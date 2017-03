DHA YURT BÜLTENİ-5

1)YOĞUN BAKIMDA OKSİJEN TÜPÜ PATLADI: BİRİ DOKTOR ÜÇ YARALI

DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi'nde oksijen tüpünün patladı, 1'i doktor 3 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan küçük çaplı yangın görevliler tarafından söndürülürken, yoğun bakımdaki hastalarda görevliler tarafından tahliye edildi

Bugün saat 09.40 sıralarında Servergazi Devlet Hastanesi'nin ikinci katındaki Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören bir hasta röntgene götürülmek üzere sedyeye alındı. Hasta röntgene götürülürken solunum alması sağlayan cihaza bağlı oksijen tüpü patladı. Patlama nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı. Patlama nedeniyle çarşaf ve sedyenin yatağın bir kısmı alev aldı. Patlama sırasında hastanın başında bulanan anestezi uzmanı doktor Gökhan Peker, hemşire Aysen Gök ve hasta bakıcı Gülsen Dalkara yaralandı. Sedyedeki hasta ise yara almadan kurtuldu. Olayın ardından yoğun bakım bölümünde büyük panik yaşandı. Yoğun bakım ünitesi önünde bekleyen hasta yakınları görevliler tarafından dışarı çıkartıldı.



Yoğun bakımdaki patlamadan sonra yaralanan doktor Gökhan Peker ile hemşire Aysen Gök ve hasta bakıcı Gülsen Dalkara, hastanenin acil servisine götürülerek ilk tedavileri yapıldı. Vücudunda ağır yanıklar olduğu öğrenilen doktor Peker, ilk müdahalenin ardından yanık ünitesinin bulunduğu Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Peker'in durumunun ciddiyetine göre hava ambulansıyla Ankara'daki başka bir hastaneye sevkinin yapılabileceği bildirildi.Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Berna Öztürk, yaralı doktorun Ankara'ya götürüleceğini belirterek, "Yoğun bakımda hastayı bir yerden bir yere naklederken, kullandığımız iki litrelik oksijen tüplerimiz var. Hastaya takmak isterken düğmesini açınca patlama oldu. Doktorun elinde ve yüzünden yanıkları var. Alevi soluduğu için üst merkezi nakli yapıldı. Ankara'ya naklini yapacağız. Hastaları kısa sürede başta servislere taşındı. Önemli bir hasar yok. Teknik inceleme yapılıyor. Hemşire ve hasta bakıcının kolunda ve saçında hafif yanıklar var. Patlama nedeniyle çıkan yangın hızlı bir şekilde söndürüldü, dumanın tahliyesi yapıldı" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Hastaneden dış görüntüler

-Polislerden ve itfaiye ekiplerinden görüntüler

-Acil servisten görüntü

-Bir hasta yakınının olayı anlatması

-Genel Sekreter Dr. Berna Öztürk'ün olayla ilgili açıklaması

(Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

=====================================================

2)BAKAN MÜEZZİNOĞLU: KIDEM TAZMİNATI REFORMU BU YIL YAPILACAK

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu yıl içinde kıdem tazminatıyla ilgili reformun gerçekleştirileceğini söyledi. Çeşitli toplantı ve etkinliklere katılmak üzere Adana'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret edip kentle ilgili bilgi aldı. Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Çalışma Hayatına Yönelik Uygulamaya Konulan Teşvikler' konulu toplantıya katılan Bakan Müezzinoğlu'na, Vali Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Ak Parti Milletvekili Necdet Ünüvar ile oda ve borsa başkanları eşlik etti.

'İSTİHDAM ARTIYOR'

İş dünyası temsilcilerine seslenen Bakan Müezzinoğlu, Türkiye'nin 2016'da büyük sorunlarla karşılaştığını, terörle birlikte 15 Temmuz'da darbe girişimini atlattığını belirtti. Başlatılan 'Milli İstihdam Seferberliği'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müezzinoğlu, "Bu yıl 1 Ocak ile 3 Mart tarihleri arasında 264 bin 630 yeni istihdam sağladık. Burada kadınların istihdam oranı yüzde 32 oldu. Geçen yılın Ocak ve Şubat dönemine göre istihdamdaki artış oranı yüzde 50 oldu" dedi.

'KAYIT DIŞI 60 MİLYAR LİRA'

Türkiye'nin kayıt dışı ekonomiyle de mücadele ettiğini vurgulayan Müezzinoğlu, "Aslında güven ve istikrar kelimesi çok önemli. Güven ve istikrar varsa bir yerde başarı gelir. 2002'den bu yana ekonomide kayıt dışılığı yüzde 54'lerden yüzde 33'e indirdik, ama üçte bir daha kayıt dışı var. Bu çok büyük bir rakam. 1 puanlık kayıt dışılığın ülkeye maliyeti 1.9 milyar. Kayıt dışılığı yüzde 30 kabul etsek, 60 milyar liralık bir kayıt dışında kaybımız var. Bu 60 milyar lira bir başkasının cebinde kalarak onun rekabet gücünü artırırken, sanayicilerin rekabet dinamiklerini zayıflatıyor" diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATINDA REFORM AÇIKLAMASI

Türkiye'de çok tartışılan kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili de konuşan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında işçinin hakkı, 10 yıl, 20 yıl sonra işverenin cebinde olmamalı. Yani 10 yıl ve 20 yıl sonrasının koşullarını kimse bilemez. Bugün çok iyi olan bir işverenimiz, yarın zor durumda olabilir. Kocaeli'nde böyle bir konu oldu. Üstelik o işyerinde sendika var. İşveren, işler bozulunca 'Kıdem tazminatını ödeyecek durumum yok' dedi. İşçiler de bize kıdem tazminatıyla ilgili geliyor. Kıdem tazminatı, hakkaniyetli, sürdürülebilir, güvenilir olmalı ve tarafların cebinde olmamalı. Onun gücü, onun yasayla verilen fonda veya yeni yapılacak yapıda olmalı. Bu yıl çalışma hayatının en önemli reformlarından birini kıdem tazminatıyla sağlayacağız. Başardığımızda çalışanla çalıştıran arasında hukuk birbirine güvene dayalı olmalı. 'O beni, ben onu istismar ediyorum' değil, herkes daha iyinin, başarının peşinde olmalı. Sağ ve sol ayak nasıl sağlıklı gidiyorsa, işçi ve işveren arasındaki hukuk da bu kadar hakkaniyetli olmalı. Bize de düşen bu arada iyi hakemlik yapmak, güçlü, adil hakemlik yapabilmek. İnşallah bunu da yapma gayreti içerisinde olacağız."Konuşmaların ardından Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile birlikte protokol üyeleri Bakan Müezzinoğlu'na vazo armağan etti. Toplantı daha sonra basına kapalı sürdü.

Görüntü Dökümü

--------------

-Bakan Müezzinoğlu nun açıklamaları

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, ()

=========================================================

3)BAYDEMİR: 2017 NEVRUZ'UNUN YENİ BİR BAŞLANGICA KAPI ARALAMASINI TEMMİNİ EDİYORUM

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Partis Sözcüsü Osman Baydemir, Nevruz'un bu coğrafyada yaşayan bütün halkların ortak değeri olduğunu belirterek, "Baharın gelişinin müjdesi ve yeni bir başlangıcın fırsatıdır. 2017 yılı Nevruz'unun yeni başlangıçlara kapı aralaması temennisinde bulunuyorum" dedi.

HDP, DBP, DTK ve HDK birleşenleri tarafından kutlanacak olan Nevruz etkinlikleri için Diyarbakır'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Nevruz'un Kürtlerin ulusal bayramı olduğunu ifade ederek, "Siyasi görüşü ne olursa olsun hangi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, Nevruz Kürt halkının ortak değeridir. Nevruz aynı zamanda bu coğrafyada yaşayan bütün halkların ortak değeridir. Baharın gelişinin müjdesi ve yeni bir başlangıcın fırsatıdır. 2017 yılı Nevruz'unun yeni başlangıçlara kapı aralaması temennisinde bulunuyorum"dedi.

"CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA NEVRUZLAR YASAKLANDI"

Bu yıl 33 merkezde Nevruz kutlaması için başvuruda bulunduklarını anlatan Baydemir, ilk kutlamanın 17 Mart günü Nusaybin İlçesinde, son kutlamaların ise, 21 Mart günü Diyarbakır ve Van'da gerçekleştireceğini söyledi. Cumhuriyet tarihi boyunca Nevruzlar yasaklandığına dikkat çeken Baydemir, "Bir halkın değeri olan Nevruzlar yasaklandı. Ama gelin görün ki 2013 Nevruzu, Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi gelişmesi olan müzakere sürecinin başlamasına ev sahipliği yaptı. Nevruzda bütün dünyaya deklere edilen barış ve demokrasi manifestosu milyonlar tarafından kabul edildi. Nevruz'un o coşkusu, o yeniden başlama, yeni bir başlangıç yapma ruhu 2 yıl boyunca, bu topraklarda annelerin evlatları için kaygı duymayacağı bir zaman dilimini bize yaşattı. Maalesef bir kez daha barış ve birlikte yaşam arzusu, bir seçime kurban edildi. Tek başına iktidar olma arzusuna kurban edildi. 2 yıldır bu coğrafyanın her insanının aynı zamanda umuduna saldırı oldu. Aynı zamanda canlar alındı. 2017 yılı Nevruzu içerisinde bulunduğumuz atmosferden kaynaklı olarak hayati derecede öneme sahiptir" diye konuştu.

"NEVRUZ ETKİNLİĞİ YA DA ETKİNLİK TALEBİ YASAKLANMASIN"

Baydemir, bu yılki Nevruz kutlamalarının yasaklanmaması gerektiği dile getirerek, "Hükümete burada çağrıda bulunuyoruz, Nevruz bütün yurttaşlarımızındır. Özlemini duyduğu özgürlük, adalet, barış duygularının aynı zamanda haykırılacağı gündür. Nevruz ayn zamanda yeni bir başlangıcın, yeni bir hayır kapısının açılmasına fırsat olacağı gündür. Müracaatlarımızın olduğu her yerde, nevruz kutlamaları barış içerisinde, bir tek insanın burnu bile kanamayacağı bir zeminde, hiç bir nevruz etkinliği ya da etkinlik talebi yasaklanmasın. Nevruz ateşi söndürülmeye kalkışmasın. Nevruz ateşine su dökülmesin, çünkü nevruz ateşi emin olun karanlıklara ışık tutuyor. Ama bir yangın var ki, hep birlikte o ateşi söndürmemiz lazım. O ateş de annelerin yüreğindeki evlat acısı yangınıdır. Söndüreceksek, gelin bu ateşi söndürelim"dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Toplantıya katılanlar

-Toplantıdan görüntü

-Baydemir'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () -

===========================================

4)TARTIŞTIĞI ANNESİ OKULA GELİNCE İKİNCİ KATTAN ATLADI

İZMİT'te, 16 yaşındaki lise öğrencisi kız tartıştığı annesinin okula geldiğini öğrenince ikinci kattaki sınıfın penceresinden aşağı atladı. Yaralanan öğrenci tedavi altına alındı.Olay, İzmit Fatih Mahallesi Barış Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.T. annesi ile tartıştıktan sonra okula geldi. E.T. annesinin okula geldiğini öğrenince ikinci kattaki sınıfın penceresinden aşağı atladı. Arkadaşları, E.T.'nin aşağıya atlamasının şokunu yaşarken, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ekibi E.T.'ye müdahalede bulundu. Bacaklarında kırıklar oluşan E.T. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

Okulu giren ekiplerden görüntü

Öğrencinin hastaneye getirilmesi

(Haber-Kamera: Faruk KIYAK-İZMİT(Kocaeli), ()

===============================================

5)İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ, BURNU BİLE KANAMADI

ŞANLIURFA’da, evlerinin balkonunda oynarken ikinci kattan düşen 2 yaşındaki Mehmet Emin Ceylan'ın burnu bile kanamadı. Kontrol için götürüldüğü hastanede de küçük çocukta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Olay, sabah saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Ceylan ailesinin en küçük ferdi Mehmet Emin Ceylan, oynarken balkon demirlerine tırmanmaya başladı ve bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten yere düşen çocuğu görenler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşadığı korku ile gözyaşına boğulan çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste doktorların muayene ettiği ve röntgen filmini çektiği burnu bile kanamayan küçük Mehmet Emin'in vücudunda da kırık ve ezilmeye rastlanmadı. Doktorları ve ailesini şaşırtan küçük çocuk, kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca taburcu edilerek evine gönderildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Hastanenin acil servisi

- Yaralı çocuğun indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB

================================================

6)YEŞİM SALKIM'DAN AJDA PEKKAN’A YAŞ GÖNDERMESİ

EDİRNE’de, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle sahne alan Yeşim Salkım, kendisini izlemeye gelen gençlere, "Siz doğduğunuzda ben albüm çıkarmıştım. Ben Ajda kadar olmasa da yaşım var" dedi.

Edirne Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde Yeşil Salkım ve Tuğba Yurt konserleri düzenledi. Yağmur altında başlayan konserde sahneye ilk Tuğba Yurt çıktı. Yurt, sevilen şarkılarını söylemesinin ardından yerini Yeşim Salkım’a bıraktı. Siyah pullu elbiseyle sahneye çıkan Salkım, söylediği şarkılarla sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.

Yeşim Salkım, konser arasında kendisini izlemeye gelen genç hayranlarına, "Aranızda 1990 doğumlu var mı? Siz doğduğunuzda ben yeni albüm çıkarmıştım. Ajda kadar olmasa da yaşım var" diyerek, Ajda Pekkan’a yaş göndermesi yaptı. Salkım, sahneye çağırdığı roman kızıyla göbek atarak oynadı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konser sonunda Salkım, kentin ünlü tava ciğerini de yedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Tuba Yurt'un sahne alması

-Yağmur yağışı

-Konseri izleyenler

-Yeşim Salkım'ın sahne alması

-Salkım'ın konseri

-Salkım'ın konuşması

-Salkım'ın hayranlarıyla göbek atması

-Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

=================================================

7)UYUŞTURUCU BAĞIMLISI, 13 YAŞINDAKİ KIZA SOPAYLA SALDIRIP BURNUNU KIRDI

EDİRNE’de 19 yaşındaki Tolgahan Ç., iddiaya göre uyuşturucu madde aldıktan sonra, aynı mahallede oturan kız öğrenci13 yaşındaki Simay Şengün'e sopayla saldırdı. Yüzüne aldığı darbelerle burnu kırılıp, gözünün altı patlayan Simay Şengün tedaviye alınırken, saldırgan Tolgahan Ç. tutuklanıp cezaevine konuldu.

Saldırı, Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde geçen hafta içinde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi olan Simay Şengün, arkadaşlarıyla parka gittiği sırada, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Tolgahan Ç., elindeki sopayla saldırmak istedi. Saldırıdan koşarak kaçmaya çalışan Simay Şengün, apartmanlarının girişinde düşünce Tolgahan Ç., yere düşen kızı sopayla dövdü.

Yüzüne aldığı sopa darbeleriyle kanlar içinde kalan Simay Şengün'ün yardımına çevrede bulunanlar koşarken, saldırgan koşarak bölgeden kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Simay Şengün, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burnu kırıldığı belirlenen Simay Şengün, ameliyat geçirip, hastanede 4 gün tedavi gördükten sonra evine dönebildi.

Saldırgan Tolgahan Ç., kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen Tolgahan Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu. Mahalle sakinleri Tolgahan Ç.'nin daha önce de benzer saldırılarda bulunduğunu söyledi.

'ANNE ÖLÜYORUM BENİ KURTAR'

Simay Şengün'ün annesi Sevinç Şengün, kızını yerde kanlar içinde gördüğünde çok korktuğunu söyledi. Sevinç Şengün, olayı şöyle anlattı: "Kızım baygın olduğu için yanındaki arkadaşına olayla ilgili soru sordum, o da çok korkmuştu. Kızımın, anne ölüyorum beni kurtar, uyandır dediğini duydum sadece. Ve ben o anda hiçbir şey yapamadım. Sonra kızım başladı ağlamaya ve hastaneye gittik. Sabaha kadar travma odasında kaldık. Ertesi gün kızım ameliyata alındı. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın. Bu şahıs mahallemizde oturuyor ve daha önce buna benzer çok sayıda insanı yaralamış. Buradan ailesine çocuklarını tedavi ettirsinler başkaların canı yansımasın."

Olayla ilgili fazla bir şey hatırlamadığını söyleyen Simay Şengün ise "Gözümü açtığımda hastanedeydim. Bana saldıran kişi tedavi olsun. Yaptıklarını düşünsün, neden böyle yaptığını düşünsün. Arkasına baksın ben ne yaptım desin" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Parktan genel detay

Parkta Sımay Şengün'ün arkadaşları ile röp

Evinin önünden genel detay

Sımay Şengün röp

Anne Sevinç Şengün ile röp

Muhabir Ali Can ZERAY anons

Olay anını anlatan komşu

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

======================================================

8)İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNLARINDAN KADRO BEKLENTİSİ

BATMAN'da yaşayan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunları bir grup, görev alacakları alanlarda kadro açılmamasına tepki göstererek, KPSS'de aldıkları yüksek puanların Mayıs ayında geçerliliğini yitirecek olmasının haksızlık olduğunu söyledi. Sosyal medya üzerinden üzerinden grup kuran İİBF mezunları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göstererek yardım talebinde bulundu.

Yaklaşık 1.5 yıldır kadro açılmasını bekleyen İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ((İİBF) mezunları, görev alacakları kamu kurumlarında kadro açılması amacıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Sosyal medyanın yanısıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mektup yazarak seslerini duyurmaya çalışan İİBF mezunları, gelir uzman yardımcılığı, vergi müfettiş yardımcılığı, mali hizmetler yardımcılığı, defterdarlık yardımcılığı gibi alanlarda 1.5 yıldır kadro bekleyor.

İİBF mezunları Neytullah Andıç, Şükran Doğruer ve Serdar Kaya, KPSS'de yüksek puan aldıklarını ve Mayıs ayında bu puanların geçerliliğini yitirmesinden endişe ettiklerini söyledi. Öğrencilerden Neytulah Andıç, "Bin bir güçlükle KPSS A'dan yüksek puanlar aldık. Ancak atanacağımız kadrolar 1.5 yıldır açılmadı. Mayıs ayına kadar kadrolar açılmazsa puanlarımız geçersiz olacak. Daha önce puan geçerliliği 2 yıldı. Son düzenlemelerle puanların geçerliliği 1 yıla indirildi" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

İİBF mezunlarının konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN/BATMAN, ()-

=======================================================

9)12'NCİ KAYSERİ TARIM FUARI AÇILDI

KAYSERİ 12. Ulusal Tarım Fuarı açıldı. Bölge çiftçileri fuara ilgi gösterdi. Tarım Fuarında en çok ilgiyi mevsim gereği meyve fidanları ile çicek satışları gördü.

Dünya Ticaret merkezinde açılan tarım fuarında 300’ün üzerindeki firmaya ait tarım makinaları, aletleri, traktörler, meyve fidanları,çeşitli çicekler, meyve ve sebze tohumları, tarım ilaçları sergilendi. Dev traktörlerin ve 80 bin çiftçinin ortak olduğu Kayseri Şeker Fabrikasının Seramis adı altında ürettiği doğal domatesler de ziyaretçilerin ilgisini çekerken, fuar bir hafta açık kalacak. Fuara, çevredeki Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir’den de çiftçiler ve tarımla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Tarım Fuarının en büyük traktöründen görüntü

-Fidan stantlarından görüntü

-Fuardaki diğer ürünlerden görüntüler

-Detaylar

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

DV 1 DOSYA, 2 dakika 55 saniye/94 MB



