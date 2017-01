DHA YURT BÜLTENİ-5

DEAŞ'ın bombalarını üreten 3 kardeş yakalandı

TERÖR örgütü DEAŞ'ın canlı bomba saldırılarında kullandığı bombaları Irak'ta kurdukları fabrikada ürettikleri belirlenen Irak uyruklu 3 kardeş, Sakarya polisinin operasyonu ile Samsun'da yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki günlerde operasyon düzenlenirken, elde edilen bilgilerle yeni operasyonlar düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, DEAŞ'ın bomba imalatçıları olduğu belirlenen Irak uyruklu 3 kardeşin Türkiye'ye giriş yaparak Samsun'a geldiklerini tespit etti. Polis, Samsun'da bir eve düzenlediği operasyonla S.A.S.A.T, M.A.S.A.T ve M.A.S.A.T. isimli 3 kardeşi gözaltına aldı. 3 kardeş getirildikleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. 3 kardeşin Musul'da kurdukları fabrikada canlı bomba saldırılarında kullanılmak üzere bomba ürettikleri ve örgüt faaliyetlerini yürütmek için Samsun'a gönderildikleri belirlendi. Yapılan operasyonla DEAŞ'ın gerçekleştirmeyi planladığı birçok canlı bomba saldırısının önüne geçildiği belirtilirken, 3 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü (2)

YAKINLARINDAN İHMAL İDDİASI

Burun ameliyatı sırasında beyin kanaması geçiren ve 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kübra Özürberk'in cenazesi hastane morgundan alınarak Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi merkezi önünde bekleyen genç kızın amcası Mehmet Özüberk, dayısı Fatih Atıcı ve kuzeni Ali Can, ihmal iddiasında bulunarak, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Hayatını kaybeden Kübra'nın amcası Mehmet Özüberk de yeğeninin karnesini göremeden öldüğünü ifade ederek, "Yeğenim yoğun bakımda can verdi. Bu zamana kadar adli tıpa getirdiğimiz halde bize ne doktorlar, ne de başka kimse çıkıp da 'başınız sağ olsun, elimizden geleni yaptık' demedi. Biz ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu olayın açığa çıkması için her yere başvuracağız" dedi.

Kübra'nın kuzeni Ali Can ise suçlu aramadıklarını Kübra'yı kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Otopsi merkezi

- Metin Faruk Tamer'in anonsu

- Fatih Atıcı'nın konuşması

- Mehmet Özüberk'in konuşması

- Ali Can'ın konuşması

- Kübra'nın sağlık fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü (3)

BABA: GÜLÜMÜ KOPARDILAR

Adli Tıp Kurumu'na Kübra'nın cenazesini almaya gelen baba Ümmet Özüberk, kızının hastaneye güle oynaya geldiğini söyledi. Kızının ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını isteyen baba şöyle dedi:

"Çocuğumuzu güle oynaya, ayağımızla hastaneye getirdik, ama sonuç otopsi oldu. Suç duyurusunda bulundum. Başka canlar yanmasın. Burun ameliyatın sonu burada mı bitmeli? Kübra çok akıllı, çok zeki, çok başarılı, hayat dolu bir çocuktu. Çocuğumun hayatını kopardılar. Gülümü kopardılar benden. Cezalarını çeksinler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Baba Ümmet Özüberk'in konuşması

- Kübra'nın sağlık fotoğrafları

- KÜBRA'NIN VİDEOSU

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

FETÖ'den tutuklu yüzde 98 engelli gazi polise tahliye (Yeniden)



İZMİR'de 2009 yılında patlayan bomba sonucu hayatına yüzde 98 engelli olarak devam eden ve FETÖ/PDY soruşturması kapmasında tutuklanan bomba imha uzmanı polis memuru 40 yaşındaki Bilal Konakçı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Aliağa'da, 5 Şubat 2009 tarihinde, Aliağa Lisesi önünde şüpheli paket olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine o dönemde İzmir'in kuzey bölgesindeki tek bomba imha uzmanı olan 14 yıllık evli, iki kız çocuk babası Bilal Konakçı, göreve çağrıldı. Konakçı, yaptığı inceleme sonucunda şüpheli paketin bomba olduğunu belirleyip, kapalı bir alanda imha edilmesine karar verdi. Konakçı, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taşıdığı bombayı imha etmeye hazırlanırken, bomba aktif hale geçti. İçerdeki meslektaşları ve çeşitli işleri için gelenleri düşünen Konakçı, canı pahasına bombayı alıp, hızla kapıya yöneldi. Konakçı'nın merdiven altına attığı bomba büyük bir gürültüyle patladı. kanlar içinde kalan Konakçı, bazı uzuvlarını kaybetmiş olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve durumu ağır olan Konakçı, aylar süren tedavinin ardından yaşama tutundu. Ancak iki gözünü, burnunu, sağ elini ve sol elinin üç parmağını kaybeden, bacak kemikleri ise kırılan ve tedavi sırasında platin takılan Konakçı'ya Ege Üniversitesi Hastanesi'nden 5 Ekim 2010 tarihinde, 'özür durumuna göre, tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 98' raporu verildi.

Gazi olan Konakçı, yaşananların ardından malülen emekli edildi. Yakınlarının desteğiyle yaşamını sürdüren Konakçı'nın geçen 20 Ocak'ta saat 07.30 sıralarında Fethullahçı Terör Örgütü/ Parallel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. 21 gün gözaltına altında tutulan Konakçı, geçen 11 Ocak'ta sevk edildiği adliyede tutuklandı. 15 gün cezaevinde kalan Konakçı, dün yurt dışı yasağı konulup, evini terketmemesi koşuluyla adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

'BENİ TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER'

Ailesine kavuşan Konakçı, tahliye edilmesinin ardından yaşadıklarını şöyle anlattı: "Polisler kapıya gelince şaşırdım. Ellerinde benim patlamadan önceki halime ait fotoğrafım varmış. O nedenle beni tanımakta güçlük çektiler. Arama, yakalama kararında ismi olan keşinin ben olduğunu söyledim. Bunun üzerine emin olmak için savcıyı aradılar. Ancak ulaşamadılar. yan komşumu refaketçi olarak çağırıp, evimde arama yaptılar. Dijital veri için cep telefonumu istediler. Elim ve gözlerim olmadığı için akıllı telefon kullanmıyordum. Telefonumun eski sistem, tuşlu olduğunu görünce iade ettiler. Daha sonra beni gözaltına alıp, hastaneye sağlık kontrolüne götürdüler. Evden çıkerken eşime, 'Büyük ihtimalle bir yanlışlık olmuştur. Muhtemelen yarın sabah serbest bırakılır, evine teslim ederiz' dediler. Hastaneye gittiğimde yalnız olmadığımı, benim dışımda başka gözaltına alınanların da olduğunu öğrendim. Ancak 2-3 gün geçmesine rağmen halen serbest bırakılmamıştım. Eşimle görüştürülmedim. Tam olarak neyle suçlandığım da söylenmedi. Sadece FETÖ'den gözaltına alındığımı biliyorum. Barodan benim için bir avukat görevlendirildi. 21 gün gözaltına tutulduktan sonra adliyeye sevk edildim. Ancak, baronun tayin ettiği avukat duruşmaya gecikti. Bana bunun üzerine başka bir avukat verdiler. İfadem daha sonra alabilecekken buna rağmen ilk olarak benim ifadem alındı. Ancak sonradan atanan avukat duruma hakim olmadığı için çok fazla bir şey yapamadı. Tutuklanıp, Menemen Cezaevi'ne götürüldüm."

Eşi Özlem Konakçı, avukatlar aracılığıyla eşinin cezaevinden çıkamayacağını anlayınca umut olabilecek her yere yazı gönderip başvurduğunu, kaymakam, belediye başkanı ve bazı siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla yüzyüze görüştüğünü belirtip, "Gazetecilere gönderdiğim yazıların haber olmasıyla eşimin durumu ortaya çıktı. Çok şükür bu sayede yanımıza döndü. Ben her türlü zorluğa hazırım yeter ki evimin direği eşim yanımda olsun" diye konuştu.

BABA-KIZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

13 yaşındaki E.K. ise babasını çok özlediğini söyleyip, "Bomba patmasından sonra psikolojim zaten çok bozulmuştu. Babama zaten çok bağlıydım. Gözaltına alınmasından sonra da hergün ağladım. Tekrar babama kavuştuğum için sevinçliyim" diyerek, gözyaşı döktü.

Kızının bu sözleri üzerine duygulanan Bilal Konakçı da gözyaşlarını tutamayıp, "Kötü bir şey yapmadım" dedi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Bilal Konakçı'nın FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında çok sayıda tanık, itirafçı beyanı, kuvvetli şüphe ve delillerle tutuklandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarında gazi polis memuru Bilal Konakçı'nın yüzde 98 oranında engelli olmasına rağmen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı, masum olduğu, FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı, sadece bir bankada hesabının bulunduğu' yönünde şüphelinin eşi kaynak gösterilerek bazı haberler yer aldı. Bilal Konakçı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında; söz konusu örgütte, bulunduğu bölgede yönetici konumunda faaliyetlerde bulunduğu, toplantılar düzenlediği, toplantıya katılanlara örgüt liderinin talimatlarını aktardığı, himmet topladığı, örgüt liderinin bu sebeple kendisine kullanmış olduğu özel eşyalarını hediye olarak gönderdiği yönünde çok sayıda tanık, itirafçı beyanı ve elde edilen diğer deliller çerçevesinde hakkında kuvvetli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle sevk edildiği İzmir 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 11/01/2017 tarih ve 2017/41 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır."

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Konakçı'nın yurt dışına çıkış yasağı konulmak ve konutunu terketmemek şartıyla adli kontrol altına alınarak cezaevinden tahliyesine karar verildiğini de vurguladığı açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Bilal Konakçı'nın özür ve sağlık durumunun ceza infaz kurumunda bulunmasına engel olup olmadığına yönelik sağlık işlemleri yürütülmekte iken haberin yayımlanmasından bir gün önce İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce ilgilinin, özür durumu ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak 25 Ocak 2017 tarihinde 'yurt dışına çıkış yasağı konulmak ve konutunu terk etmemek' şeklinde adli kontrol altına alınması suretiyle tahliyesine karar verilmiştir. İlgilinin özür durumu ayrı, eylemleri ayrı değerlendirilmeden ve bu iki hususun birbirine karıştırılması suretiyle hiçbir suçunun olmadığı yönünde yapılan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Yargı merciileri ve ceza infaz kurumu idaresi, tüm hususları göz önünde tutarak yürürlükteki yasalar ve ilgili kurallar çerçevesinde işlemlerini yürütmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tahliye edilen gazi polis Bilal Konakçı'nın eşi ve iki kızıyla görüntüsü

-Bilal Konakçı ile röp.

-Eşi Özlem Konakçı ile röp.

-Konakçı'nın duygulanıp ağlayan 13 yaşındaki kızı E.K.'nin (Emine Konakçı) görüntüsü

-Bilal konakçı'nın kızının söyledikleri üzerine duygulanıp, ağlaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), ()

Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 16 kişi adliyeye sevk edildi

SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 13'ü meslekten ihraç edilen sağlık çalışanı olmak üzere 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya, Bilecik ve Aksaray'da operasyon düzenledi. Meslekten ihraç edilen 9'u aile hekimi 13 sağlık çalışanı ve Bylock kullandıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 16 kişi adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

'FETÖ bağlantınız var' diyerek dolandırdı

SİVAS'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtıp, 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantınız var' diyerek dolandıran ve kendine polis kimliği soran kişiyi darp ederek kaçan A.K. polis ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'dan Sivas'a gelen 22 yaşındaki A.K., Kılavuz Mahallesi'nde oturan Ç.A. ve 4 Eylül Mahallesi'nde oturan H.K.'yı telefonla arayıp kendini polis olarak tanıttıktan sonra, 'FETÖ ile bağlantınız var' diyerek dolandırmak istedi. İncelenmek üzere evdeki paraların alınacağını belirten şüpheli A.K., Ç.A.'nın evinden 2 bin 800 lira para aldıktan sonra H.K.'nin evine gitti.

KİMLİK SORAN KİŞİYİ DARP ETTİ

H.K. ise parayı hazırladığını ancak A.K.'nin polis kimlik belgesini görmek istediğini söyledi. Şüpheli A.K. bunun üzerine H.K.'yı darp ederek olay yerinden kaçtı. Olaydan bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek polisi arayan Ç.A. ve şüpheli tarafından darp edilen H.K.'nın verdiği eşgaller doğrultusunda çalışma başlatıldı. Şüpheli A.K., şehirden ayrılmak için otobüs terminaline giderken Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Adliye önünden görüntüler

-Şüphelinin polis eşliğinde götürülüşü

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

Bakan Kılıç, İzmit'te Edebiyat Kampı'na katıldı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İzmit'te düzenlenen Edebiyat Kampı'na katılarak, gelecekle ilgili değerlerin edebiyatla aktarıldığını belirterek, geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için değerli isimlerin ayak izlerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Tematik Kış Kampları kapsamında İzmit'te düzenlediği Edebiyat Kampı'nın kapanış programına katıldı. Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, daire müdürleri, yazar Rasim Özdenören ve öğrenciler katıldı. Akif Çağatay Kılıç konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "Yakın zamanda 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık ve orada Asım'ın nesli olduğunuzu tüm genç kardeşlerimiz gösterdiler. Bu anlamda hepinize şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimizle ilgili değerleri edebiyatla aktardığımız bir gerçek. Geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için değerli isimlerin ayak izlerini takip etmek önemlidir. Bu anlamda daha nice organizasyonlarda hem paylaşım yapmak, hem de edebini, görgüsünü bize aktarmak anlamında bir araya gelebilmek için Rasim ağabeyimizi dinleme için sizlerle birlikte olmak istiyoruz. İnşallah ondan feyz alacağız" dedi.

Edebiyat kampı daha sonra yazar Rasim Özdenören'nin gençlerle fikir alışverişinde bulunmasıyla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakanın gelişi, yazara çiçek verilmesi, bakanın konuşması, yazarın konuşmasından görüntüler

HABER-KAMERA: Çağla DAŞCI-Orhan UZUN / KOCAELİ ()

Evinin balkonundan düşen öğretmen öldü

NEVŞEHİR'de bir apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden düşen 43 yaşındaki öğretmen Murat Tekbaş öldü.

Esentepe Mahallesi Sueda Sokaktaki apartmanın 3'üncü katındaki dairede oturan 2 çocuk babası öğretmen Murat Tekbaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden düştü. Avanos ilçesindeki Kapadokya Çok Programlı Lisesi'nde Elektrik/Elektronik Teknolojisi Öğretmeni olan Tekbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat Tekbaş'ın bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği ve Nisan ayına kadar raporlu olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Murat Tekbaş'ın düştüğü evden genel görüntü

-Murat Tekbaşın cesedine battaniye örtülmüş görüntüsü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)

Yaşlı kadın komşuları tarafından dövüldü

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde 80 yaşındaki Hatice Yalçınkaya, iddiaya göre evlerine soba kurdukları için uyarıda bulunduğu komşusu 54 yaşındaki Cennet Y. ve kardeşi 46 yaşındaki Rukiye Y. tarafından dövüldü. Aldığı darbeler sonucu kolu kırılan, yüzü ve gözünden yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, komşu iki kardeş ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Şinasi Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Hatice Yalçınkaya, çöp atmak için evinden çıktığı sırada apartmanda üst komşusu Cennet Y. ve Rukiye Y. ile karşılaştı. İddiaya göre yaşlı kadın, komşu kardeşlere, bina kaloriferli olmasına rağmen soba kurup yaktıkları, çıkan duman ve isten rahatsız olduğunu söyledi. İki komşu kardeşte bunu tepki gösterdi. Çıkan tartışma sırasında iddiaya göre Cennet Y. ve Rukiye Y., yaşlı kadına sopayla saldırdı. Kanlar içinde kalan yaşlı kadın ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolu kırılan, yüzü ve gözünden yaralanan yaşlı kadın sağlık durumunun iyi olduğu belirtti.

Yaşadığı olayı anlatan yaşlı kadın, komşularıyla daha önceden de soba yüzünden kavga ettiklerini söyledi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Cennet Y. ve Rukiye Y.'nin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Görüntü Dökümü

- Yaslı kadından detay

- Yaslı kadın röp.

Haber- kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA ()

Filmdeki cin iddiaları İnegöl’ün iki mahallesi halkını çileden çıkardı

DABBE Zehr-i Cin filminde doğaüstü olayların yaşandığı 'üç çatallı gölge köy' olarak Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Mezit ve Sulhiye mahallelerinin işaret edildiği iddiaları, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Geceleri bu mahallelere gelerek metruk binalara giren kişilerin çektiği ve doğaüstü olayların yaşandığı iddia eden görüntülerin de sosyal medya büyük ilgi görmesi, halkı iyice canından bezdirdi. Mezit Mahallesi Muhtarı Ali Kaba, "Biz bunlardan çok rahatsız oluyoruz. Cin meselesi yoktur" dedi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Karacadağ'ın üstlendiği, Türk yapımı bir korku filmi olan Dabbe Zehr-i Cin filmi 12 Eylül 2014 tarihinde vizyona girdi. Türkiye sinemalarında ilk üç günde 133 bin 806 kişi tarafından izlenen filmi seyredenlerin sayısı sosyal medya aracılığıyla 3 milyona ulaştı. İlgi görmesinin yanı sıra filmde adı geçen 'Üç çatallı gölge köy'ün İnegöl’ün Mezit ve Sulhiye mahalleleri olduğu iddialarının sosyal medyalarda ve bazı sitelerde yer alması iki mahalleye ilgiyi arttırdı.

Geceleri bu mahallelere gelerek metruk binalara giren kişilerin çektiği ve doğaüstü olayların yaşandığı iddia eden görüntülerin de sosyal medya büyük ilgi görmesi Mezitler ve Sulhiye Mahallesi'nde yaşayanların tepkisine neden oldu.

Mahalle sakinleri köylerinin filmde anlatılan yerle uzaktan yakından ilgili olmadığını belirtirken, Mezit Mahallesi Muhtarı Ali Kaba, "Cin muhabbeti var. Buraya gelip gidenler oluyor. Biz bunlardan rahatsız oluyoruz. Cin meselesi yoktur" dedi.

MAHALLELİDEN TEPKİ VAR

Mezit mahallesi sakinlerinden Murat Bayram ise "Her hafta sonu burada cinleri arıyorlar. Gece saatlerinde köyümüze gelip, incelemelerde bulunuyorlar. Çoluk çocuk hepsi rahatsız oluyor. Köyümüze farklı illerden gelip ‘Burada cin varmış, köye gelen çocukları kesiyorlarmış, yakıyorlarmış’ diye soruyorlar. 40 seneden beri bu mahalledeyim, ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. 200 yıllık bir köy burası. Eski ismi Uzunbarış. Şuan ki adı ise Mezit mahallesi. Üç çatallı gölge köyü diye bir ismi asla olmadı. Biz bu durumdan rahatsızız" dedi.

METRUK BİNALARDA ÇEKİM YAPIYORLAR

Mezit gibi Sulhiye Mahallesi sakinleri de cin söylentilerinden rahatsız. Mahalle sakinlerinden İdris Başaran, "Uzun yıllardan bu yana bu mahallede yaşıyoruz. Bu köy canlı bir köy. Yani insanlar oturmakta, yaşam sürmekte. Fabrikalarımız mevcut. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat bazı insanlar Dabbe diye bir film izlemişler. Bu filmden kaynaklanan bir adres, bizim burayı gösteriyor. Tanımadığımız insanlar köyümüze gece saatlerinde gelip, kameralarla köyümüzdeki metruk binalara girerek çekim yapıyorlar. Bundan dolayı da bizi de rahatsız ediyorlar. Köyümüzün en çok rahatsız olduğu noktaysa; cinlerin var olduğunu yayınlayarak para kazanıyorlarmış. Esas maksatları para kazanmaktır. Köyümüzde böyle bir şey olduğunu biz ne gördük ne de duyduk. Köyün yaşlıları da böyle bir şey duymamışlar. Yanlarında bir iki tane Suriyeli vatandaş getiriyorlar. Arapça yazıyorlar ama onlar da ne yazdıklarını bilmiyorlar. Fakat Arapça yazıları görünce toplum, burada cinlerin var olduğunu söylüyor. Bu çok yanlış bir durum" dedi.

'ÜÇ ÇATALLI GÖLGE KÖYÜ DİYE BİR ŞEY YOK'

Sulhiye Mahallesi Muhtarı Celalettin Cengiz ise köylerinde birkaç metruk ev bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Metruk ev birkaç tane var. çevresinde yaşayan insanlar var. Böyle bir şey ola onlar fark ederdi. Böyle bir şey olamaz. Cinli köy diye imaj yaratmaya çalışıyorlar. Bundan biz çok rahatsızız. Yıllardan bu yana ne biz nede büyüklerimiz böyle bir olay yaşadılar. Biz bu durumu Jandarma’ya bir çok şikayette bulunduk. Köyümüze gece saatlerinde gelip incelemelerde bulunan kişileri Jandarma ekipleri de denetlediler. Tamamen bir yerlerden duyup gelip burada incelemelerde bulunuyorlar. Burada öyle bir doğa üstü olmadı. Köyümüzün 200 yıldır ismi Sulhiye mahallesidir. Üç Çatallı Gölge Köyü diye bir isim asla olmadı. Böyle bir şey yok" dedi.

Mahalle sakinleri mahallenin içinde bulunan iki metruk binaya girip böyle bir durumun yaşanmadığını gözler önüne serdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mahallelerin genel görüntüleri, mahalle sakinleri ile röportajlar, metruk binaların görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()-

Cebindeki elektronik sigara patladı

Güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ’ın Kapaklı İlçesi’nde 23 yaşındaki Kadir Uslu, iki ay önce sigarayı bırakmak için aldığı elektronik sigara cebindeyken patladı. Montu ve üzerindeki kazağı yanarak yaralanan Uslu, "280 liraya aldığım elektronik sigara cebimdeyken patlaması sonucu yaralandım" dedi.

Kapaklı İlçesi’nde otomobil ekspertizliği yapan Kadir Uslu, 2 ay önce sigarayı bırakma kararı aldı. Bunun için Ankara’dan 280 liraya elektronik sigara alan Uslu, önceki gün işyerinde oturduğu sırada cebindeki elektronik sigara büyük bir gürültü ile patladı. Oturduğu koltuktan düşerek üzerindeki montu ve kazağı yanan Kadir Uslu hafif şekilde yaralandı. Çevredeki iki arkadaşı ise patlama sırasında panikleyip işyerinden dışarı çıktı.

İki aydır kullandığı elektronik sigaranın patlamasıyla yaralandığını anlatan Kadir Uslu, “2 ay önce sigarayı bırakmak için 280 liraya Ankara’dan elektronik sigara almıştım. İşyerinde otururken cebimdeki elektronik sigara bir anda patladı. İki arkadaşımla birlikte kendimizi yere attık. Patlamadan sonra montum ve üzerimdeki kazak yandı. Bende hafif şekilde yaralandım. Hastanede tedavi gördüm ama elektronik sigaranın patlamasından dolayı çok korktukö dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kadir Uslu’nun cebindeki elektronik sigaranın patlaması işyerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde işyerinde oturan Uslu’nun cebindeki elektronik sigaranın patlaması ve yaşanan panik saniye saniye görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamarası görüntüsü

-Kadir Uslu ile Röp.

-Yanan mont

-Yanan kıyafetlerin fotosu

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/KAPAKLI(Tekirdağ),()-

Kulüp mağazasından girip, yanındaki büfeyi soydular

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, Erbaaspor futbol takımının satış mağazasının tavanını delerek çeri girip, kapısını kırdıkları yanındaki büfeden 3 bin 500 lira değerinde sigara çaldı.

Olay, dün gece ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan Spor Toto 3’üncü Lig ekiplerinden Erbaaspor'un ürün satış mağazasında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler satış mağazasının asma tavanına tırmanıp çatısını deldi. Çatıyı delip mağazanın içine giren kişiler, bitişiğinde bulunan İlhan Yılmaz'ın işlettiği büfenin kapısını kırarak içeri girdi. Büfeden 3 bin 500 lira değerindeki sigaraları çalan hırsızlar girdikleri gibi asma tavanın kırdıkları bölümden çıkarak kayıplara karıştı. Büfe görevlisi sabah hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Polis olay yerinde parmak izi araması yaparak, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Erbaaspor mağazasından ise bir şey çalınmadığı belirlendi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Mağazanın delinen tavanı

-Polis ekiplerinin incelemeleri

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()

Kayıp babalarını ilanlarla arıyorlar

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde 9 gün önce kayıplara karışan Alzheimer hastası olduğu belirtilen 67 yaşındaki Şaban Altın'ı bulmak için 5 çocuğu ile torunları seferber oldu. Altın'ın fotoğraflarını ilçede her tarafa asan yakınları, polisi de kayıp başvurusunda bulundu.

Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi Üçler Sokak üzerinde oğlunun iş yeri yanındaki çay içtiği kahveden ayrılan Şaban Altın'dan bir daha haber alınamadı. Altın'ın 5 çocuğu, torunları ve yakınları gidebileceği her yeri aradı, ancak bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Altın, ailesi 9 gündür kayıp olan Şaban Altın'ın fotoğraflarını da ilçenin her yerine asarak, bulunması için çalışma başlattı.

Babasının Alzheimer hastası olduğunu belirten Bülent Altın, "Babamız hastalığı sebebiyle geçmişini unutuyor. Çevrede yaptığımız tüm aramalara rağmen kendisini bir türlü bulamadık. Hepimiz perişan haldeyiz. Vesikalık fotoğrafını çoğaltıp her yere asıyoruz, dağıtıyoruz. Ancak tüm aramalara rağmen kendisinden günlerdir haber alamadık" dedi.

Kayıplara karışan Altın'ın kardeşi 64 yaşındaki Recep Altın, "Buradan tüm vicdan sahibi vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Gören veya nerede olduğunu bilen varsa polise veya jandarmaya ya da belirttiğimiz telefon numaralarına bildirmelerini istiyoruz" dedi. Babalarının kaybolduğu günden buyana tüm aile olarak perişan olduklarını belirten kızı 35 yaşındaki Hamiyet Paşa, "Ne olur yetkililer sesimiz duyun. Babamızı tüm aramalara rağmen bulamadık. Çok perişanız. Yağmurdan korkardı. Şimşekten korkardı. Alzheimer hastası olduğundan dolayı çok unutkandı" dedi.

Görüntü Dökümü

Kayıp Altın'ın ailesinden detaylar

Aile bireylerinin konuşması

Altın'ın yaşadığı ev

Çocukları kayıp Altın'ın fotoğraflarını asması

Altın'ın fotoğrafı

Yakınlarının ellerinde fotoğraflarla aramaları

Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

GAZİANTEP'e Van'dan kargoyla gönderilen pakette 2.5 kilo metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada Van'dan kargoyla Gaziantep'e metamfetamin isimli uyuşturucu gönderileceği istihbaratını edindi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, araştırmasında uyuşturucunun Van'dan M.K. adına gönderildiğini belirledi. Kargo firmasına giden polislerin açtığı pakette 2.5 kilo metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, kargoyu almaya gelen M.B. ve İ.Ç. isimli şüphelileri de gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Polisin kargo paketini açması

- Kutudan çıkan uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP -)

İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, polisin otogarda durumundan şüphelenerek durdurduğu E.A., iç çamaşırına gizlediği poşette 300 gram uyuşturucu ele geçirilince tutuklandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Gaziantep'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan polisler, şüpheli gördüğü otomobiller ile toplu taşıma araçlarını durdurarak aradı, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Polisin durdurduğu bir araçta bulunan yolculardan E.A., şüpheli davranışları ve tedirginliği ile polislerin dikkatini çekti. Polislerin üst aramasını yaptığı E.A.'nın, iç çamaşırına gizlenmiş şeffaf poşete sarılı 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polisin gözaltına aldığı E.A., sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece; 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Polisin şüphelinin üzerini araması

- İç çamaşırından çıkan uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP -)

Siverek’te, barınak çöktü 40 koyun telef oldu

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde toprak çatılı hayvan barınağı yağışlar nedeniyle çöktü, barınakta bulunan 40 koyun telef oldu.

Olay, sabah erken saatlerde ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıksu Mahallesi'nde meydana geldi. Dünden bu yana devam eden yağmur nedeniyle, Mehmet Ali Kurtboğan’a ait toprak çatılı hayvan barınağında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından barınakta bulunan 100 koyundan 40'ı telef oldu.

Sabah koyunlara yem vermek için evden çıkan Kurtboğan, barınağın çöktüğünü görünce mahalle sakinlerinden yardım istedi. Mahalle sakinlerinin yardımı ile çöken barınaktaki 60 koyun kurtarıldı.

Yağışlar nedeniyle çöken çatının altında kalan 40 koyununun telef olduğunu belirten Mehmet Ali Kurtboğan, "Sabah hayvanlara yem vermek için çıktığımda ahırın çöktüğünü gördüm. Mahalle sakinlerine haber verdim, jandarmayı aradım. Jandarma gelip rapor tuttu. 100 koyunumdan 40'ı telef oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çöken barınak ve telef olan koyunlar

- Koyunları kontrol eden mahalle sakinleri

- Barınak sahibinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

Almanya ve Hollanda'dan Uludere'deki sokak hayvanları için yardım gönderildi

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat İnan'ın sosyal medyada başlattığı kampanya ile Türkiye'nin bir çok yerinden olduğu gibi Almanya ve Hollanda'dan da sokak hayvanları için barınak, battaniye ve yiyecek malzemeleri kargo ile Uludere'ye gönderildi. İnan ve gönüllü hayvanseverler, şimdi ilçedeki sokak hayvanları için gönderilen malzemelerden hayvanların soğuk havalarda başına sokacağı sıcak yuva yapmaya başladılar.

Uludere ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü olarak görev yapan ve aynı zamanda veteriner hekim olan Murat İnan'ın, sosyal medyada sokak hayvanlarının barınması için başlattığı kampanya Türkiye'nin bir çok ilinden yanı sıra Almanya ve Hollanda'dan destek geldi. İlçe müdürü İnan, ilçede sık sık yaşanan kaza ve soğuktan donan hayvanlar için vatandaşlardan gelen talep üzerine sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattığını belirtirek, "Kampanyaya İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok yerden ve Almanya ile Hollanda gibi ülkedeki hayvanseverlerden destek geldi. Kampanya kapsamında 15 bin lira değerinde kedi köpek maması, 4 bin lira civarında barınak ve battaniye ile Uludere esnafından 30 koli süt yardım geldi"dedi. İnan, Uludere Kaymakamlığın desteği ile 20 köpek kulübesi ile 20 su ve yemlik yaptıklarını da belirterek, şöyle konuştu: "Kampanyada elde ettiğimiz yardımlarla ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ballı Köyü'nde hayvan barınağı yapıyoruz, son aşamaya geldik. 200'e yakın sokak hayvanı artık bu barınakta kalacak. Hayvanseverler tarafından hasta kedi ve köpekler için 4 adet taşıma kafesi gönderildi. Veteriner hekim olduğumdan hayvanlara karşı ilgim fazladır. Özellikle sokak hayvanlarının trafik kazalarında soğukta ölmesine bir 'dur' demeye çalıştım. Hayvanseverlerimizden, kaymakamlığımızdan, Uludere'deki güzel yürekli insanlarımızdan aldığımız desteklerimiz ile hayvanlarımıza bir barınak yapmaya çalıştık. Hayvanseverlerimizin katkısı devam ederse ikinci barınağımızı da kuracağız. İnsanlardan istediğim şu hayvanlarımızı koruyalım. Çünkü onlarda birer candır."

Uludere ilçesindeki sokak hayvanlarına geceleri gönüllü olarak mama dağıtan Dündar Saat ise, sokak hayvanlarını bir arada toplama kampanyasında geceleri gönüllü olarak mama dağıtığını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İlçe tarım müdürlüğündeki sokak hayvanları

-Köpeklerin beslenmesi

-İlçedeki sokak hayvanları

-İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat İnan'ın konuşması

-Vatandaşın konuşması

-Köpek kulübeleri

-Kaynakçının çalışması

-Hayvan severlerin gönderdiği malzemeler

-Kafesler ve süt kolileri

-İlçeden ve tarım müdürlüğünden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/ULUDERE (Şırnak), ()

