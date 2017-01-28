DHA YURT BÜLTENİ-5

Türk askerlerine saldıracaklardı, bombalı araçta yakalandılar (2)

TERÖRİSTLERİN HAİN İTİRAFLARI

Karkamış'ın karşısındaki Suriye'nin Cerablus kentinde, Türk askeri konvoyunu bomba yüklü araçla hedef almak isterken yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 teröristin ifadeleri ortaya çıktı. Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatacak teröristlerin eylem talimatını Münbiç'te bulunan PKK/PYD unsurlarından aldıklarını itiraf etti.

Yakalanmaları ardından sorgulanan teröristlerden Hüseyin El Hamad, bomba yüklü aracın uzaktan kumanda cihazını Münbiç'ten aldığını belirterek, "Aracı gençler götürecekti. Benim görevim uzaktan kumandayı almaktı. Cerablus çevrelerinde Türk konvoyu dönerken patlatacaktık. Talimatı Fırat ve Dindar isimli PKK'lılardan aldım" dedi.

Muhammed el Hayyib isimli ikinci terörist ise, Münbiç'ten bomba yüklü aracı Cerablus'a getirmekle görevli olduğunu belirterek, "Aracı Türk konvoyunun geçtiği caddelerde uzaktan kumanda aracılığıyla patlatacaktık. Bana bu işin talimatını YPG ve PKK'dan 'Dindar' ve 'Fırat' isimli örgüt yöneticileri verdi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yakalanan PKK/PYD'li 2 terörist

-Bomba düzeneğinden görüntü

-Bomba düzeneğinin konulduğu araç

-FOTOĞRAFLAR

Haber: GAZİANTEP - ANKARA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

Eski nişanlısını tabancayla öldürdü, aynı silahla intihar etti

SAMSUN'da eski nişanlısı 35 yaşındaki Emine Çatal'ı tabancayla öldüren 37 yaşındaki Nihat Güney, aynı silahla intihar etti.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Kadifekale Mahallesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yedi ay önce evlenmekten vazgeçtiğini söyleyerek nişan atan Emine Çatal'ı telefonla arayan Nihat Güney, konuşmak istediğini söyledi. Emine Çatal'ın kaldığı babasının evine giden Nihat Güney, eski nişanlısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Güney, üzerinde bulunan tabancayla önce Emine Çatal'ın kafasına sonra da kendi kafasına ateş etti.

Silah sesleri üzerine eve koşan yakınları Emine Çatal ve Nihat Güney'i kanlar içinde bulunca polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekibi Nihat Güney'in olay yerinde öldüğünü belirledi ve ağır yaralı Emine Çatal'ı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürdü. Burada doktorların tüm çabasına karşın Emine Çatal da yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

-------------------

-Emine Çatal'ın ambulanstan indirilemsi ve hastaneye götürülmesi

-Hastaneden detay

-Olay yerinden çalışan polislerden detaylar

-Emine Çatal'ın babası İsmet Çatal'ın görüntüsü

-Emine Çatan'ın annesi Ayşe Çatal'ın yürümesi ve akrabalarına sarılması

-Diğer detaylar

-Nihat Güney'in fotoğrafı

-Emine Çatal'ın fotoğrafı

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

=========================================

Mahmekeden 'ders gibi' karar: Çevrenin kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir



RİZE İdare Mahkemesi, Hemşin Muhtarlar Derneği'nce açılan davada, yapımı planlanan Dikmen Hidroelektrik Santral (HES) Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu' kararını iptal etti. Bakanlık avukatının, derneğin dava açmakta menfaatinin bulunmadığını yönündeki savunmasını değerlendiren mahkeme heyeti, Anayasa hatırlatması yaparak, "Çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir" görüşüne yer verdi.

Hemşin İlçesi'nde Büyük Dere ve Pazar Çayı üzerine yapımı planlanan Dikmen HES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 12 Mart 2014 tarihinde, 'ÇED Olumlu' raporu verdi. Bunun üzerine Hemşin Muhtarlar Derneği, raporun iptali istemiyle avukat Özlem Şen Abay aracılığı ile Rize İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dava dilekçesinde söz konusu projenin oluşturacağı çevre zararlarına dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi: "ÇED sürecinde halkın görüşleri dikkate alınmadı. 58 bin 265 metrekare olacağı anlaşılan kazıda malzemenin dere yatağına dökülmesi planlanıyor. Proje kapsamındaki bölge, 2007 yılında Organik Çay Tarımı havzası olarak belirlendi. Ancak HES projesi, çay tarımı üzerinde olumsuz etki yapacak, bölgenin uzun vadeli kalkınması açısından da sakıncalar doğuracak. Enerji tüneli ve enerji nakil hattı ile bunların yapımı için açılacak yollar, bölgenin flora ve faunasına olumsuz etkide bulunacak. Dere suyundaki azalma ile birlikte bölgenin biyoçeşitliliği, organik tarım ve turizm faaliyetleri zarar görecek. Proje kapsamında elektrik iletim hatlarının ÇED raporunda bulunmaması da mevzuata aykırıdır ve kesilecek ağaç sayısının fazlalığı bölgenin jeolojik yapısını ve tarımı olumsuz yönde etkileyecektir."

BAKANLIK AVUKATININ İTİRAZI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği avukatları yaptıkları savunmada, Muhtarlar Derneği'nin davayı açmakta menfaati bulunmadığı öne sürüldü. Projenin çevreye verilebileceği zararın asgari düzeye indirildiği ileri sürülen savunmada, bu projeyle sürdürülebilir kalkınmanın amaçlandığı vurgulandı ve bölge halkına iş imkanı sağlanacağı, bu nedenle de işletmenin faaliyete geçmesinde kamu yararı bulunduğu iddia edildi.

MAHKEME: ÇEVREYİ KORUMAK ÖDEV

Değerlendirmeler sonrasında Rize İdare Mahkemesi Başkanı Halil İbrahim Özgün imzasıyla açıklanan kararda, dikkat çeken bir ayrıntıya yer verildi. Bakanlık Hukuk Müşavirinin davacı derneğin, davayı açmakta menfaatinin bulunmadığı yönündeki savunmasına karşı Anayasa'nın 17 ve 56'ıncı maddelerini hatırlatan mahkeme heyetinin kararında şu ifadelere yer aldı: "Dava konusu projenin gerçekleştirileceği bölgede yaşayan kişiler sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir ve bu hak vatandaşlara Anayasa ile tanınan bir haktır. Bölgede doğaya yapılacak bir müdahaleden öncelikle o bölge insanlarının etkileneceği ve bu anlamda tartışmasız söz hakkı olduğu düşünüldüğünde, Hemşin İlçesi'ne yönelik faaliyet gösteren davacı derneğin, uyuşmazlığa ilişkin olarak dava açmada menfaatinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle davalı idarenin, dava açma ehliyetine ilişkin iddiaları yerinde görülmemiştir. Anayasa'nın 17. maddesinde herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme, 56. maddesinde ise, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğu belirtilmiştir."

Rize İdare Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak yüzeysel ve eksik bulduğu, 'ÇED Olumlu ' raporunun oy birliği ile iptaline karar verdi.

Görüntü Dökümü

------------

27 EYLÜL 2010 - ARŞİV

-Belediye önünden detay

-Tepki gösteren vatandaşlardan de tay

-Enerji şirketi yetkililerinin salondan ayrılması

-Halkın gösterdiği tepki

-Basın açıklaması

-Horon oynanması

-Dereye girilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR HEMŞİN-RİZE-)

Haber: Muhammet KAÇAR/HEMŞİN, (Rize), () -

================================================

Sağlık Bakanı Akdağ: Bize istikrarlı bir yönetim gerekiyor

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ hızlı değişimlere ihtiyacımız olduğunu belirterek, "Son 15 sene içerisinde büyük bir atılım gösterdik ama alacak çok daha mesafemiz var. Bize istikrarlı bir yönetim gerekiyor. Bize hızlı hareket eden bir yürütme gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Recep Akdağ sağlıkta yeni bir eylem planı hazırladıklarını belirterek, "Sağlıkta dönüşümün ikinci fazına giriyoruz. 2017'den itibaren 2023'e kadar yeni bir strateji ve yeni bir eylem planı hazırlıyoruz. Buna neden ihtiyaç duyduk? çünkü Türkiye'nin ihtiyaçları değişti. Türkiye'de hasta yükümüz değişti. Türkiye'de vatandaşlarımızın haklı olarak beklentileri de değişti. Artık Türkiye çocukların ishalden, zatürreden, kızamıktan hayatını kaybettiği, hamile annelerimizin önlenebilir sebeplerden hayatlarını kaybettiği bir ülke olmaktan çıktı ama yeni meselelerimiz var. Şişmanlık, hareketsizlik, sigara ve bunların yol açtığı şeker hastalıkları, kalp hastalıkları gibi yeni problemlerimiz var. Daha doğrusu bu problemler ön plana çıkmış oldu. Onun için biz de yeni dönemde bunlara yoğunlaşarak insanlarımızın sağlığını en mükemmel noktaya getirmek için gayret edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin hızla gelişen bir Türkiye için kaçınılmaz olduğunu ifade eden Akdağ, "TBMM üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdi. Şimdi artık milletin sözünü söyleyeceği bir istikamette yola devam ediyoruz. İnşallah Nisan ayı içerisinde bu referandum yapılacak. Türkiye yeni sistemde, yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle hem yasamanın, hem meclisin güçlendiği yeni bir döneme girecek. Aslında büyük bir Türkiye için, hızla gelişen bir Türkiye için bu kaçınılmazdı. Her ne kadar bazı muhalefet çevreleri çok anlayamadığımız bir biçimde anlamsız bir karşı çıkma kampanyası içindeyseler de Türk milleti için, milletimizin her bir ferdi için, çocuklarımızın geleceği için yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin çok daha hayırlı olacağına inanıyorum. Milletimizin de bunu destekleyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE UNUNU ELEMİŞ BİR ÜLKE DEĞİL

Akdağ, Türkiye'nin hızlı dönüşümlere ihtiyacı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Türkiye ununu elemiş, eleğini asmış bir ülke değil. Biz son 15 sene içerisinde büyük bir atılım gösterdik ama alacak çok daha mesafemiz var. Bize istikrarlı bir yönetim gerekiyor. Bize hızlı hareket eden bir yürütme gerekiyor. Yani bir bakanlar hizmeti gerekiyor. Türkiye bir Kuzey Avrupa ülkesinde olduğu gibi bundan 30-40 sene önce birçok ihtiyacını, sistemlerini oturtmuş bir ülke değil. Dolayısıyla hızlı değişimlere ihtiyacımız var. Sağlıktan misal vermek gerekirse büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Dünyanın takdir ettiği büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız bu meseleden çok memnun. Ama biliyoruz ki önümüzde yeni ihtiyaçlar var. İşte bu ihtiyaçları istikrarlı bir yönetim içerisinde hızla yerine getirme imkanımız olacak. Milletimiz o yüksek ferasetiyle 2017'yılında Türkiye'ye getirmiş olacak"

Bakan Akdağ daha sonra partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakanın açıklamaları

Ziyaretten görüntüler

HABER: Faruk KIYAK-Çağla DAŞCI/KAMERA: Orhan UZUN / KOCAELİ ()

===============================================

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan : Çanakkale köprüsü ihalesi şamar gibi çarptı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Kayseri’de Melikgazi Belediyesince yaptırılan Abdülhamit Han yolu açılışında yaptığı konuşmada ‘’ Çanakkale köprüsü ihalesi şamar gibi onların yüzüne çarptı’’dedi. Bakan Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Pazarlığını bilen Kayserililer, pazarlığını peşin yaptı. Ecdadından aldığı dersle yol alan iktidarımız var. Ne mutlu bize ki geçmiş aldığımız dersle yolun medeniyet olduğunu biliyoruz. Hedeflerimizi yükse tutuyoruz. Bu nedenle de gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eğer, Cumhurbaşkanının Başbakanın desteği yoksa, bizim övünecek bir şeyimiz yok. Onların desteği ile bizler övünülecek şeyler yapıyoruz. Daha 2 gün önce 1915 Çanakkale köprüsünün ihalesini yaptık. 15 Temmuz da olduğu gibi reisi ile birlikte topyekûn birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, ülkemizin başına örülmek istenen çorap onların başına örüldü. 2 gün önce yapılan ihale şamar gibi onların yüzüne çarptı. Japonya, Kore, Çin ve İtalya gibi ülkeler köprü konusunda tecrübeli işletmelerin ilgisiyle karşılaştı. Dünya çapında başarıları ile bilinen ülkemizin işletmeleri de bu ihaleye teklif verdi. Biz, Türkiye’nin geleceğine ekonomisine, istikrarına güveniyoruz dediler. Bu teklifler , Türkiye düşmanlarının yüzüne şamar gibi çarptı. Ülkemizi 2023- 2053 ve 2071’e emin adımlarla götüreceğiz. Son 14 yılda yapılan yatırırım tutarı 2.5 milyarın üzerindedir. Kayseri’de bölünmüş yol miktarını 5 kat fazlaya çıkarmış durumdayız. Bölünmüş yolun yüzde 90’ını değiştirmiş durumdayız. Kayseri’de 18 projede çalışma yürütüyoruz. 6 projenin ihale aşamasına geldik. Kayseri bilsin ki 14 yıldır yaptıklarımızın üstüne daha fazlasını yaparak geleceğe taşıyacağız. Kayseri önemli bir lojistik merkezidir. Yüksek hızlı tren Kayseri ye gelmelidir. Cumhurbaşkanının talimatları var. Vatandaşın kulağına hoş gelen şeyler söylemek mümkün ancak bizim düsturumuz, yapamayacağımız şeyleri söylemek değildir. Yüksek hızlı trenin yapımının zaman aldığını zamanda katarak 4 yıl içerisinde Kayseri’yi yüksek hızlı trene kavuşturmuş olacağız. Kayseri’den kalkan hemşerimiz Ankara ve İstanbul’a gidecek. Benim memleketim Kars’a gitmek istiyorsa Yerköy’den tren değiştirip gider. Lojistik merkezi yapım işlerinin birinci etabı, ihale işleri yapılıyor. Geçmişini bilmeyenleri geleceği sağlıklı kurma şansı yoktur. Geçmişi güçlü olmayanlarında iyi bir gelecek kurma şansları yok. Ecdat bize sağlam bir geçmiş bırakmıştır. Sultan Abdülhamit Han 100 yıl önce Asya’yı Avrupa denizin altından geçirmeyi hayal etmiş. Ecdadın torunları o büyük hayalleri bugün yerine getiriyor. Gurur duyulacak geçmişimiz var. Dünya da bunu gıpta ile izliyor. Daha nice projeleri o ecdadın şanına uygun yapıyoruz.’"

BAKANLARA LPG’Lİ SEYYAR ISITICI

Öte yandan, Kayseri'deki yol açılışına katılan bakan Mehmet Özhaseki ve Ahmet Arslan başta olmak üzere protokol çadırı ve çevresi 10 adet seyyar LPG'li sobalarla ısıtıldı, Eksi 9 derece gerçekleşen açılış sırasında bakanlar ve protokol mensupları yanlarındaki sobalarla soğuk havadan etkilenmemeye çalıştılar. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, açılış anısına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye kökboyalı Yahyalı halısı hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Açılış alanlarından genel görüntü

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konuşması

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuşması

- Bakanlara hediye takdimi

- Bakanların üşümemesi için protokol çadırı önüne konulan LPG’li ısıtıcılar

- Sultan Abdülhamit Bulvarı açılış töreni

- Detaylar

Haber: Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ, )

===============================================

Umut Oran, CHP Kış Kampı'nda gençlere eğitim verdi

MERSİN'de, CHP Parti İçi Eğitim Birimi tarafından düzenlenen Gençlik Kış Kampı'nda Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran gençlerle buluştu.

Martı Otel'de, gençlere yönelik eğitim çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 'Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi'ne gençlerin yanı sıra CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gençler katıldı. Gençlerin sol ve sosyal demokrat değerleri daha iyi öğrenmeleri ve özümsemelerinin amaçlandığı eğitimlerde, gençler anayasa değişikliği hakkında da bilgilendirildi. Eğitimde katılımcıların referandum sürecinde kendi bölgelerinde gerçekleştirilen seçim kampanyalarına destek vermelerini sağlayacakları da ifade edilirken, Umut Oran ise 'Sosyal demokrat ideolojisi' konusunda sunum yaparak gençlere bilgiler aktarıldı.

Gençlik Kış Kampı'nda, Genel Başkan Başdanışmanı ve Milletvekili Aytuğ Atıcı 'Deneyim Konuşuyor', Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok 'Evrensel İnsan Hakları', Parti Meclisi ve Parti İçim Eğitim Birimi Üyesi Yıldırım Kaya 'Örgütlenme ve dayanışma anlayışı', TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu 'Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Anayasa değişikliği' konularında gençlerle destek vereceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Katılımcılardan görüntüler

- Gençlerden görüntüler

- Umut Oran'ın sunum yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/ MERSİN, ()

=====================================================

Yüksekova'da araçlar kara gömüldü

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreye yaklaşırken araçlar kar altında kaldı.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulurken, araçlar adeta kara gömüldü. Kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), ()-

============================================

Barmen Abdullah organlarıyla can olacak

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde rahatsızlandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren barmen 32 yaşındaki Abdullah Üzümcü, bağışlanan kalbi, korneaları ve böbrekleriyle nakil bekleyen hastalara can olacak.

Manavgat'ta bir otelde barmen olarak çalışan Abdullah Üzümcü, 3 gün önce rahatsızlandı. Ailesinin özel bir hastaneye götürdüğü Üzümcü, tedavinin ardından eve geldi. Rahatsızlığı devam edince ailesi Üzümcü'yü, Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirdi. Burada yoğun bakıma alınan Üzümcü'nün bu sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakli koordinatörlerinin iletişime geçtiği aile, Abdullah Üzümcü'nün tüm organlarını bağışlama kararı aldı. Üzümcü'nün kalbi, korneaları, böbrekleri alınarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Üzümcü'nün cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

'GÖZLERİ KARARDI, HASTANEYE GÖTÜRDÜK'

Baba Fikret Üzümcü, rahatsız olan insanların yaşama yeniden tutunması için ailesiyle birlikte oğlunun tüm organlarını bağışlama kararı aldıklarını söyledi. Baba Üzümcü, "Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Gözleri karardığı için özel bir hastaneye götürdük. Orada bir iğne ve serum yapıldı. Eve geldik, aynı rahatsızlık devam edince devlet hastanesine getirdik. Hastaneye girerken gözleri karardı, 'Gözlerim görmüyor' dedi. Doktorlar muayene etti ve direkt yoğun bakıma alındı. 3 gün yoğun bakımda kaldı. Önceki gün kalp krizi geçirdi. Bu sabaha karşı da vefat etti" diye konuştu.

Baba Üzümcü, herkesin organ nakline duyarlı olmasını istedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Hastane dış plan

- Baba Fikret Üzümcü röportaj

- Abdullah Üzümcü'nün fotoğrafları

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

================================================

Okula ait sınıf kapısını yaktılar

ANTALYA'da Vali Saim Çotur İlk ve Ortaokulu'na giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bahçeye çıkardıkları sunta kapıyı ateşe verdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Etiler Mahallesi'ndeki Vali Saim Çotur İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesinden duman yükseldiğini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yanan okul kapısına yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Olay sırasında orada bulunan Mert Eker adlı genç, okulun duvarına dayalı kapının yandığını görünce okula daha fazla zarar gelmemesi için kapıyı Atatürk büstünün bulunduğu parmaklıklara dayadığını belirtti.

Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, kapıyı yakan kişi ya da kişileri araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Yanan kapının görüntüsü

- Atatürk büstünden yanan kapıya PAN

- Okul tabelasından yanan kapıla PAN

- Yanan kapının yanına giden bir kişinin görüntüsü

- Okulun genel görüntüsü

- Görgü tanığı Mert Eker röp

- Okul önündeki polis aracından görüntü

- Okul önünden detay görüntü

- Evlerinden okula bakan bir vatandaştan görüntü

- Detay görüntüler

Haber: Bülent TATOĞULLARA-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

=================================================

Mersin'de sokak hayvanlarına otel konforunda barınak

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi tarafından 230 dönüm arazi üzerine sahipsiz dostların daha rahat ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamayı amaçlayan mevcut barınağa ek olarak otel konforunda Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi kuruluyor.

Büyükşehir Belediyesi, Gözne yolundaki mevcut barınağa ek olarak hizmet verecek olan Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşasına başladı. Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin her türlü sağlık, yemek ve barınma ihtiyacı karşılanırken, bakımevi ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmet verecek ek bölmelerin yaz aylarında tamamlanarak hayvanların hizmetine sokulacak.

Merkezin hayvanların daha iyi ve hastane ortamında daha geniş kapasiteli bir merkezde yaşamalarını sağlamak amacıyla kısa süre sonra faaliyete başlayacağını belirten Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, inşaat alanını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kocamaz, 230 dönümlük arazide başlayan inşaatın tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Burada yürüttüğümüz projede geniş alanları doğru ve etkin olarak kullanmak için şu anki barınağın bulunduğu yerler dahil olmak üzere toplam 230 dönümlük araziyi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan 49 yıllığına kiraladık. Kedi ve köpeklerin daha kaliteli bir şekilde sağlıklı ve mutlu bir hayat sürebilmeleri için gerekli en ince ayrıntıları dahi düşünerek başladığımız bu projeyi, yaz aylarında tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

HASTANE GİBİ

Merkezin devlet hastanesi gibi işlemesinin düşünüldüğünü kaydeden Kocamaz, "Hayvan hastanesinde karantina, müşahede, yoğun bakım odaları ile röntgen ve tıbbi bölümler de yer alacak. 16 ilçeye de hitap edecek olan barınakta, hayvanların yaş gruplarına, sağlık durumlarına ve mizaçlarına göre ayrı ayrı bölümler aktif bulunacak. Anneli yavru kedi ve yavru köpek, annesiz yavru kedi ve yavru köpek, hastalıkları ve mağduriyetleri olanlar, sahiplenilecek olan hayvanlar ayrı ayrı barınacak şekilde yaklaşık 40 bölüm yer alacak"diye konuştu.

Barınakta ayrıca pitbul, Brezilya tosa ve Arjantin dogo gibi sahiplenilmesi ve üretilmesi yasak olan tehlikeli hayvanların, ömür boyu yaşayabilecekleri bir ortam sağlanacak.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- İnşaat alanının görüntüsü

- Merkezin kapalı alanının görüntüsü

- Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın kapalı inşaat alınında inceleme yapması

- Burhanettin Kocamaz'ın bilgi alması

- Burhanettin Kocamaz'ın açık alanda inceleme yapması

- Açık alandaki inşaatın durumu

- Hayvan barınağının görüntüsü

- Burhanettin Kocamaz'ın barınaktaki hayvanlara bakması

- Hayvanlardan genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: MERSİN, ()

=============================================