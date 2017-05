DHA YURT  BÜLTENİ-5

Fethullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi (EK)

1)TEKNİK DİREKTÖR ŞABAN YILDIRIM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında teknik direktör Şaban Yıldırım gözaltına alındı. Sakaryalı Şaban Yıldırım, son olarak çalıştırdığı Pendikspor'daki görevine geçen yıl Kasım ayında son verildi. Şaban Yıldırım elleri kelepçeli şekilde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlarla birlikte adliyeye götürüldü. Eski futbolcu olan Şaban Yıldırım, Sakaryaspor'da antrenör olarak başladığı kariyerinde 2004-2005 sezonu ikinci yarısında teknik direktör olarak devam etmişti. Yıldırım daha sonra sırasıyla Elazığspor, Sakaryaspor, Çubukspor, Kartalspor, İnegölspor ve Pendikspor'da görev yaptı.

Görüntü Dökümü

Adliye 'den görüntü

Detaylar

SAKARYA/

(ÖZEL)

2)ANDIRIN'DA İKİ SAAT UÇURUMA YUVARLANDIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL ARANDI

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı yönünde ihbar üzerine sağlık ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin, iki saat süren aramaları sonunda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'dan 112 Acil Servis telefonunu arayan bir kadın, kardeşinin Andırın'da Bostandere ve Geben mahalleleri arasında otomobiliyle uçuruma yuvarlanarak kaza yaptığını söyleyip yardım istedi. İhbar üzerine Andırın-Göksun karayolunun 20'nci kilometresindeki bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak, ekipler yaptığı aramalarda kaza yapmış araca rastlayamadı.

Kazanın bölgeye yakın bir noktada olabileceğini değerlendirip çevreyi de arayan ve yoldan geçen araçları da durdurup 'Kaza yapan araç gördünüz mü?' diye soran ekipler, yaklaşık iki saat süren arama çalışmalarından sonuç alamayınca ihbarı yapan kadını aradı. Tüm aramalara rağmen ekipler kadına da ulaşamayınca ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeden ayrılırken, ihbarı yapan kadın hakkında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

- Arama yapan ekipler

- Sürücüye kaza görüp görmediğinin sorulması

- İtfaiye aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB

(ÖZEL)

3)6 ÇOCUKLU AİLENİN ZOR YAŞAMI

GAZİANTEP'te, asgari ücretle çalışan fabrika işçisi 40 yaşındaki Suphi Demir, 6 çocuğuna bakabilmek fırınlardan bayat ekmek topluyor. Demir, harçlık veremediği için eğitim çağındaki 5 çocuğunun okula aç gidip geldiğini söyledi. Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 6 çocuk babası Suphi Demir, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Evi kira olan Suphi Demir, daha ucuz olduğu için taze ekmek yerine fırınlardan bayat ekmek alıyor. 6 çocuğundan 5'i okula giden ve zor şartlarda geçimlerini sağladıklarını anlatan Suphi Demir, şöyle dedi: "Ben bir fabrikada asgari ücretli işçi olarak çalışıyorum. Oturduğum eve ayda 500 lira kira ödüyoruz. Ayrıca 100 lira su, 100 lira da elektrik faturası ödüyorum. 600 lira mutfak masrafımız oluyor. Bu söylediklerimle aldığım ücret bitiyor. Telefon faturam var, çarşıya gittiğimiz zaman 100 lira yol parası oluyor. Hastaneye gidiyoruz masraf çıkıyor, nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz. 6 çocuğum var ve 5'i okuyor. Sabah okula giderken çocuklarıma çoğu zaman para veremiyorum. Okula aç gidip, aç geliyorlar."

"EVE ET ALDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Aldığı asgari ücretin 5-6 gün içinde sabit giderlerle bittiğini anlatan Demir, eve en son ne zaman et aldığını hatırlamadığını söyledi. Kurban kesen komşularının getirmesiyle evlerine et girdiğini kaydeden Demir, "Eve et aldığımı hiç hatırlamıyorum. Kurban bayramlarında komşularımız et veriyor. Onu da az az çocuklara yemek yapıyoruz. Asgari ücretin bize yeteceği 5 günlük bir şey. Geri kalan günler yarı aç yarı tok yaşıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Demir ailesinin evi

- Ailenin evde sohbet etmesi

- Çocukların ders çalışması

- Suphi Demir'in konuşması

- Evin dış görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÖZER-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 265 MB

4)ZAP'TA KAYBOLAN KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



HAKKARİ'de Zap Suyu'na uçan araçtan fırlayıp akıntıda kaybolan 60 yaşındaki Miran Berk'in bulunması için arama- kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortaköy Köyü'nden yola çıkan Hakkı Berk yönetimindeki 27 UB 395 plakalı hafif ticari araç, Hakkari- Van karayolunun 12'nci kilometresinde bulunan 1'inci tünel mevkiinde dün saat 21.00 sıralarında Zap Suyu'na uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Hakkı Berk ile araçta bulunan Salih Berk ve Halime Çetin olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak kurtarılırken, Miran Berk ise akıntıya kapılarak kayboldu. Dün akşam yapılan aramalar sonuç vermeyince bugün sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başlandı. AFAD ekipleri ve bölge sakinleri yoğun bir çalışma yürütürken, Miran Berk'e şu ana kadar ulaşılamadı. Kaza yerine gelen Berk'in yakınlarının bekleyişleri ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Zapta uçan araçta kaybolan kadını arama çalısmasına katılan yüzlerce vatandaş araca bakarlerken

-Hurdaya dönüşen araca bakan vatandaşlardan yakın plan görüntü

-Kaybolan kadının yakınlarının umutlu bekleyişleri

-Aracın uçtuğu bölgeye gelen yüzlerce vatandaş

-Aracın uçtuğu bölge

-Tünel girişi

-Zapta arama çalışması yapan vatandaşlar

-Bekleyen vaktandaşlar

-Zap suyunda arama çalışması yapan AFAD ekiplerinden genel ve datay

-Aracın yanında arama yapan vatandaşlar

-Mehmet Reşo Adıyaman ile Kürtçe röportaj

-Hurdaya dönüşen araç

-Vatandaşlar zap suyu kenarından yola çıkarlerken

-Arama çalıyşması için Beytüşşebapta gelen Arif Acar isimli vatandaş ile Kürtçe röportaj

-Ellerinde tesbihleri ile umutlu bekleyişlerini sürdüren kayıp Berk'in yakınları

BOYUT:252 MB

SÜRE:3 DK 48 SN

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () -

5) EMNİYET MÜDÜRÜ TREN HAREKET MEMURU OLDU

ADANA Emniyet Müdürü Osman Ak, trenle geziye gönderdiği öğrencileri başına şapka takıp eline 'hareket diski' aldıktan sonra tren hareket memuru olarak uğurladı. Emniyet Müdürü Osman Ak, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında merkez Seyhan İlçesi'ndeki Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi ile Havuzlubahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 45 öğrenciyi Karaisalı İlçesi'ndeki tarihi Varda Köprüsü ve Pozantı İlçesi'ndeki Belemedik Vadisi'ne geziye gönderdi. Öğrencileri trenle geziye göndermek üzere Adana Tren Garı'na gelen Osman Ak, tren hareket memurunun şapkasını başına taktıktan sonra görevlinin 'hareket diski' olarak adlandırılan aletiyle treni perondan hareket ettirdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Emniyet Müdürü Osman Ak'ın gençlerle birlikte görüntüsü

- Tren garına çıkışı

- Trenin geçişi ve Osman Ak'ın gençlerle görüntüsü

- Gençlerin trene binmesi

- Osman Ak'ın trende gençlerle otururken görüntüsü

- Osman Ak temsili olarak tren hareket memurluğu yaparken

SÜRE:01'20" BOYUT: 82 MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,()

6)ENGELLİ ÇOCUKLAR POLİS OLDU, MUTLULUKLARI GÖZLERİNE YANSIDI

ADANA'da, zihinsel ve fiziksel engelli 15 çocuk temsili olarak 1 günlüğüne polis oldu.Engelliler Haftası dolayısıyla Adana Emniyet Müdürlüğ'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne getirilen 15 zihinsel ve fiziksel engelli çocuğa, polis üniforması giydirildi. Aralarında şehit ve gazi çocuklarının da bulunduğu engelliler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçlar ile trafik polislerinin kullandığı motosikletlere bindirildi. Uzman köpekle suçlu yakalama gösterisi yapan polisleri uzun süre alkışlayan engelli çocukların mutluluk ve heyecanı gözlerine yansıdı. Çocuklar, polislerle anı fotoğrafı da çektirdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Uzman köpekle suçlu yakalama gösterisi

- Muhabiri Yusuf BAŞTUĞ'un anonsu

- Polis üniformaları giyen engelli çocukların polis araçlarına binmesi

- Engelli çocuklarla röp.

- Polisin kucağındaki engelli kız çocuğu

- Muhabiri Yusuf BAŞTUĞ'un anonsu

- Engelli çocukların polis aracı ile emniyet binası bahçesinde gezdirilmesi

- Polis aracına binen çocuklardan görüntüler

- Polis motorsikletine binen engelli çocuktan görüntüler

SÜRE:03'50" BOYUT: 234 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,()

7)ORTA KARADENİZ'DE YAYLALARA ZORLU GÖÇ BAŞLADI

ORTA Karadeniz'de İlkbahar'la birlikte havaların ısınmasıyla alçak kesimden yüksek rakımlı yaylalara göç başladı. Ordu ve Giresun'dan besiciler küçük baş hayvanlarıyla kilometrelerce uzaktaki 1500-3000 rakımlı yaylalara gitmek için zorlu yolculuğa çıktı. İlkbahar mevsiminin ardından hava sıcaklığının artmasıyla Orta Karadeniz Bölgesi'nde sahil kesiminden yüksek rakımlı yaylalara göç başladı. Ordu ve Giresun'dan küçük baş hayvanlarıyla yola çıkan besiciler kış dönemine kadar 1500-3000 rakımlı yaylalarda konaklıyor. Ordu'nun 26 yaylasına gece ve gündüz aralıksız göç sürerken, güvenlik güçleri de yayla güzergahlarında güvenlik tedbirleri alıyor.

Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde sahil kesiminden 300 koyunla yola çıkarak, 3000 rakımlı Karagöl ve Çambaşı yaylası obalarına giden 62 yaşındaki Şinasi Aydınhan, yolculuğun 2-3 gün süreceğini söyledi. 30 yıldır, dede mesleği olan çobanlık yaptığını belirten Aydınhan, "Yolumuz uzun bu nedenle hayvanları fazla yormadan dinlenerek yaylalara çıkacağız. 50-60 kilometre yol gitmiş olacağız. Ordu'nun, Giresun'un yüksek yaylalarına gidiyoruz. Kış gelene kadar yaylada kalacağız. Çobanlık mesleği azaldı, artık eskisi gibi çok koyun besleyen yok. Genç çoban pek yetişmiyor. Bizde gelirimizi hayvancılıktan sağlıyoruz, mecburen bu mesleği sürdürüp ekmeğimizi kazanıyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Şinasi Aydınhan ile röportaj

-Sürü yolculuğundan görüntü

(SÜRE: 03.23 - BOYUT: 201 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN -ORDU-

