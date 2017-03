DHA YURT BÜLTENİ-5

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI

1)TARTIŞMA YARATAN BELGE İÇİN GÖRÜNTÜ GELECEK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, devam edildi. Davanın dün ve bugünkü duruşmalarında ifade veren sanıkların, şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in hastaneye geliş saatiyle ilgili düzenlenen belgede saat 00.43 yazmasını hatırlatmaları üzerine Mahkeme Başkanı, onda biri hata olduğunu hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelendikten sonra belirleneceğini açıkladı. Sanık askerlerden Erkan Çıkat'ın çatışma sırasında infaz edilmek istendiklerini ileri sürmesi üzerine Mahkeme bu kez de, “Devletin böyle bir amacı olamaz, sizi öldürmek istese öldürürdü" dedi. Geçen 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin de aralarında bulunduğu 44 tutuklu sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, devam edildi. Duruşmada ilk olarak MAK timinde görevli Astsubay Ekrem Benli, savunmasını yaptı. Savunmasına kendisi hakkında FETÖ üyesi olduğuna dair ifade veren kişinin dinlenmesini ve hakkında şikayette bulunacağını söyleyip başlayan Ekrem Benli, suçlamaları da kabul etmediğini anlattı. Kendisinin evde bulunduğu sırada göreve çağırıldığını, Taner Berber'in terör operasyonu olduğuna dair gerekli açıklamayı yaptıktan sonra Marmaris'e gittiklerini ifade eden Benli, “Terör operasyonu olduğu için hepimiz görevi heyecanla kabul ettik. Marmaris'e indikten sonra 20- 25 dakika sonra çatışma sesi geldi. O yöne gittik. Ben çatışma sonrasında oradaki polislere yönelik hakaret ve tehdit duymadım. Orada bize uyarı yapılmadan ateş edildi, arkadaşlar ise havaya ateş etti. Ben kesinlikle ateş etmedim" dedi.

NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM

Helikopterin kendilerini alamaması üzerine ormanlık alana kaçtıklarını, Şükrü Seymen'in emriyle telefonlarını kırdıklarını, gruptan ayrılıp üç kişi bir barakaya gizlendiklerini anlatan Ekrem Benli, “Bir süre sonra barakanın sahibi geldi ve bizim gitmemizi yoksa polise ihbar edeceğini söyledi. Bizde ihbarda bulunmasını istedik. Bir saat sonra jandarma gelip bizi teslim aldı. Karakola götürüldük. Burada polis bize 'üç gündür sizi bekliyoruz' dedi. Sonra da Cumhurbaşkanı'na suikast olayını burada öğrendim. Ben neye uğradığımı şaşırdım" dedi. Ekrem Benli, iddianamede yer aldığı gibi FETÖ üyeliğini kabul etmedi ve kimseyle bağlantısının olmadığını da ileri sürdü.

POLİSLE ÇATIŞMA SIRASINDA ANLAMIŞ

Duruşmada ifade veren MAK timinde görevli astsubay Erkan Çıkat da, kendisinden önceki sanıklar gibi terör görevi için çağırıldığını, hazırlık sürecinden sonra da Marmaris'e gittiklerini anlattı. Hazırlıklar yaptığı için TSK'nın darbe yaptığı ve sıkıyönetim ilan edildiği gibi açıklamayı da arkadaşlarından öğrendiğini öne süren Erkan Çıkat, Marmaris'de yaşanan olaylarla ilgili olarak, “Çatışmadan sonra üç kişi getirildi. Emir mi verildi yoksa kendi insiyatifimle mi yaptım bilmiyorum. Ama birisine plastik kelepçe taktım. Getirilenlerin polis olduğunu anlamadım. O an her şeyi düşünemiyordum" dedi. Polisle çatışma sırasında yaptıklarının terör operasyonu olmadığını anladığını iddia eden Çıkat, “Yaptığımız terör operasyonu değildi ama ne olduğunu soracak ortam da yoktu" dedi.

"BİZİ KİM KANDIRDI"

Erkan Çıkat, ormanlık alana kaçtıktan sonra 18 kişi hiçbir arada bulunmadıklarını, 10 gün kaçtıklarını, Binbaşı Taner Berber'in rahatsızlanması üzerine de teslim olmaya karar verdiklerini söyledi. Daha önce teslim olmama nedenlerini de anlatan Benli, “Kaçmanın bir anlamının olmadığını anlayıp teslim olduk. Olayın ilk başında polisler bizi infaz etmek istedikleri için teslim olmayıp kaçtık. Arazide bile infaz edileceğimizi düşündük. Biz otele gittiğimiz zaman orada özel timler önlem almıştı. Bizi infaz etmek istediler. Cumhurbaşkanı'nın kıl payı kurtulduğu açıklandı. Bizden önce oraya giden kim? Bizi oraya gönderip polisle çatışmaya girmemizi sağlayan kim? Kimler bizi kandırdı. Bizi infaz etmeleri için polise emri veren kim? Bizim görüldüğümüz yerde öldürülmemiz emrini veren kimler? Duruşmanın özgül ağırlığının buraya verilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi. Hayat kurtarmak için MAK'a girdiğini, hayat kurtaramadan suikastten yargılandığını, 26 yaşında hayatının karardığını, emirleri yerine getirdiğini anlatan Erkan Çıkat'ın özel timlerin kendilerini infaz etmek için önceden otele gittiğini yeniden söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, araya girdi. Mahkeme Başkanı, “Biz savunmalarınıza müdahale etmek istemiyoruz. Savunma hakkınızı kullanıyorsunuz ama devlet sizi neden infaz etsin. Devletin böyle bir amacı olmaz. Devlet sizi öldürmek istese, öldürürdü. Sonra da infaz ederdi. Tedbir almak için oraya gitmişlerdir. Böyle infaz amaçları yoktur" dedi.

HASTANE KAYITLARI YENİDEN İNCELENECEK

Bu arada çatışma sırasında dünkü sanıklarda olduğu gibi bugün de Erkan Çıkat, şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in ölüm saatiyle ilgili belgeyi gündeme getirdi. Bunun üzerine bir kez daha açıklama yapan Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, hastane kayıtlarının yeniden inceleneceğini, saatin 00.43 mü, 03.43 mü yoksa farklı bir saat mi olduğunun o zaman tespit edileceğini söyledi. Bu sırada söz alan diğer tutuklu sanıklarda, Cumhurbaşkanı'nın otele geliş ve gidiş saatini gösteren kayıtların istenmesini mahkemeden talep etti. Tutuklu sanıkların kendisine yönelik taleplerini soru sorar şekilde yöneltmeleri üzerine Mahkeme Başkanı, “Siz bana soru soramazsınız. Talepte bulunabilirsiniz. Biz de değerlendiririz. Ayrıca ben bilirkişi değilim. Ancak şunu söyleyeyim. Mağdurların ifadelerine dayanıp Cumhurbaşkanı'nın oraya geldiği otel çalışanlarından bile gizlenmiş, kimisi başka bir kişinin geleceğini dünmüş. Böyle bir gizlilik ortamında o görüntülerin kaydının olması da mantığa uygun değil" dedi. FETÖ üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Erkan Çıkat, “FETÖ'ye ne katılmışlığım ne de yardımda bulunmuşluğum var. Akrabalarımdan bir tanesinin Bank Asya'da parasının olması beni FETÖ'cü yapmaz. Cumhurbaşkanı'na suikastten yargılanıyorum. Milyonlarca insan bizim FETÖ'cü olduğumuzu düşünüyor. Ama ben böyle bir suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

ÖRGÜT ALİ YAZICI'YI KULLANMAMIŞ

Duruşmanın öğleden önceki bölümünde son ifadeyi de MAK timinde görevli Astsubay Yakup Özcan verdi. 15 Temmuz akşamı çeyizlerini aldığı sırada göreve çağrıldığını söyleyen Yakup Özcan, “Cumhurbaşkanı'nın otelden ayrıldığını güvenlik görevlileri söyledi. Bunun üzerine Şükrü Seymen ayrılmamızı emretti. Çatışmadan sonra ormanlık alana gelen jandarmaya teslim oldum. Bu bir suikast değil. böyle bir birlik suikast içini kullanılamaz. Suikast içini zaten birlik kullanılmaz. Cumhurbaşkanının Başyaveri Ali Yazıcı da burada. Cumhurbaşkanı'na dirsek temas mesafesinde olan Ali Yazıcı'yı kullanmamışta bizi mi kullandı? Ali Yazıcı'nın suikast için darbe gecesini beklediğini farz edelim. Bir F 16 Akıncı'dan havalanıp 15 dakikada Marmaris'te olabilir. İçerisinde lazerle nokta atışı yapabilen silahtan bomba atabilir. Bu darbenin en önemli hedefi Cumhurbaşkanı'ysa, nereye gittiğini ne amaçlı gittiğini bile bilmeyen 23 tane askeri mi seçeceklerdi" dedi. Polisle askerin de olayda karşı karşıya getirildiğini ileri süren Yakup Özcan, “Başından beri yanıltılarak katıldığım bu eylemde, amirlerimden aldığım emirleri yerine getirdim" dedi.

EN BÜYÜK OPERASYON: 40 TON SAHTE İÇKİ, 100 TON HAMMADDE (EK

2)ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

İzmir'in Bornova İlçesi'nde polis tarafından düzenlenen ve sahte içki üretiminde kullanılan 100 ton hammadde, 40 ton da sahte rakıyla sahte viskinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ö.K., R.E., S.D., F.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adliyede, "Aseton ve mangal tutuşturucu jel üretiyorduk" diye ifade verdikleri öğrenildi. Operasyon kapsamında toplam 8 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 4'ü emniyette ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

3)HESAP ÖZETİNİ İNCELEDİĞİNDE ŞOKE OLDU

MANİSA’da 27 yaşındaki Hakan Erdoğan’ın bir bankadan aldığı ve üç yıldır da kullandığı kredi kartı kopyalanarak Avustralya’daki bir şirketten, internet üzerinden toplam 187 lira 83 kuruşluk harcama yapıldı. Erdoğan’ın tek tesellisi kart liminde fazla para bulunmaması oldu.

Manisa’nın Şehzadeler İlçesi’ndeki bir unlu mamuller imalathanesinde usta olarak çalışan Hakan Erdoğan, müşterisi olduğu bankanın 3 yıldır kredi kartını kullanıyordu. Kredi kartı bilgilerinin kopyalandığından haberi olmayan Erdoğan, geçen 10 Şubat’ta hesap özetini incelediğinde şoke oldu.

Erdoğan, kartından Avustralyalı ev dekorasyon şirketi Kınguınlımı’ya 9 Şubat tarihinde biri 178 lira 69 kuruş, diğeri ise 9 lira 14 kuruş borç ödemesi yapıldığını fark etti. Hesabından online bir ödeme sistemi olan PayPal üzerinden Kınguınlımı şirketine ödeme yapıldığını tespit eden Erdoğan, önce bankaya sonra PayPal yetkililerine şikayette bulundu. Banka kredi kartını iptal ederken, PayPal yetkilileri ise hesabı bloke etti.

Banka Erdoğan’a zararının karşılanacağını bildirdi. Bilgileri kopyalanarak alışveriş yapılan kartın limitinin az olması nedeniyle dolandıcının fazla harcama yapamaması teselli oldu. Erdoğan, zararının karşılanmaması halinde yasal mücadele başlatacağını söyledi.

4)'CANLI BOMBA' DİYE YAKALANDI, DEFİNECİ ÇIKTI

KONYA'da geçen pazartesi günü trafik polislerinin yaptığı kimlik incelemesinde, polis kayıtlarında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve 'canlı bomba' olabileceğinin çıkması üzerine gözaltına alınan 32 yaşındaki Bayram A.'nın yapılan sorgusunda hakkında arama kararı bulunmadığı belirlendi. Ancak üst aramasında Zengibar Kalesi'nde yaptığı kazıda bulduğu 14 adet Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke ele geçirilen Bayram A., bu suçtan çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Merkez Karatay İlçesi Cem Sultan Caddesi Açık Cezaevi önünde geçen 27 Şubat günü saat 14.00 sıralarında rutin yol kontrol uygulaması yapan trafik polisi, 42 FBG 82 plakalı otomobildi durdurdu. Otomobil sürücüsü Bayram A.'nın ehliyet ve ruhsatını inceleyen polis, sürücünün GBT (Genel Bilgi Toplama) kayıtlarında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından da 'Canlı bomba olabilir' şeklinde not düşüldüğünü fark etti. Bunun üzerine bölgeye Terörle Mücadele ve bomba imha uzmanları çağrıldı. Bomba imha uzmanları yaptığı aramada araçta ve Bayram A.'nın üstünde herhangi patlayıcı maddeye rastlamadı.

Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen Bayram A., hakkında herhangi bir arama kararı olmadığı, daha önce DEAŞ üyesi olmak suçundan gözaltına alındığı belirlendi. Ancak yapılan üst aramasında 14 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Ramazan A., sikkeleri memleketi Konya'nın Bozkır İlçesi'ndeki Helenistik dönemde kurulduğu değerlendirilen Zengibar Kalesi olarak bilinen antik kentte yaptığı kaçak kazı sonrası elde ettiğini belirtti. Ramazan A. bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne sevk edildi. Burada yapılan sorgulamanın ardından da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun muhalefet suçundan 3 aydan 2 yıla kadar yargılanacağı belirtti.



5)SURİYELİ DEAŞ SANIĞINA BERAAT

ANTALYA'da cep telefonunda DEAŞ'ın katliam videoları tespit edilen Suriyeli 21 yaşındaki Abdurrahman Mohammed Ali, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yargılandığı mahkemede beraat etti.

Kumluca ilçesinde geçen yıl terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Abdurrahman Mohammed Ali, gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonunda, DEAŞ'ın Suriye'de gerçekleştirdiği katliamların video görüntülerinun olduğu tespit edildi. Tutuklanan Abdurrahman Mohammed Ali, yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Hakkında terör örgütü üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Abdurrahman Mohammed Ali, suçlamaları kabul etmedi.

2013 yılında ailesiyle birlikte Suriye'deki savaştan kaçıp Kumluca'ya yerleştıklerini anlatan Ali, "İnsanların DEAŞ'ın vahşetine nasıl maruz kaldığını gösterebilmek için bu görüntüleri cep telefonuma kaydetmiştim" dedi. Yolda bir taş gördüğünde kaza olmaması için alan biri olduğunu ileri süren Ali, Türkiye'de bulunduğu süre içinde hiçbir suça karışmadığını, kimseye de zarar vermediğini söyledi.

Abdurrahman Mohammed Ali, yargılama sonunda beraat etti. Mahkemeden sevinçle çıkan Abdurrahman Mohammed Ali, kendisi gibi Türkiye'ye sığınan bir Suriyeli kızla nişanlandığını, yakında evleneceğini söyledi. Türkiye'de kendisini güvende hissettiğini ve korkmadığını belirten Ali, "Suriye'de olsaydım korkardım. Türkiye'ye güveniyorum" dedi.



6)ŞANLIURFA’DA, MUHTARLIK YARIŞI KIZIŞTI

ŞANLIURFA’da, yeni kurulan Seyrantepe Mahallesi için 5 Mart’ta muhtarlık seçimi yapılacak. Seçimlere sayılı gün kala 80 muhtar adaylarının rekabeti kızıştı.

Şanlıurfa’da 'Maşuk' olarak adlandırılan bölgede TOKİ konutlarının yapılmasıyla birlikte mahalle statüsü kazanan Seyrantepe Mahallesi için 5 Martta muhtar seçimi yapılması kararlaştırdı. Mahallede muhtarlar için biri kadın 80’ne yakın aday başvuru yaparak seçim çalışmalarına başladı. Muhtar adayları kendilerini tanıtmak için cadde ve sokaklara astıkları afişleriyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı da etkili kullanan muhtar adayları, yaptıkları paylaşımlarında vaatlerini anlatıyor. İlginç sloganlar, özgeçmişler sıralanırken, ilk kez yapılacak olan muhtarlık seçimindeki 80 muhtar adayı sayısı gözden kaçmıyor. Çalışmalarını aralık vermeden sürdüren muhtar adayları, el broşürlülerini mahalle sakinlerine dağıtmak için birbirleriyle yarışıyor. Erkek adayların yoğunlukta olduğu muhtarlık yarışında aday olan ev hanımı Songül Ceylan, aza kadınlarla birlikte çalışmasını pazarlarda sürdürdüklerini belirterek, "Mahallemizin güzelleşmesi için bir kadın olarak aday oldum. Azalarımızın hepsi kadınlardan oluşuyor. Şu ana kadar 80’ne yakın aday bulunmakta ve seçim çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. 6 bin 500 civarında seçmenimiz var ve biz kimseye rakip değiliz ve bütün kadınlar olarak bir araya gelerek hizmet için varız" dedi.



Seçim çalışmalarını motosiklet ile sürdüren Yusuf Aslan, ise “Hizmet için aday oldum. Çok sayıda aday var ve diğer adaylara da başarılar diliyorum. Belediye personeli olarak hizmet adına yapabileceklerimiz var ve motosiklet üzerinde seçim çalışmalarımı sürdürüyorumö diye konuştu.

7)KONYA'DA POLİSTEN, GÜNLÜK EV KİRALAMAYA DENETİM

KONYA'da polis, maliye ve zabıta ekipleri eşliğinde, stüdyo dairelerde kalan ve kimlik bildirmeyenlere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde günlük ve haftalık ev kiralayıp, konaklayan kişilerin kimliklerini bildirmeyen 20'ye yakın ev mühürlenip, ev sahiplerine toplam 212 bin 200 lira para cezası uygulandı.



Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kent merkezinde stüdyo dairelerin fuhuş amaçlı kullanılması, terör kapsamında aranan veya eylem hazırlığında olan kişilerin kolayca kalabileceğin tespit ederek denetimlere başladı. Polis, maliye ve zabıta ekipleri eşliğinde son 3 günde yaptığı denetimlerde, özellikle günlük ve haftalık ev kiralayıp, konaklayan kişilerin kimliklerini bildirmeyen 20'ye yakın ev mühürlenip, ev sahiplerine 212 bin 200 lira para cezası uyguladı. Denetimlerin ise devam edeceği belirtildi.

8)AT ÜSTÜNDE, DAVUL-ZURNALI, 'EVET' KAMPANYASI



MERSİN Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, Silifke İlçesi'nde at üstünde pankartlı, davullu zurnalı 'Evet' kampanyası düzenledi.

16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumunda 'Evet' oyu vermeleri için halka çağrı yapan Akdoğan, davul- zurna eşliğinde destek istedi. At üstündeki bir kişi 'Evet' yazılı büyük bir döviz taşırken, davul ve zurna eşliğinde yürüyenler ise, 'Cumhuriyetimiz için evet', 'Bayrağımız için evet', "Ülkemiz için evet' sloganları attı. Akdoğan yaptığı açıklamada, şöyle denildi:



"Silifke İlçemizde, mahallelerimizde, referandum sürecini vatandaşımızın gerçek ve doğru bilgiye ulaşması için evet yönünde çalışmalarımızı aktarmak için at üstünde, davul zurna eşliğinde tüm mahallelerimizde gezerek bu referandum sürecini anlatmaya çalışacağız. Bu referandum süreci ülkemizin bekası için çok önemli."





9)İSLAHİYELİ ÖĞRENCİLERDEN HAYVANLARA BESLEME KÖŞESİ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, Yesemek Anaokulunun minik öğrencileri okul bahçesine 'Yaşam Tüm canlıların en temel hakkıdır' sloganıyla kuş besleme köşesi oluşturdu.



Yesemek Anaokulu 'Yaşam Tüm canlıların en temel hakkıdır' kendi yemekhanede artan yiyecekleri okul bahçesinde oluşturulan kuş besleme köşesinde kuşların ve canlıların beslenmesini sağlıyor. Okul Müdürü Müslüm Polat, öğretmen ve öğrencilerle birlikte kuş besleme köşesine 3 adet suluk ve 3 adet ekmek ve yiyeceklerin konacağı alan oluşturdu. Projeyle çocuklara hayvan ve doğa sevgisini kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Okul Müdürü Müslüm Polat, "Tüm canlılar insanlar gibi beslenmeye ihtiyacı vardır. Doğanın dengesinin bozulmasından dolayı birçok canlı türü ve yaşam alanı yok olmuştur. Biz de okul olarak beslenme saatlerinde öğrencilerden arta kalan yiyeceklerin çöp yerine kuş, kedi gibi hayvanların yiyebilmesi amacıyla okul bahçesine oluşturduğumuz beslenme köşesine bırakıyoruz" dedi.

