DHA YURT BÜLTENİ-5

CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST TİMİ DAVASI MUĞLA'DA BAŞLADI (EK)



1)AVUKATLAR SAVUNMAK İSTEMEDİ

Mahkeme Başkanı duruşmayla ilgili bilgi verdi. CMK uyarınca sanıklara atanan avukatlardan bazılarının çekildiğini söyedi. Avukatlar istifa ederek savunmak istemedi. Bu nedenle Baro'dan yeni avukat istenecek. Mahkeme Başkanı duruşmanın dört gün olarak planlandığını cuma ve pazartesi günleri duruşmaya ara verip, önümüzdeki hafta salı günü yeniden yargılamaya devam edeceğini söyledi. 15 Mart'a kadar ilk duruşmaların süreceği bilgisini veren Mahkeme Başkanı diğer yargılamaların ise 24- 28 Nisan ve 5- 9 Haziran arasında yapılacağı bilgisini verdi. Duruşmaya kimlik tespiti ve yoklamayla devam edilecek.

GÖREVSİZLİK TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşma sanıkların kimlik tespiti ile başladı. Aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Zekeriya Kuzu ve Cumhurbaşkanı'nın yaveri Ali Yazıcı'nın da bulunduğu sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Sanıklar sabit ikametgahlarının bulunmadığını ve gelirlerinin olmadığını söyledi. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da ikamet ettiğini, ayrıca olayın planlanma yerinin yine Ankara olduğunun ifadelerde belli olduğunu, bu nedenle de Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı verip Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne görevi vermesini talep etti. Tutuklu sanıkların hepsi de görevsizlik kararı talep etti. Buna karşılık mağdur avukatları, duruşma savcısı olayın işlendiği bölgenin Muğla sınırlarında olmasından dolayı talebinin reddini istedi. Mahkeme de oybirliği ile CMK'nın 12. maddesi uyarınca görevsizlik talebini reddetti.

GÜLEN'İ HİÇBİR AVUKAT SAVUNMAK İSTEMEDİ

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, davanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen'i, Muğla Barosu'ndan hiçbir avukatın savunmak istemediğini bu nedenle avukat bulunamadığını, ancak ilerleyen duruşmalarda bu sorunun giderilmeye çalışılacağnı söyledi.

(MUĞLA/)

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2)HDP'Lİ BAYDEMİR'E, POLİSLERE HAKARETTEN 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde polislere hakaret ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, talimat ile ifade vermeyen Baydemir hakkında ifadesinin alınması için 'zorla getirilme' kararı çıkarttı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen 3 sayfalık iddianamede, HDP'li Milletvekili Osman Baydremir'in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, kapatılan BDP'nin cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için 3 Kasım 2012'de Batıkent Meydanı'nda düzenlemek istediği mitingin yasaklanması nedeniyle Milletvekilleri ile birlikte gittiği Diyarbakır Valiliği önünde kendilerini uyaran polislere hakaret ettiği belirtildi. İddianamede, Polisin Valilikten çıkmak istemeyen HDK Sözcüsü Hüseyin Bardakçı'yı güç kullanarak gözaltına aldığı ve buna tepki gösteren Baydemir'in polis memurlarına, "Allah sizin belanızı versin. Allah belanızı versin faşistler. Allah sizi yok etsin. Şerefsizler, alçaklar, faşitler" gibi sözler söyleyerek, orada bulunan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret ettiği kaydedildi. Polis memurları Y.C., B.G. ve M.Ü.'nün 'Mağdur', polis memuru A.S.'nin ise 'Müşteki' olarak yer aldı. İddianamede Baydemir'in, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

ÖNCEKİ İFADESİNDE SUÇU KABUL ETMİŞ

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, olayın ardından polislerin tutanak tutarak Baydemir hakkında şikâyetçi oldukları, Osman Baydemir'in Milletvekili seçilmeden önce 2015 yılında soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadesinde üzerine atılı suçu işlediğini kabul ettiği de belirtildi. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Baydemir’in ifadesinin ikamet ettiği Ankara’da talimat ile alınması için Ankara 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazı gönderdiği, 2 Şubat’ta Ankara’da görülen talimat duruşmasına katılmayan Baydemir hakkında ifadesinin alınması için 'zorla getirme' kararı çıkardığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü



----------------(ARŞİV)



-Baydemir in o sözleri

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, ()-

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3)HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 6 YARALI

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Sıkışan yaralılar, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü.

İnegöl’den Karagölet Mahallesi yönüne giden 54 yaşındaki Zeynelabidin Yetim yönetimindeki 16 BS 988 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak yaklaşık 100 metre aşağıya yuvarlanan araç, ters olarak durdu. Kazada araç sürücüsü ile 44 yaşındaki Nuray Sevinç, 80 yaşındaki Şerafettin Sevinç, 59 yaşındaki Abdulbaki Yaşar, 56 yaşındaki Kebire Yaşar ve 46 yaşındaki Memduh Sevinç yaralandı.

Kazanın ardından araçta sıkışan 6 kişi, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldılar. Kaza yerinde ilk müdahale yapılan yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Tedavi altına alınan Zeynelabidin Yetim ile Kebire Yaşar’ın durumlarının ağır olduğu bildirildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü



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Yaralıların acil servis görüntüleri, aracın görüntüsü



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

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4)AĞZINA DAYADIĞI TABANCAYI ATEŞLEDİ

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde 27 yaşındaki Talip Kurt bunalıma girmesini sonucu tabancayı ağzına dayayarak ateşledi. Yaralanan Talip Kurt tedavi altına alındı. Akyazı İnönü Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde oturan Talip Kurt sabah saatlerinde bunalıma girmesi sonucu ağzına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyarak odaya koşan yakınları Talip Kurt'u kanlar içerisinde görünce 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Talip Kurt'u Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kurşunun ensesinden çıktığı belirlenen Talip Kurt yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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Olay yerinden görüntü



Yaralının hastaneye getirilmesi

HABER-KAMERA: Alaattin ONUR-AKYAZI(Sakarya), () -



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5)GÖLE -34 DERECEYLE DONUYOR

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuk hava etkisini sürdürürken, Ardahan'ın Göle İlçesi sıfırın altında 34 derece ile yine Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Yüksek basıncın etkisi altında olan Doğu'da dondurucu soğuk hava hava bölgede bulunanları zor durumda bıraktı. Aşırı soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Esnaf iş yerlerinin donan camlarını ısıtıcı ile açmaya çalıştı. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 34 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometreler sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 30, Ardahan'da 27, Kars'ta 24,4, Muş'ta 19,5, Iğdır'da 17,6, Erzurum'da 17,2 ve Erzincan'da 9,6 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, dondurucu soğukların özellikle Kuzeydoğu bölgesinde devam edeceğini bildirdi. Perşembe günü bölgede hafif kar yağışının beklendiğini belirten uzmanlar, halkın dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması istedi.

Görüntü Dökümü



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-İş yerinde buz tutan camlar



-İş yerinde çalışanların tüplü soba yanında ısınması



-İş yerinde elektirikli ısıtıcıyla ısınma



-Vatandaşın soğuk havada yürümesi



Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI, ()

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(GENİŞ HABERİ)

6)BUZ HAKEMİ, GİZLİ BUZDA BELİNİ KIRDI

TÜRKİYE'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 13'ncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ninde (EYOF) görev alan 14 yıllık buz hakemi Engin Yücel, evinin önündeki buza basıp kayarak belini kırdı. Yıllarını buza veren Erzurumlu Yücel, "Yolda gizli buzlanma vardı. Yoksa düşmezdim" dedi.Buz Paten Federasyonu Short Track branşında merkez hakem kurulu üyesi olan evli 3 çocuk babası Engin Yücel (41), EYOF'un ilk günü olan 13 Şubat'ta görevli olduğu maçları tamamlayıp evine doğru yola çıktı. Merkez Palandöken ilçesi, ikinci marketlerdeki evinin bulunduğu apartmanın önüne gelen Engin Yücel, üzeri karla kaplı buza basıp kaymasıyle belinin üzerine düştü. Yerinden kıpırdayaman Yücel'i görenler, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Yücel, gelen ambulansa Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servis'e kaldırıldı. Çekilen röntgen filminde belinde kırık olduğu tespit edilen Yücel, ameliyat edildi ve beline platin takıldı.

'GİZLİ BUZ OLMASA KAYMAZDIM'

Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi gören Engin Yücel'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaklaşık bir ay sonra yeniden görevinin başına dönebileceği söylenen Yücel şunları anlattı:

"EYOF'un ilk günü müçları tamamladık ve eve doğru yola çıktım. Eve az kalmışti ki ne olduğunu anlamadan yere düştüm. Belimin kırıldığını hissettim ve düştüğüm yerde kıpırdamadan sağlık ekibinin gelmesini bekledim. Başarılı bir ameliyatla belime platin takıldı. Doktorlar kısa sürede yeniden sağlığıma kavuşacağımı bildirdi. Bastığım yer gizli buz olmasa kaymazdım. Buzun üzerine hafif kar yağması beni yanılttı. Böyle bir kaza geçirip, hastaneye gelen ziyaretçilerim önce üzülüyor sonra da, 'Ya sen buzun hakemisin, nasıl kayıp düşersin?' diylerek gülüyorlar. İşte olacak oluyor."

Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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