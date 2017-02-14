DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ARHAVİ’DE HES EVLERİN DUVARLARINI ÇATLATTI, TAVANLARDA ÇÖKMELER BAŞLADI

ARTVİN’in Arhavi İlçesi merkezinde olması nedeniyle kamuoyunda, 'Çılgın HES' olarak adlandırılan Kavak HES projesinde santralin inşa edildiği alanın bitişiğindeki 3 evin kolonlarında, duvar ve zemininde çatlaklar oluştu, bir evin tavanında çökmeler başladı. Evin tavanını demir direk yaslayarak güçlendirmeye çalışan vatandaşlar, ‘oturulamaz’ raporu verilen evlerinde korku içinde yaşıyor.

Arhavi Belediyesi 4 yıl önce, Kamilet Vadisi'nde tarım alanı olan Cumhuriyet Mahallesi'nin bir bölümünü, 'Konut dışı kentsel çalışma alanı' ilan ederek Kavak HES projesine onay verdi. İlçe merkezinde oluşu nedeniyle çevre kamuoyunda, 'Çılgın HES' olarak bilinen Kavak HES projesi için açılan davalarda 'ÇED Olumlu' raporu 2 kez iptal edilen projede yapım çalışmaları, 1’inci ÇED olumlu kararını iptal eden Rize İdare Mahkemesi'nin kararının Danıştay tarafından bozulması üzerine yeniden başlamıştı. Cumhuriyet Mahallesi 12 Mart Caddesi üzerindeki HES için çalışmaların hızlanması ile birlikte açılan 7 metre derinliğindeki santral çukuru, bitişiğindeki Yaşar Abay Hatinoğlu ile Nurettin ve Süleyman Abay’a ait 3 evin kolonlarında, duvar ve zeminlerinde çatlaklar oluşturdu. Nurettin Abay’ın evinin tavanında çökmeler başladı. Abay, çöken tavan kısmını demir direk yaslayarak güçlendirmeye çalıştı.



BİLİRKİŞİ ’HES’ DEDİ



Evlerde oluşan hasar nedeniyle 3 aile, Arhavi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyetinin inceleme sonrası hazırladığı raporda, evlerde oluşan hasarın, bitişikteki HES projesi sırasında çukur açan iş makineleri ile santral sahasında zemin düzeltmesi ve sıkılaştırılmasında çalışan silindir makinesinin titreşim iletkenliğinden kaynaklandığı belirtildi. Bölgede çalışmanın devam etmesi halinde taşıyıcı sisteminin daha fazla zarar göreceği belirtilen raporda, binalarda kalmanın can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturacağına dikkat çekildi.



“BU KORKUYU NE KADAR ÇEKELİM?ö



Tavanı salonun ortasındaki demir direkle güçlendirilmiş evde yaşayan 66 yaşındaki Safiye Abay, yıllardır yaşadıkları evlerinin her geçen gün başlarına yıkılmaya başlandığını belirterek, “Tavan bir anda çöktü. Deprem oluyor diye kalktık. Bu korkuyu ne kadar çekelim? Ev yıkılmasın diye tavana direk dayadık. Ne yapalım? ö diyerek kendilerine yardım edilmesini istedi. Ev sahibi Nurettin Abay’ da, “Gelen bakıp gidiyor. Bunun sonu ne olacak bilmiyoruz. Kimse ilgilenmiyor. Biz de kendi önlemimizi alarak yaşamaya çalışıyoruzö dedi.

“YETİŞİN ÖLÜYORUZ"

Evlerin yanında HES olmayacağını anlatmak için başvurmadığı kurum ve kuruluş kalmadığını ancak sözünü dinletemediğini ifade eden Yaşar Abay Hatinoğlu’ da, "Evimizde yaşayamaz hale geldik. Hiçbir yetkili bizimle ilgilenmiyor. HES’in ölüm tehdidi ile yaşıyoruz. Evimin döşemeleri çürüdü, duvarlar çatladı. Ailemizin psikolojisi bozuldu. Burada yaşamanın tehlikeli olduğu belirtildiği halde yaşamaya devam ediyoruz. Yetişin, burada ölüyoruz. İlla da birinin ölmesi mi lazım?ö diyerek önlem alınmasını istedi.

Görüntü Dökümü



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-Evlerin içinden detaylar



-Safiye ve Nurettin Abay ile röp.



-Ev dışı detaylar



-Yaşar Abay Hatinoğlu ile röp.



-Detaylar



Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR ARTVİN-

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2)KAHVEDE KANLI HESAPLAŞMA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

OSMANİYE'de kahvede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi 5008 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 40 yaşındaki Yunus Tuncel ile 43 yaşındaki Ali Asiltürk tabancayla öldürüldü. Olayda kurşunlarla yaralanan Abdurrahman A. ile Nazif G. ise kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Silahı kullandığı iddia edilen 54 yaşındaki Hasan K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki polis aracı

- Olayın olduğu sokağın şeritle kapatılması

- Olayın olduğu kıraathanenin çatısında çalışma

yapan polisler

- Polisler ve cenaze aracının gelişi

- Farklı açılardan olay yeri görüntüleri

BOYUT: 47.6 MB SÜRE: 01' 29 "

Haber-Kamera: OSMANİYE, ()

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3)ÇALIŞANLARI İLE TARTIŞTIĞI MAĞAZAYI POMPALI TÜFEKLE BASTI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 29 yaşındaki Muzaffer K., dün çalışanlar ile tartıştığı mağazaya bugün pompalı tüfekle giderek etrafa 4 el ateş etti. Mağazada büyük panik yaşanırken ölen ve yaralanan olmadı. Muzaffer K., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki giyim mağazasında meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Muzaffer K., iddiaya göre dün alışveriş yapmak istediği mağazada çalışanlarla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer K. ve çalışanlar birbirlerinden şikayetçi oldu, karakola giderek ifade verdiler. Muzaffer K., bugün pompalı tüfekle aynı mağazaya giderek havaya ve etrafa 4 el ateş etti. Büyük panik yaşayan çalışanlardan bir kısmı dışarıya kaçarken, bir kısmı içeride kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ekipleri geldi. Muzaffer K., polisin 'teslim ol' çağrısı üzerine direnmeden elindeki silahı bıraktı. Polisin yere yatırarak ellerini kelepçelediği Muzaffer K., gözaltına alındı. Muzaffer K., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sağlık ekiplerinin mağazada yaptığı kontrolde yaralanan olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, mağazada inceleme yaparken soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin zanlıyı etkisiz hale getirmesi

-Zanlının araca alınması

-Olayda kullandığı av tüfeği

-Olay yerine gelen sağlık ekipleri

-Çalışanların polis ile konuşması

Süre: (2.36) Boyut: (80 MB)



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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4)SONGÜL, AİLESİNİ YANGINDAN KURTARDI

ANTALYA'da sabah saatlerinde evde yangın çıktığını fark eden 19 yaşındaki Songül Kayapınar, başta hasta babası olmak üzere ailenin 7 ferdini büyük soğukkanlılıkla dışarı çıkararak yanmaktan kurtardı.

Muratpaşa İlçesi Tonguç Caddesi Türker Apartmanı'nın 6'ncı katında 8 kişilik ailenin kaldığı 19 numaralı dairenin salonunda, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Duman kokusuna uyanan Songül Kayapınar salona geçtiğinde, alevlerin odayı sardığını gördü. Aynı odada kalan hasta babası Yılmaz ile annesi Makbule Kayapınar'ı dışarı çıkaran genç kız, ardından evin diğer fertleri Nevzat, Samet, Zeycan, İlk Şans ve Berkay Kayapınar'ı uyandırarak tahliyelerini sağladı. Alevlere su kovalarıyla müdahale etmeye çalışan Songül Kayapınar, başarılı olamayınca apartmandaki tüm kapıların zilini çalarak yangını haber verdi.

Olay yerine kısa sürede Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alan itfaiye erleri, sağlık ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede apartmanda oturanların tümü tahliye edildi. Büyük korku yaşayan apartman sakinleri, yangının şokunu uzun süre atlatamadı.

SOBA KIVILCIMINDAN ÇIKTIĞI SANILIYOR

Alevler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, yangının salondaki odun sobasının etraftaki plastik malzemeleri tutuşturmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Sağlık ekipleri, Yılmaz Kayapınar ile dumandan etkilenen eşine ambulansta müdahale etti. Polise bilgi veren Songül Kayapınar ise yan odada uyuduğunu ve kısa süre sonra bir patlama sesi duyduğunu söyledi. Kayapınar, yangını fark edince ailesini uyandırıp evden çıkarttığını söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Songül Kayapınar hasta babasına refakat ederken görüntü



- Duman çıkan daireden detay görüntü



- Apartmandan detay görüntü



- İtfaiyeden apartmana PAN



- Songül Kayapınar babasını sağlık görevlisi ile birlikte ambulansa götürürken görüntü



- İtfaiye araçlarından görüntü



- Makbule Kayapınar ambulansa götürülürken görüntü



- Bebeği ile birlikte apartman girişinde oturan bir kadının görüntüsü



153 MB /// 02.31"

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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5)KARI-KOCA HALK OTOBÜSÜNDE CEP TELEFONU ÇALDI, KAMERA YAKALATTI

ADANA'da halk otobüsünde lise öğrencisi 17 yaşındaki M.A.'nın çantasındaki cep telefonu yankesicilik yaparak çalan Mehmet Karaarslan (28) ile kendisinden 16 yaş büyük eşi Hatice Karaarslan (44), gözaltına alındı.



Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde oturan M.A., sabah saatlerinde okula gitmek için halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra Hatice Karaarslan ile kendinden 16 yaş küçük olan eşi Mehmet Karaarslan da aynı otobüse binip koltuğa oturdu. Göz ucuyla otobüse binip inenleri kontrol eden Mehmet Karaarslan, M.A.'nın çantasındaki cep telefonunu fark etti. Ayağa kalkıp, bir kadın yolcuya yer veren Mehmet Karaarslan, M.A.'nın çantasındaki cep telefonunu almak istedi. İlk denemesinde başarılı olamayan Mehmet Karaarslan, oturmaya devam eden eşinden yardım istedi. Ayağa kalkan Hatice Karaarslan perdeleme yaparken, Mehmet Karaarslan, gencin çantasındaki cep telefonunu aldı. Yankesici çift, cep telefonunu çaldıktan sonra ilk durakta otobüsten indi. Bir süre sonra çantasındaki telefonun çalındığını fark eden M.A., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, kimliklerini saptadığı Hatice ve Mehmet Karaarslan çiftini yakaladı.. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Mehmet Karaarslan, iftiraya uğradığını ileri sürdü.

Görüntü Dökümü



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- Yankesici şahsın kalkıp bir kadına yer vermesi



- Sırt çantalı bir gencin yanında durması



- Gencin çantasından bir kaç kez cüzdanını almaya çalışırken görüntü



- Oturan eşine kalkması için işaret etmesi



- Yankesicinin eşinin bir kadına yer verip kalkması



- Yankesicinin gencin cep telefonunu alıp eşine vermesi



- Eşinin cep telefonunu çantasına atması



- Yankesicilerin otobüsten inmesi



- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



- Zanlının konuşması



- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılmaları



- Kadın zanlının gazeteciye saldırması



- Zanlıların polis araçlarına bindirilmesi



- Polis araçlarının gidişi

SÜRE:03'22" BOYUT: 378 MB

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera: ADANA,()

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6)ŞÜPHELİ BAVUL FÜNYEYLE PATLATILDI

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki bir sokağa bırakılmış şüpheli bavul, bomba imha uzmanı polis tarafından fünyeyle patlatıldı. Bavulun boş olduğunun anlaşılması vatandaşı rahatlattı.

Foça Mahallesi 956 Sokak üzerinde, tekerlekli bir bavulun şüpheli şekilde durduğu ihbarını alan polis ekipleri, dün (pazartesi) saat 18.00'de, olay yerine geldi. Sokak ve çevresine emniyet şeridi çekilerek, olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Kısa sürede gelen bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek şüpheli bavulun yanına gitti. Sinyal bozucu aletle yaklaştığı bavula fünye yerleştiren polis, çevredeki vatandaşları kontrollü patlama yapılacağı yönünde uyardı. Daha sonra bavul, fünyeyle patlatıldı. Şiddetli patlamanın ardından bavulun boş olduğu anlaşıldı. Korku dolu gözlerle yaşananları izleyen çevre sakinleri bavulun boş çıkmasıyla rahat nefes aldı.

"TEDİRGİN OLDUK"

Çevre sakinlerinden Figen Demirelli, 10 dakika önce bavulun bulunduğu sokak üzerindeki evine geldiğini söyledi. Komşularının kendisini bavul konusunda uyardığını anlatan Demirelli, "Açıkçası tedirgin olduk ve polise bilgi verildi. Polis ekiplerimiz sağ olsun. Geldiler, güvenlik önlemi aldılar ve bavul kontrollü olarak patlatıldı. İçi boş çıktı. Polis ekiplerimize çok teşekkür ederiz" dedi.



Görüntü Dökümü



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- Şüpheli paketin görüntü



- Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması



- Bomba imha uzmanının hazırlanışı



- Bomba imha uzmanının bavula fünye yerleştirmesi



- Bavulun kontrollü olarak patlatılması



- Figen Demirelli ile röp.



Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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7)OTOMOBİLLE KAMYONA ÇARPAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

BURDUR'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Abdullah Okutan, yaşamını yitirdi.

Kaza, Burdur- Antalya karayolu İnsuyu mevkiinde 08.00 sıralarında meydana geldi. Bir oto kurtarma servisinin sahibi Abdullah Okutan'ın kullandığı 15 NK 404 plakalı otomobil, önünde seyreden Erol Çakmak'ın kullandığı 15 NZ 475 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Abdullah Okutan feci şekilde can verdi.



Savcının incelemesinin ardından araçtan çıkarılan Abdullah Okutan'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon şoförü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Antalya-Burdur karayolu araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.



Abdullah Okutan'ın kullandığı otomobil ise sahibi olduğu şirkete ait çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü



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- Kazaya karışan araçlar,



- Yoldaki trafik kaarayolları ekiplerinin temizlik yapması



- Detay



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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8)YERLEŞİK NORVEÇLİLERDEN HASTA ÇOCUKLARA BEZ BEBEK

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yerleşik yaşayan Norveçli Maja Kjönö ve Anne Grethe, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara kendi hazırladıkları bez bebekleri dağıttı. Kjönö ve Grethe ülkelerinde çocuklara moral vermek amacıyla yapılan uygulamayı Türkiye'de de yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.



Alanya'da yerleşik yaşayan Norveçli Maja Kjönö ve Anne Grethe, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için bez bebek hazırladı. Hastaneyi ziyaret eden Kjönö ve Grethe bez bebekleri, çocuk servisinde yatarak tedavi gören çocuklara dağıttı. Çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektiren Norveçlilere hasta yakınları teşekkür etti.



NORVEÇ'TE ÇOK POPÜLER



Norveçli Kjönö, bu hediyelerin ülkelerinde çok popüler olduğunu belirterek, hastanelerde dağıtıldığını söyledi. Kjönö, "Biz bu faaliyeti Norveç'te gördük. Bu alışkanlığın Alanya'da da yapılabileceği algısı oluştu. Biz de 'Neden bunu Alanya da yapmayalım?' dedik ve harekete geçtik" dedi.



'DAHA ÇOK KİŞİYE ULAŞACAĞIZ'



Bez bebekleri tamamen gönüllülük usulüyle hazırladıklarını anlatan Maja Kjönö, "Bu işle ilgili çocukların ve insanların mutlu olacağı bir atmosfer planladık. Küçük çocuklara hediyeler vererek yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Ben 2, arkadaşım ise 5 yıldır Alanya'da yaşıyor. Ülkemizdeki bu fikri burada da yaşatmak istedik. Bu yüzden önce Alanya ALKÜ Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapmayı planladık. Sosyal ağlar aracılığıyla diğer gönüllü insanlarla da iletişim içerisinde olup, bu fikri daha da yaymayı planlıyoruz. Daha çok kişiye ulaşıp daha çok çocuğu sevindirmek istiyoruz" diye konuştu.



'SEVGİNİN IRKI, DİLİ, YAŞI YOKTUR'



Örnek davranıştan dolayı 'sevgi elçileri' olarak nitelendirdiği Norveçlilere teşekkür eden Hastane Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan, "Sevginin ırkı, dili, yaşı olmadığını bize bir kez daha gösteren bu iki hanımefendiye hastane olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Hastanemizin minik misafirlerinin yüzlerini güldürmeleri bizleri de mutlu etmiştir. Bu tür etkinliklerin herkese örnek olmasını dilerim" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Norveçlilerin hastane ziyareti



- Çocuklara bez bebek dağıtması



- Maja Kjönö'nün konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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9)PKK OPERASYONUNDA FETÖ KİTAPLARI ELE GEÇİRİLDİ

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’nde jandarma ekiplerince PKK'ya yönelik dzenlediği oerasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden K.T.’nin evinde FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen kitapları ele geçirildi.Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy İlçesi’nde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi. Kızılpınar Mahallesi'nde evlerine baskın yapılan ve terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen K.T. ile İ.K. gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen İ.T., A.T. ve Y.T. de aynı operasyonda kapsamında yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve bilgisayarlara el konuldu.

ÖRGÜT EVİNDEN FETÖ KİTABI ÇIKTI

Terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan K.T.’nin evinde ise FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen’e ait çok sayıda kitap ele geçirildi. Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "KCK çizgisinde yaşam perspektifi adı altında devletin adalet sistemini bertaraf ederek terör örgütünün sözde adalet sistemini yerleştirmeye çalışan K.T. ve İ.K. ile PKK/KCK terör örgütünün sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen İ.T., A.T., Y.T. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yayın ve doküman ele geçirilmiş olup, K.T.’nin evinde FETÖ/PDY örgütüne ait kitaplar ele geçirilmesi dikkat çekti" denildi.



Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Zanlıların getirilmesi



-Araçtan indirilmeleri



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-