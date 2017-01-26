DHA YURT BÜLTENİ -5

1)ŞEHİT BABASI HABERİ ALINCA FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILDI



FIRAT Kalkanı harekatının sürdüğü Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki uzman çavuş Kerem Çalışkancı’nın, Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde oturan babası Ahmet Ali Çalışkancı şahadet haberini alınca fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. El Bab'daki çatışmada uzman çavuş Kerem Çalışkancı şehit olduğu haberi dün gece yarısı askeri yetkililer tarafından, Ordu'nun Fatsa İlçesi’ne bağlı Bahçeler Mahallesi’nde oturan babası Ahmet Ali Alışkancı ve ailesine ulaştırıldı. Evde oğlunun şahit olduğu haberini alan baba Ahmet Ali Alışkancı fenalaşınca, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan baba Çalışkancı, "Oğlumuz vatan için şehit oldu. Vatan için canımız feda. Oğlumla en son 2 gün önce telefonla görüştüm. Yatsı namazı sonrası acı haberi aldım. Kızımla ben El Bab’da görev yaptığını biliyordum, annesi ise bilmiyordu. Çok üzgünüz, vatan sağolsun" dedi.3 kardeş olan şehidin annesi Nerman Çalışkancı'nın ise, İstanbul'da olduğu, kendisine acı haberin orada verildiği belirtildi. Şehidin baba evine askeri yetkililer tarafından Türk bayrağı asılırken, komşuları da acı haberi alır almaz taziye için eve akın etti.

Görüntü Dökümü :



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- Evin dışından detay



- Babasından detay



- Detaylar

Haber-Kamera : Nedim KOVAN-Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), () -

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MEZARLIKTA İNFAZ: 3 ÖLÜ (EK HABER )



2)KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Adana'da kovalamaca sonucu 01 ERG 36 plakalı otomobille kaçtıkları Alihocalı Mezarlığı'nda direğe çarparak durunca, kalaşnikof ve tabancalarla öldürülen 3 kişinin oto tamircisi Ufuk Altun, üniversite öğrencisi Eser Binen ile işsiz Refik Bingül olduğu saptandı. Dün saat 23.00'den itibaren aradıkları 3 gencin öldürüldüğünü bu sabah duyan aileleri mezarlığa geldiklerinde sinir krizleri geçirdi.



Olay yerinde infazda kullanılan kalaşnikof silah ve tabancalara ait 50 boş kovan bulundu. Öldürülen 3 gencin arkadaş oldukları ve infazdan kurtulmak için otomobille kaçtıkları ve kovalamaca sırasında mezarlığa giren aracın direğe çarpması sonucu arkadan gelen kişilerce ateş edilerek öldürüldükleri değerlendirildi.

Görüntü Dökümü



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- Aracın görüntüsü



- Aracın üzerindeki kurşun izleri



- Aracın kırılan camları



- Cesetlerin görüntülü



- Boş kovanların görnütüsü



- Mezarlık görevlisinin konuşması



Görüntü Dökümü



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- Aile yakınlarının gelişi



- Yaşanan kargaşa

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Fatih KARAÇALI / ADANA, ()

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3)SERİK'TE KAZA: 5 YARALI

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde otomobilin bahçedeki palmiye ağaçlarına çarptığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen kazada, Ercan Çelik yönetimindeki 07 SN 801 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçede bulunan palmiye ağaçlarına çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada eşi 27 yaşındaki Sevilay Çelik, kız kardeşi Mukaddes Çelik ile çocukları 2 yaşındaki Mustafa Çelik, 6 yaşındaki Aylin Çelik ve 8 yaşındaki Hayrullah Nebi Çelik yaralandı.



Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Sürücü Ercan Çelik, "Gebiz'den Antalya'ya gidiyordum. Bir an içim geçti. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Olay yerinden detaylar kazada yaralanan iki çocuk ve annenin görüntüsü

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), ()



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(GENİŞ HABERİ)



4)KAFE İŞLETMECİSİNDEN 'ASKIDA DÖNER' UYGULAMASI

ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde kafe işletmecisi Tolga Akpak, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'askıda döner' uygulaması başlattı.



Demre'de kafe işletmecisi Tolga Akpak, daha önce sosyal medyada ve basında gördüğü sosyal sorumluluk projelerinden etkilenerek, kendi uygulamasını başlatma kararı aldı. 'Kimse aç kalmasın, ihtiyacı olan askıdan alsın' sloganıyla harekete geçen Akpak, 'askıda döner' uygulamasını hayata geçirdi. Bir haftadır uygulanan proje müşterilerden de ilgi gördü. Proje kapsamında müşteriler, 6 lira karşılığında döner ve ayrandan oluşan menüyü satın alıyor. İşletmenin dışına asılan tabelada kaç askıda döner olduğu belirtiliyor. İşletmeye başvuran ihtiyaç sahipleri de askıda döner uygulamasından yararlanabiliyor.



Kafenin işletmecisi Tolga Akpak, "Bu uygulamanın tüm esnaf arkadaşlarıma örnek olmasını diliyorum. Yoğun ilgi var. Herkes takdir ediyor. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



Askıda döner uygulamasına katkı sağlayanlardan Burak Can Coşkun, "Arkadaşımız çok güzel bir uygulama yapıyor. Bu uygulamanın diğer işletmelere de örnek olmasını diliyorum" dedi.

Görüntü DÖkümü



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- Kafenin 'askıda döner' tabelasından



- Döner kesiminden



- Restorandaki müşteriler



- RÖP 1: Burak Can Coşkun (müşteri)



- RÖP 2: Tolga Akpak (İşletme sahibi)

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), ()

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5)KİRAYI ÖDEYEMEYEN SURİYELİ AİLE SOKAĞA ATILACAK

MERSİN'de yaşayan Suriyeli aile, kiralarını ödeyemeyince sokağa atılmakla karşı karşıya kaldı. Suriye'deki iç savaştan kaçarak bir yıl önce Mersin'e gelen Yahya Nahhas ile eşi Nura Hac Nahhas, 3'ü doğuştan engelli 4 çocuğu yaşam mücadelesi veriyor. Bombalı saldırıda yaralanan ve belinde kalıcı hasar olan baba Yahya Nahhas çalışamayınca eşi Nura Hac, trafik ışıklarında su satmaya başladı. Bu sırada kalp krizi geçiren Nura Hac'ın da çalışamaması üzerine aile 350 lira olan ev kiralarını ödeyemedi. Çalışabileceği iş isteyen Yahya Nahhas, "Bir umut Türkiye'ye kaçtık ama burada da yaşam mücadelesi veriyoruz. Eşim ışıklarda su satarken kalp krizi geçirdi, ben bombalı saldırıda yaralandığım için çalışamıyorum. Kiramızı ödeyemezsek sokağa atılacağız. Ben para değil, yardım değil, iş istiyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Aile bir arada



-Çocuklardan görüntüler



-Anne ve baba çocuklarla ilgilenirken



-Baba Yahya Nahhas'ın konuşması



-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03:23 BOYUT: 215.94 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,



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6)'EMNİYET ABİSİ' ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'emniyet abisi' olduğu bildirilen bir kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli'de yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgüt içerisinde 'emniyet abisi' olarak görev yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 'emniyet abisi' olduğu bildirilen kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmesi

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () -

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7)SEYYAR SATICIDAN ASGARİ ÜCRETLİYE YÜZDE 20 İNDİRİMLİ SATIŞ

ADANA'da seyyar satıcı 38 yaşındaki Abdullah Güven, asgari ücretle çalışanlara yüzde 20 indirim yapıyor. Bu dönemde kavrulmuş fındık satan Abdullah Güven, müşterilerinden maaş bordrosunu göstermesini istemediğini ancak kimin asgari ücretli olduğunu bildiğini söyledi. Fındığın kilosunun 25 lira olduğunu belirten Abdullah Güven, askeri ücretli için kilosunun 20 lira olduğunu anlattı. 25 yıldır seyyar satıcılık yaptığını anlatan Güven, "Biz emekçi insanı tanırız. Müşterilerin üzerindeki kıyafetten, hal ve hareketlerinden asgari ücretli olduğunu biliyoruz. Onlar araba alacak parayı bulamaz. Bazı insanlar ise arabadan inip geliyor, asgari ücretle çalıştığını söylüyor, tabii ben bildiğim için indirim yapmıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Seyyar satıcı ile Röp.



- Yazıdan görüntü



- Bir vatandaşın fındık alması



- Seyyar tabladan genel görüntüler

SÜRE:02'09" BOYUT:241 MB



Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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