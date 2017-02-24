DHA YURT BÜLTENİ-5

SGK Başkanı Bağlı: 1,5 milyon kişinin istihdamı sağlanacak

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında 1,5 milyon kişinin istihdamının sağlanacağını söyledi.

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Gaziantep'te SGK İl Müdürü ve İş-Kur İl Müdürü Siraç Ekin ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Mehmet Selim Bağlı, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında işverenlerle görüşeceklerini belirtti. Seferberlik kapsamında 1,5 milyon kişinin istihdamının sağlanacağını ayrıca kayıt dışı istihdamla mücadele edeceklerini anlatan Bağlı, şunları dedi: "2023 hedeflerine baktığımızda bize verilen hedef kayıt dışı işçi çalıştırma oranını yüzde 15'e çekmektir. Kayıt dışı istihdamla mücadele ederken işverenleri sıkıntıya koymamak, işgücü piyasasını bozmamak, ekonomi dinamiklerini ters çevirmemek de temel sorumluluklarımız arasındadır. Bizim kayıt dışılıkla mücadele, rehberlik, danışmanlık, teşvik ederek kültür oluşturarak yürüyen bir süreçtir. Cezalandırmalarla, sıkı denetimlerle ve işverenleri sıkıntıya koyarak işsizliği arttıracak şekilde, işgücü piyasasını bozacak şekilde, işçilerimize zarar verecek şekilde kayıt dışılıkla mücadele gündemimizde değil. Sosyal Güvenlik Kurumu işverene ceza yazan, işverenlerin sürekli korktuğu bir kurum değil. Emeklilerimizin promosyonunu da bir iki ay içerisinde ödemiş olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan program kapsamında da işverenlere prim teşviki sağlayıp, 1,5 milyon kişinin istihdamını sağlayacağız ve bunun da takipçisi olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Mehmet Selim Bağlı'nın salona gelişi

- Mehmet Selim Bağlı'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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DEAŞ üyesi 3 Iraklı adliyeye sevk edildi



SAMSUN'da DEAŞ terör örgütü üyesi olup örgüt içinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 3 Iraklı adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün önce ihbar üzerine İlkadım İlçesi'nde DEAŞ operasyonu gerçekleştirdi. Irak vatandaşı olan Abdulsattar Ali O. (30), Maherhameed K. (46) ve İsmail I. (27) evlerine yapılan eş zamanlı baskında gözaltına alındı. Evde arama yapan polis suç ve suç unsuruna rastlamadı. Şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, Maherhameed K.'nın da Irak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, DEAŞ adına şeriat hükümlerine uymayanlara verilecek cezaları belirlediği, yaklaşık 7 ay önce Irak'ın Musul kentinden Samsun'a geldiği tespit edildi.

İsmail I.'nın ise 2014- 2015 yıllarında DEAŞ terör örgütü mensuplarının Irak'ın Telafer kentine girmesi üzerine terör örgütüne katıldığı ortaya çıktı. Zanlının örgüt içerisinde yaklaşık 2 yıl silahlı faaliyet gösterdiği, örgütün Telafer'i kontrol altına almasının ardından arkadaşlarıyla birlikte buradan DEAŞ adına halka şeriatı uygulama faaliyetlerinde bulunduğu, emirlerine uymayanları örgütün talimatları doğrultusunda cezalandırdıkları tespit edildi. 2015 yılı Aralık ayında illegal yollardan Samsun'a geldiği bildirildi.

Son şüpheli Abdulsattar Ali O.'nun ise Irak'ın Bağdat, Musul, Kain ve El Ambar kentlerinde silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde savaşçı olarak faaliyet göstediği, Irak'tan Suriye'ye oradan da yaklaşık 5 ay önce yasa dışı yollardan Samsun'a geldiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Haber: Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () -

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6 ay önce kaybolan PTT dağıtıcısını baraj gölünde arama çalışmaları sürüyor

KARAMAN'da 6 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan posta dağıtıcısı 27 yaşındaki Ahmet Uysal'ın, otomobiliyle birlikte baraj gölüne atıldığı ihbarı üzerine, iki barajda başlatılan arama çalışması tek baraj üzerinde yoğunlaştırıldı. Ancak şu ana kadar Uysal ve otomobilinin izine rastlanılmadı.

Karaman'ın merkez Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan PTT'de posta dağıtıcısı bekar Ahmet Uysal, geçen 15 Ağustos gecesi 70 FZ 843 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ancak yapılan arama çalışmalarında Ahmet Uysal ve otomobilinin izine rastlanılmadı.

Oğlunun akıbetini merak eden ve biran önce bulunmasını isteyen ayakkabı tamircisi olan babası Ramazan Uysal da, bir televizyon kanalında kayıplarla ilgili programa katıldı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, Ahmet Uysal'ın dövülüp otomobiliyle birlikte baraj gölüne atıldığını duyduğunu söyledi.

Bu gelişme üzerine güvenlik güçleri, canlı yayına bağlanan kişinin ifadesine başvurduktan sonra, geçen çarşamba günü Karaman kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta ve Gödet Çayı üzerinde kurulu sulama amaçlı Fisadun Barajı'nda arama çalışması başlattı. AFAD'ın desteğiyle yapılan arama çalışmasında dalgıçlar sualtı kameralarıyla baraj dibini tararken, bir başka ekip de dün kente 30 kilometre uzaklıkta İbrala Çayı üzerinde kurulu yine sulama amaçlı Yeşildere Barajı'nda çalışma başlattı. Her hangi bir ize rastlanılmayan Fisadun Barajı'nda çalışmalar durdurulurken, Yeşildere Barajı'nda ise çalışmalar bugünde devam ediyor. Ancak şu ana kadar Uysal ve otomobilinin izini rastlanılmadı.

Görüntü Dökümü

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- Yeşildere Barajı'nda arama çalışmasının yapılması

- baraj ve arama çalışmasından detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ()

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Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen 45 papağanı ele geçirildi

KIRKLARELİ'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda otomobilinde gizli bölmelerine konularak yurda kaçak olarak sokulmak istenen 45 sultan papağanı ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Dereköy Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan uyruklu D.D.D.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, şüphe üzerine Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Amirliği personeli tarafından risk kriterleri çerçevesinde aramaya alındı. Yapılan detaylı aramada aracın arka kapı içlerinde ve bagajında 45 sultan papağanı ele geçirildi.

Yakalanan sürücü D.D.D., soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen papağanlar ise Kırklareli Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Araçta arama yapılması

-Kılıfların içerisinden papağanların çıkarılması

Haber-Kamera: KIRKLARELİ,()-

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Tekirdağ'da 65 yaş üstündekilere çay bedava

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi belediyesi, 'Mutlu Kent Projesi' kapsamında oluşturduğu çay bahçelerinde 65 üstündeki vatandaşlara ücretsiz çay ikramında bulunuyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Mutlu Kent Projesi kapsamında ilçenin 9 ayrı noktasına çay bahçeleri oluşturdu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bahçelerde 65 yaş üzerindeki vatandaşlar belediyeden çıkarttıkları 'Mutlu Kent Kartı' ile ücretsiz çay içiyor. Belediye yetkilileri, yaşlıların aylık 30 bardak ücretsiz içebildiklerini belirterek, geçen yıl toplam 132 bin 972 bardak, son bir ay içinde ise 12 bin bardak çayın ücretsiz olarak verildiğini söyledi.

Oluşturulan bahçede çay içen yaşlılardan Çetin Akyol, iyi bir uygulama olduğunu belirterek, "Güzel bir uygulama bu uygulama sayesinde her gün çay bahçesine gelerek çay içiyoruz" dedi. Diğer yaşlılar ise her gün bir bardak çayı ücretsiz içtiklerini ve bahçede de iyi bir dinlenme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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Oluşturulan çay bahçesinden detaylar

Çay bahçesinde oturanlar

Ücretsiz çay içen yaşlılar

Yaşlılara çay ikramı

Yaşlılar ile röportajlar

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ() -

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Acemi erler yemin etti

BURDUR 58. Piyade Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda, 1997-1 tertip 1'inci kademe uzun dönem erler ile 366'ncı kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi.

Yemin törenine, Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Burdur Garnizon Komutanı Albay Cem Tuce, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, 58.Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar ve asker aileleri katıldı.

Birlik sancağının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın okunmasından sonra acemi erler yemin etti. Yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasının ardından Kışlaya ilk katılan er ile eğitim, spor ve bakım branşlarında başarılı olan askerlere ve askerlik görevlerini Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda yapmış asker yakınlarına protokol üyeleri tarafından katılım belgeleri ve hediyeleri verildi.

Törende konuşan Burdur Garnizon Komutanı Albay Cem Tuce, "Unutulmayacak bir törene şahitlik ettiniz. Sizlerle birlikte bu törene; Türkiye Cumhuriyetini temsilen şanlı bayrağımız da şahittir. Canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz de şahittir" dedi.

Tören, Piyade Marşı ve Zırhlı Birlikler Marşı'nın okuması ve tören geçişiyle tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar,

- Plaket çakılması,

- Belge verilmesi,

- Geçit töreni,

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Alanya'da deniz keyfi

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler deniz keyfi yaptı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece ölçüldüğü Alanya'da güneşli havayı fırsat bilenler plajları doldurdu. Özellikle turistler Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajlarında sıcak havanın tadını çıkardı. Bazıları güneşlenmeyi tercih ederken pek çok kişi de denize girerek yüzdü. Amatör balıkçılar da denize olta atarak bu anlar değerlendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sahilin kuşbakışı genel görüntüsü

- Güneşlenen ve denize girenlerden detay görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA, ()

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