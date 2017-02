DHA YURT BÜLTENİ-5

Seyir halinde aracın üzerine otomobil düştü

Hatay Belen-İskenderun E-5 Karayolu üzerinde 18 Ocak tarihinde seyir halindeki aracın üzerine üst yoldan el freni çekilmeden park edilen bir başka araç düştü.Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

HATAY

Şırnak Valisi Ali İhsan Su:Terör mağdurları 2017 yılında konutlarına kavuşacak

ŞIRNAK Valisi Ali İhsan Su, Silopi ilçesinde ihracatçılara yönelik düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, terör olaylarında evleri yıkılan mağdur vatandaşların 2017 yılında konutlarına kavuşacaklarını söyledi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ihracatçılara yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Habur Mülki İdare Amiri Ümit Altay, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Cemal Şengel, Silopi Kaymakamı Savaş Konak, Silopi Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan, İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, STK temsilcileri ve işadamları katıldı.

Toplantıda ihracatçılara yönelik bir konuşma yapan Şırnak Valisi Ali İhsan Su, “Daha çok nakliye, ihracat yapıyoruz. Gelin bu ihraç ettiğimiz malları üretme konusunda adım atalım. Aynı zamanda imalatçı, üretici olalım. Sadece ihracat yapmayalım. İhraç yaptığımız malların hangilerini üretebileceğimizin çaresine bakalım ve bunları üretme yönünde çalışma yapalım. Bunun için cazibe merkezleri programı ortaya kondu. İlimiz, bunun için en güzel altyapıya sahip illerden biridir.İki tane organize sanayimiz hazır, yatırımcıları bekliyoruz. Ben arzu ediyorum ki; buradaki tüm ihracatçılarımız bu konuda bir ön alıp, bir adım atıp, aynı zamanda üretime, imalata yönelik çalışmalar başlatsınlar ve yapsınlar"dedi.

İŞADAMLARIMIZDAN İSTİHDAMA YÖNELİK TAAHHÜT ALDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği istihdam seferberliği ile ilgili de konuşan Vali Su, "2 gün önce Şırnak’ta işadamlarımız ile toplantı yaptım. Tüm işadamlarımız çalıştırdığı iş gücüne ilaveten, yüzde 5 daha kişi çalıştırmayı taahhüt ettiler. Sizlerden de böyle bir şey bekliyorum. İnşallah ihracatçılarımızla ilimizdeki bölgemizdeki bu istihdam seferberliğine bir katkı sağlanır. İlimizde bu konuda güzel gelişmeler oluyor. Çalışmalar devam ediyor. Daha da güzel olacak.

2017 YILINDA TERÖR MAĞDURLARI KONUTLARINA KAVUŞACAK

Şırnak'ta 2017 yılı içerisinde 11 bin konutun bitirileceğini söyleyen Vali Su, "Terör sebebiyle evi yıkılan, mağdur olan vatandaşlarımıza Allah’ın izni ile bu yıl içerisinde konutları teslim edeceğiz"dedi.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak)

Kuyumcuyu soymaya çalışırken genci farkedince kaçtılar

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kuyumcuları soymak üzere hazırlık yapan şüpheliler, çatıdaki güvercinlerine bakmak için gelen genci fark edince malzemeleri bırakıp karanlıktan faydalanarak kayıplara karıştı.

Olay, gece geç saatlerde Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuların yoğunlukta bulunduğu Ulus Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısına güvercinlerini yemlemek için çıkan 15 yaşındaki Selim S.'yi, kimlikleri henüz belirsiz 4 kişiyi fark etti. Selim S.'nin fark ettiği şüpheliler, yanlarında valizle getirdikleri, kar maskesi, matkap, delici aletler, portatif oksijen tüpleri ve kesici aletleri bırakıp çatılardan atlayarak kayıplara karıştı. Kaçanları görünce kendisi de korkan Selim S.'nin ihbarıyla gelen polisler, bölgeyi ablukaya alıp şüphelileri aradı. İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş'ın da geldiği olay yerinde uzun süre şüphelileri arayan polis, herhangi bir sonuca ulaşamadı. Ekipler, şüphelilerin bırakıp kaçtığı malzemeleri emniyete götürürken, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

(ÖZEL) - Minik Zeynep'in ölümüne yol açan uzman çavuşun yargılanmasına başlandı

GAZİANTEP'te, yeni taşındığı apartmanın yöneticisiyle kavgası sırasında tabancayla havaya açtığı ateşte, karşı apartmanın balkonunda doğum günü kutlanan 6 yaşındaki Zeynep Korkmaz'ın ölümüne yol açan uzman çavuş Erdi Karakaş'ın yargılanmasına başlandı.

Seyrantepe Mahallesi'nde geçen yıl 31 Ağustos'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, uzman çavuş Erdi Karakaş, yeni kiraladığı eve eşyalarını, asansörle taşımak istedi. Eşyaların asansörde taşınmamasını isteyen apartman yöneticisi Hüseyin Bakar ile girdiği kavga sonucu Karakaş, üzerindeki tabancayla havaya ateş etmek istedi. Ancak, Karakaş'ın tabancasından çıkan kurşun, karşı apartmanın 8'inci katındaki balkonda doğum günü kutlaması için hazırlık yapılan Zeynep Korkmaz'ı başına isabet etti. Başından yaralanan küçük kız tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra gözaltına alınarak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Erdi Karakaş'ın, 'Kasten adam öldürme' suçuyla yargılanmasına başlandı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya doğum gününde ölen küçük Zeynep'in babası Mustafa Korkmaz ve tutuklu sanık Erdi Karakaş ile tarafların avukatları katıldı.

"BEN SANA DARBE NASIL OLUR GÖSTERECEĞİM' DEDİ"

Erdi Karakaş, duruşmada olayın kazayla olduğunu ve kendisine saldıranları korkutmak istediği için silahını ateşlediği savunmasını yaptı. Kapı ya da asansörün kullanılması için görüştüğü yöneticinin 'Ben sana darbe nasıl olur göstereceğim' diyerek üzerine yürüdüğünü anlatan Karakaş, şunları söyledi:

"Yeni evlendiğim için eşimin çeyizini yeni taşınacağımız eve taşıyordum. Bizim kata çıkan merdivenin kapısı kapalıydı. Eşyaları asansöre koyduk, kapıcı asansörü kilitledi. Kapıcıyı buldum kapıyı ya da asansörü açmasını söyledim. Yöneticinin kesin emri olduğu için açamayacağını söyledi. Ben de yöneticiyle konuşmak istediğimi söyledim. Yöneticiyle görüştüm durumu izah ettim, mağduriyetimizin giderilmesini istedim. Bana 'Sen şimdi neredesin?' dedi. Apartmanın önünde olduğumu söyledim, 'Bekle ben geliyorum' dedi. Sonra yanımıza geldi 'Benimle konuşan kimdi?' dedi. 'Benim' deyince, doğrudan üzerime yürüdü. O sıra arkadaşlarım araya girdi, yönetici 'Ben sana darbe nasıl olur göstereceğim' dedi. Bu sırada sağdan soldan elinde sopa olan başkaları geldi. Bana birisi vurmaya çalışırken arkadaşım engelledi. Ben de silahımı görürlerse korkarlar diye silahımı çektim. Bu sırada yaşanan arbedede silahın namlusu havaya doğru dönükken bir el ateş aldı."

Karakaş, kentteki güvenlik şartları nedeniyle kurşunun namluya sürülmüş şekliyle dolaştığını da anlatarak, "Olay sonrası arkadaşlarım beni yukarı çıkardı. Orada camdan baktığımda eşyalarıma zarar verdiklerini gördüm. Sonra bir çocuğun yaralandığını duydum, yıkıldım. Silahın namlusunda mermi vardı ancak tabancam emniyetteydi. Emniyetini ben açmadım, nasıl açıldı bilmiyorum. Antep'teki güvenlik şartları nedeniyle sürekli mermi namluda dolaşıyorum. Ben bir çocuğa zarar verebilecek birisi değilim. Bana saldıran şahıslara dahi zarar vermek aklımdan geçmedi" diye savunma yaptı.

Her iki tarafı ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Erdi Karakaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

"BAŞKA KİMSENİN CANI YANMASIN"

Küçük Zeynep'in babası Mustafa Korkmaz ise, duruşma sonrası yaptığı açıklamada insanların rastgele ateş etmesinin önüne geçilmesi için mahkemeden örnek teşkil edecek bir karar çıkmasını beklediklerini söyledi. Mustafa Korkmaz, adalete güvendiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Olayın üzerinden 6 ay geçti. Yaşadığımız olay kolay değil, ben evladımı kaybettim. Benim talebim bu insanın gerekli cezayı alması. Sadece bu değil insanların bir daha silah çekip havaya ateş edip bu merminin nereye düştüğü ile ilgili herhangi bir düşünceye ulaşmaması. Bir babanın evlatsız kalması, bir evladın babasız kalması. Yıllar içerisinde sürekli bu şekilde olaylar gerçekleşiyor. Olayın benim şahsımla alakası yok ama yok yere meskun mahalde silah çekip ateş açması ve bunu bir uzman çavuşun yapması en ağırı. Benim yetkililerden talebim, ben evladımı kaybettim bu şekilde bir daha olayların olmaması için emsal bir karar verilmesi. İnsanların bir anlık kızgınlıkla, bir eğlence için silah atmasının engellenmesi. Yetkililerden ricam biz eğlenmesini, biz kızmasını bazen ayarlayamayan bilemeyen insanlarız. Bu silahın bugün benim canımı yaktığı gibi yarın başkasının canını yakmaması için gerekli önemlerin alınmasını istiyorum."

Eyüp BURUN-GAZİANTEP

(ÖZEL) -Çırak bulamayan demirci ustası, oğlunu yetiştirdi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, demirci ustası 57 yaşındaki Dede Cirneoğlu, çırak bulamayınca mesleği öğrettiği 27 yaşındaki oğlu Yasin Cirneoğlu ile birlikte balyoz sallayarak sıcak demire şekil veriyor.

Fevzipaşa Mahallesi'nde 30 yıldır demircilik yapan Dede Cirneoğlu, çırak bulamayınca oğlu Yasin Cirneoğlu'nu yanına alarak yetiştirdi. Her sabah erken saatte işyerini açarak çalışmaya başlayan Cirneoğlu, oğlu Yasin ile birlikte demiri 360 derece sıcaklıkta ısıttıktan sonra balyozla döverek şekil veriyor. Dede Cirneoğlu, oğluyla birlikte ürettiği balta, kazma, kürek ve orak gibi çeşitli araç ve gereçleri satarak geçimini sağlıyor.

Sıcak demirciliğin son temsilcilerinden Dede Cirneoğlu, çırak yetişmeyince okul sonrası yanına gelerek mesleği öğrenen oğluyla demircilik yaptığını belirterek, şöyle dedi: "Bir dönem köylülerin talebi nedeniyle sipariş yetiştiremezken, şimdilerde köylülerde odun makinesiyle, bahçesini traktörle sürüp hazıra koşunca bizim meslekte bitme noktasına geldi. Ben mesleğimi seviyorum. Tek sevincim mesleğimi oğlumun sürdürecek olmasıdır. İki ustanın elinde yetiştim. Fabrikasyon karşısında meslek bitme noktasına geldi. Meslek bitmesin diye çırak bulmayınca oğlumu yetiştirdim."

Yasin Cirneoğlu ise, babasıyla birlikte sıcak demire şekil vermekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Okul çıkışında babamın yanına koşar demiri dövmesini izlerdim. Babamın yalnız başına çalıştığını görünce ve çırak yetişmeyince çocukluktan kalma sevgiyle mesleğe başladım. 5 yıldır babamla karşılıklı sıcak demire şekil veriyoruz. Babamdan sonrada mesleği sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

Almanya’dan Kars’a 6 günde geldi

Almanya’da ikamet eden Gürsel Arslanoğlu (56), kış koşullarında 36 yaşındaki otomobille 6 günde Kars'a geldi.

Fransa'da üretilen 1980 model 2 silindirli, 4 vites, 28 beygir gücündeki Acadiana marka otomobille Almanya'dan yola çıkan Gürsel Arslanoğlu, ısının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü, yer yer kar kalınlığının bir metreyi bulduğu coğrafyada yolculuk yaptığını bildirdi. Otellerde konaklamayan otomobilin arka tarafındaki uyku tulumunda yatan Arslanoğlu, zorlu ve maceralı yolculuğunu şöyle anlattı:

"Otomobilin kalorifer sistemi arızalandı. Yollarda kaldım, debriyaj teli koptu. Sarıkamış'ın Karakurt mevkisinde kurtlarla karşılaştım, imdadına jandarma yetişti. Tüm bu zorlukların ardından yine sağ salim 6 günde Kars’a ulaşmayı başardım. Otomobildeki kamerayla tüm yolculuğumu kayda aldım. Bir süre Kars'ta kaldıktan sonra yine tek başıma Almanya'ya döneceğim. Maceralı ve heyecanlı bir yolculuk için bu mevsimi seçtim."

Bedir ALTUNOK / KARS

Çaycuma Belediyesi'nden ücretsiz 'hayır' çorbası

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde CHP'li belediye, cuma günleri halka ücretsiz 'hayır' çorbası dağıtmaya başladı.

Çaycuma Belediyesi, tüm ilçe halkı ve köylerde oturanların haftalık alışverişlerini yapmaları için cuma günleri kurulan Köprübaşı mevkisindeki halk pazarında 'hayır' çorbası uygulaması başlattı. Her hafta başka bir hayırseverin desteğiyle dağıtılacak çorbalar için halk pazarı girişindeki zabıta irtibat bürüsu önünde stant kuruldu. İlk 'hayır' çorbası, dün dağıtıldı. Üzerinde, 'Belediyemizden halkımıza ücretsiz, hayır çorbası. Hayırlı cumalar' yazılı pankart önünde yapılan çorba dağıtımına halk yoğun ilgi gösterdi. Çorba dağıtımına Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kantarcı da katıldı.

Başkan Kantarcı, insanların 'hayır' ile başlayan cümleleri kurmaktan çekindiği bir dönemde pazarcı esnafının talebi üzerine böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi. Her cuma günü 'hayır çorbasını' ücretsiz dağıtacaklarını ifade eden Başkan Kantarcı, şöyle dedi:

"Pazar yerinde restoran anlamında da fazla bir yer yok. Özellikle pazarcı esnafına vermek için böyle bir organizasyon yapmayı düşündük, 'hayırlı cumalar' diyerekten. 'Hayır' sözcüğü moda bir sözcük. 'Evet' de moda bir sözcük bu dönem. Geçmişte 'hayırlı cumalar' diyenler, bunu şimdi kullanmamayı tercih ediyorlar. Bu da bu işin esprisi oldu diyebiliriz. Ben Bülent Kantarcı olarak mesajlarımı her şekilde vermeye çalışıyorum. Mesaj almak isteyenler her zaman mesajı alabilirler."

Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA(Zonguldak)

