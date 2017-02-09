DHA YURT BÜLTENİ-5

(YENİDEN)

1)EL BAB'DA YİNE DEAŞ SALDIRISI: 1 ŞEHİT, 10 YARALI



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, sabah saatlerinde El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 1 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı. Dün 5 askerin şehit olduğu ve 170'inci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında sabah saatlerinde DEAŞ'lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 1 asker şehit oldu, 10 asker ise yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı.

Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, şehit askerin cenazesi ise helikopter ile Gaziantep'e getirildi.

Bu sabah 1 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos'tan bu yana şehit düşen asker sayısı 62'ye yükseldi.

Görüntü Dökümü

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GAZİANTEP

- Türk bayrağına sarılı cenaze

- Helikopterin inişi

- Cenazenin indirilmesi

- Cenazenin ambulansa konulması

KİLİS

- Kilis Devlet Hastanesi

- Ambulansların gelişi

- Yaralıların indirilişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER, Ahmet ÖZER, Reşit ÇELEBİOĞLU-GAZİANTEP,KİLİS-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 281 ve 54 MB



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2)EL BAB'DA DÜZENLEN OPERASYONLARDAN GÖRÜNTÜLER



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) El Bab'da düzenlendiği operasyonların görüntüler sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde ÖSO'nun El Bab girişine ilerleyişi ve DEAŞ'lı teröristler ile çatışmaları yer alıyor.



Görüntü Dökümü



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-El Bab girişi



-ÖSO'nun ilerleyişi



-Çatışma sırasında çekilen görüntüler



-Detaylar



Haber: GAZİANTEP ()



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3)ADIYAMAN'DA ADLİYEDE KAVGA: 6 YARALI, 6 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında adliyede çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Karaca ve Çalgan aileleri arasındaki duruşmaya gelen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Tekme- tokat kavga eden taraflar, ihbarla sevk edilen polisler tarafından ayrılarak kava sonlandırıldı. Kavgada 6 kişi darbelerle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kavgaya karışan 6 kişiyi ise gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü



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- Adıyaman Adliyesi



- Tarafların kavga etmesi



- Polisin müdahalesi



- Yaralananlar



- Polisin gözaltı yapması



- Güvenlik önlemi alınması



- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB



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4)KENDİ YOLCULARINI TAŞIDIĞI İDDİASIYLA MİNİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİLER

BARTIN ile Kozcağız Beldesi arasında yolcu taşıyan minibüs sürücüleri, Kumlucu Beldesi'ne giderken kendi yolcularını da aldığını iddia ettikleri minibüsün önünü otomobille kesti. Minibüs sürücüsünün şikayetiyle gelen jandarma, birbirlerinden şikayetçi olan tarafları karakola götürdü.

Bartın ile Kozcağız Beldesi arasında yolcu taşıyan minibüs sürücüleri, Bartın'dan Kumluca'ya yolcu götürürken kendi yolcularını da aldığını iddia ettikleri Ekrem Özen yönetimindeki 74 M 2009 plakalı minibüsü, iddiaya göre önce arkadan otomobille takip edip selektör yaparak taciz etti. Minibüsçüler, daha sonra Kozcağız Beldesi Şarköy Mahallesi mevkisinde otomobille öne geçerek minibüsü durdurdu. Yolcuların cep telefonu kamerası ile görüntülediği olayda otomobilden inen 7 kişiden bazıları minibüsün yanına gelip sürücüden kapıyı açmasını istedi. Kapıları kilitleyen sürcü Ekrem Özen ise jandarmayı arayarak durumu bildirdi.



Bir süre sonra gelen jandarma ekibi olaya müdahale etti. Ekrem Özen, aracın önünü keserek yolcuları korkuttukları gerekçesiyle 7 kişiden şikayetçi oldu. Diğer minibüsçüler de kendi yolcularını aldığı iddiasıyla Ekrem Özen'i şikayet etti. Ekrem Özen ve diğer 7 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Ekrem Özen, karakolda ifadesinin ardından 16 yolcunun bulunduğu minibüsü ile yola devam etti.



Kumluca Birlik Minibüsçüler Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Osman Özer, Kumluca'ya yolcu taşıyan minibüslerin daha önce de önünün kesildiğini söyleyerek, "Kumluca'ya giderken Kozcağız'ın içinden geçiyor minibüsçü arkadaşlarımız. Kozcağız'daki minibüsçüler de kendi yolcularını aldıklarını iddia ettikleri arkadaşlarımızı bu şekilde tehdit etiyor. Biz o zaman da gerekli şikayetlerimizi yaptık. Ne yazıkki aynı durum yine tekrarlandı. Yolcuları korkuyor. Bu konunun artık tekrarlanmaması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Minübüsün önündeki otomobil



-Şoförün panik anları



-Yolcuların konuşması



-Minübüsün camlarına vurulması



-Jandarmanın gelmesi



Dosya adı: brt_mınıbus_tacız



Süre: 4.03 Boyut: 135 MB



Haber:Ayhan ACAR/BARTIN,()

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5)KAPADOKYA'YA 5 YILDIZLI DEV YATIRIM

NEVŞEHİR’in Ürgüp İlçesi’ne bağlı Mustafapaşa köyüne Japon devi Okura , 5 yıldızlı otel yapıyor. Kapadokya bölgesine yapılan konaklama ve Restaurant ve Spa ağırlıklı 15 milyon Avronun üzerinde bir yatırım yapıyor. Ungun Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Olcay Ungun ,Otelimizin İnşaatı 2 aşamadan oluşacak 1.Bölüm konaklama 2. Bölüm spa tarafı ilk bölümün inşaatı bundan 5 ay önce başladı ve görüldüğü gibi kaba inşaat bitmek üzere inşaatın tamamı ise sanıyorum 6 ay içerisinde tamamlanmış olur.

Ungun, Spa bölümü için ise koruma kurulunda denetleme süreci var. Onunda sonuna geldiğini düşünüyoruz ,O sürecin sonunda 15 ay içerisinde otelimiz açılacak. Japonya dan OKURA otel Gurubunun temsilcileri , CO’su Marcel VAN AELST ve Mimari gurubun başkanı Yamamoto YOSHINORI ve Ito TOMOKO inşaatın ne aşamada olduğunu inceleyip bilgi aldıklarını söyledi.

Firmanın, Hollandalı CO’su Marcel Van AELST,ise yaptığı açıklamada ,Kapadokya Japonya'da son derece bilinen çok tanınan çok ziyaret edilen bir bölge 2016 yılındaki istatistiklere bakacak olursak ’ta Japonların çok sık, geldiğini görebiliriz. Tarihi önemi açısından ve iyi bir partner bulmakta bizim için önemliydi. Biran Önce İstanbul'da da otel açmak istiyoruz 2 gün sonrada İstanbul’da uygun olan yerleri gezip oradaki olanakları araştıracağız. 1 yıldır İstanbul’da yer arıyoruz. Böylece her iki tarafta ’da varlıklarının olacağını belirtti.



AELST,Bin 800’lü yılların sonlarına doğru Japonya açıklarında bir Türk gemisi 'Ertuğrul Zırhlısı' Battı O günden bu yana Japonya ve Türkiye arasında çok özel ve sıcak bir ilişki var, Türkiye ve Japonya arasında Bu sıcak İlişki bizim için çok önemli, olduğnu belirten AELST, İstanbul’daki Marmaray örneğini yapan Taisei örneği Türkiye’de çok eski köklerini salmış bir şirket Taisei'nin eski adı Okura İnşaat şirketiydi ve halada Okura şirketinin büyük hissedarlarından biri olduğunu söyledi.

AELST, otel Japonlar için önemli Bir müşteri gurubu olacak ama kesinlikle sadece Japonlar olmayacak Almanlar, Hollandalılar ve diğer Avrupalılar da müşterileri olacak örneğin Amsterdam okura hotel'de yüzde 14'ü Japon geri kalan müşteriler uluslararası müşteriler olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Mustafapaşadaki İnşaat alanından genel ve detay görüntü

- Ungun Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Olcay Ungun ile röportaj

- Firmanın, Hollandalı CO’su Marcel Van AELST’ın açıklamaları ve Olcay Ungun Türkçe çevirmesi

(Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)



DV 1 Dosya 4 Dakika 284 - MB