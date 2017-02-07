DHA YURT BÜLTENİ-5

ÇANAKKALE GÜNE YİNE DEPREMLERLE BAŞLADI (EK)

1)DEPREM ANI MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINDA

Çanakkale'nin Ayvalık ilçesinde, bugün saat 05.24'te meydana gelen ve ve merkez üssü Gülpınar Köyü olan 5.3 büyüklüğündeki deprem bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Elektrik kesintisi nedeniyle dünkü sarsıntı anlarının yer almadığı Gülpınar Köyü'ndeki marketin güvenlik kamerasındaki bu sabah çekilen görüntüler, depremin boyutunu gözler önüne serdi. Deprem anında raflar sallanırken, pek çok ürün düştü. Dünkü depremde hasar gördüğü için kapısına kilit vurulan marketteki hasarın, bu sabahki sarsıntıyla biraz daha arttığı belirtildi.

Görüntü DÖkümü



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-Deprem anının marketin güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntüleri



-Raflardan devrilen ürünlerden görüntü



Haber: Burak GEZEN / AYVACIK (Çanakkale), ()

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2)ABD'NİN VERDİĞİ İKİNCİ PARTİ ZIRHLI ARAÇLAR DA PYD'YE ULAŞTI



ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı kurulan ve ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) gönderdiği zırhlı araçların kullanılmaya başlandığı belirtildi. Söz konusu zırhlı araçlardan geçen hafta bir partinin daha Suriye'ye ulaştığı belirtilirken, DSG'nin kendi üretimi olan zırhlı araçlar yerine artık ABD'nin gönderdiği modern zırhlı araçları kullandıkları gözlendi. Türkiye'nin tepkisine rağmen Suriye'de içerisinde PKK'nın Suriye'deki partisi olarak bilinen PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin de bulunduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) ABD'nin zırhlı araç desteğinin sürdüğü belirtildi. Kanada üretimi olan zırhlı araçlardan daha önce DSG'ye gönderen ABD'nin, geçen hafta bir parti daha zırhlı aracı Suriye'ye gönderdiği belirtildi.



Amerika'nın Sesi Radyo ve Televizyonu'nun web sayfasında yer alan haber ve görüntülere göre, DSG'ye gönderilen zırhlı araçların Rakka operasyonunda kullanılmaya başlandı. ABD'nin gönderdiği zırhlı araçlardan sonra DEAŞ operasyonlarında YPG'nin artık kendi üretimi olan zırhlı araçlar yerine modern zırhlı araçların kullanılmaya başladığı belirtildi.



ABD'nin başını çektiği Koalisyon güçlerinin hava desteği ile, 'Fırat'ın Gazabı' adıyla Rakka Operasyonu'nu sürdüren Demokratik Suriye Güçleri'nin Rakka'ya kuzeyden 23 kilometre kadar yaklaştığı ve son olarak Mışrafa köyünü DEAŞ'ten aldığı belirtildi.



Ferit ASLAN-DİYARBAKIR/

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3)GÖZ KÜRESİ OLMAYAN 8 YAŞINDAKİ KADİR'İN DRAMI

SAMSUN'da yaşayan ve doğuştan iki gözü olmadan dünyaya gelen 8 yaşındaki Kadir Şahiner'in, göz çevresindeki kemiklerde çökme yaşanmasını engellemek ve ilerleyen aşamada protez göz yerleştirilmesi için yapılması gereken tedaviyi ailesi karşılayamadı. Bunun üzerine göz küresi olmayan ya da minimal boyutta olan bebeklerle ilgili çalışma yapan Anoftalmi ve Mikroftalmi Derneği devreye girdi. Aileye ulaşan Dernek Başkanı Murat Ereken, küçük çocuğun tüm tedavi, ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayacaklarını söyledi. Ereken, çok nadir görülen bu hastalığının tedavisinin 50-100 bin TL'yi bulduğunu belirterek yaptıkları yardım kampanyası ile bu tür ailelere destek olduklarını belirtti.



Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde yaşayan 11 yıllık evli Murat (38) ve Havva (39) Şahiner çiftinin ikinci çocukları olan Kadir Şahiner, anoftalmi hastalığı (göz küresinin olmaması) ile dünyaya geldi. İki gözü bulunmayan Şahiner'in epilepsi hastası olduğu da belirlendi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan çeşitli tetkiklerin ardından Kadir Şahiner anoftalmi hastalığı nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 yıl önce burada yapılan operasyonla göz çukuruna şekil verilmesi amacı ile conformer (yer tutucu) yerleştirildi. Doktorlar aileye küçük çocuğa protez göz ameliyatı yapılması gerektiğini söyledi. Ancak daha sonra bir gelişme olmadı. Samsun merkezli olarak faaliyet gösteren doğuştan göz küresi bulunmayan veya mikro derece küçük olan çocukların tedavilerinin yapılması için çeşitli çalışmalar yapan Anoftalmi ve Mikroftalmi Derneği (AVEMDER) gerçekleştirdikleri proje kapsamında aile ile iletişime geçti. Dernek Başkanı Murat Ereken, aileyi ziyaret ederek hastalıkla ilgili yol gösterip tedavi için yardımcı olacaklarını söyledi. Kadir Şahiner'in tedavisinde geç kalınmış bir durumun olduğunu belirten Ereken, "Tedavi için İstanbul'daki bize yardımcı olan doktorumuza aileyi yönlendireceğiz. 45 günde bir İstanbul'a gitmeleri gerekecek. Tüm ulaşım, konaklama ve tedavi masraflarını dernek olarak karşılayacağız. İnşallah tedavi sonrasında Kadir protez gözüne kavuşur" şeklinde konuştu.



Bu iki hastalığın doğuştan genetik nedenlerden dolayı meydana geldiğini belirten Ereken, "Nadir görülen bu hastalığın görme olmasa bile tedavisinin olduğunu öğrendik. Amacımız yüzün estetik yapısının bozulmaması. Çünkü göz küreleri yerinde olmadığı için göz çevresindeki kemiklerin çökmesinden dolayı yüzde estetik bozukluklar meydana gelebiliyor. Bu ailelere yardımcı olabilmek için geçen yıl Şubat ayında derneğimizi kurarak faaliyete geçtik. Geçen Haziran'da 50 hasta için bir yardım projesi başlattık. Türkiye'de bu hastalıklarla dünyaya gelmiş bebeklerin ailelerinin tedavi için ihtiyaçlarını ve psikolojik destek sağlamaktayız. Bu kapsamda duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Şuan 34 hastamızın tedavisi devam ediyor bizde ailelerine destek oluyoruz. Bu maliyeti yüksek bir tedavi. Bir bebeğin tedavisi 50 bin ila 100 bin TL arasında değişebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı bu konu ile ilgili maddi destekte bulunmuyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti:



"Ülkemizde üniversite hastaneleri devlet ve özel hastanelerdeki hekimlerin bu hastalıkla ilgili yeterli bilgisi yok maalesef. Türkiye'de bu hastalıkla ilgilenen 3 doktor var biz de biri ile sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye'de yılda ortalama 400 çocuk bu hastalıklar ile doğuyor. Bunlardan 350 tanesi çocuk kör görme engelli diye evlerine dönüp gidiyorlar. Ancak bu bebekler büyüdükleri zaman gerçek sorun ortaya çıkıyor."



Anne Havva Şahiner, oğlunun tedavi masraflarını karşılayacak madde durumlarının olmadığını belirterek "Hastanelere gidiyoruz ama bir sonuç alamadık. İnsanlar oğlumun yüzüne baktıklarında yüzlerindeki ifadeyi görüyorum. Oğlum büyüdüğünde yüzünde bozulmalar olursa çok üzülürüm. Bir anne olarak oğlumun tedavisini yaptırmak istiyorum. Ancak gittiğimiz hastanelerde kimse ilgilenmedi. Sağolsun AVEMDER bize ulaştı yardımcı olacaklarını söylediler. Çok mutlu oldum. Oğlumu korumak için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah tedavisi yaptırılacak" diye konuştu.



Baba Murat Şahiner ise geçici işlerde çalıştığını ve bir güvencesinin bulunmadığını söyleyerek, "Doktorlar oğlum dünyaya geldikten sonra gözlerinin olmadığını söylediklerinde şok oldum. Tedavi ettirmek için uğraştık. Oğlumuzun görme şansı yok ancak en azından yüz yapısı bozulmasın istiyoruz. Biz tek başımıza bu tedavinin altından kalkamadık. Bunu yapacak gücümüz yok. Şimdi önümüzdeki ay tedavisi yeniden başlayacak. En azından yüzündeki kemiklerde çökmeler olmadan yaşaması için uğraşacağız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:



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-AVEMDER Başkanı Murat Ereken'in aileyi ziyaret etmesi



-Kadir Şahiner ve aileden detay



-Dernekten detay



-Detaylar



-Röportajlar

(SÜRE:8.55 - BOYUT:284.55 MB)



Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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4)MERZİFON'DA BİR EV ALANA BİR ARABA BEDAVA

AMASYA’nın Merzifon İlçesi’nde yaşayan 36 yaşındaki Sinan Gümüş satışa çıkardığı evini alana yanında 1997 model arabasını hediye edeceğini söyledi.



Amasya’nın Merzifon İlçesi Yeni Mahalle'de bulunan 90 bin lira değerindeki evini satışa çıkaran Sinan Gümüş, evini alana yanında 1997 model brodway marka araba hediye edeceğini ifade etti. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Gümüş, "Merzifon Yeni Mahallede bulunan dairemizi satın alana 1 adet brodway marka araba (1997) hediye, kampanya stoklarla sınırlıdır. Daire 3+1 panoramik tavşandağ ve şehir manzaralı, kombili ve masrafsız, iki anahtar vadetmiyoruz, direk veriyoruz" şeklinde yazı paylaştı.



Sinan Gümüş, “Daha önceki yıllarda İstanbul’da emlakçılık yapmıştım. Orada da bunun gibi değişik satış stratejileri geliştiriyorduk. Merzifon’a geldim. Kendi evimi satmaya karar verdim. Evi satarken de arabayla beraber verirsem, daha cazip olacağını düşündüm. Evimle beraber arabamı da veriyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:



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-Satılık evin dışından ve hediye verilecek arabadan detay



-Röportaj

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

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KAHRAMANMARAŞ'TA 130 GÜREŞÇİ ŞAMPİYONADA TER DÖKTÜ



5)KAHRAMANLAR ŞEHRİNDE KIRAN KIRANA GÜREŞLER YAPILDI

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince gerçekleştirilen Ulusal 11. Kurtuluş Güreş Turnuvası sona erdi.



Batıpark Spor Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen güreş turnuvasına, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Sancaktepe Spor, Ankara ASKİ Spor, Ankara TEDAŞ, Ankara İller Bankası, Tokat, Çorum, Kocaeli, Bursa, Erzurum Büyükşehir Belediyespor ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor olmak üzere 130 sporcu katıldı.



Kıran kırana geçen müsabakaların sonunda takım halinde Ankara TEDAŞ 1. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor 2., Kocaeli Körfez Belediyesi 3. Oldu.Güreş Turnuvası’nda 8 sıklette müsabakalar yapıldı ve birincilere 5 bin, ikincilere 3 bin, üçüncü ve dördüncülere de bin TL ödül verilirken, 1. Takıma 4 bin, 2. Takıma 3 bin, 3. ve 4. Takımlara ise 2’şer bin TL takım tasnifi ve kupaları verildi.Ödül töreninde bir konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç: "Bundan 97 yıl önce kahraman ecdadımız birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek işgalci güçleri şehrimizden kovmuştur. Bizler de bu tür etkinliklerle kahraman ecdadımızı yad ederek ecdadımızın kahramanlığını gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Güreşin beşiği olan Kahramanmaraş’ta başta güreş sporumuz olmak üzere sporun her branşına destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince düzenlediğimiz Ulusal 11. Kurtuluş Güreş Turnuvası’na katılan tüm takımlarımızı ve güreşçilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Dereceye giren güreşçilere madalyaları ve para ödülleri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve diğer ilgililer tarafından verildi.



Ulusal 11. Kurtuluş Güreş Turnuvası’nda dereceye giren güreşçilerin isimleri şöyle; 57 Kg. 1.Ziya Daylak, 2.Şaban Kızıltaş, 3.Ahmet Peker / 61 kg 1.M.Emin Öğüt 2.Mustafa Kartal 3. Utku Doğan / 65 kg 1.Selahattin Kılıçsallayan 2.Selim Kozan 3.M.Recep Aktaş / 70 kg 1.Mustafa Kuyucu 2.Samet Ak 3. Serhat Aslan / 74 kg 1.Ayhan Sucu 2. Ender Coşkun 3. Mehmet Özdemir / 86 kg 1.Ahmet Bilici 2. Osman Geçen 3. Fırat Binici / 97 kg 1.Fatih Yaşarlı 2. Mustafa Sessiz 3. Ali Önceoğlu / 125 kg 1.Kenan Gör 2.Onur Alkanoğlu 3. Bekir Eryücel /

Görüntü Dökümü



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turnuvadan görüntüler



güreşçilyerden görüntü



müsabakalardan görüntü



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile röp.



madalya töreni



detaylar

Haer-Kamera: KAHRAMANMARAŞ ()

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6)AĞRI'NIN İLK KADIN MUHTARI







AĞRI’nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Taşkesen Köyü'nde görev yapan ilk kadın muhtarı, 58 yaşındaki Azize Atlı, fötr şapkası, erkek giyim tarzı ile dikkat çekiyor. Bedensel engelli Muhtar Azize Atlı, köydeki kan davaları ile aşiret kavgalarına son verdiklerini söyledi. Diyadin İlçesi'nin Taşkesen Köyü'nde oturan Azize Atlı, 2014 yerel seçimlerini kazanarak Ağrı'nın ilk kadın muhtarı unvanını aldı. Diyadin'e 14 kilometre uzaklıkta bulunan 250 haneli ve 1500 nüfuslu Taşkesen Köyü'nde kadınların destekleri ile seçimi erkek rakibi önünde 95 oy farkla kazanan Azize Atlı, babasının 4 kadınla evlendiğini, bu evliliklerden 14 çocuğu olduğunu söyledi. İlkokulu bitirdikten sonra halıcılık kurslarına gittiğini ve kursları başarıyla bitirince Diyadin'de Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslarda 25 yıl eğitmen olarak çalıştığını anlatan Azize Tatlı, emekli olduktan sonra köyünde tek başına yaşadığını söyledi. Hiç evlenmeyen ve yüzde 85 oranında bedensel engelli olan Azize Tattıl, giydiği takım elbise, fötr şapkası ve tespihiyle yabancılar tarafından erkeğe benzetiliyor. Köylülerin 'Azize Hoca' diyerek değer verdiği Azize Tatlı şunları söyledi:



"Ağrı'nın ilk kadın muhtarıyım. 1500 nüfusumuz var. Köyümüzün durumu çok da iyi değil. Taziye evi, fırın, kütüphanemiz yok. Kadınlara söz vermişim ve bu yüzden cumhurbaşkanımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Bize el uzatsın, ben de verdiğim vaatleri yerine getireyim. Kadınlar için el sanat kursları açacağız. Kadınların isteği üzerine muhtar oldum. Aşiret bölgesinde kadın muhtar olmak çok zor. Bütün erkekler bir kadın olarak muhtar olmama karşıydı. Birlik ve beraberlik içinde köydeki kan davaları ile aşiret kavgalarına son verdik. Hedefim, Taşkesen Köyünü düzene sokmak. Şimdiye kadar muhtar olanlar köye hiçbir şey yapmadı."



Köylülerden Fikriye Bakır da "Azize hocadan çok memnunuz. Yol sözü vermişti, köyün yolunu yaptırdı. Şimdi taziye evi, fırın, kütüphane sözlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü ÖZEL



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-Muhtar köyde vatandaşlarla birlikte



-Muhtar köylülerle birlikte



-Muhtar kar yağışının altında kadınlarla birlikte



-Yusuf İba'nın anonsu



-Muhtar röportaj



Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),()

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7)ELİF'İN KARDAN EVİ

KARS'ın Arpaçay İlçesi'ne bağlı Kuyucuk Köyü'nde izlediği belgesel filmden esinlenerek ağabeyine yaptırdığı kardan ev, sömestr tatilinde 12 yaşındaki Elif Kaplan'ın oyun yeri oldu.



Arpaçay Yatılı Bölge Okulu 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Kaplan, sömestr tatilini Kuyucuk Köyü'ndeki ailesinin yanında geçirdi. Köye fazla kar yağdığını gören Elif Kaplan, ağabeyi İsmail Kaplan'a evlerinin bahçesine kardan bir ev yaptırdı. Sömestr tatilinde köyden arkadaşlarıyla birlikte kardan evde oyun oynayan Elif Kaplan, üşümemeleri için evin zeminine kilim ve minder koydu. Kardan evin girişine nazar boncuğu asan Elif Kaplan, evin üzerine buz sarkıtları dikti. Okula giderken evin korunmasını isteyen Kaplan şunları söyledi:



"Kardan evimiz sayesinde tatilde arkadaşlarım ile birlikte Eskimo hayatı yaşadım. Ev hoşumuza gittiği için içerisine girip oyun oynadık, kitap bile okuduk. Kardan evi çok sevdim. Okula giderken ailemden Elif'in evini korumalarını istedim. Yatılı okuduğum için hafta sonları köye gelecek ve kardan evi yine kullanacağım."



Kardan evin yapan amatör fotoğrafçı İsmail Kaplan ise "Kardeşimle birlikte belgesel izliyorduk. Kutuplarda eskimolar bu tarz buzdan evler yapıyordu. Elif 'Bana da bu evden yapar mısın?' dedi. Bizde onunla birlikte böyle bir şey yaptık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-İsmail Kaplan ın evde düzenleme yapması



-Buzları yerleştirmesi



-Hazırlıklar ve detaylar



-İsmail Kaplan'ın konuşması



-Çocukların eve girmesi



-Kitap okumaları



-Elif Kaplan'ın konuşması



-Uğur Aktaş'ın konuşması



-Evden çıkmaları



-Elif Kaplan'ın sıcak suyu hava serpmesi

Haber-Kamera: KARS, ()

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