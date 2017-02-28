DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ADANA'DA ÜST DÜZEY GÜVENLİK BULUŞMASI

EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Adana'ya geldi. Havayoluyla kente gelen Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Orgeneral Yaşar Güler, ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesinde Altınok ve Güler, 24 Kasım 2016 tarihinde Adana Valiliği'ne yönelik bombalı saldırıda 2 kişinin şehit düştüğü yeri inceledi, sonrasında da Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Müdür Altınok ve Orgeneral Güler, bir dizi inceleme ve toplantıya katılmak için Adana'ya geldiklerini belirterek ayrıntılı açıklama yapmadı. Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen ziyaretin ardından Orgeneral Güler, askeri tesislere geçerken; Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ise, yapımı süren Adana İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü



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- Valilik binası dış görüntüsü



- Makam araçlarının görüntüsü



- Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanı'nın valilik binasından çıkışı



- Emniyet Genel Müdürü'nün yeni yapılan hizmet binasını incelemesi



- Özel Harekat Polislerinin güvenlik önlemi alması

SÜRE:03'00" BOYUT:337 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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2)FETÖ ÜYESİ KADIN GÜRCİSTAN'A GEÇİŞ YAPAN ARACIN GİZLİ BÖLMESİNDE YAKALANDI

FETÖ/PDY soruştuması kapsamında aranan H.T.K. adındaki kadın, Artvin’in Hopa İlçesi Sarp Sınır Kapısı’ndan, gizli bölmesine saklandığı otomobille Gürcistan’a geçiş yapmak isterken yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Gürcistan uyruklu Aslan Vashakmadze' nin, Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a kaçak geçişlere aracılık ettiğini belirleyen Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kapıya gelen bu kişinin aracında inceleme yaptı. Detaylı arama ve inceleme sonrasında aracın arka koltuğunun altında, yakıt deposunu kaplayan sacın üzerinde kaynak izleri saptandı. Bu bölümün altında oluşturulan gizli bölmede de H.T.K. adındaki bir kadının saklandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlenen H.T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gürcü uyruklu Aslan Vashakmdze ise sınır dışı edildi.

Görüntü Dökümü



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-Otomobilin durdurulması



-Yapılan arama



-Kadının bagajdan çıkarılması



-Sınır kapısından görüntü

Haber-Adem GÜNGÖR /

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3)KARASU ASKERLİK ŞUBE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

BATMAN merkezli sürdürülen soruşturma kapsamında Sakarya'nın Karasu İlçesi Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Cihan Şimşek, gözaltına alındı.



Karasu Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Cihan Şimşek dün akşam saatlerinde gözaltına alınırken evinde ve makam odasında da arama yaptı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şimşek işlemlerinin tamamlanması ardından Batman'a götürülecek.

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), ()-

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4)HAKKARİ'DE BİR MAĞARADA EYP YAPIMINDA KULLANILAN 3 TÜP ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ'nin Ağaçdibi Köyü kırsalında yapılan arama tarama çalışmalarında, bir mağarada el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirelen 3 piknik tüpü ele geçirildi. Tüpler yerinde patlatılarak imha edildi.



Hakkari Valiliği, merkeze bağlı Ağaçdibi Köyü Keçeli Deresi mevikisinde bir mağarada ele geçirilen tüplerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, tüplerin el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağının değerlendirildiği belirtilerek, "Tüpler patlayıcı imha timi tarafından usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü



JANDARMA KAMERASI



-Tüplerin tespit edildiği PKK mağarası



-Mağrayı anlatan jandarma görevlisi



-Tüpler imha edilirken



-Yükselen dumanlar

HAKKARİ, () -

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5)AKHİSAR'DA 2 KİLOYA YAKIN KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde oluşturulan denetim noktasında, polis tarafından kontrol edilen bir otomobilde, yaklaşık 2 kilo kokain ele geçirildi. Biri Bulgaristan uyruklu olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde getirileceğini öğrenince harekete geçti. Akhisar ilçesi girişinde denetim noktası kuran polis, dün (pazartesi) saat 21.30'da, bir otomobili durdurdu. Narko adlı polis köpeğiyle otomobilde arama yapıldı. Sürücü koltuğunun altında, poşetlenmiş halde 2 kilo kokain bulundu. Sürücü E.A. (33) ile araçtaki Bulgaristan uyruklu G.T. (39), gözaltına alındı.



Şüphelilerin Akhisar'daki evlerinde de arama yapan polis, bulunan 6 gram esrar ve 1 pompalı tüfeğe el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyet yetkilileri, kentte ilk kez yüklü miktarda kokain ele geçirildiğini belirtti.

Görüntü Dökümü



(Not: görüntü polis kamerası



- Otomobilde arama yapılırken görüntü

(Haber: İlker KILIÇASLAN, Kamera: MANİSA, )

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6)RİZELİ ŞOFÖRÜN PARK YERİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

RİZE’de şoför emeklisi 70 yaşındaki Zikrullah Subaşı, yol yapım çalışması nedeniyle binanın otoparkına ulaşamayınca ilginç bir park yeri buldu. Subaşı aracı, altına güçlükle sığdığı bir binanın giriş katındaki balkonun altına park etti.



İlginç olay Paşakuyu Mahallesi’nde yaşandı. Yaklaşık 5 yıldır yapımı süren Güney Çevre Yolu inşaatı nedeniyle bina otoparklarına girişleri engellenen Oluşum Apartmanı sakinleri otopark sorunu yaşamaya başladı. Şoför emeklisi 70 yaşındaki Zikrullah Subaşı’da otomobiline ilginç bir park yeri buldu. Subaşı aracı, altına sadece birkaç milimetre farkla sığdığı komşu binanın balkonun altına park etti. Balkon altına park edilen otomobil görenleri şaşkına çevirdi.



LASTİKLERİN HAVASINI İNDİRMEYE GEREK KALMADI!



Güney Çevre yolu inşaatından dolayı binalarının otoparkını kullanamadıklarını anlatan Zikrullah Subaşı, “Komşu binanın otoparkına girerek onların alanını da işgal etmek istemedim. Başka çare kalmayınca apartman balkonunun altına park ettim. Önce, ‘Buraya girebilir miyim, giremez miyim?’ diye düşündüm ama girdim. Lastiklerin havasını indirmeye gerek kalmadı. Bu alana kimse park edemediği için komşularımın park alanlarını da işgal etmemiş oldumö dedi.

Görüntü Dökümü



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-Otomobilin detayları



-Otomobili binanın altına park edilmesi



-Zikrullah Subaşı ile röp.



-Otomobil ile balkon arasına zarf yerleştirmesi



-Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-

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7)AÇ KURTLAR KÖPEĞİ PARÇALADI







ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde, Naci Polat'ın işyerinin kapısında geceleri bekçilik yapan 'Paskal' isimli köpek, aç kurtlar tarafından parçalandı.Oltu Doğutaş Sanayi Sitesi'nde halı yıkama işi ile yapan Naci Polat'a ait işyerini bekleyen 'Paskal' adlı köpek, ilçe merkezine inen aç kurtlar tarafından parçalandı. Ertesi gün işyerini açmaya gelen Polat, köpeğin parçalanmış halini görünce şok oldu. Köpeğin kurtlardan artan parçalarını görünce dehşete düşen Naci Polat, daha önce de benzer olayların görüldüğü Oltu'da aç kalan kurtların özellikle gece yarısından sonra ilçe merkezinde tehlike yarattığını bildirdi. Polat, şunları söyledi:



"İşyerine bekçilik yapıyordu. Ancak geceleri içeri alıyorduk. O gece işlerimiz yoğundu. Köpeği içeri almayı unuttum. Kapının önünde bağlı olduğu için kendini koruyamamış. Kurtlar gelip parçalamışlar. Çok üzüldüm. Buradan hayvan sahiplerine sesleniyorum. Bahar geldi diye hayvanları kapılarda bırakmasınlar. Aç kalan kurtların hedefi olabilirler."

Görüntü Dökümü



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-Kurtların parçaladığı köpek



-Naci Polat ile röp.



-El arabası götürülmesi

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), ()

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8)TEKİRDAĞ'DA SİS ETKİLİ OLDU

TEKİRDAĞ'da etkili olan sis, görüş mesafesini 40 metrenin altına düşürürken, sürücüler zor anlar yaşadı.



Tekirdağ ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren aniden bastıran ve görüş mesafesini 40 metrenin altına düşüren sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Tekirdağ merkezin yanı sıra, Tekirdağ-Malkara yolu istikametinde de etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Polisler, sis nedeniyle şehrin çeşitli noktalarında uygulama yaparken, yoğun sis nedeniyle sürücüleri sis farlarını yakmaları konusunda uyardı. Öte yandan, sahilde bulunan balıkçı limanında tekne kayıklar neredeyse görünmez oldu.





Görüntü Dökümü



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-Otoyoldaki araçlar



-Görüş mesafesinin düştüğü anlar



-Limandaki tekneler



-Sahil bandında siste yürüyen vatandaşlar



-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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9)ÖDEMİŞ MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNA 24 GÖZALTI

İZMİR'in Ödemiş İlçesi merkezli 6 ilde FETÖ/FDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişiden 24'ü gözaltına alındı.



İzmir'in Ödemiş İlçesi merkezli Ankara, Antalya, Aydın, Zonguldak ve Gaziantep'te FETÖ/FDY'ye yönelik olarak bu sabah 'Meclis-4' adlı operasyon yapıldı. Memuriyetten ihraç edilen emniyet personeli, öğretmen, vergi uzmanı, TÜBİTAK ve Roketsan'da görevli kişilerin de aralarında bulunduğu 32 kişinin yakalanmasına yönelik polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 20'sinin Ödemiş'te gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduklarının belirlendiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelilerden görüntü



- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()



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10)KOCAELİ'DE FETÖ SUÇLAMASIYLA 11 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

KOCAELİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 şüpheli öğretmen gözaltına alındı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada örgütün kriptolu haberleşme aracı ByLock isimli programı kullandıkları ve örgütle irtibatlı kurumlarda görev yaptıkları tespit edilen 21 öğretmen hakkında bu sabah yapılan operasyonlarda 11 şüpheli öğretmen gözaltına alındığı 10 şüpheli öğretmenin de yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.





İZMİT(Kocaeli)(

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11)HURDA ASKERİ CİPİ YENİDEN YAPTI

ZONGULDAK'ta oturan 28 yaşındaki Cenk Topçu, 8 bin liraya aldığı 1993 model hurda cipi, 30 bin lira harcayarak yeniden yaptı.Özel bir şirkette satış müdürü Cenk Topçu, askeri araç olarak kullanıldıktan sonra hurdaya ayrılan 1993 model cipi, 8 ay önce Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan ihaleyle 8 bin liraya satın aldı. Çekici ile Zonguldak'a getirilen araç büyük bir revizyona sokuldu. Cip, dış ve iç döşemesinden motorundaki vidasına kadar 30 bin lira harcanarak sıfırdan yapıldı. Cenk Topçu'nun sanayi sitesinde bir çok usta ile birlikte çalışarak ve 30 bin liraya harcayarak yaptığı cip, ilgi gördü.



Topçu, aracın çocukluk hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için motorlu kuryelik dahil birçok işte çalıştığını söyledi. Topçu, gerekli parayı biriktirdikten sonra aldığı aracı baştan yarattıklarını söyleyerek şöyle konuştu:



"Nerden bakarsanız 2-3 bin cıvatası elimizden geçti arabanın. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Motorundan şasesine kadar en ufak ayrıntısına kadar yaptık arabayı. Hayalimden daha da fazlası oldu. Zonguldak sanayisinde bütün ustaların yardımları oldu. Sabahtan akşama kadar çalıştığımız zamanlarda, başka ustalar da hem izlemek hem de akıl vermek amaçlı yanımıza geliyordu. Çoğu parçası kendi imalatımız. Erkan ustanın kendi ellerinden çıktı. Ön tamponu kendi yaptı. Tavan sepeti, arka bagaj açılır-kapanır. Onu hastane yatağının mekanizmasından yaptık. Daha önce böyle bir sistem yok. Çöpten, hurdadan bile malzeme aldık."



Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu yaşadığını ifade eden Topçu, "Caddeye çıktığımda tepkiler çok güzel. Gazipaşa Caddesi’nden geçtiğim zaman bütün kafalar bu arabaya dönüyor. Bakan bir daha bakıyor. Sanayiye gittiğimde de bütün ustalar başında toplanıyor arabanın" dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Cipten detaylar



-Hareket halindeyken Cenk Topcu ile röp.



-Dışarıda röp.



-Bagajı kaldırıp indirmesi



-Bir vatandaşın merak edip araba hakkında bilgi alması

Süre: (6.03) Boyut: (403 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()

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12)KARS'TAN MİLLİ YÜZÜCÜLER YETİŞECEK







KARS'ta 5 bin metrekare alanda kurulan yarı olimpik yüzme havuzunun hizmete girdiğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, "Yüzmeye hevesli tüm Karslıları havuza davet ediyoruz. İnanıyoruz ki Kars'tan yüzme branşında milli yüzücüler yetişecek" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığının iki yıl önce yaptırmaya başladığı kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatı tamamlandı. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulan, 500 seyirci kapasiteli, 5 milyon TL'ye mal olan yüzme havuzunda fitness. bilardo, masa tenisi, masaj salonları, sporcu duşları, soyunma odaları ve kafeterya bulunuyor. Çocuk, kadın ve erkekler olmak üzere üç kategori halinde hizmete sunulan yüzme havuzunda kadın, erkek yüzme hocaları ile can kurtaranlar görev yapıyor. Kış şatlarının sert ve uzun geçtiği Kars'taki yüzme havuzunda ulusal ve uluslararası organizasyonların yapılabileceğine işaret eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, "Çocuklar yüzmeyi öğrenirken, aileleri de onları izleyebilecek. Kars'ta 20 branşta sportif faaliyetleri yürütüyorduk. Yarı Olimpik yüzme havuzuyla birlikte spor branşlarının sayısı 21'e çıktı. Yüzme konusunda yetenekli veya hocaların yardımıyla ilerlemek isteyen tüm Karslıları yüzmeye davet ediyoruz. İnanıyorum ki Kars'tan bu branşta başarılı sporcular, milli yüzücüler yetişecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Olimpik havuz



-Yüzen çocuklar



-Vatandaşlarla röp.



-Gürsel Polat ile röp.

Haber-Kamera: KARS, ()

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