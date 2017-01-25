DHA YURT BÜLTENİ-5

1)İZMİRLİ AKADEMİSYEN RAHİM AĞZI KANSERİ TEŞHİSİ İÇİN ÇİP GELİŞTİRDİ

KANSER TESTİ, GEBELİK TESTİ GİBİ ECZANEDEN ALINACAK, EVDE TEST YAPILABİLECEK

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), rahim ağzı kanserinin teşhisini kolaylaştıracak bir çip geliştirdi. Çalışır prototipi üretilen ve seri üretime geçildiğinde eczanelerden alınarak evde uygulanabilmesi hedeflenen cihaz, basın toplantısı ile tanıtıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Bilimleri-Nanoteknoloji Bölümü'nde akademisyen olarak çalışan Dr. Melike Karakaya, Serviks (rahim ağzı) kanserinin teşhisini kolaylaştıracak bir buluşa imza attı. Uzman doktorlar tarafından uygulanan smear testinin çocuk uzun sürede sonuç vermesi, örneklerin toplanarak bir merkezde test edilmesinin zahmetli olmasından yola çıkan Karakaya, daha basit bir yöntem oluşturmak için çalışmalarına başladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, Nanoteknoloji Doktora Programını ekim ayında tamamlayan Karakaya, 'Serviks Kanserinin POC Erken Moleküler Teşhisi İçen 3D Kağıt Bazlı Analitik Mikroakışkan Çip' üzerine yürüttüğü tezini tamamladı. Tez çalışmaları sırasında TÜBİTAK'tan destek alan Karakaya, bu konu üzerine Boston Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nde araştırmalarını gerçekleştirme fırsatı buldu. Karakaya'nın çalışmaları sonucunda ürettiği çip, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Malas ve Dr. Melike Karakaya katıldı. Toplantıda konuşan İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, üniversitelerinin bilimsel gelişmelerle kendini gösterdiğini belirterek, "Melike Karakaya hocamız çok iyi bir çalışma gerçekleştirdi. Tez çalışması sırasında TÜBİTAK'dan burs aldı. Boston Üniversitesi ile birlikte çalıştı. Rahim ağzı kanserinin teşhisinde yapılan testi kolaylaştırdı. Smear testinde örneklerin alınması ve test edilecek merkeze götürülmesi zor oluyordu. Bir uzmanın bu örnekleri tek tek incelemesi gerekiyordu. Hocamızın çalışması sonucunda bu test sayesinde bir uzmana ihtiyaç olmadan 10 dakika içerisinde sonuç alınabilecek. Geliştirilen çipi her doktor muayenehanesinde uygulayabilecek" dedi.

RAHİM AĞZI KANSERİ TEŞHİSİ İÇİN ÇİP GELİŞTİRDİ

45 yaş altı kadınlarda kanserden ölümlerin 3. sırada olduğunu, 30 yaşını geçen her kadının yılda bir kez smear testi yaptırdığını söyleyen Dr. Melike Karakaya, "Buradaki ihtiyacı görerek, mühendislik alanını sağlık ile birleştirip ülkemize sağlık alanında fayda sağlayacak bir cihaz geliştirmek istedik. Dünyada 2 dakikada 1 kadın hayatını kaybediyor. Dünyada yılda 270 bin kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanserini erken teşhis yapabilen bir cihaz geliştirmeyi düşündüm ve şuan sonuca vardık. TÜBİTAK bursu ile Boston Üniversitesi'nde çalışmalarımı gerçekleştirdim. Beth Israel Hastanesi de bana örnekler sağlayarak destek oldu. Bu cihazı Sağlık Bakanlığı'nın katsıyla seri üretimini yapmak istiyorum. Erken teşhis rahim ağzı kanseri çipi sadece Türkiye için değil tüm dünyada kadınlar için önemli" diye konuştu.

ÇİP ECZANELERDEN ALINARAK EVDE KULLANILABİLECEK

Seri üretime geçildiğinde çipin eczanelerden alınarak evde uygulanabilir formunun üretilebileceğini söyleyen Karakaya, "Şuan ürettiğimiz enzimli çip ile 4.6 dakikada tamamen ölçülebiliyor. 13 ay süren çalışma sonucu ürettiğimiz bu cihazın evde uygulanabilir hali ise yaklaşık 30 dakika içinde sonuç verebilecek. Hasta aldığı sürüntü örneğini cihazla birlikte verilen alkollü çözeltide seyreltip, preparata damlatacak. Aynı gebelik testi gibi negatif ya da pozitif diye bir sonuç elde edilecek. Şuanki üretilen prototiplerin maliyeti yaklaşık 1 dolar" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DESTEK BEKLİYOR

Kanser hastalığında erken teşhisin çok önemli olduğunu söyleyen Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Smear testi zahmetli bir test. Bir uzmanın tek tek kontrol etmesi gerekiyor. Bu testlerin toplanıp o uzmanın bulunduğu merkeze gönderilmesi gerekiyor. Bu da zaman kaybına neden oluyor. Ben hem daha pratik bir uygulama hem de erken teşhisi sağlama adına çalışmalarımı sürdürdüm. Özel firmalardan da teklif geliyor. Ancak bu ürünü bir devlet üniversitesinde geliştirdim, Sağlık Bakanlığı desteği ile de milletimizin hizmetine sunmak istiyorum."

Görüntü Dökümü



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Prof. Dr. Galip Akhan'ın konuşması



Dr. Melike Karakaya ile röp.



Çipin görüntüsü



Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

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2)ALADAĞ YURT YANGINI RAPORU TAMAMLANDI, SORUMLULAR BELİRLENDİ

ADANA'nın Aladağ ilçesinde 11'i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği kız yurdu yangını ile ilgili bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Yangının çıkış nedeninin yetersiz ve bakımsız elektrik tesisatı ve buna bağlık elektrik kontağı olduğu belirtilen raporda yurt müdürü, yardımcısı ve yurdun bağlı olduğu derneğin başkanı 'asli kusurlu', diğer dernek yöneticileri ve gerçeğe aykırı denetleme raporu düzenleyen 2 görevli de 'tali kusurlu' olarak belirlendi. Adana Barosu da yurdun bağlı olduğu derneğin 4 yöneticisinin geçtiğimiz pazar günü bu rapora dayanılarak ara tahliye kararı ile salıverilmesine itirazda bulundu.

RAPORDAKİ DETAYLAR

Yangın sonrası alınan örneklerin İTÜ laboratuvarlarında incelenmesinden sonra savcılıkça görevlndirilen 3 kişilik uzman bilirkişi heyeti 19 sayfalık raporunu tamamladı. İstanbul eski itfaiye müdürü Bekir Melih Demir, Adli Tıp Uzmanı Abdulkadir Alkaç, Yangın uzmanı Turgut Cırgaoğlu tarafından imzalanan raporun 'sonuç ve kanaat' bölümünde, yangının nedeni belirtildikten sonra özetle şu tesbitlere yer veriliyor:

* Yangın elektrik tesisatında oluşan kısa devre ile her iki katta aynı anda başladı.

* Yangın merdiveni kapıları yangına dayanıksız PVC malzemeden yapılmış. 1. kat kapısı açılması imkansız, 2 ve 3. kat kapıları yönetmeliğe aykırı.

* Yurt Müdürü Cumali Genç'in yangın eğitimi aldığını belirtmesine rağmen , uygulamaya koymadığından asil kusurlu olduğu.

* Yurdun bağlı olduğu derneğin yönetim kurulu başkanı İsmail Uğur'un yasal düzenlemelere uygun davranmadığı, denetim ve personel seçme sorumluluğunu üstlenmediği, elektrik tesisatını yeniletmedikleri nedenleri ile asli kusurlu olduğu.

* Kaymakamlığın 26.05.2016'da yaptırdığı denetimde görev yapan Şube Müdürü Davut Gökçeli ve Cihan Ünal'ın yurttaki eksikliklere rağmen gerçeğe aykırı rapor düzenlemeleri nedeniyle tali kusurlu oldukları.

TAHLİYEYE İTİRAZ

Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu yangın sonrası tutuklanan Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş ve Mahir Kılınç'ın geçtiğimiz pazar günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmeleri kararına itiraz ederek tekrar tutuklanmalarını istedi.



Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Koordinatörü Av. Nezat Elçi, Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Av. Cemre Topal ve Sosyal Haklar Derneği üyesi Av. Ömer Gökhan Çelik ile birlikte Aladağ'a giderek, vekaleti olan mağdur aileler adına Aladağ Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesini verdi.



Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, tahliye kararının ardından konuya derhal müdahil olduklarını ve gerekli çalışmaları başlattıklarını belirterek şöyle dedi: "Aladağ'daki yangın faciasının izleri hala sıcaklığını korurken tahliye kararına kayıtsız kalmamız asla düşünülemezdi. Devletin dağ köylerinde yaşayan ve merkeze ulaşımı en az 3-4 saatlik mesafe alan köylerde yaşayan yurttaşlarına ve onların çocuklarına sahip çıkmaması son derece üzücü ve vahimdir. Bu ailelerin korunması ve kollanması tamamıyla devletin sorumluluğundadır. Aladağ yangın faciasında da çocukların Süleymancılar olarak bilinen cemaatin yurtlarına teslim edilmesi, yaşanan facia sonrası verilen tahliye kararları devletin yurttaşını bir kez daha sahipsiz bıraktığının göstergesidir. Biz verilen tahliye kararlarına itiraz ettik, yasal süreci sonuna kadar takip ederek sorumluların cezalandırılması için sonuna kadar olayın takipçisi olacağız" dedi.

ADANA/

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3)GÜLEN'İN AVUKATI VE YEĞENİ ORTADAN KAYBOLDU







ERZURUM 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki FETÖ / PDY davasında yargılanan Fetullah Gülen, matbaacı kardeşi Salih Gülen ve matbaada çalışan Samih Yalçın'ın avukatları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortadan kayboldu.



Erzurum'un Pasinler İlçesi'ne bağlı Korucuk Mahallesi'nde dünyaya gelen Fethullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'e ait merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Kadıoğlu Sokak'taki 'Gülen Matbaası'nda ihbar üzerine geçen yıl Mart ayında arama yapıldı. Matbaadaki, çek/senet bordosu, banka dekontları, teyp kaseti, CD, video kaset, hard disk, SD hafıza kartlarına el konuldu. Matbaa çalışanlarından Samih Yalçın, evinde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Salih Gülen ve Fethullah Gülen hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Hazırlanan iddianamede, '1 numaralı şüpheli' olarak yer alan Fethullah Gülen'in 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 10- 15 yıl, 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2- 7 yıl hapsi istendi. Salih Gülen ile Samih Yalçın hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 5- 10 yıl hapis cezasıyı talep edildi.

15 TEMMUZ SONRASI 2 AVUKAT KAYBOLDU

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Mayıs 2016'da görülen ilk duruşmada Fethullah Gülen'i avukat Nurullah Albayrak, Salih Gülen'i ise STV Ana Haberi sunan ve Kemal Gülen olarak tanınan yeğeni Kevser Gülen, Samih Yalçın'ı da Erzurum Baro eski Başkanı Mehmet Güzel savundu. 14 Temmuz günü görülen ikinci celsede üç avukat da hazır bulunurken Samih Yalçın, adli kontrol kararı ile tahliye edildi. Duruşmadan bir gün sonra yaşanan darbe girişimi sonrası Samih Yalçın ile avukatı Mehmet Güzel tutuklanırken, Nurullah Albayrak ile Kevser Gülen ortadan kayboldu.

DURUŞMALARDA YOKLAR

13 Ekim günü görülen 3'üncü duruşma ve 6 Aralık'ta görülen 4'üncü duruşmaya Nurullah Albayrak ile Kevser Gülen gelmedi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen 5'nci celsede tutuklu sanık Samih Yalçın ile avukatı hazır bulunurken, Avukatlar Nurullah Albayrak ile Kevser Gülen yine gelmedi. Samih Yalçın adli kontrol kararı ile tahliyesini talep etti. Duruşma savcının mütalaasını hazırlaması için süre vererek ertelendi.

Görüntü Dökümü



--------------------- ARŞİV



-Adliye binası



-Adliye tabelası



-Kemal Gülen'in adliye binasından çıkışı



-Kemal Gülen'in açıklaması



Haber: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM,()

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4)BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan hafif kar yağışı ulaşımı aksatmadı.



Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte yeşil alanlar beyaza büründü. Ancak kar yağışı, D-100 Karayolu ve TEM yolunda zeminde etkili olmadı. Ankara-İstanbul arasındaki Bolu Dağı geçişinde sürücüler sorunsuz yola devam etti. Karayolları ekipleri, kar yağışının etkisini artırmasına karşı önlemlerini aldı. Tuz yüklü kar temizleme araçları, Bolu Tağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde hazır bekletildi. Trafik ekipleri de güzergahtaki önlemlerini artırdı.

Görüntü Dökümü



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-Kar yağışından görüntüler



-Araçların ilerlemesi



-Tünelden görüntüler



-Detaylar

Süre: 01.46 Boyut: 59.5 MB



Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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5)PKK İLE GÖRÜŞEN FETÖ İMAMI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) eğitim imamı olarak bilinen ve 2014 yılında Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK/KCK elebaşlarıyla görüşme yaparak, iddiaya göre, örgüte sızan polis ve MİT personelinin isim listesini verdiği bildirilen Cemal Bulut, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bulut, gazetecilerin "Kuzey Irak'a gidip görüşme yaptınız mı" sorusuna 'iftira bunlar' diye cevap verdi.



Bursa merkezli 7 ilde, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ve bünyesinde 8 eğitim kurumunu barındıran Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş'ye yönelik operasyon kapsamında, 14 gün önce eş zamanlı olarak 47 adreste arama yapıldı, 27 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ünün, FETÖ örgütünün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edildi.



Aynı operasyon kapsamında FETÖ'nün eğitim imamı olarak bilinen ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ocak-Ekim 2014 tarihinde Kuzey Irak'a giderek, PKK/KCK yöneticileri görüştüğü tespit edilen Cemal Bulut İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.



Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Cemal Bulut'un terör örgütü elebaşlarıyla Kuzey Irak'ta yaptığı bu görüşmelerde, örgütün içine sızan ve buradan istihbarat gelmesini sağlayan polis ve MİT personelinin isim listesini verdiğini iddia ediliyor. Cemal Bulut'un evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Bulut, gözaltı süresinin dolmasının ardından, adliyeye sevk edildi. Bulut, gazetecilerin "Kuzey Irak'a gidip görüşme yaptınız mı" sorularına "İftira bunlar" diyerek cevap verdi.



Görüntü bilgisi. Görüntüler Bursa klasöründe

Görüntü Dökümü

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-Zanlı adliyeye çıkartılırken

-Detay görüntüleri

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(

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6)RAYLI SİSTEMDE TRAFİĞİ KADIN OPERATÖR YÖNETİYOR

SAMSUN'da bulunan 30 kilometrelik güzergahta 25 tramvay ile hizmet veren Hafif Raylı Sistem'in trafik yönetimi, Kontrol Merkezinde görevli 10 personel tarafından yapılıyor. Burada görevli 2 kadın operatörden biri olan 31 yaşındaki Tuğba Tüysüz, 24 saat esasına göre vardiyalı sistemle çalıştıklarını belirterek sistemdeki tüm trafiği kendilerinin yönettiğini bu nedenle sorumluluklarının çok fazla olduğunu söyledi.



Samsun'da Hafif Raylı Sistem'in Trafik Yönetimi Kontrol Merkezi'nde görevli 10 personele emanet. Samulaş (Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından işletilen Hafif Raylı Sistemde 25 tramvay, 30 kilometrelik güzergahta 36 durak bulunuyor. 76 vatmanın görev yaptığı hafif raylı sistemin tüm trafik işleyişi ve trenlerin bakım temizlik işlemleri ise Kontrol Merkezi'ndeki 10 operatör tarafından vardiyalı sistemle gerçekleştiriliyor. 2 kadın operatörden birisi olan 1 çocuk annesi Tuğba Tüysüz, 6 yıldır bu işi yaptığını belirterek şunları söyledi:



"Burası 24 saat esaslı çalışan bir yer. Gece gündüz sürekli bir ekip bulunuyor. Trenlerin trafik işleyişi, gece trenlerin bakım ve temizlik takibi gibi her türlü trafik ve trenlerle ilgili işleyişi takip ediyoruz. Tüm yönetim ve organizasyon bize ait. Sürekli aktif işleyen bir sistem var. Trafik yoğunluğu mevcut. 7 dakikada bir uç istasyonlarımızdan trenlerimiz hareket ediyor. Buradan tüm tramvayların aralarındaki mesafe, ne zaman hareket edecekleri, nereden kalkacakları ve ne yöne gidecekleri kontrol merkezi tarafından yönetiliyor. 12 saat boyunca kontrol merkezinde biz bulunduğumuz için sorumluluk bize ait oluyor bütün trafik bizim tarafımızdan yönetiliyor. Makinistler bizim talimatımıza göre hareket ediyor."



BÜYÜK SORUMLULUK



Yaptığı işin çok büyük sorumluluk gerektirdiğini kaydeden Tuğba Tüysüz sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tabii ki zorlukları var. Tüm sorumluluk sizde oluyor. Trenlerin hareket saatlerinde gecikme, trenlerin sefer aralıklarında düzenlemeyi tespit edemediğiniz zaman yolcular tarafından sıkıntı yaşanmaktadır. Bayan olarak zor ama bir anne olarak çalışmak daha zor ama yine zevkli bir iş. Trafikle ilgileniyorsunuz ben işimi seviyorum."

Görüntü Dökümü:



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-Tramvaylardan detay



-Tren makinistinin kontrol merkezindeki Tuğba Tüysüz ile makinist kabininde telsizle konuşması



-Tuğba Tüysüz kontrol merkezinde çalışırken



-Röportaj



(SÜRE:5.44 - BOYUT:183.23 MB)



Haber-Kamera:Yaprak KOÇER / SAMSUN, ()

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7)PALANDÖKEN CIVIL CIVIL



KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken okulların yarı yıl tatiline girmesi ile hareketlendi.

Kent merkezine 5, hava limanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler ve turistler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda özgürce kayak yapma olanağı buluyor. Okulların yarı yıl tatiline girmesi ile birlikte Palandöken'de adeta iğne atsan yere düşmez oldu. 20'nin üzerinde kayak pisti bulunan ve aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise karın keyfini kızak kayarak çıkarıyor. Tatil nedeniyle geceleri ışıklandırılan pistlerden kayak yapmaya doyamayanlar yararlanıyor.

Sway Hotel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, Palandöken'e Türkiye'nin dört bir tarafından turist geldiğini söyledi. Ömer Akça, sömestir tatili ile ilgili şunları söyledi:

"Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye'deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum'da, kayak sezonu Aralık ayı ile başlıyor ve Nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Palandöken, kaymaya olanak sağlayan 'toz kar' özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. İklim koşulları, kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli. Erzurum Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en önemli turizm merkezlerinden birisidir."

Görüntü Dökümü



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-Palandöken'de kayak yapanlar



( Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM, ()



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8)BUZ EV

MUŞ'un Hasköy İlçesi'ne bağlı Umurca Köyü'nde, etrafı buz sarkıtlarıyla kaplı ev ilgi odağı oldu.

Umurca Köyünde Mahmut- Dilan Yurttaş'a ait evin her tarafında buz sarkıtlar oluştu. Bu yıl kışın çok sert geçtiğini belirten Dilan Yurttaş, sobayı hiç söndürmediklerini söyledi. Buz sarkıtların boyunun 3 metreyi bulduğunu kaydeden Dilan Yurttaş, "Şimdiye kadar hiç böylesine buz sarkıtları olmamıştı. Hem fazla kar yağdı, hem de hava çok soğuk. Gündüzleri erime meydana geldiği için sarkıtların boyu giderek uzadı. Buz sarkıtlar ancak Mart ayından sonra havaların ısınması ile erir" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Evin etrafındaki buz sarkıtlarından detaylar

-Evden detaylar

-Röportajlar



(Haber- Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()

