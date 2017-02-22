DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ADANA BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI'NA HAPİSTEN SONRA BİR DE SAVCILIK SORUŞTURMASI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'nün bir ihale usulsüzlüğü iddiası ile dün 5 yıl hapis ve siyasi haklardan yoksun bırakılma cezası almasının ardından, bugün de adli makamlara yönelik suçlamaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma açıldı. Sözlü, daha önce başkanı olduğu Ceyhan Belediyesi'ndeki yol yapım işleri ile ilgili olarak 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 belediye çalışanı ve firma yetkilisi ile birlikte 'Edimin İfasına Fesat Karıştırmak' ve Rüşvet almak' suçlarından yapılan yargılama sonucu, rüşvet suçlamasından beraat ederken, ihale usulsüzlüğünden diğer 5 sanık ile birlikte 5'er yıl hapis cezasına çaptırıldıktan sonra belediye önünde toplanan taraftarlarına hitaben bir konuşma yaptı. Başsavcılık'tan bugün yapılan açıklamada, "Sözlü'nün mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmadan Cumhuriyet Başsavcısı ve Mahkeme Başkanı'nın kişilik haklarına, onur ve saygınlıklarına açıkça saldırıda bulunmuştur" denildi.

'İDDİALAR ASILSIZ VE HAYAL ÜRÜNÜDÜR'

Belediye Başkanı Sözlü'nün Başsavcı ve Mahkeme Başkanı'nın Ak Parti İl Başkanı ile buluşarak kendisi ile ilgili davayı yönlendirmeye yönelik iddiaları da açıklamada şöyle yanıtlandı:"İleri sürülen iddialar tamamen asılsız, hayal ürünü ve kurgudan ibarettir. Yargı organlarının güvenilirliğini zedelemeye, gerçekleri polemiklerle kapatmaya, yargı makamlarını siyasi tartışmaların tarafı haline getirmeye yönelik maksatlı açıklamalardır. Bu itibarla; Adana Cumhuriyet Başsavcısı ve Mahkeme Başkanı'na karşı yapılan asılsız isnatlara karşı soruşturma başlatılmıştır."

YARGITAY ONAYI BEKLENECEK

Önceki dönem başkanı Aytaç Durak'ın da görevden alındığı Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, bir kez daha 'Başkan görevden alınacak mı?' sendromu yaşanmaya başlandı. Yerel mahkemenin Başkan Sözlü hakkında verdiği kararın Yargıtay'da onanması halinde, hapis cezasının yanısıra siyasi haklardan yoksun bırakma da öngörüldüğünden Başkanlık makamı otomatikman boşalmış olacak. Bu takdirde, meclis üyeleri arasından bir başkan vekili seçilecek. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın yerel mahkeme kararını gerekçe göstererek de Başkan'a geçici olarak görevden el çektirme yetkisi de bulunuyor.

BAHÇELİ NE DİYECEK?

MHP'li Başkan Sözlü'nün hapis cezası almasından sonra partinin Genel Bşkanı Devlet Bahçeli'nin nasıl bir tutum takınacağı da Adana'da merak ediliyor. Daha önce de partisinden başkan seçilen AÜytaç Durak'a suçlamalar yöneltilip görevden alınması üzerine Bahçeli 'Aklan da gel' diyerek istifasını istemiş, Durak da bu isteğe uymuştu.

ADANA, ()

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2)TÜRK BAYRAĞINA "EVET' İŞLEYEREK YAPILAN ÇAĞRIYA TEPKİ

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinin balkonuna, üzerine "evet" kelimesini işlediği Türk bayrağı asan bir kadın tepki çekti. Vatandaşlar, Türk bayrağının bu şekilde propaganda malzemesi yapılmasına tepki gösterirken, bayrağı asan 63 yaşındaki F.K. ise "'Hayır' diyen de 'evet' diyen de Türk bayrağı taşıyor ne var bunda" dedi.



16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için destek isteyen vatandaşlar çeşitli yöntemlere başvuruyor. Kimileri sosyal medyada çektikleri videolarla birbirlerini 'evet' veya 'hayır' demeye çağırırken kimileri ise pankart asarak veya hazırladıkları broşürleri halkın yoğun olduğu yerlerde dağıtarak destek istiyor. Turgutlu'da yaşayan F.K. de Yılmazlar Mahallesi, Günay Sokak'taki bir apartmanın birinci katında bulunan evinin balkonuna, üzerine 'evet' yazısını işlediği 80x120 santimetre ebatında Türk bayrağı astı. Referandumda 'evet' denilmesi çağrısı ve destek için asılan bu bayrak, bazı vatandaşların tepkilerine neden oldu. Bayrağın üzerine bu şekilde işleme yapılmasının Bayrak Kanunu'na muhalefet olduğunu belirten vatandaşlardan Mahmut Var, "Türk bayrağının bu şekilde siyaset malzemesi yapılmasını kınıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.Bayrağı asan F.K. ise "Türk bayrağı bizim. Referundum olacak, 'hayır' diyen de 'evet' diyen de Türk bayrağı taşıyor. İşte olay bu kadar basit" diyerek, tepkilerin yersiz olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü



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-'Evet' işlemeli Türk bayrağı



-Mahmut Var ile röp.



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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3)BYLOCK ÜZERİNDEN MOTİVASYON MESAJI







ERZURUM'da 4 avukatın yargılandığı FETÖ/PDY davasının iddianamesinde, Avukat Hakan Dişkeser'in 'kırmızı ByLock' kullandığı, mesajlarında cemaat ile alakalı davalarda nasıl hareket edileceği, bir kısım mesajların ise terör örgütü mensuplarına yönelik motivasyon sağlamak üzere dini motifler içerdiği ileri sürüldü.



15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün sonra Erzurum Barosu'na üye 7 avukat gözaltına alındı. Aralarında Baro eski Başkanı Mehmet Güzel'in de bulunduğu 4 avukat, tutuklanarak H Tipi Cezaevi'ne kondu. Avukatlar Mehmet Güzel, Hakan Dişkeser, Şerafettin Yaşar Laloğlu ve Fatih Topal hakkında hazırlanan iddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Avukatlar hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Tanık beyanlarına göre şüphelilerin cemaate mensup kişiler olarak bilindiklerine dikkat çekilen iddianamede, şüpheli Mehmet Güzel'in medya kuruluşlarına, FETÖ/PDY örgütü lehine beyanlarda bulunduğuna işaret edildi. Yine iddianameye göre Güzel'in 'Fetullah Gülen hoca efendi' diye tabir edilen terör örgütü liderinin ailesini hedef alan cinsel istismar iddiası kapsamında 'Hoca efendinin isminin bulaştırılmasının tamamen kurgu olduğunu, hizmet hareketi ve hoca efendinin yıpratılmak istendiğini, kapanmış bir davanın yeniden gündeme getirilmesinin düşündürücü olduğunu, hukukun rafa kaldırıldığını' söyleyerek terör örgütü liderine bağlılığını açıkça belli ettiği bu şekilde atılı suçu işlediği'ne kanaat getirildi.



İddianamede, Erzurum KOM Şube Müdürlüğü'nün 13 Ekim 2016 tarihli yazısına göre Şerafettin Yaşar Laloğlu ile Hakan Dişkeser'in ByLock kullanıcısı oldukları bildirildi. Yine iddianamede, Ankara'dan gönderilen MİT'e ait listeye göre 'kırmızı renk seviyesinde ByLock' kullandığı belirlenen Hakan Dişkeser'in 50 mail ve 18 çağrı şeklinde sistemi kullandığı belirtildi. İddianamede, mesajlarda FETÖ ile alakalı olan davalarda nasıl hareket edileceği, bir kısım mesajların ise terör örgütü mensuplarına yönelik motivasyon sağlamak üzere dini motifler içerdiği vurgulandı.



Telefon görüşme kayıtları incelendiğinde ByLock kullanıcılarından 103'üyle Mehmet Güzel'in, 74'üyle Hakan Dişkeser'in, 53'üyle Şerafettin Yaşar Laloğlu'nun, 37'siyle Fatih Topal'ın iletişim kurdukları açıklandı.

Görüntü Dökümü ARŞİV



-Erzurum adliyesi



-Hakan Dişkeser ile 2014 yılında yapılan röp.

(Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, ()

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4)ENGELLİLERDEN 'AKRABA EVLİLİĞİNE HAYIR' ÇAĞRISI

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, akraba nedeniyle engelli doğanlar, 'akraba evliliğine hayır' semineri düzenliyor. Akraba evliliğinin çok fazla olduğu Doğubayazıt'ta 'Akraba evliliğine hayır' sloganı ile harekete geçildi. Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneğinin düzenlemiş olduğu seminer kapsamında her gün bir okulda öğrencilere akraba evliliğinin olumsuzlukları anlatılıyor. İlçe merkeziyle köylerde ilk ve orta dereceli okullarda verilen seminere Yaşama Sevinci Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi, Psikolog Murat Sarı ile akraba evliliği mağduru Paşa Çavlan konuşmacı olarak katılıyor. Akraba evliliğinden uzak durulmasını isteyen Oktay Topçi, şunları söyledi:



"Akraba evliliğinin engellerini iyi anlatmamız gerekiyor ki akraba evliliklerinden uzak duralım. Şu anda Doğubayazıt'taki engellilerimizin yüzlercesi akraba evliliği mağduru. Bazı ailelerin doğan bütün çocukları engelli olabiliyor. İlçemizde 4 çocuğu da engelli olan aile var. Bu seminerlerle amaçladığımız şey engellilerin günlük sorunlarını çözmek değil, engellere sebep olan unsurları ortadan kaldırmaktır."



Görüntü Dökümü



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-Seminere katılan öğrenciler



-Seminerden detaylar



-Oktay Topçi'nin konuşması



-Seminerden genel detaylar

( Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT(Ağrı),()

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5)BİTLİS’TE GERÇEĞİ ARATMAYAN ÇIĞ TATBİKATI

VAN Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çığ tatbikatındaki görüntüler gerçeğini aratmadı. VEDAŞ İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, çalıştıkları coğrafyada her an karşılaşılabilecek çığ olayına karşı tedbirli olmak için böyle bir tatbikatı düzenlediklerini söyledi. Bitlis Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan VEDAŞ İl Müdürlüğü arkasında gerçekleştirilen tatbikatta AFAD, UMKE, 112 Acil Komuta Merkezi ekipleri ve VEDAŞ personelleri katıldı. Bir köyden gelen arıza çağrısına yönlendirilen elektrik arıza ekipleri senaryo gereği çığ altında kaldı. Önce VEDAŞ ekipleri paletli araçla bölgeye ulaşıp, bir işçiyi kendi imkanları ile kar altından çıkardı. Daha sonra AFAD ekipleri bölgeye gelerek, demir çubuklarla arama başlattı.

Gerçeği aratmayan tatbikatta aramalar sonunda ikinci işçi de kar altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikatın ardından açıklama yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, VEDAŞ olarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında çığda arama kurtarma tatbikatı yaptıklarını söyledi. Personelin, teorikte gördükleri çığ ve donma tehlikesi sırasında nasıl davranması gerektiğiyle ilgili bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Uzunselvi, "Bunun pratikte nasıl yapılmasıyla ilgili AFAD, UMKE, 112 Sağlık ekipleriyle birlikte bir tatbikat gerçekleştirdik. Gerçekten arkadaşlarımız güzel bir performans sergiledi. Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu. Amacına uygun şekilde gerçekleşti. Özellikle enerji nakil hatlarımız dağlardan geçtiği için çığ bölgesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla ekiplerimiz bu tür tehlikelerle karşı karşıya gelmektedir. Gerçekten ekiplerimiz dağ yamaçlarındaki enerji nakil hatlarında meydana gelen arızaları giderirken bu tür sıkıntılarla karşı karşı gelmektedir. Bu tatbikat, bu tür olaylara maruz kalan ekiplerimizin ilk etapta kimleri araması, nasıl bir seferberlik ve işbirliği halinde olmasına katkı sağlayacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Çığ altından kurtulan işçinin ekiplere haber vermesi



-Ekiplerin işçiye müdahalesi



-Çığ bölgesine paletli araçla intikal edilmesi



-VEDAŞ ekipleri arkadaşlarını çığ altında ararken



- Bir işçiye ulaşmaları ve battaniyeye sarmaları



-AFAD ekiplerinin bölgeye gelmeleri ve hazırlıkları



-AFAD ekipleri UMKE ve 112 ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarından detaylar



-2'nci işçinin de bulunması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Sedyeye alınarak paletli ambulansa bindirilmesi



-Paletli aracın hareket etmesi



-VEDAŞ İl Müdürü Tahsin Uzunselvi'nin açıklamaları



-Toplu fooğraf çekilmesi

BİTLİS/

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6)EDAŞ HATTINA GÖNÜLLÜ TAŞ TİMİ

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde çevre köylere elektrik taşıyan yüksek gerilim hattındaki tellerin metal yorgunluğu yüzünden sarkarak çıkan rüzgar ve fırtına da birbirine çarpması nedeni ile sık sık yaşanan kesintide karanlıkta kalan vatandaşlar kendince kurdukları taşlı timle önlem aldı.



İlçeden çevre köylere elektrik taşıyan yüksek gerilim hatları, sık sık çarpışıp kısa devre olunca kesintilere neden oluyor. Bu kesintileri en aza indirmek için yoğun bir çaba sarf eden Köprübaşı Mahallesi sakinleri, bir araya gelip gönüllü 'taş timi' kurdu. Yaklaşık 20 yıldır mahallelerinden geçen enerji nakil hatlarının metal yorgunluğundan veya kopan tellerin yerine sürekli ekleme yapıldığı için sarkıtlar oluştuğunu dile getiren vatandaşlar, en küçük bir rüzgardaki temasta kısa devrelerin büyük patlamalarla kıvılcımlar oluşturarak yangın riski yarattığını söyledi. Mahalle sakinleri, tellerin temasını önlemek için iplerle birbirine bağladıkları taşları hatların üzerine atarak, ortaya çıkan ağırlıkla alta doğru sarkan tel gerginliğini arttırarak tellerin birbirinden uzak tutmaya çalışıyor. Kendi buldukları yöntemle elektrik kesintisinin önüne geçmeye çalışan mahalle sakinleri, elektrik dağıtım şirketine başvurmalarına rağmen tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi.



Mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Mithat Keskinaslan, bazı yerlerde yerden 2 metre yüksekte geçen telleri de göstererek, "Biz her şeye bağışıklık kazandık. Ölüme bile. Bu hatlar değiştirilmezse bizim ölümümüze neden olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Sokağın girişindeki yüksek gerilim hattı



- Genel ve detaylar



- Mahalle sakinlerinin yollarda görüntüsü



- Röpler.



- Mahalle sakinlerinin tellere atacakları taşları iple bağlaması



- Önceden tellere asılan taşlar



- Hattan genel görüntüler



- Yan yatmış ve devrilmiş eletrik ve telefon telleri



- Mithat Keskinaslan'ın tellerin altındaki isyanı



- Genel ve detay görüntüler



- Yerlerdeki PTT hatları



- Yüksek gerilim hattından yere kadar uzananan kopmuş telefon teli



- Mahalle sakinlerinin görüntüsü

SÜRE: 06'50" BOYUT:196 MB



Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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7)BODRUM'DA CAZ FESTİVALİ HEYECANI

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Caz Derneği ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle 7-17 Eylül arasında Uluslararası Bodrum Caz Festivali düzenlenecek.



Eylül ayında Bodrum'da yapılması planlanan Uluslararası Bodrum Caz Festivali'nin tanıtımı için basın toplantısı düzenlendi. Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıya; Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, Organizasyon sahibi Devrim Erol ve SMK Danışmanlık adına Serkan Ceylan ve basın mensupları katıldı. Bodrum'da sanata, sanatçıya ve sanatseverlere ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduğunu belirten Başkan Kocadon, "Önümüzdeki sezonda Bodrum'da sanatla iç içe yaşamanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Özellikle Akdeniz çanağındaki Bodrum niteliğinde olan birçok şehre baktığımızda bu kadar sanatsal etkinliğin en fazla Bodrum'da olduğunu görüyoruz. Şimdi buna bir yenisini daha ekliyoruz. Bodrum dans festivali başlatıyoruz. Bodrum'a bir marka olacak. Bu, dünya turizm liginde oynayan takımımıza bir yıldız daha takmaktır" dedi.



Derneğin kuruluşundan bahseden Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu ise "Bodrum bizim için çok önemli üç yerden biri. Türkiye'de ve öğrendiklerimizi burada paylaşmak ve bütün Bodrumlularla birlikte bu festivali gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun içinde hem dünya çapındaki sanatçılara hem de yurdumuzda yaşayan çok değerli sanatçıları çalışmalarını sizlerle paylaşmak ve Bodrum'a yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Eylül ayında güçlü bir program ve karşınızda olacağız" dedi.



Çok farklı bir içerikle bu festivali hazırladıklarını belirten LEO Organizasyon sahibi Devrim Erol, "Alışılmışın dışında biraz sıra dışı bir çalışmaya kolları sıvadık. Bu sadece sizlerin alışık olduğu ve Bodrum'u yazın sıkça ziyaret eden insanların alışık olduğu bir çalışma olmayacak. Sadece Kale'de, Antik tiyatroda birtakım sanatçıların konserlerine katılmayacaksınız. Bu çalışma aslında bir toplumsal proje. Biz toplumsal bir proje planladık. Bodrum'un meşhur sebze pazarlarında yürüyen orkestralarla karşılaşacaksınız. Meydanlarda gençlerin bir anda ortaya çıkıp, büyük bir aşkla ve şevkle performe ettikleri cazla karşılaşacaksınız. Bazen küçük bir kamyonetin üstünde bazen de bir guletin üzerinde caz ile karşılaşacaksınız. Biz bütün dünyanın izlediği caz akımını yerelleştirmenin peşindeyiz. O nedenle Bodrum'a özgü bir projeyle Bodrum'u uluslararası arenaya çıkartmak. Bu festivali de gerçekten uluslararası festivaller programının içine yerleştirmek istiyoruz" dedi.



SMK Danışmanlık adına toplantıya katılan Serkan Ceylan ise festival için neden Eylül ayının tercih edildiğini sorusunu şöyle yanıtladı:



"Biliyorsunuz yaz sezonu Bodrum'da organizasyonlarla özellikle Temmuz- Ağustos aylarında çok dolu geçiyor. Fakat kısalan sezon ile birlikte sektöre ve Bodrum'a bir hareketlilik getirmek istiyoruz. Ayrıca Eylül ayı aslında Bodrum'un en güzel mevsimi cazda dünyanın en güzel müziği olduğu için en güzel mevsim de en güzel şehirler en güzel müziği bir araya getirmek istiyoruz. Bununla aynı zamanda ilçemizin sezonunu da biraz uzatmak istiyoruz" dedi.

Festival programının ilerleyen zamanlarda kesinleşeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Toplantıdan görüntü



- Mehmet Kocadon'un görüntü



- Devrim Erol'un görüntü



- Özlem Oktar Varoğlu'un görüntü



- Serkan Ceylan'ın görüntü

Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()