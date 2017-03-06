DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BÜYÜK OPERASYON SÜRÜYOR, GÜVENLİK TOPLANTISI LİCE'DE YAPILACAK



DİYARBAKIR'ın Lice ilçesine bağlı 18 köyde dün sabah saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan büyük operasyon sürüyor. 8 bin 158 asker, polis ve korucudan oluşan müşyterek operasyon kapsamında şimdiye kadar PKK'lılar ile bir sıcak temas sağlanmazmken, bombalı araç saldırılarında kullanalabiliceği değerlendirilen bazı araçlar bulundu. Operasyon devam ederken, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında bugün yapılacak haftalık güvenlik koordinasyonu toplantısının da Lice ilçesindeki operasyon kriz merkezinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

Lice ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında kalan 18 köyde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan son yılların en büyük operasyonu devam ediyor. 7000 bin asker, 600 Polis özel harekat ve 558 köy korucusunun kataldığı 14 Taburluk güvenlik güçlerine havadan ise 17 Helikopter destek veriyor. Dün operasyon gerçekleştirileceği noktalara Helikopterlerden havadan indirmeler gerçekleştirilirken, şimdiyle kadar sıcak bir temas sağlanmadığı öğrenildi. Asker-Polis ve Korucuların müşterek gerçekleştirdiği operasyonda arazi arama ve tarama falayitleri devam ederken, bombalı eylemlerde kullanılabiliceği değerlendirilen bazı şüpheli araçların bulunduğu öğrenildi. Şüpheli araçlar için bölgeye bomba imha uzmanları çağrılırken, operasyon kapsamında aranan şahıslyar ve uyuşturucu ile ilgili kişilerinde arandığı öğrenildi.



GÜVENLİK TOPLANTISI LİCE'DE



Lice'de büyük operasyon sürerken, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında her pazartesi günü yapılan Güvenlik Koodrinadsyon toplantısınında Lice ilçesinde yapılacağı belirtildi. Lice'deki operasyon kriz merkezinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısına, 7.Kolordu komutanı, 8'inci Ana Jet üssü Komutanı, Jandarma Bölge Komutanı, İl Jandarma Komutanı, Cumhuriyet Baaşsavcısı, Diyarbakır emniyet müdürü katılacak.

OPERASYON İLE İLGİLİ DÜN GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ

DİYARBAKIR/

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2)ZONGULDAK'TA KAMYON OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

ZONGULDAK'ta çalışma yapılan yolda toprak yığınının üzerine çıkan kalebodur yüklü kamyon, öndeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Zonguldak- Ankara karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Devrek yönüne giden Murat Bayraklı yönetimindeki 67 YC 299 plakalı otomobil, duble yol çalışması nedeniyle görevliler tarafından durduruldu. Arkadan gelen Adem Keklik'in kullandığı kalebodur yüklü 67 NF 606 plakalı kamyon ise duramayarak yol kenarındaki toprak yığınının üzerine çıkarak otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin arka yolcu koltuğu ile bagaj kısmı ezildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza, yol kenarındak Gökgöl Mağarası'nın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili tutanak tuttu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Kamyon ve otomobilden detaylar

-Polisin tutanak tutması

-Güvenlik kamerası görüntüsü

Süre: (3.14) Boyut: (103 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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3)SİİRTLİ ÖĞRENCİLER MADEN KAZALARINI TİYARTO SAHNESİNE TAŞIDI

SİİRT Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, başta Türkiye'de yaşanan ve son olarak Şirvan İlçesi'nde yaşanan maden kazalarına dikkat çekmek için hazırladıkları, "Son feryat" adında tiyatro gösterimi düzenledi.

Türkiye'de yaşanan maden kazaları, Siirt Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından tiyatro oyunuyla sahnelendi. Siirt Kültür Turizm İl Müdürlüğü Konferans salonununda sergilenen tiyatro oyununda, geçtiğimiz aylarda 14 kişinin hayatını kaybettiği Şirvan İlçesi'ndeki maden kazasını, 'Son feryat' adlı oyunla hem tepki gösterdi, hem de yaşanan kazalara dikkat çekti. Çok sayıda kişinin de izlediği tiyatro oyunu öncesinde güvenlik güçleri salonda bomba arama köpeğiyle arama yapması ise dikkat çekti.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ MADEN ÖLÜMLERİ SAHNELENDİ

Sahnelenen "Son feryat" adlı oyunu Şirvan İlçesi'nde yaşanan maden kazasının ardından kaleme aldığını anlatan Siirt Üniversitesi öğrencisi ve oyunun yönetmeni Nezih Filiz, "Türkiye'de, bölgemizde yaşanan maden kazalarını sanatsal olarak anlatmak istedim. Ben kendi çapımda amatörce bir senaryo yazdım ve bunları arkadaşlarımla paylaştım, arkadaşlarım da gönüllü olarak kabul ettiler. Gündüzleri okulda eğitim gördük, akşamları ise gençlik merkezi ve imkan bulduğumuz yerlerde tiyatro çalışması yaptık. Bir ilki başardık, çünkü Türkiye'de ilk defa öğrenciler tarafından maden işçilerini anlatan bir tiyatro oyunu sergiledik. Oyun ülkemizde maden ocaklarındaki işçi ölümlerine bir tepki niteliğinde. İş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbir alınmaksızın çalıştırılan kara elmas işçilerini ve ailelerinin yaşadığı acı dolu dramı tüm halkımıza aktarmaktı amacımız. Amacımıza ulaştığımızı umuyorum. Oyunumuz sadece Siirt'le sınırlı kalmayacak, farklı illerde de sergilenecektir" dedi.

OYUNUN GELİRİ ENGELLİLERE BAĞIŞLANDI

Tiyatro oyununda 6 iştime engellinin de oynadığını anlatan Filiz, geliri Siirt İşitme Engelliler Derneği'ne bağışlayacaklarını ifade ederek, "Sadece maden işçileri değil, farklı yeraltı ve yerüstünde çalışan bütün işçilerin sesi olmaya çalıştık. Bunun yanısıra oyunumuzda iletişim sorunları yaşayan, toplum tarafından iletişimsizlikten dolayı dışlanan işitme engelli 6 arkadaşımız yer aldı. Oyunumuzdan elde edilen gelirlerin bir kısmını Siirt'te bulunan İşitme Engellileri Derneği'ne ve köy okullarına kitap bağışında bulunduk. Oyunumuzu 2 gün sahneleyerek, bin 500 lira gelir elde ettik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tiyatronun yapılacağı alan bomba uzman köpekleri ile aranması

-Tiyatroyu izleyenlerin salona girmesi

-Şirvan Maden faciasında hayatını kaybedenlerin hatlarını anlatan konuşma

-Üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan oyunun gösterilmesi

-Filiz'in konuşması

-İzleyicilerin oyunla ilgili konuşmaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () -

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4)DATÇA'DA YEREL TOHUM FESTİVALİ

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, İzmir Yerel Tohum Derneği Datça Temsilciliği ile Datça Belediyesi tarafından yerel tohum festivali düzenlendi. Festivale katılanlar, Datça'nın yerel ürünleriyle tanışırken; canlı müzik eşliğinde, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.İzmir Yerel Tohum Derneği Datça Temsilciliği ile Datça Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yerel tohum festivali düzenlendi. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, yerel tohumların öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını söyledi. Tohumda dışa bağımlılığının mutlaka önlenmesi gerektiğine değinen Uçar, "Bu topraklarda yetişen tohumların yerine, yabancı tohumlardan elde edilen ürünler sağlığımıza zarar veriyor. Yıllar önce biz bu tehlikenin farkında değildik. O yıllarda daha çok üretim hedefleniyordu. Daha çok üretim olursa, insanlar daha kolay ve daha ucuz gıdalara ulaşabilir diye düşünüyorduk. Oysa şimdi gerçeklerin hiç de böyle olmadığı ortaya çıktı. Yerel tohumlarımızın değerini bilmek gerekiyor. O günlerde yediğimiz besinlerin daha sağlıklı ve daha lezzetli olduğunu, bugün yediğimiz besinlerle kıyaslayarak anlıyoruz" dedi.

İzmir Yerel Tohum Derneği Datça Temsilcisi Zeki Karacan ise konuşmasında, tarım üretiminde bilinçsizce kullanılan tohum ve ilaçların toprağı zehirlediğini söyledi. Karacan, "Datça'nın kendine özgü yerel tohumlarını korumak, kollamak, ortaya çıkarmak, üretmek ve çoğaltmak için yola çıktık. Datça Yerel Tohum olarak, sadece tohum üretmek ve dağıtmak değil, Datça Yarımadasının ekolojik yapısını, ormanlarını, hayvanlarını, bitki örtüsünü korumak istiyoruz" dedi.



Son yıllarda özellikle kırsal kesimde kanser vakalarında büyük artış gözlendiğini ifade eden Karacan, "Hastalıkların giderek artması, hibrit tohumların yaygınlaşması, ülkemizin tohum olarak dışa bağımlı hale gelmesi, biz Datça yerel tohum sevdalılarını harekete geçirdi. Ülke olarak kendi tohumumuzu kendimiz üretmeyiz. Kendi tohumumuzu ekmeliyiz. Ata yadigarı tohumları tekrar toprakla buluşturmalıyız. Hepimizin bu ülkeye, bu topraklara ve bu tarıma borcumuz varsa, kendi öz tohumlarımıza ve ürünlerimize sahip çıkmalıyız. Dışarıdan tohum alıp ekmeyelim. Hibrit ve GDO'ya karşı çıkalım. Kendi tohumlarımızı yaygınlaştıralım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Datça Yerel Tohum festivalinden görüntü



- Canlı müzik



- Stantlardan görüntü



- Datça Yerel Tohum Başkanı Zeki Karacan ile röp.



- Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın konuşması

77.6 MB - Süre: 00.03.40 Dk.

(Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA ( Muğla), ()

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5)'GOLDEN ÇETESİ'NİN YENİ YUVASI İSTANBUL'DA



BODRUM'da, kaptan Şenol Özbakan'ın ölümünden sonra Belediye Hayvan Barınağı'nda bakılmaya başlanan ve 'Golden Çetesi' adıyla bilinen 'golden retriever' cinsi 12 köpek, İstanbullu bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

Bodrum'da sokağa atılan 'golden retriever' cinsi köpekleri alan ve kurduğu 'Golden Çetesi' grubu sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip edilen Şenol Özbakan'ın geçen 12 Ocak'ta hayatını kaybetmesinin ardından 12 köpeğin kimde kalacağı tartışmalara neden olmuştu. Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan'ın şikayeti üzerine 21 Ocak'ta 12 köpek, bakımlarını yapan, Güvercinlik Mahallesi'nde oturan Yıldız Schwarz'tan alınarak Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na yerleştirildi.

Golden retriever cinsi 12 köpek, dün Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Vahit Çevik ile birlikte İstanbul'dan gelen evli ve bir çocuk annesi 40 yaşındaki Işkın Moğol Alçı'ya teslim edildi. İstanbullu Alçı'nın köpekleri alarak karayolu ile İstanbul Kurtköy'deki villasına götürdüğünü anlatan avukat Vahit Çevik, "Detaylı araştırma yaptıktan sora Golden Çetesi'nin rahat ve huzurlu bir ortamda yaşayabileceğine inandığımız için ve uzun yıllardır gerek kendi hayvanlarına gerekse sokak hayvanlarına yardımcı olduğunu bildiğimiz Işkın hanıma teslim ettik. Bu arada sosyal medyada çok anlamsız ve haksız eleştirelere de hukuk çerçevesinde yanıt vereceğiz. Ayrıca köpekleri vermekle işimiz bitmiyor takipçisi de olacağız. Hayvanseverlerin bu konuda hiç kuşkusu olmasın" dedi.

Işkın Moğol Alçı ise köpeklerin yaşadığı villadaki yeni fotoğrafları kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden paylaştı.



Görüntü Dökümü

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Haberle ilgili ARŞİV görüntüler

Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla), ()

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