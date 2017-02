DHA YURT BÜLTENİ-5

Siirt'te kız yurdunun çatısı düştü (2)(Yeniden)

SİİRT'te Siirt Üniversitesi yerleşkesinde bulunan YURTKUR'a ait Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci yurduunun çatısı bugün sabah saatlarinde uçarak bahçeye düştü. Çatının yurdun giriş kapısı kısmına düştüğü sırada öğrencilerin olmaması büyük bir faciayı önlerken, öğrenciler durumu protesto etti. Öğrenciler, "Hiç bir güvenliğimiz yok, çatının çöktüğü sırada öğrencilerinin çoğu yurtta yatıyordu. Şayet çatının çöktüğü sırada buradan geçseydik birçok öğrenci çatının altından kalacaktı ve hayatlarını kaybedecekti"dedi.

Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve özel bir şirketin yaptırdığı YURTKUR'a bağlı Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdunun çatısı bugün saat 10.45 sıralarında rüzgarın etkisiyle uçarak bahçeye düştü. Olay yerine ilk etapta çok sayıda itfaiye ve ADAF ekibi ile ambuluns sevk edilirken, çatının düştüğü bina girişinde o sırada öğrencilerin olmaması büyük bir faciayı önledi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, çatının altında öğrencilerin bulunmamasının büyük şans olduğunu ve ilk belirlemelere çatının aşırı rüzgârdan dolayı çöktüğünü açıkladı. Binanın arka kısmında bulunan çatının büyük bir gürültü ile çöktüğünü belirten öğrenciler, çatının çöktüğü yerinin yurda giriş yeri olduğunu büyük bir şans eseri bu sırada kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önlendiğini açıkladılar.

3 AY ÖNCE YAPILDI

Çatısı çöken yurdun özel bir firma tarafından yaptırıldığı ve 3 ay önce Yüksek Öğretim Kredi Yurt Müdürlüğüne kiralandığı öğrenildi. Yurtta toplam 2 bin kız öğrencinin olduğunu belirten Siirt Kredi Yurtlar Müdürü Enver Aytaç, "Herhangi bir yaralanma bulunmaktadır. Yurt yeni bir yurttur. Biz hemen müteahhite haber verdik, kendisi çatıyı yapanları yönlendirdi. İlk belirlemelere göre çatının rüzgârdan dolayı çöktüğünü söyleye biliriz"dedi.

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ

Binanın yeni olduğunu belirten kız öğrenciler, olayı çıktıkları yurdun pencerelerinden protesto ettiler. Yurdun güvenli olmadığını iddia eden kız öğrenciler “Hiçbir güvenliğimiz yok, çatının çöktüğü sırada öğrencilerinin çoğu yurtta yatıyordu. Şayet çatının çöktüğü sırada buradan geçseydik birçok öğrenci çatının altından kalacaktı ve hayatlarını kaybedecekti. Çatının çöktüğü sırada binaya da zarar verdi"dedi.

Görüntü Dökümü:

-Yurt bahçesinden görüntüler

-AFAD yetkililerin çalışmasından görüntüler

-Öğrencilerin protestosu

-Düşen çatının görüntüleri

-Kız öğrencilerinin yurttan uzaklaşması

-Yurt müdürünün açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()-

Bakan Eroğlu: Barajlarda doluluk sorunu yok, karlar eriyince su seviyesi daha da artacak

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'deki barajlarda doluluk sorunu olmadığını, nisan ve mayıs aylarında karlar eriyince su seviyesinin daha da artacağını söyledi.

Bakanlığa ait 624 milyon liralık yatırımların temel atma töreni için Adana'ya gelen Bakan Veysel Eroğlu, ilk olarak Adana Valiliği'nde Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Ak Parti Adana Milletvekilleri Necdet Ünüvar ve Tamer Dağlı ile bakanlığın üst düzey bürokratlarının eşlik ettiği Bakan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra kentle ilgili Vali Demirtaş'tan bilgi aldı. Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilerle buluşan Bakan Eroğlu, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde sulamayla drenaj kanalları yapımını öngören 4 adet 624 milyon liralık yatırımın temelini atmak için kente geldiğini söyledi. Adana'ya çok sık geldiğini aktaran Bakan Eroğlu, bakanlık olarak son 14 yılda Adana'ya 27 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlattı.

'GAP KADAR ÖNEMLİ'

Bakanlık yatırımlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler sunan Bakan Eroğlu, şöyle devam etti: "Akdeniz Geliş Projesi ile bölgeyle ilgi adeta Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kadar önemli bir proje hayata geçiriyoruz. Tabiat Turizmi Master Planı ve Uygulama Eylem Planı yaptık. İnanıyoruz ki Adana, Antalya'yı yakalayabilir. Akdeniz Gelişim Projesi ile sadece bakanlığımız 31 milyar 341 milyon lira yatırım yapacak. Projeyi 31 Aralık 2019'da saat 16:59'a kadar bitireceğimizi açıklamıştım. Projeyle 21 baraj, çok sayıda gölet, 49 sulama tesisi, 62 dere ıslahı, 300 bin dekarı aşkın alanda ağaçlandırma, yine o kadar alanda erozyon kontrolü, mera ıslahı, 219 milyon fidan dikimi, 159 milyon fidan üretimi yapılıp 14 tane de bal ormanı oluşturulacak. Bal ormanlarından üretilecek ballarla ilgili marka oluşturulmalı. Bu konuda yanımda bulunan Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a talimat vermiş olayım. Bu işin üstesinden geliriz."

TAŞKIN RİSKİNİ ANLATTI

Barajlardaki doluluk oranları ve küresel ısınma konusuyla ilgili gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: "Şimdi Türkiye'de ortalama 7 yılda bir kuraklık yaşanıyor görünüyor. Bakanlığın yaptığı 50 yıllık analizler var. Yetkili kurumların 100 yıllık tahminleri var. Meteorolojiyle ilgili tahminler çeşitli kriterlerle yapılıyor ve karmaşık. Bugünün tahminleri yüzde 100, bir haftanın tahmini yüzde 90, bir aylık tahminlerin gerçekleşme oranı daha düşük oluyor. Çünkü meteorolojik olaylar çok değişkenli. Küresel ısınmaya karşı her türlü hazırlığı yaptık. Suyla ilgili çok sayıda çok biriktirme alanı yaptık. 420 baraj kuruldu, bu rekordur. Bin günde, bin gölet tamamladık. 2019 yılı sonuna kadar bin 71 tane baraj ve gölet kuracağız. Bu, bize depolama imkanı sağlayacak. Bir yıllık değil, en az 3 yıllık kuraklık olması halinde suyu biriktireceğiz. Eskiden yapılan iptidai sulamayı artık terk ettik. Çok büyük tedbirler aldık. Şu anda herhangi bir problem yok. 2071 yılına kadar her şeyin planını yaptık. Barajlarda doluluk oranı İstanbul'da yüzde 85, daha kurak olan İzmir'de yüzde 61.2, Bursa'da yüzde 33, biraz az ama problem yok. Yani barajlarda doluluklarda problem yok. Türkiye'deki barajlarda ortalama yüzde 45 civarında su var. Kimisinde yüzde 80-100 ama ortalama 40-50 arasında. Karların erimesiyle barajlardaki su seviyesi nisan mayıs ayında daha da artacak. En büyük sıkıntımız, karların erimesiyle birlikte sıcaklıklar aniden yükselirse, belediyeler ve diğer kurumları ikaz ettik, ani erimeler ve taşkın riskine karşı kritik noktalar tespit ediliyor."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

Valilik sonrası Ak Parti Adana İl Teşkilatı'na geçen Bakan Eroğlu, partililerle buluştu. 15 Temmuz'da milletin kendi iradesine sahip çıktığını belirterek teşekkür eden Bakan Eroğlu, 16 Nisan'da anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandumla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'de bugüne kadar 60 küsur hükümet kurulmuş. Hükümetlerin ömrü ortalama 16 ay. Ak Parti hükümetlerini saymazsanız ortalama ömürleri 8-10 aya düşüyor. Şimdi CHP rejim meselesinden bahsediyor. Rejimin değiştiği yok. Onlar herhalde diyetle ilgili olan rejimi karıştırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Allah aşkına değişiklikle ilgili şu 18 maddeyi bir vakit ayır da, oku bakalım. Türkiye artık kabuğunu kırdı. Hedefimiz Cumhurbaşkanlığı sistemi. Cumhuriyet zaten kurulmuş, devam ediyor. Bu değişikliklerin hepsi makul, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin istikrar ve istikbali için gerekli. O bakımdan 'evet' diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu okursa o da 'evet' diyecektir, sandığa giderse veya yanlışlıkla evete vurur. Kağıthane'ye Kağıttepe demişti sonra o seçmen listesinde ismi yoktu."

Bakan Eroğlu, temel atma törenine katılmak üzere İmamoğlu İlçesi'ne geçti.

Görüntü Dökümü

- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun valilik defterini imzalaması

- Valilik ziyaretinden görüntüler

- Bakan Eroğlu'nun basın açıklamaları

- Bakan Eroğlu'nun il başkanlığını ziyareti

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

Müdürünü bacağından vurdu



ADANA'da Büyükşehir Belediyesi çalışanı Fatih G., Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün'ü tabancayla bacaklarından vurdu.

Olay bugün sabah saat 09.00'da meydana Geri Dönüşüm Tesisleri'nde meydana geldi. Kurum personeli Fatih G., Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün'ün odasına girdi. İkili arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında Fatih G., belinden çıkardığı tabancayla müdürü bacaklarından vurdu.

Yaralanan Çağrı Ün, götürüldüğü Seyhan Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Fatih G. ise kaçıp ortadan kayboldu. Çağrı Ün'ün, son seçimlerde MHP'den milletvekili aday adayı olan Dr. Mehmet Ali Ün'ün oğlu olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

Adana Büyükşehir Belediyesi

Şube Müdürü Çağrı Ün'ün fotoğrafı

Haber: ADANA, () -

'Beyin felci' hastası kızlarını yaşatmaya çalışıyorlar

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde oturan Hülya ve Olcay Onur çifti, Serebral Palsy (SP- beyin felci) hastası çocukları 1.5 yaşındaki Öykü'yü yaşatmaya çalışıyor.

Onur çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Öykü Onur'a, 3 aylıkken SP teşhisi konuldu. Hülya ve Olcay Onur çifti, doktorların yüzde 89 engelli raporu verip tedavi edilmediğinde yaşamasının zor olduğunu söylediği çocukları Öykü'yü sevgileriyle ve kontrollerini düzenli yaptırarak yaşatmaya çalışıyor. Kızının tedavisi için termik santralde temizlik görevlisi olarak çalıştığı işinden ayrılan Olcay Onur, tüm vaktini kızına ayırıyor.

Kızı için ayda 930 lira evde bakım ücreti aldıklarını söyleyen Olcay Onur, eşiyle birlikte kızlarını yaşatmak için çalıştıklarını söyledi. Olcay Onur, "Kızımın hastalığı nedeniyle 1 yıldır işsizim. Tüm vaktimi kızıma ayırıyorum. Sevgimizle onu yaşatmaya çalışıyoruz. Kalp kapağında kalınlaşma var. 3 Nisan'da hastanede kontrolümüz var. Son 1 aydır epilepsi nöbeti geçirmeye de başladı. Günden güne hastalığa bağlı yeni olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Kontrole gitmediğimiz zaman durumu kötüleşiyor. O yüzden tedavisin aksatmadan sürdürmeye çalışıyoruz. Tek isteğimiz kızımızın yüzünün gülmesi" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()-

Çorum'da DEAŞ operasyonunda 6 gözaltı

ÇORUM’da yürütülen DEAŞ operasyonu kapsamında, yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Çorum’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından bir hafta önce operasyon düzenlendi. Çorum’da ikamet eden Irak uyruklu 6 kişi DEAŞ'la bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada terör örgütüne yönelik çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Muawiye Sahib M., Daham Hazım K., Akııt Mohammed Y., Abdullathef Al M., Yaseen Abdullah H. ve Mohammad K. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

- Şüphelilerin sağlık raporu için hastaneye getirilişi

- Şüphelilerin araca bindirilişi

- Detaylar

(SÜRE: 1. 10 - BOYUT: 40 MB)

Haber :Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

FETÖ'den 4 er tutuklandı

ÇORUM'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 kısa dönem asker tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan kısa dönem askerler D.Y., K.A., F.A., Ş.D., Y.Ç., S.Ş., S.Y. ve öğretmen N.K.'dan oluşan 8 kişi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan öğretmen N.K., savcılıktan serbest bırakılırken, askerlerden Ş.D., K.A., S.Y. ve Y.Ç. tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

---------------------

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi

- Adliyeden görüntü

- Detaylar

(SÜRE: 1 DK - BOYUT: 40 MB)

Haber :Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

TEKBİR GETİREREK ADLİYEDEN ÇIKTILAR

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 11 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan çoğu yabancı uyruklu 105 kişiden 44'ü bu sabah adliyeye sevk edildi. 44 şüpheliden 8'i mahkemeye sevk edilirken, 36 şüphelik savcılık tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar, çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı Adliye Sarayı kapısından tekbir getirerek ayrıldılar.



Evde, şüphe çeken 'gizli ilişki' cinayeti



KÜTAHYA'da 34 yaşındaki Emine Cangür ile eşi 38 yaşındaki Mehmet Cangür'ün evinde, 25 yaşındaki İsmail Yavuz bu sabaha karşı bıçaklanarak öldürüldü. İsmail Yavuz'un cesedinin başında, elinde 2 kanlı bıçakla görülen Emine Cangür cinayeti kendisinin işlediğini, evde başka kimsenin olmadığını söylerken, arka odada eşi Mehmet Cangür bulundu. Çift gözaltına alınırken, Emine Cangür'ün, İsmail Yavuz'la ilişkisi olduğu öne sürüldü.

Olay bugün saat 05.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Çeltik Sokak'taki apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Evli 1 çocuk babası İsmail Yavuz, dün gece iddiaya göre bir süre ilişki yaşadığı evli 1 çocuk annesi Emine Cangür'ün evine gitti. Evde sabaha karşı kavga seslerini duyan Emine Cangür'ün komşuları 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu.

ELİNDE 2 KANLI BIÇAKLA CESEDİN BAŞINDA

Gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Emine Cangür'ü elinde 2 kanlı bıçakla, yerde de İsmail Yavuz'un cesediyle karşılaştı. Emine Cangür, polislere İsmail Yavuz'u kendisinin öldürdüğünü ve evde başka kimsenin olmadığını söyledi. İçeriye giren Kütahya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, evin arka odasında Emine Cangür'ün eşi Mehmet Cangür'ü buldu. Karı- koca gözaltına alınırken, Mehmet Cangür, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen İsmail Yavuz'un cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Olayın meydana geldiği apartmanın dışından,

-Apartman önündeki polis aracının,

-Gözaltına alınan Emine Cangür'ün görüntüsü,

-Gözaltına alınan Emine Cangür'ün eşi Mehmet Cangür'ün görüntüsü,

-Apartmanın dışından,

-Cesedin caneza aracına taşınmasından çekilen görüntüler

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

Çalıştıkları fabrikadan 1 milyon liralık kumaş çaldılar

BURSA’da daha önceden çalıştıkları tekstil fabrikasından 1 milyon lira değerinde 170 bin metre kumaş çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Merkez Gürsu İlçesi Kumlukalan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasından piyasa değeri 1 milyon lira olan 170 bin metre birinci ve ikinci kalite kumaşın çalındığı ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Fabrikada 8 yıldır sorumlu olarak çalışan M.D.’nin alınan ifadesinde kumaşlar üzerindeki barkodlar ve kuşakları daha önceden aynı işyerinde çalıştığı H.C.’nin talimatı ile kendisinin söktüğünü; çalışma saatleri dışında fabrikaya gelen Ö.G.'ye ait nakliye aracına H.C. ile birlikte belirli aralıklarla 15-20 kez yüklediklerini söyledi.

Jandarma tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu aynı işyerinde daha önce çalışan T.E.’nin aracılığıyla kumaşların ikinci el kumaş alım satımı yapan Ö.T.’ye satıldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda hırsızlık olayını gerçekleştiren, malın nakliyesini yapan, satışa aracılık eden ve malı satın alan H.C., Ö.G. ,T.E. ve Ö.T. gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildiler. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan H.C. ve T.E. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber: Hüseyin TÜCCAR/ BURSA,()-

108 FETÖ'cü polis hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi



SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 72'si tutuklu 108 eski emniyet personeli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Sanıklar hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede yeralan ifadeye göre itirafçı T.S., 15 Temmuz gecesi 'Samsun il emniyet komiserleri imamı'ndan ByLock üzerinden, 'Değerli abiler şu an askerler yönetime müdahaleye başladı. Herkes işini gücünü bıraksın, bulunduğu yerden arkadaşlarını yönlendirsin ve askerlerin müdahalesine yardımcı olmalarını temin etsin, direnmesinler" mesajının geldiğini söyledi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emniyet personeline yapılan operasyonda gözaltına alınan ve ByLock kullandıkları iddiasıyla 72'si tutuklu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanan sanıkların, fiilen darbe teşebbüsüne iştirak ettikleri konusunda savcılığın kanaate vardığı vurgulandı. ByLock kullandığı tespit edilen sanıkların 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında emniyet mensubu sanıklar arasındaki ByLock yazışmalarına da yer verilen iddianamede, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan örgütün 'komiserler grubu abisi' T.S.'nin itiraflarına da yer verildi. T.S.'nin itirafı doğrultusunda emniyet oluşumuna 'abilik' yapan FETÖ mensupları tarafından, emniyet mensubu örgüt üyelerine darbeye fiili destek çağrısı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

T.S., darbe girişimi gecesi FETÖ'nün 'Emniyet abisi' ve 'Emniyet imamları' tarafından, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock gibi programlar kullanan emniyet mensubu üyelerine, alt abilere, 15 Temmuz darbe girişimine destek olunmasına yönelik mesajlar atıldığını itiraf etti. 'Samsun il emniyet komiserleri imamı' olan 'Yavuz' kod adlı kişinin ByLock'tan, "Değerli abiler şu an askerler yönetime müdahaleye başladı. Herkes işini gücünü bıraksın, bulunduğu yerden arkadaşlarını yönlendirsin ve askerlerin müdahalesine yardımcı olmalarını temin etsin, direnmesinler, direnen emniyet güçlerine engel olsunlar. Her ilden ve bölgeden yapılan müdahale konusunda bilgi alalım. Bu strateji ile hareket edip bizi her yerden bilgilendirin. Düzgün not yazın. Askere direnmesin arkadaşlar, direnenlerin direncini kırsınlar, özellikle özel harekatta ve çeviktekiler askere teslimiyet gösterip menfilerin direnci kırılsın. Herkese ulaşalım" diye mesajlar gönderdiğini söyleyen T.S.'nin ifadeleri iddianamede yer aldı.

72'si tutuklu, 108 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.

Haber: SAMSUN,() -

