DHA YURT BÜLTENİ-5

(ÖZEL)aladağ'da faciasında 80 gündür yeni bir şey yok

ADANA'nın Aladağ İlçesi'nde 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği kız yurdu yangını faciasının üzerinden aylar geçmesine rağmen, faciaya yol açan eksikliklerin giderilmesi yolunda fazla bir ilerleme olmaması ilçede yaşayanları kaygılandırıyor. Facianın 80. gününde çocuklarına mezar olan yurt binası enkazına karanfiller bırakan aileler ısrarla önceki denetimlerde binaya olumlu rapor verenler ile yangın merdiveni kapılarını kilitleyenlerin bulunup bir an önce cezalandırılmasını isterken, köylere ulaşım ve itfaiyenin eksikleri ile ilgili sorunlar da devam ediyor.

29 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı, 'Süleymancı' cemaatine ait özel kız öğrenci yurdunda elektirik kontağından yangın çıktı. Yerlerin halı, duvarların ahşap olması nedeniyle hızla ilerleyen yurtta 10 öğrenci, 1 çocuk ile 1 eğitmen yaşamını yitirdi. Yangında öğrencilerin bir bölümünün cesetleri açılmayan yangın merdiveni kapısı önünde bulundu. Bilirkişiler tarafından hazırlanan olay yeri inceleme tutanağında, yangına eskimiş olan elektrik şalterinin yol açtığı, tartışmalara neden olan yangın merdiveni kapısının kilitli değil ama kapı kolunun olmadığı, ayrıca yönetmelik dışına çıkılıp ısıya dayanıklı olmayan PVC kapı takıldığı; binanın Bayındırlık şartnamelerine uygun olmadığı, acil çıkış kapıları bulunmadığı, camların demirler kesilerek açılabildiği yer aldı.

SÖZLÜ : ADANA'DA 80 YURTLARI VAR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, daha önce yaptığı açıklamada Adana'da yaklaşık 100 benzer yurt olduğunu, bunun 80'ninin aynı cemaate ait olduğunu söylemişti. Aladağ'daki yangın sonrası bir çok yurdun, olası bir faciaya karşı tedbirsiz olduğu ortaya çıktı. Yangın sonrası arttırılan denetimlerle bir çok yurt eksiklerini tamamladı.

3 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yangından yaralı kurtulan 22 öğrenciden 3'nün tedavisi halen Kozan Devlet Hastanesi'nde devam etiği için eğitimleri de hastane odasına gelen öğretmenler tarafından sürdürülüyor. Aileleri, yanlarında kaldıkları çocuklarının hala travmayı atlatamadığını, ayaklarındaki kırıklarında iyileşmediğini belirtiyor. Kızının tedavisi devam eden Ahmet Altun, hastaneden ayrılamadığı için bakır madenindeki işinden çıkarıldığını söyledi. Altun, "Kızım şu anda daha iyi ancak psikolojik olarak bazı şeyleri atlatamadı. Olay gününden beri işe gidemedim. Bu yüzden çalıştığım işten çıkarıldım. Kızımı beklemeye devam ediyorum" dedi. Hastanede kızını bekleyen emekli Yaşar Pertlek ise devletin bu işin peşini bırakmaması gerektiğini belirterek, "Biz yandık başkaları yanması" diye konuştu.

YURDA KARANFİL BIRAKTILAR

Sosyal Haklar Derneği'nin (SHD) bir araya getirdiği acılı aileler, facianın yaşandığı yurt binası önüne karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan SHD Genel Başkanı Melda Onur, devam eden soruşturmanın takipçisi olduklarını söyledi. Kızlarından Sümeyye yangında ölen, diğer kızı Fadime ise yaralı kurtulan Ahmet Yetim, sorumluların bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtti. Yetim, "Ben buraya 2 çocuk verdim. Biri öldü, diğeri biri yaralı olarak olarak kurtuldu. Burada 3 katlı binanın 3 kapısı da kilitli. Bu çocuklarımız burada can verdi. Yazık değilmi bize. Benim köyüm buraya 40 kilometre. Aladağ'da başka yurt olmadığından çocukları buraya verdik. Ancak çocuklarımızı burada kaybettik. Geldik, İlçe Milli Eğitim'le görüştük. Bize 'verin' dediler. Çocukları buraya koyduk gittik. Sonra da bu hal geldi başımıza."

KAPIYI KİLİTLEYENİ ARIYORUZ

Kızı Bahtınur'u yangında kaybeden Mehmet Eli Baş ise yangın merdiveni kapısının kapalı olmasının can kaybını arttırdığını bunun sorumluluarının bulunmasını istediğini söyledi. Baş, " Burada çocuklarımızın kapısını kilitleyip nereye gittiler. Sorumlular neredeydi. Bu çocuklarımız böyle yandı. Bulaşık yıkayan çocuklarımızın yanında bulunan kadın, yangının söndürmeye çalışmış. Ama o nerede bilmiyorum. Kapıyı kilitleyip gidenler kim, biz onları arıyoruz. Çocuklarımızı köylerden tek tek topladılar. Milli Eğitim'e sorduk. 'Yer yok, burada okutun' dediler. Bir okulun müdürü 'çocuklarınızı burada okutacaksınız, yorganınızı yatağınızı getirin burada ev tutun' dedi. Yaşamını yitiren öğrencilerden Nurgül Pertlek'in annesi Şerife Pertlek ise, "Bize, 'Bu yurda götürün' dediler. 'O yurt güvenli' dediler. Bizde Milli Eğitim'e gittik. Bize, 'Paranız varsa ev tutun okutun çocuklarınızı' dediler. Biz de, 'paramız yok' deyince çocuklarımızı buraya teslim etmek zorunda kaldık. Eve vardık, çocuk aradı. 'Dövüyorlar ana bizi' dedi. Burada bulaşık yıkatırlarmış, döverlermiş meğerse. Eve geldiğinde göndermeyecektim. Babası, 'gönder arkadaşlarıyla' deyince gönderdim. Bir daha da görmedim" dedi.

AKGEDİK: İTFAİYE HALA YETERSİZ

Yangını söndürmede yetersiz kalması ile çokça eleştirilen itfaiyede değişen bir şey yok. İlçe Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'e göre bölgedeki diğer yurtların yöneticileri kısmen 'bir şey olmaz' aymazlığından çıkıp daha dikkatli olmaya başladı. İlçede çıkan yangınları söndürmenin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu belirten Akgedik şöyle konuştu:"Burada anlayış, bu olaydan sonra değişti. Böyle bir olay karşısında nasıl tavır alacağımız veya bu durumda nelere dikkat etmemiz gerektiği, noktasında bir bilinç oluştu. Ama malesef 12 canımızı kaybettik. Burada zor şartlar altında okumaya çalışıyorlar. Burası malesef coğrafi olarak Adana ile hiç alakası olmayan bir yer. Biz yaklaşık bin 350 kilometre bir alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Tamamen dağlık olan ama imkanları az olan bir ilçe. Gelir düzeyi çok düşük. Okumaya da yansıyor. Okuma oranı yüksek. Okuma yazma bilmeyen yok. Ama sıkıntı şu, okuyan öğrenciler bir daha Aladağ'a dönmüyor. Haliyle burada kalan nüfus yaşlı nüfus. Bu da dönüşümü etkiliyor. Burada hasssiyet daha fazla arttı. Bunu acıyla öğrendik ama şimdi biraz daha dikkatliyiz. 'Bir şey olmaz' mantığını bırakmamız gerektiğini öğrendik. Malesef burada olağanüstü bir şey çıksa yine müdahale edecek durumda değiliz. İtfaiye ilçe olarak bizim sorumluluğumuzda değil. Ama insan bizim insanımız. Yangından önceyle sonra arasında teknik anlamda bir değişiklik yok.

Aladağ merkezinde bir yangın olsa itfaiye teşkilatı var ama 31 mahalleden oluşuyoruz. 48 kiloketrede mahallelerimiz var. Buralarda bir yangın olsa müdahale şansımız yine yok."

KÖY YOLLARINDA DEĞİŞEN YOK

Çocukların yurtlarda kalması zorunluluğu yaratan köy yollarının olumsuzluğunda ise henüz bir iyileşme olmadı. 6 öğrencinin toprağa verildiği ilçe merkezine 40 kilometre uzaktaki Köprücük Mahallesi'nin 75 gündür kesik olan elektriği 3 gün önce verilebildi. Köy yollarında bazı bölgelerde 2 metreyi aşan kar bulunuyor. Yılbaşında yoğun kar nedeniyle çatısı çöken 15 derslikli Köprücük İlkokulu'nda ise hala eğitime başlanamadı. Aladağ'ın köylerinde tarım yapılabilecek bir alan bulunamadığı için bölgede yaşayanlar, hayvancılık ve günü birlik işlerde çalışarak geçimlerini sağlıyor. Bölgedeki maden ocaklarından ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün verdiği işlerde 30-50 lira yevmiye alan bölge sakinleri zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyor.

KOMİSYON HALA GELMEDİ

Yangın sonrası bir süre kapısında görevli bir polis memurunun 24 saat nöbet tuttuğu ancak şu an kimsenin bulunmadığı yurt binası tamamen örtü ile kapatılmış. TBMM'de kurulan yangınla ilgili inceleme komisyonu da henüz ilçeye gelmedi. Ancak yurdun kapısı hala kapalı tutuluyor. Soruşturmanın devam ettiği ve dava açılabilmesi için hazırlanması beklenen iddianamenin de kısa süre sonra görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından, Aladağ Başsavcılığı'na teslim edilmesi bekleniyor.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN İSİMLERİ

Yangında yaşamını yitirenlerin isimleri ise şöyle;'Eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürünün kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden; 6'ıncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Ağdoğdu ile Cennet Karataş.'

===========================================

(ÖZEL) İsmailağa Camaati gece meyhanede, gündüz festivalde

TÜRKİYE'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, Erzurum'daki 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) katılan İsmailağa Cemaati'nin 'İrşad ve tebliğ' ekibi, gündüz yarışmalarda, geceleri de kahvehane ve meyhanelerde gezerek İslam'ın özelliklerini anlatıyor.

Farklı kıyafetleri ile İsmailağa cemaat üyeleri buz hokeyi, short track, artistik buz pateni, kayakla atlama, snowbord, curling ve kayaklı koşunun yapıldığı yarışmaları gün boyu gruplar halinde giderek tercümanlar eşliğinde görüştüklerine İslamı anlatıyor. Bursa'dan gelen 32 kişilik ekip, akşamları da kent merkezindeki kahvehane ve meyhanelere gidip buradaki kişilerle görüşüyor.

Basında yer alan çalışmalarının bazıları tarafından çarptırıldığını ve buna çok üzüldüklerini anlatan İsmailağa Cemaatinden Ömer Sert, kim ne derse desin kendilerinin bildiği yoldan vazgeçmeyeceğini bildirdi. Geceleri meyhane ve kahvehaneleri, gündüzleri de EYOF için ülkemize gelenler yabancılara İslamı anlatmaya devam edeceklerini ifade eden Sert, yabancılar için bastırdıkları İngilizce, Rusça ve Fransızca Kuran-ı Kerim'i dağıtmaya izin verilmediği için herkesle bire bir görüştüklerini belirtti. Gittikleri her yerde güvenlik güçleri tarafından yakın takip edilen İsmailağa cemaati üyelerinden Ömer Sert şunları söyledi: "Hocalarımızla beraber buraya insanları kucaklamaya geldik. Akşamları da kahvehane ve meyhanelere gidiyoruz. Meyhanede biri bana, 'Sizin işiniz yok mu?' diye bağırdı. Kendisine, 'Benim işim bu dedim' ve gidip sarıldım. Ağlamaya başladı ve çok etkilendi. Orada tövbe etti. Biz bunları yeni değil, Türkiye'nin her tarafında yıllardır yapıyoruz. Burada bir kayak festivali olmasından dolayı kalabalık geldik. İmandan mahrum olan insanları ebediyen kurtulsunlar diye, imana davet ediyoruz. Niyetimiz bu, ama biz bunları yaparken birileri yanlış yorum yaparak burada bizimle görev yapan güzide hocalarımızı rencide etmeye çalışanlara 'zavallılar' diyorum. Rabbim onlara hidayet eylesin. Bizler esrar, eroin içen gençlere sarılıyoruz. Bizim hocalarımızın içinde kumar ve esrar batağından çıkıp, bugün insanları kurtarmak için bizimle beraber sefere çıkanlar var. Dış ülkelerden gelen bazı kardeşlerimiz, 'Hocam oralara niye gelmiyor sunuz?' İnsanlar perişan, arayış içinde. Ateist oluyor, din kabul etmiyorlar' diyorlar. Çünkü İncil tahrip olmuştur. Papazların çoğu İslamın 'hak dini' olduğunu biliyor. Ama saltanat gider diye insanları da cehenneme taraf sürüklüyorlar. Şimdi cenabı hak bu insanları EYOF nedeniyle buraya kadar getirdi. Nasip etti. Peki biz bunlara bir şey demezsek mesul olmaz mıyız? Müslüman Kuran'a inanıyor ama Kuran(a göre hayat yaşamıyor. Kim ne derse desin, yaparsa yapsın biz işimize devam edeceğiz."

=======================================

TSK'nın 'Kış Tatbikatı 2017' nefes kesti

Kış tatbikatı 2017, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 14-16 Şubat 2017 tarihleri arasında Kars'ta bulunan Akbaba Atışlı Tatbikat Alanı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığının katılımıyla yapıldı.

Tatbikatın iki yılda bir; birliklerin kar ve şiddetli soğuklar da atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırmak, ateş ve manevranın senkronizasyonunu artırmak, birliklerin kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, yaşam, giyim, ikmal ve bakım faaliyetleri gibi temel konular üzerinde eğitimlerini ve beka kabiliyetini geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Tatbikatın hedefleri arasında; ferdi ve toplu eğitimi geliştirmek, komutanlara birliklerini -25 dereceye kadar ulaşan ağır kış şartlarında sevk ve idare etme imkanı sağlamak, gereken beka tedbirlerini almak ve uygulamak, birliklerin diğer sınıfların imkan ve kabiliyetlerini tanımalarını sağlamak, diğer kuvvet ve unsurlar ile müşterek eğitimi pekiştirmek, idari ve lojistik faaliyetleri yer aldı.

Tatbikata toplam 1378 personel katılırken ayrıca 330 adet değişik cinste araç ve 1281 adet değiş cins ve çapta silah kullanıldı. Bugün yapılan seçkin gözlemci gününe Azerbaycan ve Gürcistan temsilcileri ile 40 civarında yabancı askeri ataşe de katıldı. Bunların yanında tatbikata sivil kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile bazı savunma sanayi firmaları da katılım sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'na, buna ek olarak yurt içinde ve Kuzey Irak'ta da terörle mücadele harekatına yoğun bir şekilde devam ederken ifade edilen bu büyük harekatlarla eş zamanlı olarak bu boyutta bir tatbikatın yapılıyor olmasını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün gücünü, caydırıcılık özelliğini, imkân ve kabiliyetlerini sergilemesi bakımından büyük önem taşıdığı belirtildi.

==================================================

Kızıltepe'de göçük meydana gelen kuyuda kalan kişiyi kurtarma çalışması sürüyor

MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde dün boş bir alanda daha önce kazılan 70 metrelik derinliğinde kuyuda define ararken meydana gelen göçük altında kalan 28 yaşındaki Selman Kılıç'ın kurtarılması için 30 kişilik AFAD ekibinin yaptığı arama kurtarma çalışması sürüyor.

Kızıltepe İlçesi'nin Koçhisar Mahallesi'nde define avcılarının define bulmak için kazdığı 70 metrelik derinliğinde 5 metre genişliğindeki kuyaya giren ve kuyuda meydana gelen göçük altında kalan 28 yaşındaki Selman Kılıç'ı kurtarmak için AFAD ve itfaiye erlerinin çalışmaları sürüyor. Kılıç'ın göçük altında kalmasının ardından olay yerine ilk olarak Kızıltepe Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları yetersiz kalınca Mardin ve Diyarbakır'daki AFAD ekiplerinden yardım istenildi. Kızıltepe giden Mardin ve Diyarbakır AFAD ekipleri dünden beri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, iş makinalarıyla kuyunun etrafını genişleterek, kuyu dibine ulaşmaya çalışıyor.

======================================================

Kar yolları kapattı, 3 ilde 737 yerleşim yeriyle ulaşım kesildi

VAN, Hakkari ve Bitlis'te 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 737 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kar nedeniyle Van'ın Gevaş ile merkez Edremit İlçesi'ndeki ilk ve orta dereceli okullar kısmen ve Hakkari'nin Şemdinli İlçeleri'nde ise bugün tatil edildi.

Van'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van kent merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde 60 santimetreyi aştı. Van'da 165 mahalle ve 213 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Van'ın Gevaş, merkez Edremit İlçesi'nde kısmen ve Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde ise bütün ilk, ve orta dereceli okullan bugün tatil edildi.

Hakkari'de ise kar nedeniyle 60 köy ve 177 mezra, Bitlis'te ise 122 köye ulaşım sağlanamıyor. Van'da Van Büyükşehir Belediyesi, Hakkari ve Bitlis'te il özel idaresi ekipleri kapalı yolları açmak için yoğun çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Seyfettin İDİZ/GEVAŞ (Van), ()-

==========================================================

Van'da 112 Acil'e bir yılda 2 milyon 671 bin asılsız çağrı

VAN'da kar yağışı ile birlikte 112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen ihbarlar artarken, gelen çağrıların birçoğu da asılsız veya gereksiz olarak kayıtlara geçiyor. Van'da 2016 yılında 2 milyon 765 bin 312 kişi 112 Acil hattını ararken bunlardan 2 milyon 671 bin 543'ü asılsız veya gereksiz çıktı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Van 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer, 112 Acil hattını gereksız yere meşgul etmemelerini istedı.

Van 112 Acil Komuta Merkezi çalışanları, her gün binlerce çağrıya cevap vererek acil vakalarda hayat kurtarıcı rol üstleniyor. Özellikle köy ve mezralarda yaşayan hastalar kış aylarında büyük zorluk çekerken, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi çalışanları onların imdadına yetişiyor. Kimi zaman karla mücadele ekipleriyle birlikte yola çıkan ekipler, zaman zaman da kendileri yollarda kalarak karla mücadele etmek zorunda kalıyor. Fakat bütün zorluklara rağmen hastalara ulaşmaya çalışan ekipleri en çok da asılsız ve gereksiz çağrılar meşgul ediyor. 112 Acil hattını 'Market siparişi vermek istiyorum', 'Abla saat kaç', Sevgilimden ayrıldım bana taktik verebilir misin', 'Canım çok sıkılıyor ne yapayım', köy yolu kapalı paletli ambulansla gelip yolu açar mısınız', 'Yolumuz kapalı ahırın üstünü temizledim oraya helikopterle gelebilir misinz', 'Keçim doğum yaptı ambulans istiyorum', 'Hamileyim soda içtim çocuğum erir mi' gibi konular için arayanlar oluyor. Bunun yanı sıra her akşam arayıp rahatsızlık verenler de mevcut.

Van merkez ve ilçelerine hizmet verdiklerini anlatan Van 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer, komuta merkezine gelen çağrıların birçoğunun asılsız veya 112’yi ilgilendirmeyecek konular olduğunu söyledi. Gökyer, "2016 yılında 2 milyon 765 bin 312 kişi 112 acil hattını aramış. Gerçek dışı çağrı sayımız ise 2 milyon 671 bin 543. Araç gönderdiğimiz asılsız vaka sayısı ise 73. Bu ihbarlar gerçek hastaya ulaşım süremizi uzatmaktadır. Telefonun çalışıp çalışmadığını öğrenmek için arayanlardan, her gün muhabbet etmek için bile sürekli arayanlar, yollarını açalım diye bize ihbarda bile bulunanlar oluyor. Özellikle telefonun sim kartını çıkartıp çocuklarının eline verenler de var" dedi.

Gökyer, konuyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulunurken, "Kış aylarındayız ve şua nda kar yağıyor. Bize gerçekten ulaşmak isteyenler oluyor. Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen 112 Acil hattını gereksiz yere meşgul etmesinler. Bu konuda duyarlı olalım. Ne canımız sıkıldığı için, ne de gereksiz, bizim konumuz dışında olan konular için 112 Acil hattını aramayalım. Bizi boş yere meşgul etmesinler. Bu gibi gereksiz çağrılar nedeniyle ihbarını alamadığımız vakalar bazen ölümle sonuçlanabiliyor. Ayrıca gereksiz ve asılsız ihbarlara da ceza işlemi uygulanacak" diye konuştu.

=========================================

'İç savaş çıkar' diyen Ak Partili yöneticinin istifası istendi (2)

CHP'Lİ ÖZEL: BU BİR SUÇÜSTÜ DURUMUDUR"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, referandumdan 'evet' çıkmazsa iç savaş çıkacağını söyleyen Ak Parti yöneticisi Ozan Erdem'in sözlerini, "Bu bir suçüstü durumudur" değerlendirmesinde bulundu.

Erdem'in açıklamasının bir kişisel tavır olmadığını belirten Özgür Özel, "Bilinçli olarak yaptıkları negatif kampanyanın stratejik olarak sürdürdükleri korku politikasının bir ürünü. Bu yüzden kamuoyundan tepki gelince il başkan yardımcısının istifasını istemek sorunu halletmez. Yapılan yanlış ve işlenen suç kişisel değil, kurumsaldır" dedi. Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmişte milletvekili adayları da olan partide il başkan yardımcılığı gibi kritik bir görevde bulunan, özel olarak propaganda için görevlendirilen, ilçe ilçe gezdirilen ve eline mikrofon vererek üyelere konuşturulan bir kişiyle karşı karşıyayız. Parti adına konuşuyor. Kamuoyuna yansıyan bu sözler tüm partililerden alkış alıyor. Kamuoyuna yansıyınca istifasını talep etmekle AKP bu işten kurtulamaz. Anadolu deyimi ile 'Anası neyse danası da odur.' Bugüne kadar Numan Kurtulmuş ile başlayan, Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın sürdürdüğü anayasanın içeriğini ve maddelerini anlatmak savunmak yerine korku üretmek, önüne gelen herkese terörist demek, 16 Nisan sonrasını zihinlerde terörize etmek, sürekli karışıklıktan ve iç savaştan bahsetmek, Türkiye'ye fayda getirmez. Derhal Ak Parti'nin kurumsal olarak tüm Türkiye'den ve milletimizden özür dilemesi gerekir."

Ak Parti yöneticisi Ozan Erdem'in açıklamasının bir suç ürünü olduğunun altını çizen Özen, "Partilerin görevi teşkilatlarına ve ilçelerine görevlileri yollayıp, onları referanduma seçimlere hazır olun çağrısında bulunmaktır. Ama Ozan Erdem ilçe ilçe gezip, 'referandum sonrası iç savaşa hazır olun' demesi Ak Parti'nin içinde bulunduğu açmazı, Türkiye'yi sürüklemeye çalıştığı, felaketin gözler önüne sermesi açısından bir suçüstü durumudur" diye konuştu.

Haber: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

==============================================

(ÖZEL) Aydan, snowboard başarısıyla Türk spor tarihine geçti

ERZURUM'un ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) kapsamında snowboard kızlar büyük slalomda bronz madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Aydan Karakulak, sporcu bir aileden geldiğini söyledi. Ailede babasıyla birlikte 3 kardeşinin de kayak sporu ile uğraştığını hatırlatan Karakulak, "Ailede tek snowboardçı benim. EYOF'ta gümüş madalyayı 2 saniye ile kaybettiğim için buruk bir sevinç yaşadım" dedi.

Snowboarda kardeşinin isteği üzerine 6 yıl önce başladığını ve 2 yıldan beri milli takımda yer aldığını ifade eden Aydan Karakulak, hedefinini Uluslararası Kayak Fedarasyonu (FIS) yarışlarında 7 puan daha toplayıp Olimpiyatlara katılmak ve Türk Bayrağını göndere çektirmek olduğunu bildirdi. Kendisine verilen emekleri boşa çıkarmadığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Aydan Karakulak, şunları söyledi: "Kayseriliyim. Babam Erciyeş A.Ş. Kış Doğa Sporları'nda görevli. Ailede annem hariç herkes kayak sporu yapıyor. Ailede tek snowboardçı benim. EYOF'ta elde ettiğim başarı ile hem madalya alarak tarihe geçtim, hem de olimpiyatlara katılma puanımı yükselttim. EYOF'ta gümüş madalyayı 2 saniye ile kaybettiğim için buruk bir sevinç yaşadım. Gümüş madalya kazansaydım o zaman olimpiyatlara direkt gidebiliyordum. Şimdi 54 puanım var. Ülkem adına kazandığım bu başarıdan dolayı çok kişi aradı ve tebrik etti. Ailem gurur duydu. Bana verilen emekleri boşa çıkarmadım. Hedefim olimpiyatlara katılıp, Türk Bayrağını göndere çektirmek."

"AYDAN'IN İÇİNDE AZİM CANAVARI VAR"

Kayseri'de Özel Anadolu Genç Sultan Koleji lise 2'nci sınıf öğrencisi olan Aydan Karakulak, 13 Şubat günü EYOF'ta başarı kazandı, 14 Şubat günü de Milli takım sporcuları, teknik ve idari yöneticilerinin katıldığı törenle doğum gününü kutlayarak 17 yaşına girdi. Milli takım sporcuları ve antrenörleri tarafından sürpriz doğum günü yapılan Karakulak'ın sevecen görüntüsünün içinde, büyük bir azim canavarı bulunduğunu anlatan Milli Takım Antrenörü Yusuf Tangüzel şöyle konuştu:

"Biz her zaman hedefleri yüksek tutuyoruz. Birinci ve ikinci olmak isterdik ama yarın daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Yarışmaya çok iyi hazırlandık. 3 kamp yaptık. Azimli bir sporcu. Başarı bizim için bir hedefti. Bunu bize yaşattığı için sevinç duyduk. Bu başarı diğer sporcularımız için de bir hedef olmuştur. Aydan EYOF'un maskotu oldu. Görüntüsü ve sevecenliği ile herkes tarafında seviliyor. Ama o görünümünün içinde büyük bir azim canavarı var."

======================================

ByLock'cu 17 polis adliyede

Kayseri'de aralarında Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazayla ilgili manipülasyon yaptığı öne sürülen dönemin Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç'in de bulunduğu 17 polis, FETÖ/PDY üyelerinin kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları suçlamasıyla adliyeye getirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PYD örgütünün kriptolu programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 polis, ifadelerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında 25 Mart 2009 tarihinde, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşamanı yitirdiği helikopter kazasını verdiği yanlış bilgi ile manipüle ettiği öne sürülen dönemin Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç'in de bulunduğu şüphelilerden bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere "İyi çek" dedi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü ardından adliyeye gönderildi.

==============================================

(ÖZEL) Doğuştan iki ayrı göz rengi başına dert oldu

ERZİNCAN'da bir gözü mavi diğer gözü kahverengi olarak dünyaya gelen 49 yaşındaki Turgut Tanıtan, trafik polislerini gözünün bozuk olmadığına inandıramıyor. Tanıtan, "Polisler ilk gördüklerinde görme engelli olduğumu zannediyorlar. Onları inandırmakta zorluk çekiyorum" dedi.

Erzincan'da uzun yıllardan beri bahçe toprağı üreten Turgut Tanıtan, biri mavi diğeri kahverengi gözleriyle nedeniyle en çok trafik polisleri karşısında zorlandığını belirtti. Tıp dilinde 'heterokromi' olarak adlandırılan durumunun Türkiye'de 3 milyon insanda bir görüldüğünükaydeden Tanıtan, gözlerinde herhangi bir görme bozukluğu olmadığını söyledi. Gözleriyle ilgili tek olumsuzluğu trafik uygulamalarında polislerle yaşadığını ifade eden Turgut Tanıtan şöyle konuştu: "Erzincan'da bahçe toprağı üretimi işiyle uğraşıyorum. İşim gereği araç kullanıyorum. Özellikle yol kontrollerinde trafik polislerinin ilgisini çok çekiyorum. Polisler ilk gördüklerinde görme engelli olduğumu zannediyorlar. Bir gözümün görmediğini, bu şekilde araç sürdüğümü sanıyorlar. İki gözümün de problemsiz olduğunu anlatmakta, inandırmakta zorluk çekiyorum."

==========================================

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı 26 kilo da esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi'nde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda F.K. ile S.K. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

==============================================

Kadınları idrar kaçırma hastalığı eve hapsediyor

MERSİN'de Üroloji Uzmanı Opr.Dr. Mehmet Ali Kılıç, son dönemde artan idrar kaçırma hastalığının kadınları eve hapsettiğini söyledi.

Kadınların sosyo kültürel açıdan, idrar kaçırma hastalığından utanarak doktora bile gidemediğini belirten Dr. Mehmet Ali Kılıç, özellikle bu sayının Anadolu kadınları arasında çok fazla olduğunu anlattı. Tedavi ettiği hastaların çoğunun, idrar kaçırma hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu dahi bilmediğini kaydeden Kılıç, "İdrar kaçırma olayı kadınlar için gerçekten çok büyük sosyal problem. Her şeyden önce kadınlar eşine, çocuğuna dahi bu durumu anlatamıyor. Anadolu kadını daha içine kapalı bir yapıya sahip olduğu için bunu hastalık olarak değil ayıp olarak görüyor. Kadınlar bu hastalık yüzünden misafirliğe bile gitmiyor. Uzak bir yere yolculuğa gitmekten çekiniyor. Çünkü bu kadınlar her 15 dakikada idrar yapma isteği duyan kadınlar. Tamamen eve kapanan, sosyal hayatı olmayan, sadece bu problem için kendini kısıtlayan kadınlarımız var" dedi.

TEDAVİDE BAŞARI ORANI YÜZDE 90

İdrar kaçırma hastalığının kadınlar için sosyal açıdan büyük bir problem olduğuna dikkat çeken Kılıç şunları söyledi: "Stres idrar kaçırma ile doğumlara bağlı olarak kasların gevşemesiyle oluşan iki tip idrar kaçırma hastalığında da tedavideki başarı oranı yüzde 90. Çok doğum yapmış ve 40 yaşın üzerindeki kadınlarda daha sık görülüyor. Sağlık açısından özellikle mantar enfeksiyonları çok sık görülüyor hasta kadınlarda. Bu yüzden hasta kadınların tedavi için hastaneye başvurup sosyal hayata yeniden katılması lazım."

