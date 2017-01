DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SÖMESTİR TATİLİNE GELEN LİSELİ GENÇ, ERCİYES'TE KAYAK YAPARKEN UÇURUMA DÜŞÜP ÖLDÜ



ERCİYES Dağı'nda kayak yaparken pistten çıkıp uçuruma yuvarlanan İstanbullu lise 2'nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Yiğithan Selvi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Pistler dışında bol karlı ezilmemiş alanda tek başına kayarken derin vadide kayalara çarpan liseli gencin cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi

Turizm ve kış sporları merkezi Erciyes Dağı'na ailesiyle 3 gün önce sömestir tatiline gelen Yiğithan Selvi, babası emekli gazi Yarbay Hayati Selvi ve annesi Ceyhan Selvi Tekir yaylasındaki oteller bölgesinde bulunan orduevine yerleşti. Yiğithan Selvi dün öğle saatlerinde kaymak üzere mekanik tesislere binerek, Tekirkapı’daki en üst istasyona ulaştı. Buradan Hisarcık kapıya tek başına geçmek isteyen İstanbul Özel Yeninesil 2000 Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Yiğithan’dan haber alamayan ailesi, saat 17.30 sıralarında jandarmaya başvurup, kaybolduğu ihbarı yaptı.



DERİN VADİDE AĞIR YARALI BULUNDU



Erciyes A.Ş. Kurtarma ekipleri, AFAD, JAK, UMKE ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri pist ve pist çevresinde arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat sonra, Yiğithan Selvi’nin cep telefonu sinyalline ulaşan ekipler, uluslararası kayak pistindeki turuncu renkli fileleri aşıp, ezilmemiş karların olduğu bolkarlı olarak nitelendirilen bölgeye geçerek burada kayan talihsiz genci, Şeytanderesi girişindeki kayalık alandaki derin bir vadideki yüksek bir kayanın dibinde hareketsiz buldu. İlk müdahalesi burada yapılan Yiğithan, daha sonra ekiplerin yardımı ile paletli kar ambulansına konularak, 2 bin 200 metredeki oteller bölgesine indirildi. Buradan ambulansla ağır yaralı olarak kent merkezindeki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fükeltesi Gevherç Nesibe Hastanesi acil servisine getirilerek yoğun bakıma alınan talihsiz genç, iç kanama nedeniyle saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi.



SABAH SAVCI İNCELEME YAPTI



Olayın ardından, Cumhuriyet Savcısı bu sabah olayın olduğu bölgeye jandarma ekipleriyle giderek, inceleme yaptı. Daha sonra talihsiz gencin otopsisi yapılarak, cenazesi ailesine teslim edildi. Aslen Yozgat Sarıkaya nüfusuna kayıtlı olan, ancak İstanbul’da oturan aile, bu sabah yapılan otopsinin ardından çocuklarının cenazesini teslim alarak, havayoluyla İstanbul'a götürdü.

2)ÖMER HALİSDEMİR'İN BABASI: ŞÜKÜRLER OLSUN BAŞIMIZI YERE EĞDİRMEDİ

15 Temmuz darbe girişimi kahramanı Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Hasan Hüseyin Halisdemir oğlunun aslanlar gibi vazifesini yaptığını belirterek, "Şükürler olsun bayrağını, devletini, milletini seven bir çocuktu. Çok şükürler olsun bizim başımızı yere eğdirmedi" dedi.

Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve Niğde Bor Kaymakamı Abdullah Küçük, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Hasan Hüseyin Halisdemir, "Bütün şehitlerimizin annelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize geçmiş olsun diliyorum. Rahmetli bu vatanın çok sevdiği bir işçiydi. Vatana çok emek verdi, hizmet etti. Şükürler olsun bizlere de büyük bir rahmetlik verdi. Türk milletine sonsuz teşekkür ediyorum. Bilhassa annelere teşekkür ediyorum. Ömer Halisdemir 15 Temmuz darbe günü saat 21.00 sıralarında annesiyle oturuyorduk. Rahmetli bana telefon etti, 'Baba ben yerimde duramıyorum, çok hırslıyım' dedi. Aşağı yukarı 20 yıllık askerdir böyle bir şey bana söylemedi. Ben de 'oğlum bir bardak su iç, bir besmele çek' dedim. 'Baba çok hırslandım' dedi. 'Oğlum korkma. Her zaman hazırlığını yapıyorsun elin belinde oluyor' dedim. 'Tamam baba hazırım' dedi. Şükürler olsun bayrağını, devletini, milletini seven bir çocuktu. Çok şükürler olsun bizim başımızı yere eğdirmedi. Aslanlar gibi vazifesini yaptı. Bizi yalnız bırakmadığı için Türk milletine çok teşekkür ediyorum" dedi.



Hasan Hüseyin Halisdemir daha sonra Vali Güzeloğlu'na, Kur-an'ı kerim, Türk bayrağı ve tatlı hediye etti. Vali Güzeloğlu ise, "Türk vatanının ve milletinin edebi varlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözünü kırpmadan hayatını feda eden ve tarihe adını altın harflerle yazdıran aziz şehidimiz Ömer Halisdemir'i bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. İnsanlığın ve kahramanlığın yüce değeri ile tarihimizin altın sayfalarına adlarını yazdığı şehitlerimiz en değerli hazinemizdir. Onları yetiştiren siz değerli anne ve babalar bizim gurur abidemizsiniz. Rabbim sizlerden razı olsun. Vatan millet sevgisi ile cesaret feragat ve fedakarlık gibi yüce duygularla yetiştirdiğiniz ve bu uğurda hayatını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, ruhları şad, makamları cennet olsun" yazılı şilt verdi.

3)OTOBÜSTE KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCUYU ŞOFÖR HAYATA DÖNDÜRDÜ



ADIYAMAN’da, belediye otobüsünde kalp krizi geçiren Bekir Üstün, sürücünün yaptığı kalp masajı ile hayata döndü.

Yeni Mahalle'den kent merkezine yolcu taşıyan belediye otobüsündeki yolculardan Bekir Üstün, aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Yolcuyu fark eden sürücü Kazım Öztürk, otobüsü durdurarak kalp krizi geçirdiğini anladığı Üstün'e kalp mesajı yaptı. Kalp masajı ile kendine gelen Üstün, daha sonra olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan Üstün’ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



