DHA YURT BÜLTENİ-5

1)CHPLİ ÖZEL, "SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL BAŞKANLIK SİSTEMİ"

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, sendikal örgütlenmelerin önündeki en büyük engelin başkanlık sistemi olduğunu, yeni sistemde sendikalara baskının artacağını belirtip, 16 Nisan'daki referandumda 'hayır' oyu istedi. Manisa'da, yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Eğitim-İş Sendikası Manisa Temsilciliği tarafından "Emekçi Kadınlar" adı altında etkinliği düzenlendi. Giritligil Otel'deki etkinliğe sendika üyesi kadınlar, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan katıldı. Eğitim-İş üyeleri, kadınlara karanfil vererek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.



Etkinlikte konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 16 Nisan'daki anayasa referandumuna değindi. Yeni sistemin sendikal hakları gerileteceğini öne süren Milletvekili Özel, kadınlardan refgerüandimda 'hayır' oyu kullanmalarını istedi. Milletvekili Özel, "Emek örgütlenmesi karşısındaki baskılar, parlamenter sistemlerde yüzde 13, başkanlık sistemlerinde yüzde 87. Sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engel, başkanlık sistemi. Mecliste o kadar değişiklik sırasında HSYK'nın içindeki 'Y' harfini kaldırıyorlar. 'Neden kaldırıyorsunuz?' diye sorduğumuzda, 'Bu sistem devletin gücünü bir yerde topluyor' diyorlar. Yani özetle Reis, kendinden başka yüksek birisini istemiyor. Kurumların adlarına kadar müdahale eden, her şeyi, 'Ben bilirim' diyen bir sistem kurgulanıyor. Bugünkü OHAL koşullarının ömür boyunca başkanda toplanacağı bir sistemden bahsediyoruz" diye konuştu.



"BAKAN EVLATLARI MECLİSE, VATAN EVLATLARI SURİYE'YE SAVAŞA"



Konuşmasında AK Partili bir seçmenle aralarındaki diyaloga da değinen Milletvekili Özel, "Seçme AK Partili yöneticiden oğlunu işe sokmasını istemiş. Ancak, 'Oğlun askerliğini yaptı mı?' cevabını almış. Üniversite mezunu gençler, askerlik yoksa işe giremiyorlar, meclise nasıl girecekler? Bakan evlatları meclise, vatan evlatları Suriye'de El Bab'ta savaşa gidecekler. En kolay savunabilecekleri madde bu. Çamura saplandılar, çıkamıyorlar. Tek kişinin vereceği kararlarla bir felaketin Türkiye'ye dayatıldığının farkındayız" dedi.



Referandumda, 'evet' çıkarsa ülkenin kaybedeceğini savunan Özel, "'Hayır' çıkarsa ertesi sabah AK Parti'yi ziyaret edip, "'Kardeşim üzülmeyin, biz kazanmadık. Siz, kaybetmediniz. Halk karar verdi. Ülke kazandı, millet kazandı' diyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Salondan görüntü



-CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in konuşması

Haber: Nermin UÇTU - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, )

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2)ARKADAŞLARININ OYUNCAKLARINI SATIP, PARASINI MUHTAÇLARA VERİYOR







ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde oturan Zeren Altundaş, arkadaşlarından topladığı oyuncakları 1-2 TL'den satarak elde ettiği gelirle, ihtiyaç sahibi arkadaşlarına yardım yapıyor. Yasin Haşimoğlu İlkokulu 4/ A sınıfı öğrencisi ve okul oğrenci başkanı olan 10 yaşındaki Zeren Altundaş'un duyarlığı üzerine hazırlanan proje sayesinde okuldaki bazı öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılandığını belirtilidi. Altundaş, "Arkadaşlarım için ne yapabilirim?" diye düşündüğü sırada aklına böyle bir düşünce geldiğini anlatırken şöyle dedi: "Maddi durumu iyi olan arkadaşlarımın artık kullanmayıp, evinin bir köşesinde duran oyuncaklarına talip oldum. Onlarda sağolsun beni kırayıp getirdiler. Bu oyuncakları okulumuzun salonunda herkesin düşünmeden alabilmesi için 1-2 liradan satışa sunduk. Yaklaşık bir ay içinde 1200 liralık satış yaptık. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilen arkadaşlarımızda sağolsun ellerinden geleni yapıyor."



Okul Müdür Yardımcısı Serkan Cebeci, "Kullanılmış oyuncakların toplanması ve satışı ilgi gördü. Zeren'in projesine destek olmak için okulun çok amaçlı salonunda stant açtık. Okul idaresi olarak bu tür projelere her zaman destek verdik. Bunlar öğrenci arasında paylaşım ve yardımlaşma duygusunu geliştiriyor" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Okul binası



-Öğrencilerin standa oyuncak bağışlaması



-Öğrencilerin alış veriş yapması



-Oyuncaklardan detaylar



-Öğrenciler röp



-Okul meclis başkanı ile röp



-Sınıf öğretmeni ve müdür yardımcısı röp.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN OLTU/ (ERZURUM), ()

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3)NİĞDE'DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza, bu sabah İlhanlı Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi tren yolu altgeçidinde meydana geldi. 26 yaşındaki Ahmet Emre Sakarya yönetimindeki 51 AU 870 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazayı görenlerin polise haber vermesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ahmet Emre Sakarya ve yanındaki 41 yaşındaki Murat Korkmaz'ın öldüğünü belirledi. Sakarya ve Korkmaz'ın cesetleri, Niğde Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Cesedin başında bekleyen AFAD ekibi



- Hurdaya dönen araçtan görüntü



- Ceset torbasından görüntü



- Kaza yerinden detay görüntüler



SÜRE: 48" BOYUT:36,5 MB



Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE, ()

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4)ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON KAHVALTISI

BURDUR'da lise son sınıf öğrencileri motivasyon kahvaltısında bir araya geldi.



Burdur Göller Yöresi Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri 12 Mart'ta yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesinde okul yönetiminin organize ettiği motivasyon kahvaltısında bir araya geldi. Keyifli Et Mangal Evi'nde düzenlenen kahvaltıya İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Müdür Yardımcısı Hüseyin Çetinkaya, şube müdürleri, Okul Müdürü İbrahim Çetin, müdür yardımcıları ve sınava girecek 12'nci sınıf öğrencileri katıldı. Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, "2016-2017 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşıyoruz. Bizim için eğitim öğretim yılının sonu ama sizin için hayatınızdaki dönüm noktalarından birisi. Bir arada bulunmanız, birlikte hareket bizim için, kendiniz için, memleketimiz ve dünya için çok önemli. Siz kendinizi annenizin küçük kızı, babanızın küçük oğlu olarak görüyor olabilirsiniz ama bizim gözümüzde yarınların mühendisleri, mimarları, askerleri, yarın Türkiye'yi yönetecek bakan, başbakan, cumhurbaşkanısınız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Kahvaltıya katılanlardan detay



- Mahmut Bayram’ın konuşması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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5)ÖĞRETMENLERİN 8 MART KAHVALTISI

ANTALYA'da kadın öğretmenler, Eğitim-İş Sendikası'nın düzenlediği 8 Mart kahvaltısında bir araya geldi.



eğitim-İş Sendikası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kahvaltısı, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. Sendikanın geleneksel hale getirdiği kahvaltıya yaklaşık 250 öğretmen katıldı. Kahvaltıya katılan öğretmen kadınlara sendika şube başkanı Fatih İlter tarafından karanfil dağıtıldı.



Sendika Şube Başkanı İlter, Kurtuluş Savaşı'nda büyük emek sarf eden Türk kadınının yerlerde sürünecek değil, omuzlarda yükseltilip göklerde yüceltilmesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün cumhuriyet ilan edilmeden önce 1921 yılında emekçi kadınlar gününün kutlanması için bir çalışma yaptığını da açıklayan İlter, günümüzde ise kadınları toplumun dışına itmeye çalışan bir zihniyet olduğunu savundu. “Hatta kadınların annelik kariyeri dışında hiçbir görevinin olmadığını söyleyen bir düşünce var" diyen İlter, “Bu zihniyete bizim Türk kadınlarımız kesinlikle 'hayır' diyecektir. Layık olduğu yerlere gelecektir" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Kahvaltıya katılanlardan



- Fatih İlter’in karanfil dağıtması



- Fatih İlter’in konuşması



72.6 MB /// 02.16ö

HABER- KAMERA: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

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6)ABD BAŞKANI TRUMP'UN KIZINI VE ESKİ EŞİNE ŞIRNAKLI MODACI ATAKER'DEN ELBİSE

ŞIRNAKLI olan ve dünyaca ünlü birçok isim için kıyafet diken modacı Numan Ataker'in ABD Başkanı Donald Trump'un eski eşi Marla Mapless ve kızı Tiffany Trump'u da giydirdiği belirtildi. Türkiye'de yarattığı 'John Paul Ataker' markası ile son olarak 15 Şubat'ta New York Moda Haftası'na katılan Şırnaklı modacı Numan Ataker, tasarladığı Ezidi kadın kıyafetleri ile ayakta alkışlanmıştı. Ataker'in defilesini ABD Başkanı Trumpq'un eski eşi Marla Mapless ve dünya kainat güzeli Amerikalı Olivia Culpo izlemişti.

Kuzey Irak'taki Erbil merkezli uydudan yayın yapan K24 TV'de yer alan habere göre, 'Asuri' olan ve kendini terzi olarak niteleyen Şırnak'lı Numan Ataker çocukluğundan bu yana modayla iç içe ve dünyaca ünlü isimler için özel kıyafetler dikiyor. Bu kişilerin arasında şarkıcı olarak da ün yapmış ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Tiffany Trump ve Trump'un eski eşi Marala Mapless de bulunuyor. İstanbul’daki atölyesinde birbirinden özel kıyafetler diken ünlü Şırnaklı modacı Ataker, bu kıyafetlerini dünyanın çeşitli ülkelerindeki defilelerde de sergiliyor. Türkiye'de yarattığı 'John Paul Ataker' markası ile son olarak 15 Şubat'ta New York Moda Haftası'na katılan Numan Ataker, tasarladığı Ezidi kadın kıyafetleri ile ayakta alkışlanmıştı. New York'taki defilesiyle ilgili Kürt televizyonuna konuşan modacı Numan Ataker, şöyle dedi:

"Ortadoğu’da Ezidi nüfusu ve kültürü ciddi bir soykırımla karşı karşıya ve giderek azalmakta. Bu kültürün unutulmaması adına bu defile aracılığıyla küçük bir katkı sunmak istedik. Yaklaşık 6 ay boyunca bu defile üzerinde çalıştık. İşin doğrusu başlarda Ezidi kültürü konusunda çok fazla bilgimiz yoktu. Sonrasında topladığımız bilgiler ve örnekler ışığında Ezidi kültürüne ait bazı motif ve sembolleri kıyafetlere uyarladık. Mankenler üzerinde kullandığımız önemli sembollerden bazıları da Ezıdi kadınların yüzlerine yaptıkları dövmelerdi. Sanırım ekonomik nedenlerden de dolayı gündelik hayatlarında gösterişten uzak, sade kıyafetler kullanıyorlar bu yüzden işin doğrusu kıyafetleri tasarlama aşamasında bazı güçlüklerle de karşılaştık."

Şırnaklı modacı Numan Atakerin New York’taki defilesini izleyenlerin arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın eski eşi eşi Marla Mapless ve dünya kainat güzeli Amerikalı Olivia Culpo da yer alırken, modacı defilede ayakta almışlanmıştı. John Paul Ataker markasını giyen ünlüler arasında, Kelly Osborne, Tamar Braxton, Kamie Crawford, Molly Bernard, Kristen Teakman, Trey Songz, Taylor Dye, Zulay, Henao, Ahlee Keating, Danielle Moinet, Symon, Madison Marlow, Bonang Matheba, Marla Maples, Tiffany Trump ve Madeline Stuart gibi isimler bulunuyor.

fotoğraflar







Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () -