayı öğrenmek için kursa katıldı. Kursiyerlerin ürünleri 20 TL'den başlayarak satışa sunuldu" diye konuştu.

11)DEMİRCİLİĞİN BELGESELİNİ ÇEKTİLER



TÜRKİYE'nin farklı illerinden Muş'a gelerek merkez EKO İnşaat İlkokulu'nda görev yapan 4 öğretmen ile iki memur demirciliğin belgeselini çekti.

EKO İnşaat İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmenleri Abdullah Düğer, Ahmet Osman Çankal, Murat Zafer Kaygusuz, rehberlik öğretmeni Oğuz Beyazıt ile memurlar Mesut Altun ve Cengiz Ay, Muş'un tanıtımına katkıda bulunmak için harekete geçti. Yaşatılmaya çalışılan demirciliğin gelecek nesillere aktarmak için 3 dövme demirci ustası ile çekimler ve söyleşiler yapıldı. Öğretmenlerden Abdullah Düğer, "Ustalardan duyduğumuz hikayeler gerçekten dinlemeye değer. Bir roman ve hikaye gibi. Demir ustaları dede, baba mesleklerini yürütmeye çalışıyor. Mesleklerini bırakacakları ne çırakları ne de kalfaları var. Bir zamanlar 30 demircinin olduğu Muş'ta şimdi 3 usta kalmış. Demircilik yapanların birer birer dükkanlarını kapattıklarını öğrenince duygulandık. Bunu gündeme taşıyarak bu zanaatkarlara sahip çıkmamız gerektiğine dikkat çekmek istedik. Projenin amacına ulaşacağına eminiz" diye konuştu.

Belgesel çekimlerini seyreden vatandaşlar ise Muş'un tanımıtına katlı sağladıkları için öğretmenlere teşekkür etti.

