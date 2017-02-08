DHA YURT BÜLTENİ-5

1)DEPREMİN MERKEZİNDE ÇADIRLARIN YERİNİ KONTEYNERLER ALIYOR

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde geçen pazartesi günü özellikle yıkıcı etki yaratan 5 üstü depremler yüzünden evleri yıkılan vatandaşlar için kurulan çadır kentte, yağan yağmur sonrası zaten sıkıntılı olan yaşam koşulları iyice ağırlaştı. Yetkililer bölgede konteyner kent oluşturmak için gece başlattıkları çalışmaları sabah dek sürdürdü.

Geçen pazartesi günü Ayvacık İlçesi'ne bağlı 12 köyde hasara yol açan 5.3 büyüklüğünde depremin ardından AFAD tarafından kurulacağı açıklanan konteyner kent için çalışmalara bu gece yarısı başlandı. Depremin en çok hasara neden olduğu Yukarıköy Köyü'nde, futbol sahası içine kurulacak konteyner evler, gece TIR'larla köye ulaştırıldı. Ardından çadır kentin yan tarafına indirilerek zemine yerleştirildi. Sabah dek süren çalışmalarda 44 konteynır ev kullanıma hazır hale getirildi. Depremzedelerin 2 gündür konakladığı çadırların sökülerek, diğer konteynerlerin de buralara konulacağı belirtildi. Depremzedelerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için kurulan konteyner kentte, toplam 100 konteyner evin yer alacağı açıklandı. Depremde hasar gören 14 köyde ise depremzedelere gıda ve battaniye gibi yardım malzemeler dağıtılmaya devam ediyor.Yukarıköy Köyü sakinleri, depremin üçüncü gününde de sabaha kadar meydana gelen artçı depremler nedeniyle sallanarak korku yaşadı. AFAD kayıtlarına göre bugün, Ayvacık İlçesi'nde en büyükleri saat 04.38'de 4.5, saat 04.33'de 3.6, saat 05.16'da 4.1 olmak üzere çok sayıda artçı deprem sabaha kadar sürdü. Öte yandan dün (salı) öğle başlayan yağmur, çadır kenti sular altında bıraktı. Geceyi zor koşullar altında geçiren depremzedeler, sabah uyanıp çadırlarından dışarı çıktıklarında adeta çamurun içinde yüzen yerleşimin halini gördü. Bazı köylüler, hayvanlarının karınlarını doyurmak için ağıllara gitti. Depremzedeler çadırlarını terk ettikten sonra, yağmur nedeniyle çamur deryasına dönüşen zemini iyileştirmek için iş makineleriyle getirilen mıcırlar yerlere döküldü.

Görüntü Dökümü



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- Konteyner ve çadır kentten görüntü



- Çamur içinden geçen depremzedelerden görüntü



- Mıcır dökme işleminden görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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2)KİLİS'TE, SOBADAN ZEHİRLENEN ÇİFT ÖLDÜ

KİLİS'te, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 75 yaşındaki İsmail ile 72 yaşındaki eşi Ayşe Sayar hayatını kaybetti. İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan İsmail ve Ayşe Sayar çifti, dün akşam saatlerinde sobalarını yaktıktan sonra uykuya daldı. Akşam eve ekmek getiren fırıncı çırağı, içeride Sayar çiftini baygın halde bulunca, durumu komşuları ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yaşlı çiftin sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüğünü saptadı. Sayar çiftinin cenazeleri, güvenlik güçlerince yapılan inceleme sonrası otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 3 çocuk sahibi Sayar çiftinin ölüm haberini alan yakınları ise geldikleri evde ağıt yaktı.

Görüntü Dökümü



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- Sayar çiftinin fotoğrafları



- Olayın meydana geldiği ev



- Taziye çadırı ve gelenler



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 143 MB

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3)SOBADAN ZEHİRLENEN ÇİFT ARKADAŞLARI MERAK EDİNCE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

ANTALYA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 50 yaşındaki Osman Susamcı ve eşi 52 yaşındaki Hatice Susamcı, hastanede tedaviye alındı.



Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi 6012 Sokak Çandırlı Apartmanı giriş katındaki dairede oturan Osman Susamcı'nın işe gelmemesi üzerine, çalışma arkadaşları durumu polise bildirdi. Saat 10.00 sıralarında eve gelen polis ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Osman Susamcı'nın kapıyı açmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdikleri dairede, Osman ve Hatice Susamcı çiftini baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çeşitli hastanelere götürülen Susamcı çifti, tedaviye alındı. Yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Osman Susamcı ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü



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-Zehirlenen kadının ambulans beklerken görüntüsü



-Polisin inceleme yapma görüntüsü



-Apartmandan genel görüntüler



-İş arkadaşının olayı anlatması



-Ambulansın gelmesi



-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Detaylar



142 MB / 4 DK 42 SN



Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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4)SÜT TOPLAMA KAMYONU DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

AYDIN'ın Sultanhisar İlçesi'nde yoldan çıkarak devrilen süt toplama kamyonda sıkışan araç şoförü 32 yaşındaki Mustafa Çine, öldü.



Kaza, bugün saat 07.15 sıralarında Malgaç Çayı yakınlarında Devrant Mevkii'nde meydana geldi. Nazilli'den Sultanhisar yönüne giden Mustafa Çine yönetimindeki 09 CBC 12 plakalı süt toplama kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyon, yol kenarındaki 2 çam ağacını devirdikten sonra takla atarak durabildi. Kamyonun içinde sıkışan Mustafa Çine, kaza yerinde öldü. Kamyonun kasasında bulunan süt tankeri de yol kenarına savruldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Olay yerinden görüntü



- Genel ve detay



Haber- Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN, ()

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5)ÇUKURCA'DA DOKTOR YOKLUĞU DEĞİL, ÇOKLUĞU VAR

HAKKARİ'nin, doktorların gelmek istemediği, gelenlerin ise kısa süre sonra istifa ettiği Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca İlçesi'nde artık tablo tersine döndü. 2014 yılında hizmete açılan 3 katlı ve 20 yataklı Devlet Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından 8 uzman, 2 diş hekimi ve 6 pratisyen doktor atandı. 1954 yılında ilçe statüsü kazanan ve 2014 yılına kadar sadece bir sağlık ocağı bulunan Çukurca'ya uzman doktorların gelmesiyle, Irak'tan da hasta gelmeye başladı.



Hakkari'ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 15 bin nüfuslu Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca İlçesi'nde artık doktor sıkıntısı yaşanmıyor. 3 yıl öncesine kadar sadece bir sağlık ocağının bulunduğu ve gecici görevle gelen 3 pratisyen doktorun çalıştığı Çukurca'ya Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında 3 katlı 20 yataklı bir devlet hastanesi yapıldı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve yoğun çabalar sonucu da yaklaşık 1 ay önce hastaneye 8 uzman, 2 diş hekimi ve 6 pratisyen doktor gönderildi. Artık doktor yokluğunun değil, çokluğunun bulunduğu Çukurca'da yaşayan vatandaşlar, ne Hakkari'ye, ne de 270 kilometre uzaklıktaki Van'a gitmek zorunda kalıyor. Hatta Çukurca Devlet Hastanesi'ne Irak'tan da çok sayıda hasta geliyor.

Hayatlarında ilk kez bu kadar doktorla tanışan Çukurcalı da bu durumdan büyük memnunluk duyarken, modern donanımı ile dikkat çeken hastanede dahiliye, çocuk, genel cerrahi, kadın doğum, aile hekimliği, ortopedi ve diş hekimliği bölümlerinde her gün yaklaşık 300 hastaya bakılıyor ve tedavileri yapılıyor. Sağlık alanında büyük sıkıntılardan kurtulduklarını anlatan vatandaşlar, "Tedavi olmak için daha önce Van'a veya Hakkari'ye gidiyorduk. Artık buna gerek kalmadı. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Çukurca Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kahramanmaraşlı Diş Hekimi Sümeyye Yürümez de Irak sınırında görev yapmaktan memnun olduğunu söyledi. Yürümez, Irak'tan da hastalarının olduğunu belirterek, "Çukurca Devlet Hastanesi'nin ilk açılışından beri burada görev yapıyorum. Daha önce çok fazla hekimimiz yoktu. Sadece pratisyen ve aile hekimleriyle görev yapıyorduk. Şimdi ise benimle birlikte bir diş hekimi arkadaşımla birlikte çalışıyoruz. Onun dışında bir çok dalda uzman doktor arkadaşlarımız var. Şırnak'tan, hatta Irak'tan gelen hastalarımız var. Gelirken ailemin ve benim tederdütlerimiz vardı. Ancak burayı gördükten sonra hiç bir tereddütüm kalmadı. Günde 20 hastaya bakıyorum" dedi.

Çukurca'ya yeni atanan Acil Tıp Uzmanı Ahmet Çağdaş Acar ise İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesinden Çukurca Devlet Hastanesine atandığını anlattı. Dr. Çağdaş, "Bizden önce buraya Acil Tıp Uzmanı gelmemişti. Diğer branşlarda da gelmemişti. Artık burada da aktif sağlık hizmeti veriliyor. Biz gelmeden önce günde 50 civarında hastaya bakılırken, şu anda 300'ü geçmiş durumda. Burada küçük cerrahi işlemler de yapılmakta. Bunlardan apandis, safra kesesi, doğum, sezaryen ve ortopedinin küçük operasyonları yapılmakta" diye konuştu.

Hakkari il Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara da, Çukurca ilçesine yapılan doktor atamalarının Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın yoğun girişimleri ile geldiğini söyledi, Çukurca'da doktor sıkıntısını kalmadığın belirten Kara, "Valimizin Sağlık Bakanlığımız ile yaptığı görüşmeden sonra Çukurca ilçesi Devlet Hastanemize 8 Uzman doktor ataması yapıldı. Şu an ilçede 8 uzman hekim, 2 diş hekimi ve 6 pratisyen doktorumuz görev yapmakta. İlçe halkı bu durumdan çok memnun. Bizler halkımıza daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Çukurca Devlet Hastanesi Acil Servise gelen hastalardan genel görüntü



-Hastaların başında bulunan Acil Tıp uzmanı Dr Ahmet Çağatay Acar



-Hasta cocuğun ateşini ölçen hemşire



-Bir hasta yakını ile röportaj



-Hasta bir kadın ile Kürtçe röportaj



-Bir hastaya diş tedavisi yapan Diş Hekimi Sümeyye Yürümez



-Tedavi olmaya gelen hasta ile röportaj



-Diş Hekimi Yürümez ile röportaj



-Hastanenin laburatavarınden görüntü



-Hastaları muayene eden doktor



-Hasta yakını ile röportaj



-Acil Tıp uzmanı Ahmet Çağatay Acar ile röportaj



-Çukurca Devlet Hastanesinden detay ve genel görüntü

BOYUT:457 MB

SÜRE:7 DK 16 SN

Behçet DALMAZ- Murat ÇAĞLAR- Serdar KARA/ ÇUKURCA (Hakkari)-()-

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6)HAZRO'DA SAMANLIĞA GİZLENMİŞ 11 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'ın Hazro İlçesi'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, Yazgı Köyü'ndeki bir kişiye ait samanlıkta gizlenmiş piyasa değeri 55 bin lira olan 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı'nca, Hazro İlçesi'ne bağlı Yazgı Köyü'nde ikamet eden bir kişinin sigara kaçakçılığı yaptığı yönündeki bilgiler üzerine düzenlenen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Yazgı Köyü'nde ikamet eden şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde İcra edilen arama neticesinde; şüpheli şahsın evinin hemen yanında bulunan saman yığınının içerisine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 55 bin TL olan toplam 11 bin paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen bandrolsüz kaçak sigaralara el konulmuş, olay ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanmıştır.Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü



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-Saman yığının içinde arama yapan jandarma ekipleri



-Ele geçirilen sigara



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: DİYARBAKIR, ()

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7)MERKEZ BANKASI'NDAN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR İÇİN HATIRA PARA BASILMASINI İSTEDİ

KONYALI aşık İbrahim Demirtaş, BİMER aracılığıyla, Merkez Bankası'na, 15 Temmuz anısına, şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve tankın önüne yatarak, darbe girişimini önlemeye çalışanlar için hatıra para basılmasını istedi. Merkez Bankası da "Banknotlarımız üzerinde başvurunuzda belirttiğiniz öneri gibi ülkemiz açısından çok önemli yeri olan şahsiyetlere ve olaylara yer verilmesine özen gösterilmektedir. Ancak bugün itibariyle yeni bir banknot kupürü veya yeni bir emisyon grubu banknot basımı yönünde bir çalışma bulunmamaktadır" cevabı verildi.



Konya'da 45 yıldır şiir, destan, bozlak, türkü gibi türlerde yaklaşık 400 eseri olan 60 yaşındaki 5 çocuk işçi emeklisi aşık İbrahim Demirtaş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kazanılan demokrasi zaferinin anısına, BİMER aracılığıyla Merkez Bankası'nı hatıra para basılması için talepte bulundu. Demirtaş, geçen 27 Ekim günü yaptığı talebinde, darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile tankların önüne yatarak darbeyi önleyenlerin fotoğraflarını bulunduğu hatıra para basılmasını istedi.

ÖNERİNİZ KAYDEDİLDİ

Merkez Bankası yetkilileri de, geçen 10 Kasım günü Demirtaş'a talebin olumsuz olduğu yönünde cevap mektubu gönderdi. Merkez Bankası tarafından gönderilen cevapta, "Bankamızca hatıra kağıt para basımı gerçekleştirilmemektedir. Bununla birlikte dolaşıma çıkarılan banknotlarımızın arka yüzlerindeki temalar, genellikle ünlü Türk büyükle, bilim adamları ve düşünürleri, Anadolu Medeniyetleri, doğal ve tarihi turistik güzellikler gibi alternatifler arasından belirlenmektedir. Bu çerçevede, banknotlarımız üzerinde başvurunuzda belirttiğiniz öneri gibi ülkemiz açısından çok önemli yeri olan şahsiyetlere ve olaylara yer verilmesine özen gösterilmektedir. Ancak bugün itibariyle yeni bir banknot kupürü veya yeni bir emisyon gurubu banknot basımı yönünde bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca banknotlarımıza yönelik olarak sizin gibi duyarlı vatandaşlarımızca yapılan her türlü öneri daha sonra yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere kayıt edilmektedir" denildi.



Hatıra olarak basılacak paranın kağıt yerine madeni para da olabileceğini belirten Demirtaş, şunları söyledi:



"Geçmişte bu cemaatin düzenlediği Türkçe Olimpiyatları için bile hatıra para basımı yapıldığını hatırlıyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve kahramanların hatırlanması için bu hatıra para, madeni para şeklinde de olabilir. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yakın zamanda madeni para basıldı. Ancak bu paranın üzerinde şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in fotoğrafının bulunmadığını öğrendim. Benim isteğim o gün ve o kahramanlar unutulmasın, nesilden nesile aktarılsın."

Görüntü Dökümü



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- Aşık İbrahim Demirtaş röp.



- Daha önceki hatıra paralarını göstermesi



- Merkez bankasından gelen cevabı göstermesi



- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA ))



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8)MENDERES'TE YÜZLERCE ŞİŞE KAÇAK ÜRETİM RAKI ELE GEÇTİ

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde şüphe üzerine kontrol edilen bir hafif ticari araçta, kaçak rakı ele geçiren jandarma, işin peşini bırakmadı. İmalathaneyi belirleyen ve baskın yapan ekipler; burada yüzlerce şişe ve litre kaçak üretim rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen pazartesi günü, Menderes'in Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kontrolde 19 şişe kaçak üretim rakı ele geçirildi. Olayla ilgili araç şoförü E.K., gözaltına alındı. Rakının nerede üretildiğini araştıran ekipler, İnönü Mahallesi Ladin Evleri Denizkızı Sitesi'ndeki yazlık bir evin imalathaneye dönüştürüldüğünü öğrendi. Adreste yapılan kontrolde ise 212 şişe değişik boyutlarda kaçak üretim rakı, tank içinde 25 litre kaçak üretim rakı, 627 boş şişe, 50 adet 20 litrelik boş bidon, 295 şişe kapağı, 2 adet şişe kapağı takma makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere ve kaçak rakıya el kondu. Yazlık evi kiraladığı öğrenilen U.K. da gözaltına alındı. İki şüphelilerinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Kaçak üretilen rakının, çöplerden toplanan boş şişelere sağlıksız koşullarda doldurulduğu, zarar görmüş bandrolün tekrar şişeye yapıştırılara piyasa sürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Jandarmadan görüntü



- Kaçak içkilerden görüntü

Haber- Kamera Kadir ÖZEN / İZMİR, ()