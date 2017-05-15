DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ŞEHİT KORUCU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

BİTLİS’in Sehi Ormanları bölgesinde dün yürütülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 43 yaşındaki 8 çocuk babası güvenlik korucusu Çetin Karabulut için tören düzenlendi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törene Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, Vali Yardımları Kamil Güzel ve Murat Kütük, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Karabulut'un Türk bayrağına sarılı tabutu, arkadaşlarının omuzunda bir süre taşındıktan sonra tören alanına getirildi. Burada öz geçmişi okunan şehit korucu Karabulut için saygı duruşunda bulunuldu. Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, bütün insanlığın tarihin en kritik döneminden geçtiğini söyledi.

VALİ: İSLAM ALEMİ YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Emperyalist ülkelerin büyük oyunlar oynadığını ve insanları kandırdığını ifade eden Vali Çınar, şöyle konuştu:

"Artık bu iş bitti. İslam alemi uyandı, milletimiz milli benliğine ve kendi kimliğine dönmeye başladı. Bu rahatsızlıklar ve saldırılar da arttı. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Allah'ın izni ve yardımıyla İslam alemi yeniden ayağa kalkacak. Bu kalkış, dimdik ayakta duran, tek İslam ülkesi olan, bütün dünyanın mazlumlarına elini uzatan, dertlerine derman olmak için çırpınan ve yetişen Türkiye sayesinde olacak. Dimdik ayaktayız. Elbetteki acımız büyük şehitler veriyoruz, üzülüyoruz ama bu bizim ve şehit aileleri için büyük bir onur. Bir ömür boyunca övünebilecekleri bir kahramanlık."

Tören alanında tabuta sarılarak Kürtçe ağıtlar yakan şehidin yakınlarını, askeri personel ve korucular teselli etti. Program İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin cenaze namazını kılması ve dua etmesiyle sona erdi. Şehit Karabulut'un cenazesi, 8 Ağustos Mahallesi'ndeki Kadiri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit yakınlarından detaylar

-Törene katılanlardan detaylar

-Şehit cenazesinin alana getirilmesi

-Şehidin katafalta konulması

-Bitlis Valisi Ahmet Çınar'ın konuşması

-Yakınlarının tabuta sarılarak ağlamaları;

-Cenazenin araca konulması

-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, () -

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2)8'İNCİ ANA JET ÜSSÜNE RESMİ ARACIN ALTINDA SOKULMAK İSTENEN PATLAYICI DÜZENEĞİNE AİT MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'da, Terörle mücadele kapsamında yürütülen hava operasyonlarında önemli bir rol üstlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 8'inci Ana Jet üssüne sabah saatlerinde giren Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ait personel servis aracının altında patlayıcı düzeneğinde kullanılan boru ve içerisinde çivi ile amonyum nitrat tespit idildi. Araç nizameyeden dışarı çıkarılArak fünye ile düzenek olduğu belirtilen bölüm patlatıldı. Olay ile ilgili bazı şahısların gözaltına alındığı belirtildi.

Terörle Mücadele kapsamında yürütülen hava operasyonlarında önemli bir rol üstenen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da TBMM başta olmak üzere bir çok noktanın bombalanmasında yer alan 6 savaş uçağının kalktığı Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet üssünde sabah saatlerinde hareketli saatler yaşandı. 8'nci Ana Jet Üs Komutanlığına bu sabah personel taşıyan Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ait personel servis aracı nizamiyede durdurularak aranırken, aracın altındaki borulardan şüphelenen askerler aracın altında detaylı arama yaptı. Sivil plakalı servis aracı daha sonra dışarı çıkarıldı ve polise haber verildi. Olay yerine gelen özel harekat polisleri ve bomba uzmanları caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha ekipleri daha sonra düzeneğe benzeyen bölümü fünye ile imha ederken, bomba düzeneğinde kullanılan 2 boru içinde amonyum nitrat ve çivilerin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, aracın altındaki düzeneğin tam olarak hazırlanmış düzenek olmadığını ve ancak düzenekte kullanılan malzemeler olduğunu belirtererek, olay ile ilgili bazı şahısların gözaltına alındığını belirtiler. Araç daha sonra incelenmek üzere çekici ile Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin araç etrafında inceleme yapması

-Alınan güvenlik önlemleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Aracın götürülmesi

-8'nci Ana Jet Üssünden detay

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

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3)İNEGÖL'DE POMPALI TÜFEKLE HESAPLAŞMA

BURSA'nın İnegöjl ilçesinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Hasan B., aralarında husumet bulunan 37 yaşındaki Yılmaz C.'nin tekel bayine gitti. Hasan B., pompalı tüfek ile ateş ettiği Yılmaz C.'yi yaraladı. Olaydan iki saat sonra ise bu kez Yılmaz C.'nin arkadaşı, Hasan B. ile yanında bulunan arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı. Yardalılar hastaneye kaldırıldı. İnegöl'deki olay dün gece Hasan B.,'nin kullandığı 16 BBA 52 plakalı otomobili ile, aralarında husumet bulunan Yılmaz C.'nin, Sinanbey Mahallesi'ndeki tekel bayiine gitmesi sonucu meydana geldi. Hasan B., pompalı tüfekle işyerinde bulunan Yılmaz C.'yi ateş etti. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan Yılmaz C., ambulans ile önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı daha sonra Bursa'da Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Hasan B., iki saat sonra arkadaşı 20 yaşındaki İsmail A. ile birlikte otomobiline binip pompalı tüfekle saldııda bulunduğu tekel bayinin iki sokak arkasına geldi. İddiaya göre bunu öğrenen Yılmaz C.'ni arkadaşı 27 yaşındaki İsmil U., pompalı tüfekle Hasan B. ve İsmail A.'nın içersinde bulunduğu otomobile ateş etti. Saldırıda yaralanan iki kişi otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıdlıd. Şüpheli kaçarken polis hastane çevresinde aldığı öğnlemleri artırdı.

Olaylarla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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-Her iki olay yeri genel görüntüleri

-3 yaralının görüntüleri

-Araç ve işyerinin görüntüsü

BURSA/

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4)BOĞAZINA DEMİR ÇUBUK SAPLANAN HANDE, YAŞAMA TUTUNAMADI

GAZİANTEP’te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı inşaat duvarındaki demirin, ön camdan girerek boğazına saplandığı 24 yaşındaki Hande Karaoğlu, tedavi gördüğü hastanedeki 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

7 Mayıs Pazar günü Pancarlı Mahallesi 6'ncı Cadde üzerinde meydana gelen kazada, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak inşaatta çarpmış ve bu sırada duvardaki 6 metre uzunluğunda demir çubuk, aracın ön tarafındaki Hande Karaoğlu'nun boğazına saplanmıştı.

İtfaiyenin müdahalesi sonrasında demir çubuk kesilerek Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaoğlu, yoğun bakım ünitesindeki 8 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan genç kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracının gelişi

- Otopsi merkezi

- Olay anı vatandaş kamerası

- Ölen kızın fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162 MB

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5)İNEĞİNİ DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARAMAYINCA YANINDA YATIYOR

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, Ahmet Kundakçı, uçuruma yuvarlanan gebe ineğini bulunduğu yerde çıkaramayınca, yanına yaptığı sedirde ineği doğum yapana kadar nöbet tutmaya başladı.

Andırın'ın Darıova Mahallesi'nde Ahmet Kundakçı'ya ait inek, cuma günü 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kundakçı, mahalle sakinleriyle birlikte iki bacağı da kırılan ineği kurtarmak istedi ancak 1 ton ağırlığındaki hayvanı yerinden bile oynatamadı. Kundakçı'nın yardım istemesi üzerine mahalleye giden itfaiye ekipleri iş makineleriyle yol açıp ineğe ulaşmak istedi, ancak arazinin engebeli olması nedeniyle başarılı olunamadı. Haber verilen veteriner de gebe olan ineği yerinden kaldıramadı.

"VARIM YOĞUM BU İNEK"

Doğuma 1 ay kalan ineği kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca Ahmet Kundakçı ve ailesi ineğin başında nöbet tutmaya karar verdi. İneğin yanına sedir yapan Kundakçı, gündüzleri ailesiyle birlikte tuttuğu nöbeti, gece de ateş yakıp tek başına sürdürüyor. Gebe olduğu için kesemediğini belirten Ahmet Kundakçı, yılan ve kurtların zarar vermesinden korktuğu için ineğin yanında yattığını söyledi.

Yerinden kalkamadığı için ineğin samanını ve suyunu yanına getirdiklerini ve düşük yapma ihtimalinin de olduğunu belirten Kundakçı, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Andırın Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları oldu ama bir türlü sonuç alamadık. Ben de yatağımı buraya getirdim, geceleri burada kalıyorum. Yemeğimi, çayımı burada yiyor içiyorum, ben nöbeti daha sonra çocuklarıma ve eşime devrediyorum. Belediye Başkanımız geldi, mahallelimizde sağ olsun buraya geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için gelip halimizi hatırımızı soruyorlar. Hamile olan ineğimizin yaklaşık 1 ay zamanı var, bu sürede buradan kurtaramazsak doğumunu burada yaptırmayı düşünüyorum. Varım yoğum bu inek bunu da kaybedersem geçimimi nasıl sağlayacağım."

Görüntü Dökümü

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- Kundakçı ile röp.

- Mahalle sakinleri

- Kundakçı'nın yatağı

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

GÜRÜNTÜ BOYUTU: 391 MB

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(ÖZEL)

6)KİLOSU 4500 LİRADAN SATILAN BEYAZ ÇAYIN HASADI BAŞLADI

DÜNYADA, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye’de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin 500 lirayı bulan fiyatlardan satılan beyaz çayın hasat dönemi başladı. Tomurcuk kilo fiyatını bu yıl 500 lira olarak açıklayan Çaykur'un üretimi artırmak için yaptığı çağrı üzerine üreticiler tarlaya girdi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 4 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı. Üreticiden alınan tomurcuk kilo fiyatını bu yıl yüzde 25 artışla 500 lira olarak açıklayan Çaykur, üretimi artırmak için çağrı yaptı.Tarlaya giren üreticiler olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadına başladı.

Rize'nin Çayeli İlçesi Haremtepe Köyü'nde 73 yaşındaki Kenan Çiftçi' de beyaz çay hasadı yapan üreticilerden oldu. Beyaz çayın insan sağlığına faydalarını bildiğini ve kendileri için hasadın ek gelir kaynağı olduğunu anlatan Kenan Çiftçi, üreticilere de beyaz çay hasadı yapma çağrısında bulundu.

SÜTLÜOĞLU: ÜRETİMİ ARTIRMAK İSTİYORUZ

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, geçen yıllarda düşük kalan beyaz çay üretimine bu yıl ağırlık vereceklerini ve üretimi artırmak istediklerini belirterek, "Vatandaşlarımız, üreticilerimiz çay tarlalarına girsin, beyaz çay ürettiğimiz tomurcuk filizleri toplasınlar. Aileler çocuklarını teşvik etsin, hep beraber tarlaya girsinler. Çalışıp üretelim. Çaylıkla, tarlayla buluşalım. Tomurcuk kilo fiyatını 500 lira olarak belirlediğimiz beyaz çay hasadı üreticiler için de ek bir gelir olacak" dedi ve üreticilere tomurcuk için tarlaya girmeleri çağrısında bulundu. Sütlüoğlu, Japonya ile ortaklaşa yürüttükleri Türk beyaz çayından kanser ilacı yapma çalışmalarında da sona geldiklerini ve bu konuda önemli sonuçlar elde etiklerini belirterek, bu bilgileri yakında kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

KİLOSU 4 BİN 500 LİRA

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 4 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplandı ve 3 yılda 1350 kilogram beyaz çay üretildi. Türkiye'de 20 gramı 80 liradan, kilogramı ise 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın dünyada kilosu bin dolar ile 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılıyor. Araştırmalara göre beyaz çayın vücut direncini artırarak bağışıklı sistemini güçlendirmesinin yanı sıra insan sağlığına önemli faydalarının bulunduğu biliniyor. Japonya’da yürütülen bir çalışmada da, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken bir maddeye rastlanmıştı.

Görüntü Dökümü

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Çay tarlası detayları

Beyaz çay tomurcuğu detayları

Kenan Çiftçi'nin beyaz çay hasadı

Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-

Süre: 114 mb. Boyut: 3.35 dk.

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7)ÇUKURCA'DA KARASABANLI PİRİNÇ ÜRETİMİ

HAKKARİ'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasında bulunan Çukurca İlçesi’nde çiftçiler piriç tarlalarını hazırlamaya başladı. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin çalışamadığı tarlalar, ilkel yöntemle büyükbaş hayvanların bağlandığı kara sabanla sürülüyor. Yıllardır pirinç tarlası ektiğini belirten Şaban Kaçmaz, "Bu gelenek bize dedelerimizden kaldı. Çok kaliteli bir pirincimiz var. Pirinç tarlaları bizim için geçim kaynağı" dedi.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde gelişen teknolojiye rağmen hala kara saban en gözde tarım aracı. Özellikle engebeli arazilerde büyükbaş hayvanların bağlandığı kara sabanla pirinç tarlaları hazırlanıyor. Zor şartlarda günlerce tarlalarını süren çiftçiler, alın teriyle ürün yetiştirmenin kendilerine büyük mutluluk verdiğini söyledi.

'ÖKÜZ, AT, KATIR ÇOK KIYMETLİ'

Yıllardır dedelerinden kalan geleneği yaşattıklarını belirten ve geçimini çiftçilik yaparak sağlayan 11 çocuk babası 55 yaşındaki Şaban Kaçmaz, topraklarından bereket fışkırdığını söyledi. Kaçmaz şunları anlattı:

"Dedelerimizden kalan kara saban geleneğini ilçemizde hala devam ettiriyoruz. Bu nedenle tarlalarımızda bereket daha çok. Bizim için öküz, at, katır gibi hayvanlar tarımsal faaliyetlerde kullanıldığı için çok kıymetli. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Son dönemde bu işi yapan insanların sayısı da azaldı. Öküz ve katırlarla günlük ortalama 3 dönüm araziyi ancak sürebiliyoruz. Teknoloji ne kadar gelişse de dağlık alanda hiçbir makineden yararlanamıyoruz. Asırlardır kullanılan tarım araçlarını günümüzde de kullanıyoruz. Kendi ektiğimiz pirincimizin hasadını aldıktan sonra ihntiyacımız dışındakini satarak geçimimizi sağlıyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Piriç tarlasının sürülmesi

-Pirinç tarlasından detaylar

-Pirinç tarlasının at yardımıyla sürülmesi

-Tarla sahibi ile röportaj

-Çevreden dtaylar

Şivan KAÇMAZ / ÇUKURCA(Hakkari), ()

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8)HUKUK FAKÜLTESİNDEN HEYKEL ATÖLYESİNE



KOCAELİ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Seydi Çelik üniversite yıllarında başlamış olduğu heykel sanatına kendi atölyesinde 20 öğrencisiyle devam ediyor.

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Seydi Çelik, İzmit Cumhuriyet Parkı yakınlarında açmış olduğu atölyede 20 öğrencisine heykeltıraşlık dersi veriyor. Akademisyen kimliğinin kendisini engellemediğini belirten Seydi Çelik, hobi olarak başladığı heykel sanatına şu an profesyonel olarak devam ettiği için mutlu olduğunu ifade etti. Seydi Çelik meslektaşlarının sanata vakit bulamadıkları yönündeki söylemlerini oldukça yanlış bulduğunu belirtirerek, "Akademisyen meslektaşlarım konu sanata gelince vakit bulamamaktan şikayet ediyor. Oysa herkes her şeye vakit ayırabilir. Yeter ki insan yaptığı işe tutku ve sevgiyle bakabilsin" dedi.

Eserleriyle 3 kişisel sergi açtığını, 7 karma sergide yer aldIğını belirten Seydi Çelik, "Hayatım boyunca sanattan hiçbir zaman kopmadım. Fakat İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ağırlığı nedeniyle sanata biraz ara vermek zorunda kaldım. Bu benim içimde büyük bir ukde oldu. Çünkü ben şöyle düşünüyorum insanoğlu şu dünyada varsa kendisini gerçekleştirmek için bir gayesi var. Kendisiyle ilgili şeyler yapmalı, elbette hepimiz çalışıyoruz ve para kazanmak istiyoruz yaşamımızı idame ettirmemiz lazım. Bunların dışında biz insan olarak neden varız sorusunu sormamız lazım. Dolayısıyla ben bu yoldan hareketle akademisyenliğin ağırlığına rağmen yine sanatın bir tarafıyla ilgilenmek gerektiğini düşündüm" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Seydi Çelik ile röp

Heykel çalışmalarından görüntü

Atölyeden görüntüler

İZMİT(Kocaeli), () -

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9)ANNELER GÜNÜNÜ 3 BİN 400 METREDEKİ KÖSEDAĞ ZİRVESİ'NDEN KUTLADILAR

AĞRILI 2'si kadın 8 dağcı, denizden 3 bin 433 metre yükseklikteki Kösedağ zirvesinden annelerinin gününü kutladı.

Ağrılı 8 dağcı, 'Anneler günü' nedeniyle Eleşkirt'e 20 kilometre uzaklıktaki Kösedağ'a bir tırmanış düzenledi. Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan yönetiminde saat 08.30'da tırmanışa başlayan dağcılar, yağmura rağmen zorlu bir tırmanışı başarı ile gerçekleştirdier. Saat 13.00'de Kösedağ'ın karlı zirvesine tırmanan dağcılar, annelerini cep telefonları ile arayarak anneler gününü kutladı. Anneler Günü anısına yapılan tırmanışın yaklaşık 7 saat sürdüğünü belirten Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan, her hafta çevredeki dağlara tırmanış yaptıklarını hatırlattı. Tırmanışı cefakar annelere için yaptıklarına dikkati çeken Arslan, şunları söyledi:

"Olumsuz hava koşulları altında cefakar anneler için deniz seviyesinden 3 bin 433 metre yükseklikteki Kösedağ'a tırmandık. 14 Mayıs'ın benim açıdan ikinci özelliği yaş günüm olmasıydı. Etkinliğe katılan arkadaşlarla doğum günümü hem de anneler gününü kutladık. Önümüzdeki haftalarda Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yapacağız."

Görüntü Dökümü

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-Kösedağ'a tırmanış

- Tırmanışa katılanlar

- Karlı zirvede

- Anneler günü kutlaması

- Zirveden iniş

( Haber- kamera: AĞRI, ()110 MB, 5 DK

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10)HAKKARİ'DE KÖY DÜĞÜNÜNDE 'UŞKUN FESTİVALİ'

HAKKARİ'li türkücü Aydın Aydın, Bağışlı Köyü'nde yeğeni İdris ve Rojbin Aydın'ın düğününde yüksek kesimlerde zor şartlarda toplanan uşkuna dikkat çekmek için festival yaptı. Bunun '1’inci Uşkun Festivali' olduğunu belirten türkücü Aydın, renkli görüntülerin yaşandığı uşkun yeme yarışmasında dereceye girenlere de çeyrek altın hediye etti.

Sıradışı kliplerle dikkat çeken türkücü Aydın Aydın, bu kez memleketi Hakkari’nin Bağışlı Köyü’nde katıldığı bir düğün töreninde farklı bir etkinliğe imza attı. Aydın, yüksek kesimlerde zor şartlarda toplanan ve bölgede 'Yayla muzu' olarak adlandırılan uşkuna dikkat çekmek amacıyla yeğeni İdris ve Rojbin Aydın'ın düğünlerine, üzerine bağladığı ve bir eşeğe yüklediği uşkunlarla geldi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında düğün alanına gelen Aydın, 'uşkun' için yazdığı şarkıyı okurken, ellerinde uşkun bulunun yöresel kıyafetli genç kızlar da Aydın'ın seslendirdiği şarkıya eşlik etti.

Türkücü Aydın, bunun '1'inci Uşkun Festivali' olduğunu belirtirken, vücuduna bağladığı uşkunları önce damat İdris Aydın'a, daha sonra da düğüne katılan davetlilere ikram etti. Genç kızlar arasında uşkun defilesi, uşkunlarla en iyi süslenen kuzu sahipleri ve en hızlı uşkun yiyenler arasında da yaraşma düzenledi. Aydın, yarışmalarda dereceye girenlere ise birer çeyrek altın hediye etti. Aydın Aydın, bundan sonra her yıl 14 Mayıs'ta uşkun festivali düzenleyeceklerini söyledi.

Aydın Aydın, festivalin arrdından davetlilerle kol kola girip halay çekerken, gelin ve damat ise köyün muhteşem manzarası arasında gezip bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Bağışlı köyü tabelası ve köyden genel görüntü

-Köydeki evinin önünde vücudunu uşkunla süsleyen sanatçı Aydın Aydın, eşeğin yanında uşkun ile ilgili şarkı söylemesi

-Sanatçı Aydın'a alkış yaparak eşlik eden köylüler

-Sanatçı Aydın'ın söylediği şarkı eşliğinde halay çeken kadınlar

-kendinisi uşkun baba kılığına sokan Aydın, festival alınana gelirken uşkun ile ilgili şarkı seslendirmesi

-Alkış yapan köylüler

-Aydın, üzerindeki uşkunları önce damada sonra davetlilere ikram etmesi

-uşkun yiyen jüri üyeleri köylü

-Sanatçı Aydın'ın açıklaması

-Uşkun şarkısına alkış yapıp eşlik eden minik kızlar

-Yöresel kıyafetli genç kızların defile gösterisi

-Uşkun ile süslenen bir kuzudan detay

-Alkış ile eşlik eden köylüler

-Kuzu sahibine çeyrek altın takılması

-Köylüler arasında düzenelenen uşkun yeme yarışı genel ve detay

-Köydeki düğünde oynayan gelin Robin ve davetlilerden detay ve genel

-Halay çeken köylüler

-Gelin ve damat köydeki yeşilin arasında gezintiye çıkması (dron görüntüsü)

BOYUT:326 MB

SÜRE:6 DK 7 SN



Behçet DALMAZ / HAKKARİ, () -