DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ZEYBEKCİ, "TÜRKİYE HAİNLERLE BAŞ ETMESİNİ ÖĞRENDİ"

DENİZLİ'de Hocalı katliamının 25. yıldönümü anma etkinliklerine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk milletinin sahibi olduğu toprakları karış karış suladığını, Türkiye'nin de artık hainlerle baş etmesini öğrendiğini belirterek, "Her kimin bir talebi varsa, kanını dökmeyi göze alabiliyorsa buyursun gelsin ama yiğitçe gelsin, erkekçe gelsin" dedi. Denizli'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı Beldesi'nde 1992 yılında Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı katliamında ölenler 25. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda hizmete açtığı Azerbaycan Karabağ Parkı'nda düzenlenen anma törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhahammet Subaşıoğlu, Bakü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adalet Tahirzade, Doç. Dr. Seyfettin Altaylı Azeri ve Türk öğrencilerle vatandaşlar katıldı. Her iki ülkenin de milli marşlarının okunmasının ardından Hocalı Anıtı'na çelenk kondu. Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci, Türk milletinin tarih boyunca Malazgirt'ten Çanakkale'ye Yemen Çölleri'nden Allahuekber Dağları'na kadar tarih boyunca milyonlarca şehit verdiğini yazılı 3 bin, yazılı olmayan 5 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu söyledi. Zeybekci, 15 yıl önce gerçekleşen Hocalı katliamı başta olmak üzere bütün şehitleri rahmetle ve şükranla andığını ifade etti. Türkiye'nin artık hainlerle baş etmesini öğrendiğini vurgulayan Zeybekci,"Biz bu toprakları derken gerek Azerbaycan'ı gerek Nahcivan'ı gerekse Anadolu'yu kanımızla karış karış suladık. Her kimin bir talebi varsa kanını dökmeye gözünü alabiliyorsa buyursun gelsin. Ama yiğitçe gelsin, tabirimi mazur görün erkekçe gelsin. Sinsice, haince gelmesin. Onlarla baş etmesini biliriz. İhanet içinde olanlarla sinsice gelenlerle de baş etme kabiliyetimiz artık gelişti. O anlamda da hiç bir kuşkumuz yok. Türkiye bu belalardan kurtulacak. Ve bundan sonra Türkiye'nin bu mücadelelerinde önüne çok engeller çıkarılacak. Bunları da biliyoruz ve bu mücadelelerden galip çıkacağız" diye konuştu.



"AZERBEYCAN'A YAN BAKANA TÜRKİYE SESSİZ KALMAZ"



Bakan Zeybekci, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtip, "Azerbaycan ayrı bir güzellik ve kültür coğrafyamız, iki devlet tek millet. Evet sınırlar konmuş aramıza iki ayrı devlet haline gelmişiz halbuki baktığımız zaman da bir birimizin tıpa tıp aynısıyız. Herkes bilsin ki bundan gayrı her kim Azerbaycan'a yan baktı, Türkiye o kadar da sessiz kalmaz. Hiç kimse bunu unutmasın" dedi.

İnsanlığın iki yüzlü olmaması gerektiğini söylediği belirten Zeybekci, "İnsanlık Srebrenitsada Bosna'da on binlerce Müslüman katledilirken seyredipte ondan sonra başka yerlerde demokrasi ve insan hakları havarisi haline gelmemeli. Türkiye'nin kimseden demokrasi insan hakları ve hukuk öğrenecek yeri yoktur. Ama sizin bu konuda hassasiyetiniz varsa eğer Avrupa'daki dostlarımız, 15 Temmuz gecesi gece yarısından sonra milyonlarca Türkiye'ye doğru, bu halkın o muhteşem sivil toplum devrimine destek vermek için Türkiye'ye doğru yürüyüşe geçmesi gerekiyordu. Türkiye haklı bir mücadele veriyordur. Demokrasi hukuk kuralları içinde devlete ve millete kastedenlere karşı mücadelesini verecektir ve bunu da en kısa sürede sonlandıracaktır" diye konuştu.



Anma töreninde daha sonra Vali Ahmet Altıparmak'ın da konuşmasının ardından sona erdi.Törenin ardından Azerbaycan'dan gelen öğrenciler Hocalı Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.



HOCALI KATLİAMI NEDİR?



Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı beldesinde yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmi açıklamasına göre saldırıda 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azeri hayatını kaybetmiştir. Katliam, Ermenistan'ın ve 366. Motorize Piyade Alayı'nın desteğindeki Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Anma programından görüntü

-Ekonomi Bakanı Nihat Zeybakci'nin konuşması

-Hocalı Anıtı'ndan görüntü

-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, )

==================================================

2)BİNGÖL'DE PKK SIĞINAĞINDA 2 CESET BULUNDU

BİNGÖL'ün Kiğı İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'ya ait bulunan bir sığınakta yapılan aramada teröristlere ait olduğu değerlendirelen 2 ceset bulundu. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, 49’uncu Komando Tugay Komutanlığı harekat kontrolünde bulunan ve Bingöl ili Kığı İlçesi'nde konuşlu olan 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Çalışmalar neticesinde icra edilen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-15' operasyonu kapsamında, 25 şubat 2017 tarihinde Bingöl İli Kiğı İlçesi Akımlı bölgesinde 1 sığınak ve 1 depo içerisinde, 2 bölücü terör örgütü mensubuna ait erkek cesedi, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ DÜN GEÇİLDİ

BİNGÖL ()

================================================

3)YANGINDA HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde ahır alev alev yanarak küle dönerken, son anda ahırdan çıkarılan 4 büyükbaş hayvan yanmaktan kurtuldu.



Kartepe Arslanbey Mahallesi Aliağa Caddesi üzerinde Havva Karabulut'a ait ahırda yangın çıktı. Evde çocukları ile oturduğu sırada torunun seslenmesiyle yangını fark eden Havva Karabulut dışarı çıkarak ilk müdahaleyi yapmak istedi. Havva Karabulut ailesinin ve çevredekilerin yardımı ile yanan ahırdan hayvanlarını çıkartarak yanmaktan kurtardı. Olay yerine gelen Kartepe ve İzmit itfaiyeleri müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Ahırının yanmasının üzüntüsünü, hayvanlarının kurtarılmasının sevincini bir arada yaşayan Havva Karabulut, "Evdeydim, torunum ahırın yandığını görerek haber verdi. Biz de yangına müdahale ettik. Yangın başlayınca hayvanları dışarı çıkardık. 4 büyükbaş hayvanımız var ve hayvanlarımız sağ" dedi.



Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



--------------



-Yanan ahırdan görüntü



-İtfaiyenin müdahalesi



-Hayvanlardan görüntü



-Havva Karabulut'un konuşması

KARTEPE(Kocaeli), ()

===========================================

4)BİNGÖL'LÜ 11 YAŞINDAKİ DİLARA BUZ TUTAN MURAT NEHRİ'NE AY YILDIZLI BAYRAĞI ÇİZDİ

BİNGÖL'ün Solhan İlçesinden geçen Murat Nehri'nin bir kısmının buz tutuğunu gören 11 yaşındaki Dilara Aksak, soba küllerini kullanarak buz tutan nehir üzerinde Türk bayrağının ay yıldızını yaptı.

Solhan İlçesi'ndeki Murat Köyü'nde yaşayan 5'nci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Dilara Aksak, babası ile birlikte Murat Nehri bölgesinde geziye çıktı. Murat Nehri'nin bir kısmının buz tuttuğunu gören Dilara, nehrin buz tutan bölgesinde soba külleriyle Türk bayrağının ay yıldızını yaptı. Ülkeyi sevdiği için nehre Türk bayrağının ay yıldızını yaptığını anlatan Aksak, "Babamla nehir kenarına gezmeye geldik. Nehirin buz tuttuğunu görünce üzerine ay yıldızlı bayrak yaptım. Vatanımızı, milletimizi sevdiğim için bu bayrağı yaptım" diye konuştu.



Dilara'nın babası Ahmet Aksak ise, "Kızımla buraya gelip düşündük ve bir Türk bayrağı yapmaya karar verdik. Çünkü biz ülkemizi, vatanımızı ve bayrağımızı sevdiğimiz için nehrin buz tutmasını görünce buzun üzerine ay yıldız çizmeyi karar verdik"dedi.

Görüntü Dökümü:



------------------



-Dilara Aksak’ın cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü



-Röportajlar



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, () -

===================================================

5)4 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU: 25 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda öğretmenlikten ihraç edilen 25 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları belirlenen ve meslekten ihraç edilen 31 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Mersin'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerinde arama da yapılan şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Şüpheliler, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, adreslerinde bulunamayan 6 öğretmenin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ/