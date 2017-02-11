DHA YURT BÜLTENİ-5

1)DİCLE'DE PKK'LILARIN KULLANDIĞI 6 MAĞARA VE 3 SIĞINAK BULUNDU

DİYARBAKIR'ın Dicle İlçesi'nde 2 gün süren operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı içinde yaşam malzemeleri olan 6 doğal mağara ile 3 sığınak bulundu. Dicle İlçesi kırsalında 8 Şubat tarihinde başlayan ve 10 Şubat tarihinde sona eren Bayrak-39 Şehit Jandarma Üstçavuş Seçkil Çil Operasyonu ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dicle ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 08 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren Bayrak-39 Şehit J.Üçvş. Seçkin Çil Operasyonu 10 Şubat 2017 Cuma gecesi başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında; Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan adli arama kararlarına istinaden toplam 13 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyetinde, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirilmiş, 1 bölücü terör örgütü işbirlikçisi yakalanarak gözaltına alınmış, icra edilen yol kontrol ve araç aramalarında 5 araç ve 42 şahsın sorgulaması yapılmış, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 6 adet doğal mağara ve 3 ayrı sığınak içerisinde, 16 büyük tüp, 18 küçük tüp, 400 kilogram un, yaklaşık 550 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.







DİYARBAKIR,()-

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2)MUTFAK TÜPÜ PATLADI, 3 KİŞİLİK AİLE YARALANDI

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu evli bir çift ile 2 yaşındaki erkek çocuğu ağır yaralandı. Olay, bugün saat 06.00 sıralarında, Yenimahalle Mezbane Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Ertaş (24), eşi Leyla Ertaş (21) ve 2 yaşındaki çocuğu İrfan Efe Ertaş, akşam uyuduktan sonra mutfakta olan tüpün hortumundan sızan gaz, evin içine doldu. Sabah işe gitmek için uyanan Hasan Ertaş, eşi ile mutfakta kahvaltı için tüpü yakmaya çalıştığı anda ev içinde sıkışan gaz patladı, yangın çıktı. Patlamada ağır yaralanan Hasan Ertaş ve Leyla Ertaş olay yerine çağrılan ambulansla Andan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftin çocuğu İrfan Efe Ertaş ise Aydın Çocuk Doğum Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Patlama sonrası evde çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, büyümeden söndürdü. Patlama sonrası evde büyük çaplı hasar oluştu. Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Gaz sıkışması yaşanan evden görüntü



- Genel ve Detay görüntü

( Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), ()

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3)DEVLETİN BİNASINDA HIRSIZLARA KARŞI ÜCRETSİZ NÖBET TUTUYOR

KASTAMONU'da, Eğitim Fakültesi olması için 1990 yılında temeli atılan bina, 24 yılda tamamlandıktan sonra depreme dayanıklı olmadığı gerçekçesiyle hiç kullanılmadı. Müteahhit firmada çalışarak yıllarca inşaat alanında bekçilik yapan 60 yaşındaki Mehmet Demircioğlu, kaderine terk edilen binada Ekim 2014'ten bu yana hırsızlara karşı ücretsiz elinde tüfekle nöbet tutuyor.



Kastamonu Üniversitesi kurulmadan önce Gazi Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Eğitim Fakültesi için, Ankara yolu üzerinde Yukarı Yuva Köyü mevkisine bina yapılması kararlaştırıldı. Eğitim Fakültesi kampüsü olarak planlanan birbirine bitişik 3 bloktan oluşan 'U' şeklindeki 4 katlı binanın yapımına 1990 yılında başlandı. Ancak bina çeşitli nedenlerle 24 yıl sonra 2014'te tamamlanabildi. Elektrik, kalorifer tesisatı döşenen, kapı ve pencereleri takılan bina, iddiaya göre depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle hiç kullanılmadı. 2006'da kurulan Kastamonu Üniversitesi'ne bağlanan Eğitim Fakültesi, şehir merkezindeki eski kampüs alanında eğitime devam ederken, yeni bina kaderine terk edildi.



ELİNDE TÜFEKLE NÖBET TUTUYOR



Binayı yapan müteahhit firmada 1993'te işe girerek yıllarca şantiye bekçisi olarak çalışan Mehmet Demircioğlu, Ekim 2014'te firmanın iş akdini sonlandırmasına rağmen 2.5 yıldır hiçbir kurum ve kişiden para almadan atıl haldeki binada hırsızlara karşı bekçilik yapıyor. Binanın giriş katındaki bir odada yatıp kalkan Demircioğlu, sadece ihtiyaçlarını karşılamak için haftada birkaç saatliğine köydeki evine gidip geri dönüyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Demircioğlu, elinde av tüfeği ile gece gündüz hırsızlara karşı binada nöbet tutuyor.



'VİCDANIM EL VERMİYOR, BIRAKIP GİDEMİYORUM'



Mehmet Demircioğlu, "Devlet terk etti, müteahhit terk etti, ben burada kaldım. Burası bana babamdan miras kalmadı. Müteahhide soruyorum 'Bize ait değil' diyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne soruyorum, 'Yerini aldık, bina bize ait değil' diyor. Okul kimin? Hiç arayıp soran yok. Buraya 1990 yılında başladım. Taşıma suyla bu hale geldi. 2014 yılının Ekim ayında emekli oldum. Ama kimseden para almadan burada beklemeye devam ediyorum. Burayı teslim edecek kimse bulamıyorum. Vicdanım el vermiyor. O kadar malzeme var içeride, bırakıp gidemiyorum. Ama arayıp soran da kimse de yok" dedi.



Fazla mesai ve izin günlerinde çalışmasından doğan alacaklarının ödenmesi için müteahhit firmaya noter aracılığıyla ihtarname gönderen Mehmet Demircioğlu, binayı herhangi bir kurum sahipleninceye kadar nöbetine devam edeceğini söyledi.



Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi yetkilileri ise atıl durumdaki bina ile ilgili açıklama yapmadı.

Görüntü dökümü:



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-Bina genel görünüm



-Bina içindeki atıl durumdaki inşaat malzemeleri



-Bina içinde zamanla dökülmeye başlayan tuvalet taşları duvarlar



-Tüfekle bina içerİsinde nöbet



-Mehmet Demircioğlu konuşması



-Tüfekle bina dışında nöbet



-Bina içersinde atıl durumdan bulunan inşaat malzemeleri



-Mehmet Demircioğlu'nun odası, radyo ve duvardaki av tüfeği



-Bina genel görünüm



Dosya adı: kst_atılbina



Süre: (4:44) Boyut: (151 MB)



Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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4)LÜKS VİLLAYI UYUŞTURUCU TARLASINA ÇEVİRMİŞLER

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde ormanlık bir alan içersindeki villada marihuana yetiştiricilerine yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı. Villada yaklaşık 35 bin lira harcanarak marihuana yetiştirmek için havalandırma, ışık ve ısıtma sistemi kurulduğu belirlendi. Körfez Kalburcu Köyü'ne yakın bir ormanlık alandaki villayı Ocak ayında aylık bin liraya villa kiralayan ve içine de 35 bin lira değerinde özel ısıtma, havalandırma ve ışıklandırma sistemi kurarak uyuşturucu yetiştiren kişiler jandarmanın baskını ile yakalandı. Kocaeli Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda zanlıların kiraladıkları villada saksılar içersinde yetiştirdikleri marihuanayı İstanbul'da sattıkları öğrenildi. Operasyonda, ayrıca kullanıma hazır 300 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve bitkileri büyütmekte kullanılan çeşitli geliştirici kimyasallar ele geçirildi. Baskında yakalanan K.T. tutuklanırken, G.G ve G.D. ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



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-Villa içersinde yetiştirilen marihuana



-Uyuşturucuyu yetiştirmekte kullanılan havalandırma, ısıtma sistemleri







(Haber:Ergün AYAZ-Faruk KIYAK- KÖRFEZ(Kocaeli),(

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5)GAZETECİLER BUZ TUTAN ÇILDIR GÖLÜ’NDE 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

SERHAT Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) davetiyle Ankara’dan Kars’a gelen 18 gazeteci, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde 8 kilometre yürüdükten sonra buz üzerinde kamp kurdu ve geceyi çadırlarda geçirdi.



Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faaliyet yürüten SERKA'nın organize ettiği Çıldır Gölü’nde 'medya kampı' etkinliği kapsamında Ankara’da görev yapan Medya Trek Doğa Sporları grubu üyesi 18 gazeteci havayoluyla Kars’a geldi. Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü ile Doğruyol Köyü’ne giden gazeteciler Türk-İş ve Kızılay’ın bağışladığı kıyafet, bot ve kırtasiye malzemelerini köy okullarındaki 250 öğrenciye dağıttı. Daha sonra Gülyüzü Köyü’nden yürüyüşe geçen gazeteciler, sıfırın altında 20 derecede buzlu göl üzerinde 8 kilometre yürüdü. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu göl üzerinde güçlükle yürüyebilen gazeteciler akşam saatlerinde Çıldır’ın Akçakale köyüne ulaştı. Göl üzerinde kamp kuran grup, geceyi çadırlarda geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan gazeteciler, daha sonra göl kenarında atlı kızak turu yaptı.

Etkinliğe katılan NTV Muhabiri Serkan Kaya, bugüne kadar olmayan bir çalışma yaptıklarını belirterek, “18 kişilik gazeteci grubu olarak hiçbir ekipman kullanmadan gölün üzerinden 8 kilometre yürüdük. Anlatılması çok zor bir deneyim. Herkesin yaşaması lazım ancak buradaki rehberlerden destek alınması gerekiyor. Gece buz üzerinde kamp kurup çadırda kaldık. Bu da benim için yeni bir tecrübeydi" diye konuştu.FOX TV Muhabiri Engin Yılmaz da, grup olarak Çıldır Gölü’nü yürüyerek bir ilki başardıklarını söyledi. Yılmaz, “Çıldır, eşi benzeri olmayan doğa harikası bir yer. Çok farklı faaliyetler yapma şansınız var. Balık avlayabilirsiniz, kızaklara binebilirsiniz, göl üzerinde yürüyebilirsiniz. Donmuş bir göl üzerinde hayatınızda hiç yaşamadığınız tecrübeleri yaşayabilirsiniz. Bölge illerini görmemiş olanları buraları görmeye davet ediyorum" dedi.





Görüntü Dökümü



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-Gazetecilerin köy okulunu ziyareti



-Öğrencilerle fotoğraf çekilmeleri



-Göl üzerine yürümeleri



-Gece yürüyüşü



-Çadır kurmaları



-Öğrencilere kıyafet giydirmeleri



-Gazeteciler ile röp.



Haber-Kamera: KARS, ()

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6)HİLELİ TOPLARLA YAPILAN İŞÇİ ALIMI KURASI YARGIDA

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 12 eski hükümlü için yapılan kura çekilişinde, 6 topta 2 farklı numara çıkmasıyla ilgili 2'si TTK, 5'i noter görevlisi 7 kişi hakkında sürdürülen soruşturmada savcılık 'kasıt' olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Sulh Ceza Hakimliği ise kararı hukuka aykırı bularak dava açılmasını istedi.



4 bin 857 sayılı İş Yasası'nın, 'Kamu kurumları, kontenjan dahilindeki işçi sayısının yüzde 2 oranında eski hükümlü çalıştırmak zorundadır' maddesi kapsamında TTK'ya alınacak 12 eski hükümlü için başvuran 336 kişi arasında geçen Eylül ayında kura çekilişi yapıldı. 6 şoför, 4 meydan işçisi, 1 aşçı ve 1 iş makinası operatörü kadroları için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sırasında '117' numaralı topun arkasında ayrıca '1' yazdığı görüldü. Hile olduğunu ileri süren adayların itirazı üzerine çekiliş durduruldu ve yapılan kontrolde 5 topta daha iki farklı numara bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine komisyon kura çekilişini iptal etti.



Kurada adı çıkmayan adaylardan 18'i, TTK ve Zonguldak 2’nci Noteri görevlileri hakkında, 'resmi belgede sahtecilik', 'ihmal' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bilirkişi heyeti raporunda, sınav kurulunun ve noterin çekiliş öncesi topları kontrol etmedikleri ve çekilişi kamera ile kayıt altına almadıkları gerekçesiyle ihmalleri olduğu, ancak kasıtlı hareket etmedikleri belirtildi.



Cumhuriyet savcısı da sınav kurulu üyelerinin söz konusu olayda ihmalleri olsa da kasıtlı hareket etmedikleri ve söz konusu suçun kasıtlı işlenebilecek suçlardan olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Şikayetçi eski hükümlüler avukatları aracılığıyla savcının kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği, ihmal olduğu yönündeki bilirkişi raporuna rağmen kovuşturmaya yer olmadığı kararını hukuka aykırı bulup kamu davası açılması için dosyayı yeniden savcıya gönderdi.

Görüntü Dökümü:



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-Zonguldak Adliyesi'nden detay



-Kemal Kılıç ile röp.

Süre: (3.30) Boyut: (112 MB)



Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()

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