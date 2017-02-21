DHA YURT BÜLTENİ-5

El Bab'dan acı haber: 1 şehit, 2 yaralı (EK)



1)YARALI ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Patlayıcı temizliği yapılan Suriye'nin El Bab bölgesinde iş makinesinin EYP'nin üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen ve Astsubay Yunus İşcan'ın şehit olduğu patlamada yaralanan 2 asker, tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Sınır hattına getirilmelerinin ardından ambulansla Kilis'e sevkedilerek acil serviste tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.Bu arada yaralı askerlerin taşıyan ambulansın Elbeyli İlçesi yakınlarında refüje çarparak kaza yapması üzerine, çağırılan yeni bir ambulansla hastaneye ulaştırıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Yaralıların gelişi

- Acil servis

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121 MB

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2)EVDE ÇIKAN YANGINDA 3 SURİYELİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ADIYAMAN'da, Suriyelilerin kaldığı evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan Suriyelilerin kaldığı evden duman ve alevler yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride bulunan ve dumandan etkilenen 3 Suriyeliyi de tahliye etti. Dumandan etkilenen Suriyelilere ambulansta oksijen takviyesi yapılırken, evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri ve yanan ev

- İtfaiye erlerinin müdahale etmesi

- Polis önlem alması

- Ailenin ve itfaiye müdürünün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB

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3)10 İLDE ASKERE FETÖ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

AKSARAY merkezli 10 ilde askerlere yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkan 18 kişiden 11'i gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma personeli 2 teğmen, 13 astsubay ve 3 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Aksaray merkezli Ankara, Bursa, Kütahya, Karaman,Tunceli, Ağrı, Gaziantep, Kars ve İstanbul'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şüphelilerle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü



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-Şüphelilerin hastaneye sağlık kontrolüne getirilmesi



-Sağlık kontrolünden çıkartılması

(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY )

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4)VAN'DA FETÖ OPERASYONU; 13 GÖZALTI

VAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt imamı olduğu belirtilen 13 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bugün sabaha karşı 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ/PDY'nin imamları oldukları belirtilen 13 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin de yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Orhan AŞAN/ VAN,()-

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5)PKK PROPAGANDASI YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Polis, "PKK/KCK terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurumlarını ve yöneticilerini aşağıladığı, hakaret ettiği ve terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddiasıyla F.İ, V.A, M.A, V.H, N.S. ve H.K'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 6 kişi alınan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmeleri

(Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-İZMİT(Kocaeli), ()

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6)FETO'NUN EĞİTİM KURUMUNDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bünyesinde 4 adet özel eğitim kurumu barındıran ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Afşar Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye' yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şube ekiperi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasına yönelik, Bursa merkezli Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Kütahya, Muğla, Denizli, Ankara, Malatya ve Ağrı'da, bünyesinde 4 adet özel eğitim kurumu barındıran ve KHK ile kapatılan Afşar Özel Eğitim Hizmetler A.Ş.'ye, geçtiğimiz perşembe günü operasyon düzenlemişti. Operasyoda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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-4 şüphelinin adliyeye getirilmesi



-Adliyeden detaylar

BOYUT: 20 MB SÜRE: 0,31 saniye

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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7)RİZEDE TAHTAYLA KAYAN KÖYLÜLER SNOWBOARD USTASI OLDU

RİZE'de helikopterli kayak sporu Heliski tutkunlarına özenen ve dedelerinin kaymak için kullandığı tahtalarla yeniden kayağa başlayan İkizdere İlçesi Meşeköy Köyü sakinleri işi ilerleterek Snowboard'a geçiş yaptı. Profesyonel kayakçılara taş çıkartan köylüler artık, karla kaplı dik ve zorlu parkurlarda nefes kesen kayak gösterileri yapıyor.



PROFESYONEL KAYAKÇILARA TAŞ ÇIKARTIYORLAR



Kaçkarlar'da 10 yıl önce helikopterli kayak sporu Heliski'nin başlamasının ardından profesyonel kayakçılara özenen Meşeköy Köyü sakinleri, dedelerinin karda kaydığı tahtaları yeniden gün ışığına çıkarmış, köyün eski adını kullanarak 'Petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayağa başlamıştı. 7’den 70’e herkesin kayak yaptığı ilk yıllarda düşen, takla atan ve ayakta kalmakta zorlanan köylüler zamanla tahtalarla ustaca kaymayı öğrendi. Köyde işi ilerleterek Petranboard'dan Snowboard’a geçiş yapan yöre sakinleri, geçen sürede zorlu yamaçlarda profesyonel kayakçılara taş çıkartırcasına kaymaya başladı.



'İLERİDE OLİMPİYATLARA BİLE KATILMAK İSTİYORUZ!'

Meşeköy Köyü sakinlerinden Hızır Havuz, köyde 300 yıldır tahtalarla kayak yapıldığını belirterek, "Tahtalarla kayak bizim köyde bir gelenek. 10 yıl önce Heliski kayakçıları bölgeye gelince bizde tahtalara yeniden kayağa başladık. 'Snowboardla kayabilir miyiz?' diye düşündük ve kısa sürede kaymayı öğrendik. Köyde birçok kişi Snowboard alarak kaymaya başladı. İleride bir spor kulübü kurarak yarışlara, hatta olimpiyatlara bile katılmak istiyoruz" dedi.

'ÇOK ZEVKLİ'

Reşat Kahraman'da 3 yıldır tahtalarla kaydığını belirterek ,"Çok zevkli bir spor. Köyde büyüklerimiz çok eski yıllardan beri kayıyor. Ben yeni öğrendim. Şimdilik Snowboard'la kayamıyorum ama onu da öğreneceğim" dedi. Metin Kahraman'da, "Amatör olarak kayıyorum. Köyümüzde bu spor bir gelenek. Hepimizin öğrenmesi lazım. Tahta ile kaymayı iyice öğrendikten sonra bende Snowboard'a geçmek istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Tahtalarla kayak yapanlar



-Snowboardla kayak yapanlar



-Drone ile çekilen snowboard görüntüleri



-Gopro kamera çekimi snowboard görüntüleri



-Hızır Havuz ve diğer köylülerle röp.

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-

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8)CUMHURBAŞKANI İÇİN ŞİİR YAZDI, KLİP HAZIRLADI

KONYA'da dorse ustası Nuri Seyis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgi için şiir yazdı. ‘Bir vatandaşın Cumhurbaşkanına Sevdası’ adı altında yazdığı şiiri Cumhurbaşkanı'nın fotoğraflarıyla birlikte kurgulayarak klip çeken ve sosyal medyada paylaşan Seyis’in şiiri ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayranı ve sevdalısı olduğunu dile getiren Nuri Seyis, "Belediye Başkanlığı görevinden beri Recep Tayyip Erdoğan’ı takip ediyorum ve onun sevdasını yaşıyorum. Bu sevdamı dile getirmek için de yaklaşık 5 yıl süren bir çalışmanın ardından bir şiir yazdım.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın farklı yerlerde çekilmiş fotoğrafları kullanılarak arkadaşı Sami Şenkafalı tarafından hazırlanan kurguyla şiire klip çektiklerini ve sosyal medyada yayınladıklarını da ifade eden Nuri Seyis, şunları söyledi: "Şiirim sosyal medyada yayınlandıktan sonra dostlarım ve arkadaşlarım arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanımızın da bu şiirimizi duymasını istiyoruz. Şiirimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan konulara yer verdim. Onun hayatını ve insanların ona olan sevdasını kaleme aldım. Şiirimin Cumhurbaşkanımızın hayatının her anını taşıdığına inanıyorum. Ak parti İl başkanlığı tarafından da yazdığım şiirimin Cumhurbaşkanlığı’nın twetter hesabına gönderildiğini öğrendim. İnşallah Cumhurbaşkanımız da yazdığım bu şiiri görür. ’’

Bir vatandaşın Cumhurbaşkanına sevdası



İstanbul’u İstanbul yaptın



Ankara’ya imzanı attın



Türkiye’min adını dünyaya yazdırdın



Taht kurdun kalplere sevda mührene bastın



Sevdamız sanadır Cumhurbaşkanım



Çerkez, Laz, Türk, Kürt demeden herkese kucak açtın



Ülke vatandaşına haklı gururu yaşattın



Kalplerde sevdasın, dillerde duasın



Sevdamız sanadır Cumhurbaşkanım



Bizim sana olan sevdamız



Yağmurun bir damlasında, ağacın bir dalında



Uçan kuşun kanadında, açan gülün yaprağında



Bu vatan toprağında, bu milletin canında



Sevdamız sanadır Cumhurbaşkanım



Sevda pınarında, bu milletin damarında



Bu vatanın canında, ay yıldızın altında



Bir oldun ki; bir olduk, benliğimizi bulduk



Sevdamız sanadır Cumhurbaşkanım



Gözlerin uyumak ister, sen uyuyamam dersin



Gece gündüz demedin tükenmez enerjin



Tüm gücünle vatana hizmet etmek istersin



Sevdamız sanadır Cumhurbaşkanım



Askeriyle, polisiyle bir bütünü tamam ettin



Osmanlı’dan sonra bizi dünyaya tanıtan sensin



Tarih kitaplarına yazılacak bir lidersin



Sevdamız sanadır Cumhurbaşkanım



Yaradan olarak Allah’ı, kitap olarak Kuran-ı sevdik



Önder olarak Muhammed’i, lider olarak seni seçtik



Dinmeyecek bir aşktır bu kalplerdeki dedik



Sevdamız sanadır Cumhurbaşkanım

(Görüntü Dökümü



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-Nuri Seyis röp.



- Seyis'in hazırladığı klip



(:Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA ))



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