DHA YURT BÜLTENİ-5

1)FRENİ PATLAYAN ASFALT DÖKME ARACI ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



İZMİR'de freni patlayan asfalt dökme aracı önce bir otomobile, ardından cami duvarına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZBETON'a ait asfalt aracı bugün saat 11.00'de Konak İlçesi Gürçeşme Caddesi'nde ilerken frenin patlaması sonucu önce bir otomobile, ardından Gürçeşme Merkez Cami'nin arka duvarına çarptı. Asfalt dökme aracında bulunan İZBETON çalışanı Ömer Bilici hayatını kaybederken, aracın şoförü Serkan Yılsız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tankerin çarptığı otomobilin sürücüsü Ahmet Uysal da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden itfaiye ekibi, asfalt aracından Bilici'nin cesedini çıkarmakta zorlandı.

İZMİR, ()

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2)BİRECİK'TE TERÖR PROPAGANDASINA 2 GÖZALTI

ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'nde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanan 2 kişi gözaltına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. ve A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptığını saptadı. Jandarma ekipleri savcılık kararıyla şüphelileri Aşağı Eşme Mahallesi'ndeki evlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltındaki şüphelilerin adliyeye çıkartılması

- Jandarma eşliğinde adliye binasına götürülen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 118 MB

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3)BYLOCK KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN 2 ASKER İLE 1 POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAKARYA'da, Bylock kullandıkları iddia edilerek gözaltına alınan 2 asker ile 1 polis adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturma kapsamında Bylock kullandıkları iddia edilen 2 asker ve 1 polis gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli makine mühendisi olan subaylar Kerim G. ve Tayfun B. ile Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevliyken bir süre önce ihraç edilen komiser yardımcısı Alperen G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmeleri

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -



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4)ŞANLIURFA'DA AVUKATLARDAN OHAL TEPKİSİ

ŞANLIURFA Barosu'na kayıtlı bir grup avukat, OHAL ile birlikte gözaltı merkezleri ve cezaevlerinde temel hakların ihlal edildiğini öne sürdü. Avukatlar, bu yöndeki açıklamayı adliye önünde yapma isteklerine olumsuz yanıt veren polislerle kısa süre tartıştı. Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı bir grup avukat cübbelerini giyerek, ellerinde tutuklu meslektaşlarının fotoğrafıyla adliye önünde basın açıklaması yapmak istedi. Avukatların açıklama yapmasına polis, kentte valilik tarafından 1 ay boyunca her türlü etkinliğin yasaklandığını dile getirerek izin vermedi. Bunun üzerine avukat ve polisler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından avukatlar, adliye binasının karşısında bulunan baro hizmet binasında toplantı düzenledi.

Avukatlar adına gazetecilere konuşan Güldal Beyazağaç, Şanlıurfa’da OHAL ile birlikte yürütülen FETÖ/PDY ve PKK/KCK soruşturması kapsamında birçok hukuksuz uygulamanın ortaya çıktığını öne sürdü. Beyazağaç, gözaltı ve tutuklamalarda yeterli kanıt aranmadığını, suçluların yanında suçsuz insanların da büyük sıkıntılar çektiğini belirterek, "OHAL nedeniyle uzun olan gözaltı süreleri gereksiz yere uzatılmakta insanlar bir nevi gözaltı ile cezalandırılmaktadır. Aynı şey tutuklamalar için de geçerlidir. Tutuklular aylarca beklemekte, haklarında davalar açılmamaktadır. Dosyalarda gizlilik kararı bulunduğundan, ne için tutuklandıkları bilinmemekte, savunmaları bu nedenle gerektiği gibi yapılamamaktadır" dedi.



Operasyonlar çerçevesinde uzun gözaltı süreleri olduğunu ve gözaltı şartlarının çok kötü olduğunu savunan Beyazağaç, "İnsanlar spor salonunda bekletilmekte, 200 kişi bir tuvaleti kullanmakta, banyo yapma imkanı bulunmamaktadır. Avukatlarıyla görüşmeleri kısıtlıdır. Önce beş gün görüşmeme yasağı getirilmiş, bu da yetmiyormuş gibi, hukuksuz olarak ailelerinden muvafakat alma şartı getirilmiştir. Hukuki olan şüphelinin kendi avukatını seçmesidir, ailelerin değil. Yine kanuni olmamakla birlikte gözaltına alınanlara ters kelepçe takılıp, adliye koridorlarında gezdirilmekte, bu şekilde rencide edilmektedirler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Baro binası çevresinde alınan önlemler

- Avukatların baro binasında toplanması

- Tutuklu avukatların fotoğrafları

- Basın açıklamasının okunması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 227 MB

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5)ÇOCUKLARI TALASEMİ HASTASI OLAN AİLELERİN DRAMI

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi'nde 3 çocuğu talasemi hastası olan baba Ömer Aşlığ, yuva kurmak isteyen gençlere tavsiyede bulunarak evlenmeden önce mutlaka kan testi yaptırmalarını istedi. Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan, 15-20 günde bir talasami hastalarının kana ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak, kan bağışı konusunda vatandaşlara duyarlı olunması çağrısında bulundu. Şırnak Talasemi Derneği (ŞITADER) Başkanı Nurullah Bartan, Silopi İlçesi'ndeki talasemi hastalarını evlerinde ziyaret ederek onların ve ailelerinin sorunlarını dinledi. Çocukları talasemi hastası olan aileler çektikleri sıkıntıları dernek başkanına aktararak, vatandaşlardan kan vermelerini ve kemik iliği testi için Kızılay şubelerine başvurmalarını istedi. Şırnak bölgesinde hematoloji doktoru olmamasından yakınan aileler, belirli merkezlere hematoloji doktoru atanması talebinde bulundu.

"EVLENMEDEN ÖNCE KAN TESTİ YAPIN"

3 çocuğu talasemi hastası olan baba Ömer Aşlığ, evlenmek isteyen kişilerin evlenmeden önce mutlaka kan testi yaptırmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. 15-20 günde bir çocuklarını Silopi Devlet Hastanesi'ne götüren baba Aşlığ, hastanede uzun bir süre tedavi için beklemek zorunda kaldığını anlattı. 3 çocuğunun da kanı değiştirildikten sonra baba Aşlığ, hastane yanındaki parka çocuklarını götürerek eğlenmelerini sağlıyor. Çocuklarının gördüğü eziyetin sona ermesi için kemik iliği naklinin gerektiğini anlatan baba Aşlığ. vatandaşlardan kan testi yaptırmaları için çağrıda bulundu.



Bakkal dükkanı çalıştırarak ailesinin geçimini sağladığını anlatan baba Ömer Aşlığ, "Çocuklarım talasemi hastasıdır. Mümkün olduğunca daha kimse evlenmemişken ilk önce tahlil sonuçlarına baksınlar. Bu duruma düşmesinler. Gerçekten çok zor oluyor. 15 günde bir doktora götürüyoruz. Kan bulamadığımız oluyor. Vatandaşlardan da rica ediyoruz. Herkes kan bağışında bulunsun" dedi.



2 çocuğu talasemi hastası olan Fehime Yakış da, eşinin çalışmak için şehir dışında olduğunu belirterek, "Benim çocuklarım talasemi hastasıdır. İmkanım yok. Yardım bekliyorum" diye konuştu.



Çocuğu talasemi hastası olan anne Tayibe Barkın ise, herkesi kan vermeye davet ederek, "Çok sıkıntılar çekiyoruz. Devletimizden ricamız; Şırnak ve Silopi’ye bir hematoloji uzmanının atanması. Diyarbakır’a gidip, geldiğimizde çok zorlanıyoruz. Burada olursa daha iyi olur. Çocuklar az yol çeker. Çok memnun kalırız. Nice İremler'in hayatı bir damla kana bağlı. Onun için herkesten tek ricamız kan vermelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.



KIZILAY'A KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI



Talasemi hastalarının hayatının, insanların Kızılay'a bağışlayacağı kana bağlı olduğunu kaydeden Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan ise şunları söyledi:



"Talasemi sürekli kan nakli gerektiren çok ciddi ve önemli bir kan hastalığıdır. Bizim ciddi anlamda kana ihtiyacımız var. Çünkü hastalarımız her 15, 20 günde bir kan almak zorunda kalıyor. Halkımızı kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu hastalığa karşı ilgi duymalarını, maddi manevi destek sağlamalarını bekliyorum. Bölgemizde Hematoloji doktoru olmadığı için hastalarımız, Diyarbakır, Adana, Ankara ve İstanbul’a gitmek zorunda kalıyor. Fakat maddi imkanları yetmediği için gidemiyorlar. Bu da tedavilerinin aksamasına neden oluyor. Bizim tek tedavimiz kemik iliği naklidir. Hastalarımızın 3 tüp kan vererek, Kızılay merkezlerine başvurmalarını istiyoruz. Bu hastalarımız için kemik iliği naklinde uygun doner için gönüllü olmalarını istiyoruz. İl genelinde çalışmalarımız devam etmektedir. Şuana kadar Silopi ilçesinde 24, Cizre ilçemizde 14, İdil’de 1 Şırnak merkez 6 hastaya ulaşabildik."

Görüntü Dökümü



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-3 çocuğu talasemi hastası olan aile



-Talasemi dernek başkanının ziyareti



-Baba Ömer Aşlığ’ın konuşması



-Talasemi dernek başkanının konuşması



-Talasemi hastası olan çocuklar ve ailelerden detaylar



-Baba Ömer Aşlığ’ın çocuklarını parka götürmesi



-Silopi Devlet Hastanesi tabelası



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()-

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6)BİRLİKTE İÇKİ İÇTİĞİ ARKADAŞINA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

İZMİT'te, iki özel halk otobüsü sürücüsü, gece araçta içki içtikten sonra tartıştı. Bedri İpek otobüsten inerek yürürken, arkasından gelen alkollü arkadaşı Orhan Y.'nin çarpması sonucu yaralandı. Bedri İpek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bedri İpek olaydan önce araçta içki içerken çektikleri görüntüleri paylaştı.



Olay gece saatlerinde, İzmit Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Seferlerini tamamlayan iki özel halk otobüsü sürücüsü Bedri İpek, Orhan Y. ve 2 arkadaşları boş araziye çektikleri otobüsün içerisinde içki içti. Biri arkadaşları bir süre sonra yanlarından ayrılırken, iddiaya göre, Bedri İpek ile Orhan Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Otobüste bulunan bir kişi Bedri İpek'i sakinleştirerek araçtan indirdi. Bedri İpek yaklaşık 100 metre yürüdükten sonra arkasından aracıyla gelen Orhan Y. yönetimindeki 41 J 0210 plakalı otobüsle çarptı. Alkollü olan Orhan Y. yaklaşık 700 metre sonra ağaçlara çarptı. Yaralanan Bedri İpek sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bedri İpek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı olayın ardından otobüs sürücüsü Orhan Y.'yi gözaltına alırken, otobüste bulunan diğer kişinin de ifadesini aldı.Bedri İpek olaydan önce sosyal medya hesabından otobüste içki içerken çektiği görüntüler paylaştı. Görüntülerde Bedri İpek'in ölümüne neden olan Orhan Y. de yer aldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü



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Bedri İpek'in görüntüleri, içki içmeleri, Orhan Y.'nin görüntüsü



Olay yeri görüntüleri

İZMİT (Kocaeli), () -

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7)SİVAS'TA DOĞADA YARALI BULUNAN YIRTICI KUŞLAR TEDAVİ ALTINDA

SİVAS'ta göç esnasında çeşitli sebeplerle yaralanan ve yorgun düşen yırtıcı kuşlar, Sivas Belediyesi Başıboş Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor.

Sivas'ta soğuk hava şartların da yem bulmakta güçlük çeken ve göç esnasında çeşitli sebeplerle yaralanan yırtıcı kuşlar, Sivas Belediyesi Başıboş Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor. Çeşitli ilçelerden vatandaşlar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bulunduktan sonra merkeze getirilen 1 adet kartal, 4 kızıl şahin ve 2 adet atmacanın açık yaraları tedavi ediliyor. Merkezin veterineri Şahin Alıcı, yaralı yırtıcı kuşların bir süre burada kalacağını ve daha sonra ileri tektik ve tedavi için Kayseri'ye gönderileceğini belirterek, "Burada sokak hayvanlarının rehabilitesinin dışında Orman İşletme İl Müdürlüğü'nün bize getirmiş olduğu yabanı kuşların ön tedavi ve bakımını da yapıyoruz. Ekiplerin ormanda yaralı olarak buldukları kartal, kızıl şahin, puhu ve atmaca gibi yırtıcı kuşların ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yeniden müdürlüğe teslim diyoruz. Kuşlarda genellikle kırık kanat vakasına sıkça rastlıyoruz. Biz burada hayvanların ön tedavilerini yaptıktan sonra Kayseri'de bulunan rehabilite merkezine göndereceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Merkezden görüntüler



-Koruma altındaki yırtıcı kuşlar



-Veterinerin açıklamaları



-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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