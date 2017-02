DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ŞIRNAK'TA HENDEK-BARİKAT MAĞDURLARINA 323 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI

ŞIRNAK'ta esnafları ziyaret eden Vali Ali İhsan Su, hendek-barikat operasyonların düzenlediği kent merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde mağdur olan vatandaşlara şimdiye kadar Valilik olarak 323 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. Şırnak merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan Sanat Sokağı'nda vatandaşlarla bir araya gelen, Vali Ali İhsan Su, terör olaylarında etkilenen yerlerle ilgili yapılacak çalışmaları anlattı. Kentte yapılacak konutlar ve gerçekleşecek yatırımlarla ilgili bilgi veren Vali Su, Şırnak'ta alt yapının sıfırdan yenilendiğini, havaların düzelmesiyle kenti yeniden inşa edeceklerini söyledi. Şırnaklılar'ın desteğiyle terör örgütü PKK'nın belini kırdıklarını anlatan, PKK'lıların kent merkezinde tuzakladığı patlayıcıları temizlediklerini söyleyen Vali Su, şöyle konuştu:



"İLK ETAPTA 6 BİN KONUT İNŞAA EDİLECEK"



"Burada PKK terör örgütü gelmiş barikatlar ve çukurlar kazmış. Vatandaş evine gidemiyor ve her yere patlayıcılar döşemişti. Ama güvenlik kuvvetlerimiz Şırnaklı vatandaşlarımızın desteği ile terör örgütü PKK'nın belini kırdı. Bu arada terör örgütü vatandaşın malıymış, mülküymüş bakmıyor. Vatandaşı düşünmüyor. O kimin maşasıysa ona hizmet ediyor. Onun maşalığını yapıyor. Vatandaşı düşünmediği için vatandaşın kapısına, evin içindeki dolabına, mutfağındaki buzdolabına, yollara patlayıcı döşemiş. Biz bunların hepsini temizledik. Bunlar patladı, vatandaşın evi hasar gördü, yıkıldı. Şimdi Şırnak'ı temizledik. Hendek ve barikat operasyonlarda etkilenen yerlerde ilk etapta 6 bin konut inşa edilecek. Şu anda ihalelerden bir tanesi yapıldı. İki gün önce Gazi caddesindeki konut ihalesi yapıldı. Diğerleri de yapılıyor. Hepsini bu sene içinde bitireceğiz ve vatandaşlarımıza evlerini vereceğiz. Konut yapılırken vatandaşın 100 metrekare evi varsa, 100 metrekare ev veriyoruz. Bir lira para ödemeyeceksiniz. Sana sıfır ev vereceğiz. Esnafımızın zararlarını tespiti için bir komisyon kurduk. Bu komisyon şu an çalışmalarını devam ettiriyor. Vatandaşlarımızın binaların yüzde on iki oranında da ev eşyası parasını ödüyoruz. İlk etapta bunu yüzde 6'sını ödüyoruz. Bütün bunlarla beraber burayı inşallah 1 yıl içinde, bu senenin sonuna kadar yeniden inşa edeceğiz. Modern bir Şırnak inşa edilmiş olacak."



“VATANDAŞLARA 323 MİLYON LİRA PARA ÖDEDİK"



Şırnak Valisi Su, terör olaylarında etkilenen Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde yaşayanlara Valilik olarak şimdiye kadar 323 milyon lira ödeme yaptıklarını da belirterek, "Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız, hükümetimiz diyor ki, ne gerekirse yapacağız. Şu anda da yapılıyor. İlimizde 2016'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 153 milyon lira vatandaşlarımıza yardım yapıldı. Cizre, Silopi ve İdil'de daha önce başladık. Yaklaşık 146 milyon zarar ödemesi yaptık. 24 milyon eşya ödemesi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İnsanlarımızın refah seviyesini yükseltmek amacımız. İşsizliğe çözüm bulmak, eğitimini iyi yapmak, ekonomisini iyileştirmek, sosyal imkanlarını artırmak, bütün bunları yapmak için, Ankara'da öyle bir çalışıyorlar ki gece gündüz çalışıyorlar. Biz de onu aynı şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Silopi'de konutların bir kısmı bitti. Şu anda da devam edenler de var. Cizre ve İdil'de devam ediyor. Burada da başlayıp bir yıl içinde bitiriyoruz. Hepimiz şahit olacağız ki bu yılın sonunda her şeyi ile dört dörtlük ve bütün sorunların çözülmüş olarak göreceğiz. Bunu hep beraber başaracağız" diye konuştu.



“TERÖRDEN BİR ŞEY BEKLENİLMEZ"



Şırnak'lı Adil Akbaş ise, Vali Su'nun Şırnak için bir şeyler yaptığına gönülden inandıklarını belirtirek, "Hep beraber inşallah başaracağız. Sizden beklentimiz çok yüksek. Terörden bir şey beklenilmez. Felaketten başka ne beklenir. Halkta bunu bir şekilde devlete izah etti. Biz bunların arkasında değiliz. Biz istemiyoruz bunları. Devlet büyüktür, devlet bunların üstesinden gelir" diye konuştu.

2)TOKİ KONUTLARINDA ENGELLİLERİN ASANSÖR ÇİLESİ

KARABÜK'te 2007 yılında hak sahilerine teslim edilen TOKİ konutlarındaki 17 binanın asansörleri, geçen yıl haziran ayında yürürlüğe giren Asansör Yönetmeliği'ne uygun olmadığı gerekçesiyle 8 ay önce mühürlendi. 7 katlı binalarda oturan yaklaşık 30 engelliden bazıları 8 aydır dışarıya çıkamazken bazıları da yakınlarının sırtında, kucağında evlerine girip çıkabiliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Makine Mühendisleri Odası ve Karabük Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden oluşan heyetin Fatih Mahallesi'ndeki TOKİ binalarında yaptığı incelemede, asansörlerin geçen yıl haziran ayında yürürlüğe giren Asansör Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi. Toplam 476 konutun bulunduğu 7'şer katlı 17 binanın asansörleri 8 ay önceki denetimde mühürlendi.



TOKİ: YAPACAK BİR ŞEY YOK



Konutların ücretini ödemeye devam eden alt gelir grubundaki aileler, bina yöneticilerine asansörlerin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için gerekli olan parayı ödeyemeyeceklerini söyledi. Bina yönetimleri de Karabük Valiliği'ne başvurdu. Valiliğin durumu bildirdiği Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ise gönderdiği cevap yazıda, söz konusu konutların geçici kabulünün 21 Aralık 2007, kesin kabulünün 25 Mayıs 2009 tarihinde yapıldığını hatırlatarak şöyle dedi:

"Müşavir firmanın idaremize sunduğu teknik rapora göre söz konusu konutların 2007 yılından bu yana kullanıldığı, asansör imalatlarının o dönem yürürlükte olan yönetmelik, proje ve şartnaye uygun yapıldığı, işletme ruhsatı alınarak eksiksiz ve çalışır durumda site yönetimine teslim edildiği belirtilmektedir. Sonuç olarak idaremizce yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. İmalatlarda zamana, mevsim şartlarına, kullanıma bağlı bozulmaların giderilmesinden site yönetimleri sorumludur."



30 ENGELLİ SIKINTILI



Her binada bulanan 2 asansörün de 8 aydır çalışmaması en çok engellileri sıkıntıya soktu. Yaklaşık 30 engelliden bazıları asansörlerin çalışmaması nedeniyle evlerine kapandı. Bazıları ise yakınları tarafından sırt ve kucakta taşınarak güçlükle evlerine girip çıkabiliyor.



AİLELER TEPKİLİ



Kendisi yüzde 70 fiziksel engelli olan Mehmet Demirkol, bedensel ve zihinsel engelli 10 yaşındaki oğlu Berat Demirkol'u kucağında taşıyarak evden çıkardığını söyledi. Mehmet Demirkol, "Merdivenden inip çıkarken düşmekten korkuyorum. Mecbur kalmadığımız sürece evden çıkartmıyorum ama dışarıya çıkıp parkta gezmek, güneşi görmek istiyor. Evde kalınca sürekli ağlıyor. Dayanamıyorum, vicdanım el vermiyor" dedi. Nazım Kandemir ise 20 ve 25 yaşındaki cam kemik hastası 2 çocuğunu 8 aydır dışarıya çıkaramadığını söyleyerek, "Çocuklarımdan bir tanesi açık öğretim okuyor. Sınavı var. Nasıl götüreceğiz bilmiyorum" dedi.



MUHTAR: BU İNSANLARIN MADDİ GÜCÜ YOK



Mahalle Muhtarı Mehmet Yücel de "TOKİ, 'Bizim yapacak bir şeyimiz yok' diyor. Bizim daha ödemelerimiz devam ediyor. TOKİ’ye daha 9 yıl ödeme yapmamız gerekiyor. O zaman bizden para almasınlar. Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma, TOKİ Başkanıma sesleniyorum. Bu insanlarla ilgilensinler. Bu insanların rahat yaşamlarını sürdürebilmeleri için en azından binada bulunan 2 asansörden birinin faaliyete geçirilmesi gerekiyor. Bu insanların bunu yapacak maddi güçleri yok" dedi.

3)MOTOSİKLETLİ PTT GÖREVLİSİ KAZAYI UCUZ ATLATTI

İZMİR'de devam eden tramvay inşaatında çalışan forklifte arkadan çarpan motosikletli PTT görevlisi Erkan Özkan yaralandı. Özkan, forkliftin geri geldiğini son anda fark ettiğini söyledi. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe mevkisindeki kaza bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Tramvay inşaatında çalışan forklift yolda geriye doğru hareket ederken, motosikletli PTT görevlisi Erkan Özkan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 UK 305 plakalı motosiklet savrulurken, Erkan Özkan da yaklaşık 20 metre sürüklendi, kaskı başından fırladı. Motosikletin iki yanındaki plastik posta çantaları ise parçalandı. Çevredekiler yerde yatan PTT görevlisine yardım ederken, Özkan ise postalarını sordu. Vatandaşlar Özkan'ın isteği üzerine etrafa saçılan postaları topladı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine motosikletli 112 ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi Özkan'a müdahale etti. Boyunluk takıldıktan sonra muayene edilen Özkan, herhangi bir önemli yaralanması olmaması nedeniyle ayağa kaldırılarak yol kenarına götürüldü. O sırada yoldan geçen bir motokurye, benzin akıtan motosiklete, yangın ihtimaline karşı müdahale etti. Kurye motosikletin yakıt vanasını kapatarak emniyete aldı.



Kazayı anlatan Özkan, "Ben forklifti gördüm, ancak geri geri geldiğini son anda fark ettim. Ancak hamle yapmak için çok geçti, çarptım" dedi.



Önemli bir yaralanması olmayan Özkan tedbiren hastaneye götürüldü.

4)ŞANLIURFA’DA OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

ŞANLIURFA’da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tandoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Ali İhsan Aykaç yönetimindeki 63 YR 549 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ali Kurt yönetimindeki 02 HT 233 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonetin ardından refüjdeki ağaca çarparak duran otomobilin yaralanan sürücüsü Aykaç, çağırılan ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

