DHA YURT BÜLTENİ-5

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1)EL BAB'DAN ACI HABER: 1 ŞEHİT, 3 YARALI

SURİYE'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 173 gündür devam ettiği Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, biri binbaşı 3 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde tedaviye alınırken, şehit askerin cenazesi ise helikopterle ile Gaziantep'e getirildi ve ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, şöyle denildi:



"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında sabah 09.30 sularında DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı harekatının 173'üncü gününde şehit olan askerlerimizin sayısı 67'ye yükseldi.

Görüntü Dökümü



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- Adli Tıp Kurumu



- Ambulansın gelişi



- Şehidin cenazesinin indirilmesi



- Cenazenin morga konulması



- Genel ve detay görüntüler



Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 159 MB



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2)ERZURUMLU ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GİTİRİLDİ

SURİYE'de sürdürdülen Fırat Kalkan'ı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde Rus savaş uçağının vurduğu binanın enkazında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman çavuş Sedat Atalay'ın (26) cenazesi uçakla Erzurum’a getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El Bab bölgesinde 9 Şubat günü Rusya'ya ait savaş uçağının kazayla vurduğu belirtilen binada 3 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı. Yaralı askerlerden uzman çavuş Sedat Atalay, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede dün saat 17.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Bekar olan uzman çavuş Sedat Atalay'ın şehit haberi, Erzurum'un Aşkale İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Merdivenli Mahallesi'nde yaşayan yakınlarına verildi. Fadime- Sinan Atalay çifti, dört çocuklarından biri olan oğullarının şehit olduğu haberini Gaziantep'te aldı.



Anne ve babasının da içinde bulunduğu özel bir uçakla bugün Erzurum Hava limanına getirilen Şehit Atalay'ın cenazesini Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili İşçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz, AK Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (AKP) 9'ncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, şehitin yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Atalay'ın gözyaşları ile karşılanan cenazesi Mareşal Çakmak Hastanesi Morgu’na götürüldü. Bakan Akdağ, kendisine sarılarak ağlayan şehit ailesi ile birlikte üzüldü. Atalay, yarın ikindi de kılınacak cenaze namazının ardından baba ocağı olan Aşkale İlçesi'nin Merdivenli Mahallesi'nde toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü



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-Şehit yakınlarının Bakn Akdağ'a sarılıp ağlamaları



-Şehitin karşılanması



-Şehidi karşılamaya gelenler



Haber-Kamera: ERZURUM, ()

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3)BAKAN AĞBAL: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ASLA VE ASLA TEK ADAM MODELİ GETİRMEZ

MALİYE Bakanı Naci Ağbal anayasa değişikliğine ilişkin referandum süreciyle ilgili konuştu, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi asla ve asla tek adam modeli getirmez, asla ve asla kararları tek bir kişide toplamaz. Çünkü bu sistemde çok güçlü bir parlamento sistemin temel unsurlarından biri haline geliyor" dedi.



Dün gece geç saatte Bayburt'a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, sabah saatlerinde Bayburt Öğretmen Evi’nde iş adamlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt AK Parti Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, Belediye Başkan vekili Halit Gündoğdu ile çok sayıda iş adamının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda anayasa değişikliği ve referandum süreciyle ilgili konuşan Bakan Ağbal şunları söyledi:



“Türkiye’nin ufkunu açan yeni Anayasayı hep birlikte oylayacağız. Şu andan itibaren söz ve karar milletin. Ülkelerin yönetim sistemleri önemlidir. O ülkenin tarihine, siyasi koşullarına, mizacına uygun bir yönetim tarzı oluşmuşsa, o ülkenin potansiyelini açığa çıkarabilecek bir yönetim tarzı oluşmuşsa o ülkelerde kalkınma da oluyor, gelişme de oluyor. Geçmişe dönüp bakıldığında parlamenter sistemin Türkiye’de siyasi istikrarı kalıcı bir şekilde tesis edemediğini hepimiz yaşayarak öğrendik. Bu gün başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelere bakıldığında, seçimler olduktan ve yönetim oluştuktan sonra ön görülen süre neyse hep o süreler içerisinde yönetimler ayakta kalmış, icraat yapmış. Sınavlarını da sandıkta 4 ile 5 yılda bir vermiş. Türkiye’de de parlamenter sistemin uygulandığı dönemlerde iktidarların ortalama yönetimde kalma süresi 2 yıldan az. Böyle bir sistemde kalkınma, büyüme olabilir mi? Mümkün değil.ö

BU SİSTEM TÜRKİYE’Yİ ÇOK İLERİ NOKTALARA TAŞIYACAK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde görev süresinin 5 yıl olacağını ifade eden ve bu sistemin ülkeyi ileri noktalara taşıyacağını savunan Bakan Ağbal şöyle devam etti:

“ Türkiye’de hepimiz isteriz ki uzlaşı kültürü büyüsün ve gelişsin. Seçimleri bir bölünme, ayrılık, gayrılık haline getirmeyelim. Yeni sistemde yüzde 50’den fazla bir çoğunluğu elde ederseniz ancak hükümet olabilirsiniz. Böyle bir sistemde Cumhurbaşkanı adayları ne yapmalı? Çok daha fazla uzlaşıya hitap etmek zorundalar. Çok daha geniş bir mutabakata uygun bir söylem geliştirmek zorundalar. Onun için yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye’de siyasi istikrarı sağlamanın yanında uzlaşı kültürünü, toplumun birliğini ve beraberliğini pekiştirecek yep yeni bir sistem olacak. Bu da bence son derece önemli. Bu sistemle yapılan değişiklikle artık seçimlerin süresi 5 yıl. Yani 5 yılda bir iktidarlar değişecek. 2 yılda bir sandığın milletin önüne konulmasında aslında en büyük zararı millet görüyor. Neden? Hiçbir hükümet 2 yılda kalıcı icraatlar yapamaz, siyaseti çok kısa soluklu yapar. Türkiye’de artık ileriye bakabilen, daha uzun vadeli plan ve proje yapan iktidarlar bu dönemde oluşacak. Bu sistem yürürlüğe girdikten sonra ülkede uzlaşı kültürü artacak ve büyüyecek. Bu sistem Türkiye’yi çok ileri noktalara taşıyacak.ö

SERMAYE YATIRIMLARI 2-3 KAT ARTACAK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesi halinde sermaye yatırımlarının 2-3 kat daha artacağını kaydeden Bakan Ağbal, “Ekonomi politikalarında en birinci aranan konu; 'önünüzü görebiliyor musunuz?' Bu konuda siyasi istikrar önemlidir. Bugün Kanada’dan gelen yatırımcı Türkiye’de yatırım yapıyor. Bir de düşünün Cumhurbaşkanlığı sistemi devreye girdiğinde Türkiye bu bölgede bütün yatırımcıların gelip yatırım yaptıkları bir cazibe merkezi olacak. 2000’li yılların başına kadar Türkiye yılda ortalama 1 milyar dolar yabancı sermayeyi ancak çekebiliyordu. Son 14 yıldır bakıldığında da bu sayı 10 milyar doların üzerine çıktı. 10 kat arttı. Bu sistem siyasi istikrarı sağladıktan sonra güçlü bir icraat, güçlü bir hükümet sistemi kurduktan sonra bu 10 milyar dolarlık yabancı sermaye tutarı 2’ye, 3’e katlanır. Türkiye’nin böyle bir potansiyeli var. Türkiye özellikle nitelikli genç nüfusu sayesinde birçok sektörde aslında çok ciddi bir üretim ve hizmet merkezi olmaya aday. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girdiğinde Türkiye’ye gelen doğrudan sermaye yatırımları 2’ye, 3’e katlayacak. Türkiye’ye yatırımcının ilgisi 2’ye katlayacak. Herkes Türkiye’deki güçlü istikrarı gördüğünde bunu tercih edecekö dedi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ASLA VE ASLA TEK ADAM MODELİ GETİRMEZ'

Yeni sistem sayesinde meclisin daha güçleneceğini vurgulayan Maliye Bakanı Naci Ağbal şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için bir takım çevrelerin üretmeye çalıştığı bir takım korku rüyaları var. Bunların hiçbirisi geçerli değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi asla ve asla tek adam modeli getirmez, asla ve asla kararları tek bir kişide toplamaz. Çünkü bu sistem, çok güçlü bir parlamento sisteminin temel unsurlarından biri haline geliyor. İstediğiniz kadar bu sistemde iktidar olun, eğer yasama ve mecliste yeterince gücünüz yoksa, yasama yapma gücünüz olmadığı sürece iktidarı istediğiniz gibi kullanamazsınız. Yeni sistemde meclis bugünkünden daha güçlü oluyor.ö

İŞ ADAMLARINDAN İNDİRİM TALEP ETTİ

Toplantının sonuna doğru mobilya, beyaz eşya ve konutta KDV’de indirme gidildiğini hatırlatan ve satışlarda canlanma olduğunu belirten Bakan Ağbal, iş adamlarına seslendi, “Biz gereken indirimi yaptık. Sizlerde ürünlerde biraz indirim yapın. Bu sayede sürümden kazanınö diyerek indirim istedi.

Görüntü Dökümü



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Toplantıdan görüntü



Bakan Ağbal’ın konuşması



Detaylar



HABER KAMERA: FATİH TURAN/

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4)MARDİN'İN KIRSAL 9 MAHALLESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

MARDİN'in Ömerli, Nusaybin ve merkez Artuklu ilçelerinin 9 mahallesinde PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon kapsamında bugünden itibaren ikinci duyuruya kadar sokağa çıkama yasağı ilan edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Ömerli İlçesi'nin kırsal kesimdeki Sulakdere ve Aytepe, Nusaybin İlçesi'nin İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu, merkez Artuklu İlçesi'nin Yardere ve Ahmetli mahallelerinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada bölücü terör örgütü üyelerinin sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek, şüpheli görülen kişilerin evlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak arama yapmak maksadıyla operasyonel faaliyet icra edileceği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 12 Şubat 2017 Pazar günü saat 06.00 itibari ile Ömerli İlçesi'ne bağlı olan Sulakdere, Aytepe mahalleri, Nusaybin İlçesi'ne bağlı olan İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu mahalleleri, Artuklu İlçesi'ne bağlı olan Yardere ve Ahmetli mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."







MARDİN, () -

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5)18 PERUKLU 'PONZİ' ARZU TUTUKLANDI

BURSA'da, peruk takarak kılık değiştiren ve çok sayıda kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 38 yaşındaki Arzu Mertgil, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı. ‘Ponzi’ adı verilen yöntemle 60’a yakın kişiyi dolandırdığı iddia edilen Mertgil’in değişik peruklarla kılıktan kılığa girdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yer aldı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin savcılıktan alınan izin sonrası başlattığı soruşturma ardından, İzmir ve İstanbul illerinde de çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil, Mustafakemalpaşa İlçesi'nde yakalandı. 'Saadet zinciri' benzeri olduğu söylenen 'Ponzi' adı verilen sistem ile 60 yakın kişiyi 13 milyon lira para dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil’in üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile her dolandırıcılık sonrası kullandığı 18 adet farklı peruk ile döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan Arzu Mertgil, ifadesi alındıktan sonra ’Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan çıkarıldığı tutuklandı. Mertgil’in değişik peruklarla kılıktan kılığa girdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yer aldığı görüldü.



FOTOĞRAFLAR





Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () -

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6)SURİYELİLER'İN EVİNDE 710 PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, operasyon yapılan Suriyeliler'in oturduğu evde gümrük kaçağı 710 paket sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine Atatürk Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu M.S.'nin evine savcılık talimatıyla operasyon yaptı. Arama yapılan evde gümrük kaçağı 710 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigralara el koyan ekipler, Suriyeli M.S.'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet Müdürlüğü

- Valizlerdeki kaçak sigaralar

- Polisler valiz içerisinde sayımı

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25 MB