DHA YURT BÜLTENİ-5

1)FIRTINADA ALABORA OLAN TEKNEDEKİ KAYIP 2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda fırtına nedeniyle alabora olan teknede kaybolan Soner Yıldız (34) ve Hasret Karataş'ın (38)cesedine ulaşıldı.



Olay, dün (pazar) akşam saatlerinde Akbük Koyu'nda meydana geldi. Ali Kara, Soner Yıldız, Mahmut Can ve Hasret Karataş,balık tutmak için 4 metrelik fiber tekneyle denize açıldı. Saat 22.30'da Soner Yıldız'a ait tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. Ali Kara ve Mahmut Can kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Çağırılan sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği Kara ve Can'ın ifadesi doğrultusunda, kayıp Soner Yıldız ve Hasret Karataş'ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Dalgıçlar tekneyi, kıyıya 30 metre mesafede buldu. Gece görüşlü sahil güvenlik helikopterinin destek verdiği arama çalışmaları, denizin aşırı dalgalı olması yüzünden saat 03.00'te sonlandırıldı. Bölgeki hava şartları normale dönünce arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı. Dalgıç ekipleri, alabora olan teknenin yakınlarında ilk olarak, evli ve 1 çocuk babası Soner Yıldız'ın daha sonra diğer kayıp evli Hasret Karataş'ın cesedini buldu. Yıldız ve Karataş'ın cesedini otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Öte yandan 4 arkadaşın olaydan kısa süre teknede öz çekim yapıp Facebok'tan paylaştığı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü



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Not: görüntüyü arama ekipleri çekti, dik çekilmiş düzeltilmmesi gerek



- Teknedeki 4 arkadaştan fotoğrafı



- Ölen Soner Yıldız'ın fotoğrafı



- Ölen Hasret Karataş'ın footğrafı



- Aramada çalışmalarından görüntü



- Soner Yıldız'ın ve Hasret Karataş'ın birlikte görüntü



- Ölenlerden Hasret Karataş'ın cesedinin tekneye alınmasından görüntü



Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: MUĞLA, ()

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2)POLİSTEN PKK'YA MİT DESTEKLİ OPERASYON



İZMİR'de, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 18'inci yıldönümünü bahane ederek kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 36 kişi, polisin MİT desteğiyle düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatı üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkez, Menemen, Bayındır, Torbalı, Menderes ve Urla ilçelerinde bugün sabah saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi. İstihbarat, Özel Harekat şube müdürlükleri ve MİT İzmir Bölge Başkanlığı'nın da destek verdiği operasyonda, 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalandığı 15 Şubat'ı bahane ederek kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğunun belirlendiği bildirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve bu tabancaya ait fişekler, 1 av tüfeği ile terör örgütüne ait toplatma kararları bulunan yasak yayınlar ve dokümanlar, dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca aramalarda eylemlerde polise karşı kullanılmak üzere içinde metal parçaları ile güçlendirilmiş havai fişek rampası bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Tufan HAMARAT/İZMİR, ()-



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3)ANTALYA'DA TERÖR OPERASYONU: 12 GÖZALTI

ANTALYA'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket eden ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan gruba yönelik teknik ve fiziki takip ardından, bu sabaha karşı kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütüyle işbirliği halinde olan ve Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye getirilişinin 18'inci yıldönümü nedeniyle eylem yapacağı olasılığı olduğu öne sürülen 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarından da terör örgütünün propagandasını yapan paylaşımlarda bulundukları tespit edildi. Sağlık kontrolü sonrasında parmak izi alınan şüpheliler, ifadelerine başvurulmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelilerin polisler arasında parmak izine getirilmeleri



- İlçe Emniyet Müdürlüğü dış plan görüntü



- Şüphelilerin TEM şubeye götürülmeleri



146 // 1.18

HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-)

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4)HAKKARİ'DE PKK/KCK OPERASYONU

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir evde silah mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bir istihbaratı değerlendiren Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağlar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 4 adet şarjör, 1 adet otomatik pompalı tüfek, 1 adet Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi, 1 adet dürbün, 2 adet telsiz ele geçirildi. Olayla operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

HAKKARİ, ()

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5)KOCAELİ'DE TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ polisinin, Mardin ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Polis takibe aldığı 2 kişiyi Mardin'de kırsala çıkarken yakalarken, 4 kişiyi ise Kocaeli'de yardım ve yataklık suçundan gözaltına aldı. 1'i kadın 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmeleri

İZMİT(Kocaeli), ()



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6)VAN MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU

VAN merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü /Parelel Devlet Yapılanması'na(FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 29 polisten 8’i Van’da gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Van, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Denizli, Bursa, Antalya, Manisa ve Konya’da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öne sürülen polislere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 29 polisten 8’i Van'da gözaltına alındı. Diğer illerdeki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Orhan AŞAN / VAN, ()

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7)SUŞEHRİ'NDE FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

SİVAS’ın Suşehri İlçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda, 5 eğitimci ve sağlıkçı gözaltına alındı.Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında M.Ş., G.Ş., M.Ö., F.Ö. ve B.K isimli öğretmen ve sağlık personeli 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

Görüntü Dökümü



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-Emniyetten görüntü

-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),()

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8)KOCAELİ'DE FETÖ SORUŞTURMASINDA 10 ÖĞRETMEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 öğretmen adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen meslekten ihraç edilmiş ve açığa alınmış 10 öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 4'ü kadın 10 öğretmen adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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-Adliyeye sevk edilmeleri

İZMİT(Kocaeli), () -







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9)EYOF'DA ULAŞIM İSYANI

TÜRKİYE'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 13'ncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) açılış seremonisinde yaşanan ulaşım sıkıntısı, katılımcıları zor durumda bıraktı. Soğukla birlikte ulaşım sorunu nedeniyle tribünler erken boşaldı.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu Erzurum'da Kazım Karabekir Statyumunda dün gece yapılan EYOF seremonisine gitmek isteyenler, ulaşım engeline takıldı. Stadyuma giden tüm yollar güvenlik kuvvetleri tarafından ulaşıma kapatılınca, otomobillerini kilometrelerce uzakta park etmek zorunda kalanlar, yollara düştü. Yaşlısından, çocuğuna binlerce kişinin buz gibi havada gittiği stadyumda ısıtıcıların yakılmaması üzerine seyirciler, ıslıkayarak ve 'Sobayı yakın' diye tempo tuttu. Gösterinin yapıldığı sahnenin tribünlere uzak kalması, izleyicilerin sporcuların geçişinden sonra stadyumu terk etmesine yol açtı.



Tüm kapılar VIP üyelerine açılırken, kayıt altına alınan ve engellerden geçmesi için EYOF tarafından giriş kartı verilen taşıtların barikatlardan geçişine izin verilmedi. Bunun üzerine taşıtlarını yol kenarlarına park eden basın mensupları da diğer izleyiciler gibi dondurucu havada 1 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden davetiye gönderilerek ve iletişim kurularak EYOF seromonisini izlemeye davet edildiğini belirten Erzurum'un Almanya Fahri Konsolosu Yılmaz Kuşkay, "Binbir güçlükle yürüyerek stada gittim. Giriş kapısında görevliler listede ismimim olmadığını bildirdi. Beni davet ediyorsunuz, sonra isminiz listede yok. Trübün ağzına kadar dolu. Yer bulamadığım için töreni izlemeden ayrıldım. Vatandaşlarla birlikte karlara bata çıka o soğukta döndük. Böylesine önemli bir organizasyonu yüzlerine gözlerine bulaştırdılar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Soğukta yürüyen vatandaşlar



-Vatandaşlar ile röp.



-Açılış



-Genel, detay



Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM, ()

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10)'KARAKULAK' ANTALYA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

NESLİ tehlike altında olan ve Türkiye'de yoğunlukla Akdeniz Bölgesi'nde yayılış gösteren vahşi kedi türü olan 'karakulak', Antalya'da Termessos Milli Parkı'nda görüntülendi.



Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü, popülasyon durumuna yönelik kapsamlı bir bilimsel çalışma bulunmadığı için Türkiye'deki sayısı, yayılış alanı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan 'karakulak'ı (Caracal caracal) izlemek için çalışma başlattı. Doğada nadir olarak görülen ve nesli tehlike altında olan türler arasında yer alan bir kedi türü olarak bilinin karakulak, 'Antalya Bölgesi Karakulak Popülasyonu' projesi kapsamında gözlemleniyor.



Projenin yürütücülüğünü SDÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr Yasin Ünal yaparken, projede Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü adına Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, 6. Bölge Milli Parklar Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Uysal, Antalya Şube Müdürü M. Tuğrul Şahin ve Düzlerçamı Şefi Serhat Yıldırım görev alıyor. SDÜ'nün 15 Ağustos 2015 tarihinden bu yana Antalya'da yürüttüğü proje, TUBİTAK ve Doğa Koruma Milli Parklar VI. Bölge Müdürlüğü tarafından da destekliyor.



İLK KEZ 2002 YILINDA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ



Türkiye'de ilk kez Ağustos 2002'de Batur Avgan tarafından fotoğraflanan ve 2009- 2010 yıllarında Termessos Milli Parkı'nda ekolojisiyle ilgili çalışmalar yürütülen karakulak, bu kez araştırmaların yürütüldüğü Antalya'da Termessos Milli Parkı'nda görüntülendi.



FOTOKAPANLARLA TAKİP



Proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Yasin Ünal, ekibiyle projenin başlangıcından bu yana Türkiye'nin en önemli ve nadir görülen memeli türlerinden biri olan karakulakı Antalya bölgesindeki doğal habitatında korunması, geliştirilmesi, artarak devamının sağlanmasına yönelik olarak fotokapanla takip ettiklerini söyledi.



NADİR GÖRÜLÜYOR



Antalya bölgesindeki, popülasyonu, habitatı ve sorunlarının tespitine yönelik izleme çalışması da yaptıklarını kaydeden Yrd.Doç.Dr. Ünal, proje kapsamında türe ait video ve fotoğraflarla birlikte önemli bilgiler elde edildiğini vurguladı. Karakulakın doğada nadir görüldüğünü vurgulayan Yrd.Doç.Dr. Yasin Ünal, "Bundan dolayı sayıları ve yaşam alanları hakkında kesin bir şey söylemek şu an için mümkün değil. Ancak kurduğumuz fotokapanla görüntülemeyi başardık. Antalya bölgesinde karakulak olduğunu beliyoruz. Koruma altında olan bu türün yayılış alanı ve sayılarına yönelik çalışmamızı genişleterek sürdüreceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü



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-RÖP: Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal



-Fotokapan görüntüleri

82 // 2.34

HABER-KAMERA: /ANTALYA-)

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11)SOKAKTA YAŞARKEN DÜNYA DEVİNİN PEŞİNDE KOŞTUĞU FUTBOLCU OLDU

ANTALYASPOR'un yeni transferi Fildişi Sahili vatandaşı 19 yaşındaki Jean Armel Drole, futbolcu olma hayaliyle gittiği İtalya'da Afrikalılar'ın kaldığı kenar mahallede tesadüfen tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle futbol eğitimine başladı. Profesyonel futbolculuğunun ilk yılında başta Juventus olmak üzere dünya devi takımların transfer listesine giren Drole, idolü Eto'o ile oynadığı Antalyaspor'da şampiyonluk hedefliyor.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Armel Drole, futbolculuk kariyerine başlangıçtaki hayat hikayesiyle dikkati çekti. Fildişi Sahili'nde düşük gelirli bir ailenin çocuğu olan Drole'nin, 1 yaşında babası vefat etti. Hayatı zorlukla geçen Drole, 10 yaşında da annesini kaybetti. Drole, daha güzel yaşam umuduyla 13 yaşında amcasının arkadaşının desteğiyle Senegal'e yerleşti. Burada eğtim gören Drole, 16 yaşında futbolcu olma hayaliyle İtalya'ya gitti.



KENAR MAHALLELERDEKİ EVLERDE YAŞADI



Annesinin vefatından önce eğitimini tamamlamayıp, futbolcu olma hayalini gerçekleştirmesini istediği Drole, İtalya'da zor günler geçirdi. Milan'da ve Palermo'un kenar mahallelerinde yaşayan Afrikalılarla tanışan Drole, kalacak yer bulamadığı günlerde sokaklarda yaşamak zorunda kaldı. Palermo'da tesadüfen futbol okulu sahibiyle tanışmasının ardından hayatı değişen Drole, 8 aylık futbol eğitiminin ardından İtalya'nın köklü takımlarının seçmelerine katıldı. Futbol tekniğiyle Juventus'un dikkatini çeken Drole, turist olarak geldiği İtalya'da oturma izni olmadığı için siyah beyazlı takıma transfer olamadı. Juventuslu idarecilerin yönlendirmesiyle Seri B takımlarından Perugia'da forma giymeye başlayan Drole, 17 yaşında başarısıyla dünya devi takımların radarına takıldı. İlk sezonunda Juventus, Atalanta, Sampdoria, Dinamo Kiev'in yanı sıra Rus ve Arabistan takımlarından transfer teklifi alan Drole, devre arasında Antalyaspor'u tercih etti.



JUVENTUS'UN TAKİBİNDE



Juventus'un şu anda da takip ettiği Drole, idolü olarak gördüğü Eto'o'nun forma giydiği Antalyaspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu anlattı. Kırmızı- beyazlı takımda şampiyonluk kupasını kazanmayı hedeflediğini dile getiren Drole, Eto'o gibi dünya çapında tanınan bir futbolcu olmayı ve Barselona'da Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hayal ettiğini belirtti.



FİLM GİBİ HAYAT HİKAYESİ



Zorluklarla geçen hayatında 16 yaşında futbol eğitimine başladığını, 17 yaşında profesyonel futbolcu olduğunu ve Juventus başta olmak üzere önemli takımların kendisini transfer etmek istediğini anlatan Drole, "Küçük yaşta anne ve babamı kaybettikten sonra zor bir hayat geçirdim. Turist vizesiyle gittiğim İtalya'da paramın olmamasından dolayı sokaklarda kaldım. 1 ay kenar mahallelerde yaşayan Afrikalılarla tanıştım ve yaşamaya çalıştım. Aç kaldığım, yatacak yer bulamadığım günler oldu. Tesadüfen tanıştığım kişi sayesinde hayatım değişti. Bana babalık yaptı. Futbol eğitimi aldım ve önemli takımların seçmelerine katıldım. Juventus'a oturma iznim olmadığı için transfer olamadım ama şimdi Antalyaspor'dayım. İdolüm Eto'o ile aynı takımdayım. Eto'o gibi büyük futbolcu olmak istiyorum. Barselona'da Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak hayalim" diye konuştu.





Görüntü Dökümü



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- Kulüp binası dışından görüntü



- Futbolcunun antrenmanından görüntü



- Eto’o’nun vuruş teknikleri göstermesi



- Futbolcunun kısa görüntüsü



- Futbolcunun oyun oynarken görüntüsü



- RÖP: Jean Armel Drole

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()