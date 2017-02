DHA YURT BÜLTENİ-5

1)GAZİANTEP'TE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış törenine katılmak için geleceği Gaziantep'te, polis yoğun güvenlik önlemi aldı.Toplu açılış törenine katılmak ve halka seslenmek için öğle saatlerinde de Gaziantep'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi, kent genelinde yoğun önlemler alındı. Açılış töreninin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na çıkan yollar ı araç trafiğine kapatan polis, bariyerlerle de alana geçenleri detektörle üst aramasından geçiriyor. Olası sağlık sorunlarına karşın tören yapılacağı alan çevresinde 15 ambulans ayrıca Kamil Ocak Stadı'na iniş yapan bir ambulans helikopter de acil durumlara karşı hazır olarak bekletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı tören ve miting nedeniyle, kent genelinde çevre illerden de gelen takviye güçlerle birlikte 3 bin 500 polis görev yapacak.

2)FETÖ İSTİHBARATÇISININ AİLESİ YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika'da olduğu öne sürülen İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şubesi eski Müdürü Ufuk Gürsoy Yavuz'un eşi ve iki çocuğuyla darbe girişimi sonrası Almanya'ya kaçan öğretmen İlhan Şahin'in oğlu Edirne’de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a yasadışı yoldan geçmek isterken jandarma tarafından yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı Meriç İlçe Jandarma ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüpheli ailelerinin yurt dışına kaçakları bilgisini üzerine harekete geçti. Yunanistan’a sınır olan Meriç İlçesi’nde bağlı Karayusuflu Köyü’nde denetimlerini arttıran jandarma ekipleri, Meriç nehri üzerinden yasa yollarda geçmek isteyen 4 şüpheli yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şubesi eski Müdürü Ufuk Gürsoy Yavuz'un eşi Gülay Yavuz, 25 yaşındaki oğlu Taha Atacan Yavuz, 24 yaşındaki Merve Yavuz ile Almanya’ya kaçtığı belirlenen FETÖ şüphelisi İlhan ve Nihal Şahin çiftinin 17 yaşındaki oğlu Fuat Şahin olduğu tespit edildi. Ekipler zanlıların Yunanistan'a geçmeleri için kişi başı 5 bin Euro'ya anlaştığı organizatör S.K.'yı kısa süren kovalamaca sonucu yakalayıp gözaltına aldı.

ASKER TEPKİ GÖSTERDİ

İşlemlerinin ardından 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne getirildi. Şüpheliler içeri alındığı sırada ayağından ameliyat olduğu için orada bulunan ve Uzunköprü'de vatani görevini yapan asker Oğuzsan Erbaş FETÖ'cü ailenin geçişi sırasında tepki göstererek, “Vatana ihanet etmeyeceksin kitabın Kur'an-ı Kerim ise. Bize öğrettiler bize, anladınız mı? Benim ağabeyim gazi. Bende askerim. Zoruma gidiyor, bugün bu olanlar, zoruma gidiyor. Birileri sıcak yatağında yatıyor, vatana millete ihanet ediyor. Bugün bu bulunduğumuz durumlar çok zor. Gerçekten ağrımıza gidiyor, hepimiz insanız. Eleştirmemiz lazım. Müslüman ülkesi burası. Ben askerim gerçekten zoruma gidiyorö dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Uzunköprü Adliyesi sevk edildi. Mahkeme 4 şüpheliyi adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı vererek serbest bıraktı. Gözaltında bulunan organizatör S.K.'nın sorgusu sürüyor.

3)BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ İZMİR'DE KONSOLOSLARLA BİR ARAYA GELDİ

İZMİR'de konsoloslarla biraraya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, güvenlik ve iç siyasi hareketlerin reform sürecine olumsuz etki etse de vazgeçmeyeceklerini, Türkiye'nin teknoloji üreten ülke olmasına yönelik çalışacaklarını söyledi. Bakan Özlü, bilim, sanayi ve teknolojinin birbirini desteklediği bir model oluşturduklarını, araştırma, geliştirme ve teknoloji fonu oluşturacaklarını açıkladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konsolosluk Erkanı Üyeleri Derneği tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıda 16 ülkenin konsolos ve fahri konsolosları ile biraraya geldi. Konsolosluk Erkanı Üyeleri Derneği Başkanı Ömer Kaplan'ın ev sahipliğinde Mövenpick Otel'de düzenlenen toplantıya, Bakan Faruk Özlü, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Milletvekili Necip Kalkan, ve konsoloslar katıldı. Toplantıda konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konsolosların önemli bir görevi olduğunu vurgulayarak "Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü vardır; 'Yurtta barış dünyada barış'. Sizin göreviniz ülkemiz ve temsil ettiğiniz ülkeler arasındaki barış, kalkınma ve iş birliğini sağlayan güçlendiren bir vazife icra ediyorsunuz" dedi.

"2016 YILI ÇOK BAŞARILI GEÇMEDİ"

2016 yılının hem Türkiye hem de dünya için çok başarılı geçmediğini ifade eden Özlü, "Hem artan küresel güvenlik sorunları hem de terörist faaliyetlerin ağırlık kazandığı bir yıl olarak geçti. Bu güvenlik sorunları hem ekonomimizi etkiledi hem bölgesel olarak önemli sıkıntılar meydana getirdi. 2016 ekonomik, güvenlik ve işsizlik bakımından çok başarılı parlak bir yıl olarak geçmedi. Ülkemizdeki her sorunun küresel bir tarafı da var. Türkiye için en önemli 3 konu ekonomi, güvenlik ve issizlik, hükümetimiz bu 3 konu üzerinde ciddiyetle çalışıyor. Bakanlar kurulunun her hafta yapılan toplantısında bu konular detaylı olarak konuşuluyor. Sokakta, kamuoyunda ne konuşuluyorsa hepsi bakanlar kurulunda konuşuluyor, tedbirler üzerinde çalışılıyor" diye konuştu.

"EKONOMİ SADECE TÜRKİYE İÇİN DEĞİL DÜNYA İÇİN DE PROBLEM"

Geçtiğimiz yıl reform niteliğinde önemli kararlar alındığını söyleyen Özlü, "Varlık Fonu, BES Fonu, KOBİ'lere vermekte olduğumuz destekler gibi çok sayıda karar var. Bu kararların bir kısmı henüz toluma yansımadı. Yasa çıkardık, Bakanlar Kurulu kararı alındı ama henüz bir kısmı piyasalara yansımadı. Zamana ihtiyaç var. 2017'in ilk çeyreğinde topluma yansıyacak. Ekonomi sadece bizim için değil dünya için de büyük problem. Ekonomistler geçtiğimiz 50 yılda dünyadaki büyüme oranının gelecek 50 yılda olmayacağını söylüyorlar. Dünya ticaretsizleşmeye doğru gidiyor. Dış ticaretten çok kendi içinde ticarete doğru gidiyor. Bu küresel ölçekte bir sıkıntı" dedi.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN PRİM BORÇLARINI DEVLET ÖDEYECEK"

"Yeni ABD başkanının ekonomik alanda uygulayacağı politikalarda ne kadar ısrarcı olacağını bilemiyoruz. Bu da bizi ve dünyayı etkiliyor" diyen Özlü, Türkiye'nin geçen yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 4,5 düzeyinde büyüdüğünü, 3. çeyrekte yaşanan olaylar nedeniyle yatırımcıların beklemeyi tercih etmesi nedeniyle daralma yaşadığını ancak son çeyrekte toparlandığını anlattı. 2017 yılında ise Türkiye'nin orta vadeli mali planda ön görülen oranlarda büyüyeceğini söyleyen Özlü, işsizlik konusunda tedbirler aldıklarını belirterek, "Asgari ücretle çalıştırılan kişilerin bütün prim borçlarını devlet karşılayacak. Bunun da bir iyileşme sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YAPISAL REFORMLARDA KARARLI"

Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yapısal dönüşüm faaliyetlerinden vazgeçmeyeceğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanlığım ile ilgili birkaç hususu ifade etmek istiyorum. Yapısal dönüşüm yapısal reform faaliyetlerinin yürütülmesinde fayda var. Bunlardan vazgeçmeyeceğiz, güvenlik ve iç siyasi hareketler reform sürecine menfi olarak etki etse de vazgeçmeyeceğiz. Bunlardan biri Türkiye'nin teknoloji üreten ülke olmasına yönelik çalışmalardır. Daha önce TÜBİTAK dönüşüm programından bahsettik. Sadece TÜBİTAK'ı kapsamıyor, devletin özel sektöre vereceği desteği ifade eden bir dönüşüm. Her bir sanayicimiz aslında aynı zamanda bir tüccar. Ticaretle ekonomiye fayda sağlıyor. Bilim teknoloji ve sanayi dediğimiz 3 halkayı birbiriyle ilişkilendirmek üzerine bir politika benimsiyoruz. Birinin çıktısı öbürünün girdisi olsun. Sanayinin gelişmesi için teknolojiye ihtiyaç var. Teknolojinin iki kaynağı var transfer ya da kendinizin üretmesi. Teknoloji üretiminde bilimin desteklenmesini benimsiyoruz. Bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye şeklinde çalışacağız. 6 aylık çalışma sonucu ortaya çıkan yeni modeli Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na arz ettik, hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yasalaştıracağız. Bilim, sanayi ve teknoloji politikaları ayrı ayrı değil birbirinin tamamlayıcısı olmasını ön görüyor. Araştırma geliştirme ve teknoloji fonu oluşturacağız. Bütçe içi fon olacak. Araştırma ve geliştirme teknoloji faaliyetlerine daha fazla katkı olacak. Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 1.06 oranında pay ayırdık. Orta vadede yüzde 2'ye inşallah 2023'e kadar yüzde 3'e çıkarmayı düşünüyoruz." d

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İCRA KURULU

Araştırma, geliştirme ve teknoloji faaliyetlerine ayrılan kaynaklarda artış yaptıklarını belirten Özlü, şöyle konuştu: "Geçen yıl özel sektör dahil 20 milyar 600 milyon liraydı, araştırmacı personel sayısı 122 bine ulaştı, patent başvurularında çok ciddi artışlar oldu. Hükümetin verdiği desteklere rağmen ihracatımız ve imalat sanayindeki ileri teknolojili ürün sayısı artmadı yüzde 4'ün altında. Avrupa'da yüzde 19 -20 seviyesinde. Güney Kore ve Çin'de ise yüzde 30'lar seviyesinde. Mevcut sistemin girdisi var, kaynak aktarıyoruz ancak çıktısı istenilen düzeyde değil. Bu nedenle yapısal dönüşüm önemli. Sistem çıktılarını baz alan, çıktılara bakarak gözden geçirilen bir sitemi öngörüyoruz. Yeni sistemde bütün kamunun araştırma geliştirme ve teknoloji için özel sektörlere yapacağı fonlamayı tek bir merkezden bütçelemeyi ve çıktı bazlı performans değerlemesi yapıp politikaları gözden geçirmeyi umuyoruz. Bunun için de bir karar mercii olabilecek mekanizma kuruyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İcra Kurulu olacak. Başbakanın başkanlığında ilgili bakanlar görev alacak. Bunu çok önemsiyoruz."

AR-GE'YE AĞIRLIK VERİLECEK

Sanayinin desteklenmesi ve geliştirilmesi konusunda üzerinde çalıştıkları paketi de tamamladıklarını önce Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na, ardından 2 hafta içinde Bakanlar Kurulu'na sunacaklarını açıklayan Bakan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayicimizin bize ilettiği problemlerin çözümü bu pakette var. Organize sanayi sitelerinden tutun da şehir içinde kalan sanayilerin taşınmasını ihtiva eden bir paket. Özel endüstri bölgelerinin kurulmasının önünü açıyoruz. İşletmecileri isterlerse kurup işletebilecekler. Organize sanayi siteleri içinde bulunan fabrika ve işletmelerden emlak vergisi alınmamsı ya da minimize edilmesi hususları var. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi konusunda maddeler var. 71 maddeden oluşuyor bu yeni paket. Geçen sene çıkardığımız Ar-Ge reform paketi vardı. Bu sene çıkaracağımız üretim reform paketi, iki kanatlı bir kuş gibi düşünün, geçen sene çıkardığımız Ar-Ge reform paketinde çok sayıda teşvik, destek mekanizmasını uygulamaya koyduk. Türkiye'de 376, İzmir'de 31 Ar-Ge merkezi var. Türkiye'deki Ar-Ge merkezi sayısını arttırmak için toplantılar yapcağız, sanayicilerimizin Ar-Ge merkezi kurmaları için teşvik edeceğiz. Türkiye'de Ar-Ge merkezi sayısını önce 500 ardından 1000'e ulaştırmayı hedefliyoruz. OSB'ler içinde teknik kolej olarak adlandırmayı planladığımız okullar açacağız. Bunlar için kredi desteği sağlayacağız."

4)KENDİSİNİ BAŞKA KADINLA YAKALAYAN EŞİNİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜRDÜ

AFYONKARAHİSAR'da eşi 31 yaşındaki Vural Şentürk'ü başka bir kadınla kendi yatağında yakalayan 29 yaşındaki Cemile Şentürk, 10 gün süren şiddetin ardından Antalya'daki kızkardeşinin yanına kaçtı. Antalya'ya gelen Vural Şentürk, eşi Cemile Şentürk'ü tabancayla vurarak öldürdü, bacanağı 30 yaşındaki Mustafa Şahiner'i ağır yaraladı. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2218 Sokak üzerindeki Ata Apartmanı önünde meydana geldi. Afyonkarahisar'da oturan Cemile Şentürk, 20 gün önce çalıştığı şirketten eve geldiğinde, eşi Vural Şentürk'ü yatağında başka bir kadınla yakaladı. Eşini kimseye söylememesi için tehdit eden Vural Şentürk, karısına 10 gün boyunca şiddet uyguladı. Vücudunda sigara söndürülen Cemile Şentürk, baskılara daha fazla dayanamayarak Antalya'da oturan kız kardeşinin evine kaçtı. Dün öğleden sonra eşini almak için Antalya'ya gelen Vural Şentürk, bacanağının evinde kalan eşiyle tartışmaya başladı. Cemile Şentürk, tartışmanın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Vural Şentürk, kız kardeşinin evine girmek üzere olan eşinin arkasından gelerek belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kendisine engel olmak isteyen bacanağı Mustafa Şahiner'i de vuran Vural Şentürk, olay yerinden kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Cemile Şentürk yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Mustafa Şahiner'in hayati tehlikesi sürüyor. Vural Şentürk ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. 10 yaşında oğlu bulunan Cemile Şentürk'ün babası Tacettin Demir, "Damadım işsizdi. Kızıma bir süre önce 8 bin 500 TL kredi çektirdi. Muhtemelen silahı da bu parayla alarak kızımı öldürdü. Adalet istiyorum" dedi. Anne Fatma Demir ise kızının evlendiği günden bu yana şiddet gördüğünü belirterek, "Kızımı hem aldattı, hem de kimseye söylememesi için tehdit etti. Üstelik kızım kocasının kendisini bir ara oturduğu apartmanın 4'üncü katından atmak istediğini söylemişti. Adalet istiyoruz. Ağır bir ceza verilsin" diyerek gözyaşı döktü.



Cemile Şentürk'ün cenazesi Adli Tıp Morgu'ndan alınarak toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a götürüldü.

5)ERUH KAYMAKAMI ALMANYA PLAKALI MAKAM ARACI İLE GELDİ

SİİRT Eruh Kaymakamı ve Eruh Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, bugün Siirt Valiliğinde yapılan toplantıya Almanya plakalaı zırhlı araçla gelmesi dikkat çekti.



Eruh İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Murtaza Dayanç, Siirt Valiliği'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Sabahattin Öztürk'ün başkanlığında yapılan toplantıya, Almanya plakalı zırhlı araç ile geldiği görüldü.



DBP'li belediye başkanlığına kayyum olarak atanmasının ardından 12 Kasım 2016 günü Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği terör operasyonunda, Kaymakam Dayanç'a suikast hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelinin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmasının ardından Dayanç için güvenlik önlemleri artırılmıştı. Kaymakam Dayanç'ın bugün kullandığı Almanya plakalı makam aracı da güvenlik önlemleri kapsamında kullandığı bildirildi. Kanun Hükmünde Kararname ile Demokratik Bölgeler Partili Eruh Belediye Başkanı İdris Yıldırım’ın 11 Eylül 2016 günü görevine son verilerek yerine Kaymakam Murtaza Dayanç atanmıştı.

6)JAPON DEPREM UZMANINDAN KAÇAK BİNA UYARISI

JAPON deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin yüzde 68'inin kaçak bina olduğunu belirterek, "Proje ve inşaat kontrolsüz. Bu nedenle sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Türkiye'de deprem şiddeti ve sayısı az ama ölü sayısına bakınca daha fazla. Bunun için ne yapmalıyız? Doğru düzgün inşaat yapmak lazım" dedi.



Tuzla Rotary Kulübü'nün Kocael'nin Darıca İlçesi'nde bulunan Hegsagone Hotel'de düzenlediği Türk-Japon Dostluk Gecesi'ne deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı. Yoshinori Moriwaki depremle ilgili slayt gösterisi eşliğinde açıklamada bulanarak, soruları cevaplandırdı. Yoshinori Moriwaki, Türkiye ve Japonya'da her zaman deprem olabileceğini söyleyerek, "Onun için biz hazır olmalıyız. Küçük bir deprem oldu diye sadece merak etmeyelim. Her zaman hazır olmak lazım. Bu çok önemli. Bu nedenle ben Türkiye'de deprem olan birçok ili gezdim. Neyi nasıl yapmalıyız diye gittim ve inceledim. Geçen sene Japonya'da 9.0 şiddetinde oldu. Yani siz Japonya'dan daha şanslısınız. Deprem olduğu zaman fazla büyük olmuyor. Ama yine de 7.4 şiddetinde olabiliyor. Yani 1999 depremi gibi" diye konuştu.



Moriwaki, 1998 yılından sonra yapılan binalarda çok fazla sıkıntı olmadığını açıklayarak, şöyle konuştu:



"1998 yılında yönetmelikte değişiklik oldu. Ondan sonra yapılan binalar için çok sıkıntı yok diye söyleyebilirim. Türkiye'nin yüzde 68'i kaçak bina. Yani proje ve inşaatta kontrolsüz anlamına geliyor. Bu nedenle sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Aslında Türkiye'de deprem şiddeti ve sayısı az ama ölü sayısına bakınca daha fazla. Bunun için ne yapmalıyız? Doğru düzgün inşaat yapmak lazım. Biz Japonya'da çocuklara eğitim veriyoruz. Sık sık tatbikat yapıyoruz. Deprem olunca ne yapmak lazım diye. Japonya'nın her çocuğu bunu biliyor. Hem inşaatı iyi yapmak lazım, hem de insanı o an ne yapmak konusunda eğitip öğretmek lazım. Bu iki noktadan gitmek lazım"



Gece sonunda Tuzla Rotary Kulübü Başkanı Canan Aksoy, Yoshinori Moriwaki'ye plaket verdi.

7)MANAVGAT'TA NUTUK DAĞITIMI

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde belediye tarafından vatandaşa Atatürk'ün Nutuk kitabı dağıtıldı.



Manavgat Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Nutuk' kitabı dağıtım töreni düzenlendi. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği törene Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve gazeteci İsmail Küçükkaya da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu ve belediye kreşinin öğrencileri İzmir Marşı'nı söyledi.



Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Bu ülke bu günlere kolay gelmedi. Bu ülkenin geçmişinde çok büyük mücadeleler var. Bu toplumun geçmişinde tarihe not düşen cihan harbi var. Hepimiz bu geçmişin parçası olarak bu ülkede, bu bayrağın gölgesinde yaşamaktan gurur duyuyoruz" dedi.



Nutuk'un geçmişte yaşananların bir ışığı olarak geleceğe yön veren bir kitap olduğunu kaydeden Başkan Sözen, "Nutuk'ta ulu önder Atatürk'ümüz, cumhuriyetin nasıl kurulduğunu, kadınlarımıza nasıl seçme ve seçilme hakkı verildiğini, bu ülkenin ortak yürekle yönetilmesi gerektiğini ve halkın idarenin merkezinde olduğunu öğretmiştir. Bugün bundan iyi bir yol haritası olabilir mi?" diye konuştu.



Törende konuşan İsmail Küçükkaya da yaptığı çalışmalarından bahsederken, babasının vefatından önce annesini kendine emanet ettiğini, bu nedenle annelere önem verdiğini söyledi. Televizyona başlarken annesini aradığını aktaran Küçükkaya, "Anne, sabah televizyona çıkacağım' dedim. İşi anlattım. 'Nasıl yani, sen Seda Sayan gibi mi olacaksın?' dedi. Ben de 'hayır anne' dedim 'haber sunacağım.'" diyerek aralarında geçen konuşmayı anlattı. Kendisi için sadece Mustafa Kemal Türkiye'si olduğunu vurgulayan İsmail Küçükkaya, siyasilerin ülkeyi 'onlar', 'bunlar' diye böldüğünü ancak vatan, bayrak, devlet ve annelerin ülkeyi birleştirdiğini kaydetti.

8)ÜNLÜ MODACI IVANA SERT: PARAYI GİYİM İÇİN HARCAYIN ARABALAR İÇİN DEĞİL

MODACI Ivana Sert, erkeklerin parayı arabalarına değil giyime harcamaları gerektiğini söyleyerek, "Bizim nasıl bir oda dolusu elbiselerimiz var sizin de öyle olmalı" dedi.



Bir firmanın düzenlediği güzellik ve bakım günleri programı için Türkiye turnesine çıkan stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, Samsun'da bulunan bir alışveriş ve yaşam merkezinde düzenlenen programa katıldı. Program öncesinde açıklamalarda bulunan Ivana Sert, erkeklere giyim konusunda öğütlerde bulundu. Ivana Sert, "Erkekler takım elbise giyip sade olarak bırakıyorlar. Fular veya farklı şapka takabilirler. Eldiven kullanabilirler. Küçük aksesuarlar çok önemli. Çünkü bir model ve tarz yaratan aksesuarlardır. Ayakkabı konusunda da sorun var. Bizim yüzde tane ayakkabımız olursa eğer erkekte de olmalı bana göre. Çeşit çeşit ayakkabı olmalı. Erkekler çok az ayakkabı alıyorlar. 'Bir siyah, bir kahve birde bordu olsun' diyorlar. Ama bence yanlış. Rengarenk ve modelli olmalı. Farklı tarzlarda olmalı. Ayrıca kot pantolonları sadece bir tane koyu renk bir tane de açık renkli olmamalı. Onda da çeşitli renkler olmalı. Gömleklerde beyaz, mavi ve gri olmalı, renkli olmalı düzenli olmalı. Kravatlarda öyle olabilir. Sıkıcı tek renk kravat olmamalı. İnce kravatlar var. O daha modern görünüyor. Onlar kullanılmalıdır" diye konuştu. Ivana Sert, sözlerine şöyle devam etti:



"Her şey yaşına göre aslında. Ama renkler ve renk uyumları kişiyi biraz açmalı. Kendilerini çok sıkı tutuyorlar. Bir kaç takım elbise, bir ya da iki kazak ya da iki tane pantolonla değil gardırobu açmaları gerekiyor. Biraz daha genişlemesi gerekiyor. Bizim nasıl bir oda dolusu elbiselerimiz var. Sizin de öyle olmalı. Parayı biraz onun için harcayın arabalar için değil. Herkes araba ve teknoloji peşinde bence giyime harcayın. Biz nasıl harcıyoruz."

