DHA YURT BÜLTENİ -5

Adana'da 25 DEAŞ'lı yakalandı



ADANA'da, DEAŞ terör örgütüne karşı yapılan operasyonlarda 25 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah erken merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Yeşilbağlar ile Kiremithane Mahallesi'ndeki 53 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösterdiği ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü. Zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber: ADANA, ()-

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Çorum'da DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı



ÇORUM'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. İl merkezi ve bazı ilçeleri de kapsayan operasyonda belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()-

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Karlıova'da 3 metrelik kar koridoru

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdüren ekipleri, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgelerde koridor açarak ilerlemeye devam ediyor. Gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya çalışan ekipler, henüz yolu açılamayan 16 köye ulaşmaya çalışıyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımı kesilen Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı 47 köy yolunun açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Karlıova Kaymakamlığı'na bağlı ekiplerin gece ve gündüz olmak üzere 2 vardiya halinde yaptığı çalışmalarda; şu ana kadar 31 köye ulaşım sağlanırken, 16 köy yolunun açılması için kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu ve iş makinalarının boyunu aştığı bölgede, kar temizleme çalışmaları ilginç görüntülere de sahne oldu. Köy yollarının temizlenmesi ile 3 metrelik kar koridorlarının oluştuğu bölgede, iş makinaları ve yüksek araçlar kar duvarlarının arasından geçerek ulaşım sağlamaya başladı. Pazartesi günü okulların açılması nedeniyle çalışmaları hızlandırdıklarını belirten ekipler, öğretmenlerin görevli oldukları köylere gidebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını söyledi. Kar temizleme çalışmalarını yöneten Karlıova Özel İdare Müdürü Bayram Sümbül, bazı köy yollarında çığ düşme tehlikesine karşı yavaş ilerlediklerini belirterek, "Ekiplerimiz büyük bir özveri ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşlarımız çift vardiya olarak, gece ve gündüz çalışıyorlar. Yarına kadar kapalı köy yolu kalmamasını planlıyoruz. Bazı köylerimizde çığ tehlikesi vardır. Bu yüzden ekiplerimiz dikkatli ve yavaş ilerliyor"dedi.

Bölgedeki ekiplerin son olarak Bingöl'ün Karlıova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 110 nüfuslu Harmantepe köyüne ulaşmak için çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi. Harmantepe Köyü'nde bulunan hastaların ilçe merkezine getirilmesi için 3 metrelik kar kalınlığının bulunduğu bölgede çalışan ekipler, gece yarısına kadar köy merkezine ulaşacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

- Kar temizleme çalışmaları

- Ekiplerin çalışması

- Karın içinde ilerleyen iş makinaları

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Serkan BİNGÖL/KARLIOVA,(Bingöl),() -

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Hakkarili dağcılar, 2 bin 900 rakımlı Mehet Dağı'na tırmandı

HAKKARİ Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği'nin organizasyonuyla bir grup dağcı, 2 bin 900 rakımlı Mehet Dağı'na zorlu tırmanış gerçekleştirdi.

Hakkari Dağcılık Federasyonu İl Telsilciliği organizasyonuyla aralarında Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç, Reşko Doğa Sporları Kültür Derneği üyesi Avukat Turgut Besi'nin de bulunduğu 11 dağcı, Hakkari kent merkezine bağlı Bay köyünün arkasında bulunan 2 bin 900 rakımlı Mehet Dağı'na tırmandı.

2 BİN 900 RAKIMLI MEHET DAĞI'NA TIRMANDILAR

Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç, Bay Köyü yakınında bulunan Toroslar'ın devamı olan Mehet Dağı'na tırmanış gerçekleştireceklerini söyledi. Ertunç, "Bunu geleneksel hale getirdik. Burada 2 zirve var. Kar ve çığ tehlikesinin durumuna göre hareket gedeceğiz. Çığ tehlikesi varsa soldaki zirveye tırmanacağız. Kış faaliyetleri kapsamında dağcılık faaliyetlerimiz devam edecektir. Amacımız Hakkari'nin o güzel dağlarını turizme kazandırmaktır" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tırmanış için Şibekör tepesinde bir araya gelen dağcılar

-Karda bata çıka yürüyen dağcılar

-Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç'un açıklaması

-Dağcılar Mehet dağına doğru yürüyüşe gçerken

-Detaylar

Haber-Kamera: HAKKARİ ()

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AK Parti Milletvekili Aygün, Hakkari'de

AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, partisinin Hakkari'deki İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak üzere geldiği kentte Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve partililerle yemekte bir araya geldi. Aygün, önümüzdeki süreçte yapılacak referandum ile ilgili STK'lara bilgiler aktardı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün bir otelde STK temsilcileri ve partililerle yemekte bir araya geldi. Aygün, başkanlık sistemi ve yapılacak referandum ile ilgili blgiler verdi. Hakkari'nin sahipsiz olmadığını ifade eden, şöyle dedi: "Buranın şu an milletvekili olmadığı için bu bölgenin haliyle bazı sosyal sorunları çözmek için zaman zaman buralara gelip sizlerin görüşlerini alarak sorunları çözmeye yönelik çaba sarf ediyoruz. Kocaeli ilinde seçilmiş olsak da buradaki halkın sorunlarını çözmek bizlerin görevi. Çok zor dönemler geçirdik. Artık o dönemlerden söz etmek istemiyoruz. Allah'a çok şükürler olsun ki, düne kadar çarşıda dolaşırken elimizi sıkmaya çekinen insanların şimdi misafirperverliklerini görünce ne kadar şükretsek azdır. Demek ki, olay tamamen konjonktürel. Demek ki insanımız kötü niyetli değildir. Öyle olsa son kazılan çukurlara da müsaade ederlerdi. Buranın halkına ne kadar teşekkür etsek azdır. İnsanların refahı için bir referandum seçimine giriyoruz. Bu 15 yıldır yaptığı hizmetlerle halkın gönlünde yer edinmiş sayın Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmak için mi yapılıyor. Hayır? Bu tamamen parlamenter sistemindeki çift başlılığı çözmek için yapılan bir sistemdir. Bu sistem ülkenin refahı için iyi bir şey olacaktır"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yemeğe katılan STK'lar vev partililer

-Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün'ün açıklaması

-Toplantıya katılanlardan genel görüntü

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()-

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Birecik Devlet Hastanesi'nde WhatsApp’lı dönem

ŞANLIURFA’nın Birecik Devlet Hastanesinde oluşturulan birimde vatandaşlar, gönderdikleri WhatsApp mesajıyla istediği branş ve serviste randevu hizmeti almaya başladı.

Birecik Devlet Hastanesi vatandaşların günlük hayatta sıkça kullandığı WhatsApp mesaj uygulamasını hasta randevusu alma sisteminde kullanmaya başladı. WhatsApp uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte hasta ve yakınları sıra beklemekten kurtulduklarını kısa sürede sağlık hizmetlerini aldıklarını kaydetti. Türkiye’de ilk kez WhatsApp uygulamasıyla hastanelerinden randevu alındığını belirten Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Cem Bülbüloğlu, "Hayatta geçirdiğimiz uygulama sayesinde hastalarımızın en büyük problemlerinden olan poliklinik önünde bekleme süresini sonlandırdık. Hastalarımız WhatsApp hattına adını, soyadını ve randevu almak istedikleri bölümün adını belirterek bize ulaştırıyor. Biz de saati ve tarihi ayarlayarak kendilerine randevu bilgilerini yolluyoruz. Bu sayede yüzde 22 olan randevulu hasta sayımız yüzde 35'e kadar çıktı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Birecik Devlet Hastanesi binası

- Whatsapp uygulamasının bulunduğu birim

- Başhekim Cem Bülbüloğlu'nun konuşması

- Acil serviste bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - )

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Hani'nin 50 yıllık su sorunu çözülüyor

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesi ve bazı mahallelerinde 50 yıldan bu yana devam eden su sorununun çözümü için başlatılan sondaj çalışmaları sonuç verdi. Hani Belediyesi'nin DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü ile birlikte Zirve Mahallesi'nde başlattığı sondaj çalışmasından olumlu sonuç alınması ile önümüzdeki günlerde 48 saatte 3'er saat su verilebilen bölgelere kesintisiz su akışının sağlanacağı öğrenildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçe merkezi ve bazı mahallelerinde 50 yıldan bu yana devam eden su sorunu, Belediye Başkanlığı'na atanan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı'nın girişimleri ile sona erdi. 6 Ekim 2016 tarihinde kanun hükmünde kararname ile Hani Belediye Başkanlığı görevine kayyum olarak atanan Yazıcı, ilçedeki su sorununun çözülmesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulundu. Hazırladığı projeyi ilgili bakanlığa gönderen ve finansman sağlandıktan sonra çalışmaları başlatan Yazıcı, daha önce 16 kez kuyu kazılan ancak su bulunamayan ilçenin başka bölgelerinde sondaj çalışması yaptırdı. DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü ile ortak yapılan sondaj çalışmasının sonucunda Zirve Mahallesi'nde temiz su kaynağı bulunduğu öğrenilirken, bulunan suyun ilçenin 50 yıllık ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi. Yetkililer çalışmaların tamamlanması ile 48 saatte 3'er saat su verilebilen bölgelere kesintisiz su sağlanacağını belirtirken, su kaynağının bulunması ilçede sevince yol açtı. İlçeye bağlı 12 kilometre uzaklıktaki Kuyular Mahallesi ve Abacılar mahallelerindeki sondaj çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

KAYNAKLARIN SAYISINI ARTIRACAĞIZ

6 Ekim 2016 tarihinde Kanun hükmünde kararname ile Hani Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Şaban Arda Yazıcı, ilçenin en önemli sorunu olan susuzluğun giderilmesi için bir dizi çalışma başlattığını belirterek, "Hazırladığım proje önce Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve bakanlık nezdinde olumlu karşılanarak, gerekli finansman sağlandı. İlçeye gelir gelmez DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri ile alternatif kaynaklar üzerinden çalışarak su sorununu çözmeye çalıştık.Bu kapsamda Zirve Mahallesi'nde ilk kez sondaj çalışması yaptık ve olumlu sonuç aldık. Yeraltı kaynak sularının sayısını artıracağız ve bu suların şehir şebeke hattına bağlanmasını sağlayacağız. Bu şekilde su sorununu kısa sürede çözüme kavuşturmayı planlıyoruz"dedi.

Görüntü Dökümü:

- Su çıkarılan bölgenin görüntüsü

- Sondajdan çıkan suyun akışı

- Çalışmalardan görüntüler

Haber - Kamera:İlhami ÜNAL/HANİ(Diyarbakır),() -

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