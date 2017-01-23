DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BARZANİ: MALİKİ BAŞBAKAN OLURSA KÜRDİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI İLAN EDECEĞİM

RAK'taki Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Irak eski Başbakanı Nuri El Maliki'nin yeniden başbakan olması halinde 'Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğini açıklarken, "Maliki Hükümeti'nin yönettiği bir Irak'ın içinde kalmayız" dedi.

Kürt lider Mesut Barzani, Londra'da Arapça yayımlanan El Şark el Ewsat gazetesinin sorularını yanıtladı. Barzani, Irak'ın Kürt kökenli eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'nin görevden uzaklaştırıldığını, şu anki Başbakan Haydar El Ebadi'nin Musul operasyonunda yenilgiye uğratılmasının hedeflendiğini, bununla Nuri El Maliki'nin yeniden başbakan yapılmak istendiğini öne sürdü. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Nuri El Maliki'nin yeniden Başbakan olması durumunda kimseye sormadan, danışmadan Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğini anlatırken "Biz Maliki hükümetinin yönettiği bir Irak'ın içinde kalamayız" dedi.

Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Barzani, yeni Amerika başkanı Donald Trump ile Irak'taki 'Kürdistan bölgesi' sorumluları arasındaki iyi bir diyalogun devam edereğini, Washington yönetimin Kürtler'e desteğinin devam edeceğine inandığını da ekledi.



Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, ()

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2)HDP'Lİ ERDOĞMUŞ, 5 YIL HAPİS İSTEMİ İLE YARGILANDIĞI DAVADA BERAAT ETTİ

DİYARBAKIR'da, 4 Mart 2016 günü Sümerpark'ta kıldırdığı cuma namazında verdiği hutbede 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada ifadesi alınan HDP'li Erdoğmuş asırlardır din hizmeti veren bir ailenin mensubu olduğunu, yarım asırdır kendisinin de bu alanın içinde olduğunu belirterek şöyle dedi: "Ömrüm bu alanda geçti. Şu anda hakkımda bir fezleke var. Partimde de bu kimliğimle bulunuyorum. Benim hutbemin konusu ve içeriği ile ilgili takdiri size bırakıyorum. Adalet dağıtıcıları olarak size güvenimiz sonsuzdur. Adalet bizim inancımıza göre kutsaldır. İddianamemde 'sözde sivil cuma' ve 'sözde hutbe' ifadeleri kullanılmış. Bu ifadeleri kabul etmiyorum. Bu organizyasyonun DİK tarafından yapılmadı. Organizyasyondan, yer tespitine kadar benim organizyasyonumdur. Minberi bile kendim yaptırdım. Onu organize eden bir dernek yada bir örgüt yoktur. 'Sözde Cuma' ifadesi küçümsemeyi ifade ettiği için kabul etmiyorum. Bu ifadeleri nazik bulmadım ve çıkarılmasını istiyorum."

HDP Diyarbakır Miletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un avukatlığını yapan kızı Asya Erdoğmuş da müvekilinin hutbenin sahibi olduğunu belirterek, müvekilinin babası olduğunu ve 30 yıldır din hizmetini yerine getirdiğini söyledi.



Kararını açıklayan mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığından Nimetullah Erdoğmuş'un beraatine karar verdi.



ARŞİV GÖRÜNTÜLER



Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () -

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3)TUNCELİ'DE TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI 19 SIĞINAK BULUNDU

TUNCELİ'de operasyonların devam ettiği Bali Deresi'nde yapılan arazi aramalarında, teröristlerin kullandığı ve içerisinde yaşam malzemeleri, cep telefonları, yakıt ve güneş paneli olan 19 sığınak bulundu. Bali Deresi'nde yapılan arazi aramalarında bulunan 19 sığınak ve içerisindeki malzemelerle ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Güvenlik güçlerimizce terörist unsurları yakalamak/etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak/barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, İlimiz Mülki sınırları içerisinde bulunan Bali Deresi mevkiinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; teröristlere ait 19 sığınak tespit edilmiş ve bahse konu sığınaklarda; 1 adet el bombası, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 4 adet cep telefonu, 60 kilogram benzin, 4 adet akü, 9 adet küçük tüp, 1 adet dürbün, 1 adet güneş paneli, 2 adet telsiz, 2 top elektrik kablosu, 1 adet 500 Euro para, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyecek malzemesi ve yaşamsal malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dokümanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile elkonulmuş diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiştir."

TUNCELİ, ()-

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4)BEYİN KANAMASI GEÇİREN KADININ EŞİNDEN İHMAL İDDİASI



MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde 27 yaşındaki Cafer Coşkun, mide ağrısı şikayeti ile hastaneye götürdüğü 8 aylık hamile eşi 22 yaşındaki Remziye Coşkun'un eve gönderildikten 2 saat sonra beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındığını iddia ederek, sorumluların cezalandırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

2 çocuk annesi Remziye Coşkun, 10 Ocak'ta mide ağrısı şikayetiyle götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilaç verilerek evine gönderildi. 8 aylık hamile Remziye Coşkun, 2 saat sonra fenalaştı. Tekrar aynı hastanenin acil servisine götürülen genç kadının beyin kanaması geçirdiği belirlenince acil ameliyata alınıp, bebeği sağlıklı olarak dünyaya getirildi. Ardından da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadın yoğun bakıma alındı.

Kız bebeğin erken doğum nedeniyle kuvözde olduğunu eşinin de ölüm kalım savaşı verdiğini belirten Cafer Coşkun, Tarsus Devlet Hastanesi Acil Servisi doktorları hakkında zamanında gerekli müdahaleyi yapmadıklarını iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Eşinin bilincinin kapalı olduğunu belirten Coşkun, "Ben eşime acil serviste gerekli müdahalenin yapılmadığını bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini düşünüyorum. Bebeğimiz, hala kuvözde. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Ayrıca ihmal iddialarıyla ilgili Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Remziye Coşkun’un ilk çocuğu ile birlikte fotoğrafı

- Cafer Coşkun’un hastane önünde eşinin resmini gösterirken görüntüsü

- Hastane acili ve ambulans görüntüsü

Cafer Coşkun ile röp.

BOYUT: 77,4 MB SÜRE: 2 dk 25 saniye

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),()

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5)DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ'NE OPERASYON



AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Belediye'ye operasyon düzenlendi. Buün sabah saatlerinde çok sayıda polis, Doğubayazıt Belediyesi binası ile Belediye Başkanı DBP'li Rohat Özbay'ın evine operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda belediye binasının çevresini bariyerlerle kapatıldı. Belediyeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Belediye ile Başkan Özbay'ın evinde yapılan aramalar devam ediyor.

Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), ()-

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6)ANTALYASPOR FANATİĞİ HOSTES

ÖZEL bir havayolu şirketinde hosteslik yapan 32 yaşındaki Ceren Kurtuluş, futbola ilgisinin yanı sıra, fanatik Antalyaspor taraftarı özelliğiyle dikkati çekiyor. Uçuş programını Antalyaspor'un maçlarına göre planlayan Kurtuluş, deplasman karşılaşmalarında Eto'o'lu Antalyaspor kafilesini taşıyan uçakta hosteslik yapıp, daha sonra tribünde takımını destekliyor.

Özel havayolu şirketinde hosteslik yapan Ceren Kurtuluş, Antalyaspor sevgisiyle dikkati çekiyor. 17 yaşından itibaren tribünlerde kale arkasında yerini alan ve Antalyaspor maçlarını sürekli takip eden Ceren Kurtuluş, mesleğinin zorluğuna rağmen futbola ilgisini kaybetmedi. Kale arkasında taraftar grupları arasında maçları izleyip Antalyaspor'u destekleyen Ceren Kurtuluş, kırmızı beyazlı takımın oynayacağı maçların tarihine göre uçuş programını belirleyip, tribünde takımını yalnız bırakmıyor. Antalyaspor'un deplasmanda oynayacağı maçlar için yolculuk yapacağı uçakta yetkililerden görevlendirme talep eden Ceren Kurtuluş, fanatiği olduğu takımla farklı kentlere seyahat edip tribünde yer alıyor.



UÇAKTA HEM HOSTES HEM TARAFTAR



Antalyaspor'un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlara yolculuk ettiği uçakta görev alan Ceren Kurtuluş'un kırmızı beyazlı takıma sevgisi, yöneticilerin ve futbolcuların da beğenisini topladı. Antalyaspor yönetimi de özel uçakla yapılan yolculuklarda havayolu firmasından uçakta görevli hostes olarak Ceren Kurtuluş'un yer almasını talep ediyor. Taraftarı olduğu takımı uzun yıllar tribünde destekleyen Ceren Kurtuluş, uçak yolculuklarında da hostes olarak görev yaparak, iki heyecanı bir arada yaşıyor.

Antalyaspor'un deplasmanda oynadığı maçı kazanmanın sevinciyle Antalya'ya dönüşünde uçakta yaşanan heyecanın kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Ceren Kurtuluş, "Görevli olarak takımı taşımak, ayrı bir duygu. Hem ev sahibi olmak hem de tuttuğum takımı ağırlamak beni çok heyecanlandırdı. Galibiyetle döndüğümüzde futbolcularla tezahürat yaptık, hep birlikte eğlendik. Tabi kabin görevlisi olarak sorumluluğu da hissediyorum ama o gururu ve heyecanı da yaşıyorum" diye konuştu.

"ANTALYASPORLU HOSTES CEREN"

Çalıştığı şirkette de 'Antalyasporlu' olarak tanındığını anlatan Ceren Kurtuluş, şunları söyledi:

"Antalyasporlu olarak tanındığım için mesai arkadaşlarım zaman zaman benimle şakalaşıyor. Uçuş planlarımı Antalyaspor'un maçlarına göre ayarlıyorum. Antalya'daki maçları tribünde kale arkasında izliyorum. Deplasman maçlarında uçakta görev alıyorum. Uçuş olmazsa taraftar gruplarıyla otobüsle yolculuk yapıp, başka kentlerde tribünde izliyorum. Deplasman maçlarında ya takımla birlikte uçuyorum ya da tribünde destekliyorum. İkisi de çok güzel bir duygu. Hem takımımı ağırlıyorum hem Eto'o, diğer futbolcular ve yönetimle tanışmış oldum. Onlarla muhabbet ettim ve çok gurur duydum."

"TERCİHİM ATEŞLİ TARAFTARIN YERİ"

Tribün sevgisinin uzun yıllar arkadaşıyla izlediği maçtan sonra oluştuğunu anlatan Ceren Kurtuluş, eşi farklı takımı tutmasına rağmen kendisine desteğini şöyle anlattı:

"Tribünde ateşli taraftarın olduğu yer tercihim. Bağırıp takıma destek vermeyi, yankılandırmayı seviyorum. Uzun yıllar tribünde takımımı destekliyorum. Bu zamanda evlendim, işe başladım, maça gelmeyi hiç bırakmadım. Tribünde kale arkasında maç izliyorum. Eşim İstanbul takımlarından birini tutuyor ve bana saygı duyduğu için tribüne gelmiyor. Geçen sene Sevgililer Günü'nde Eskişehir- Antalyaspor maçı vardı. Ben gitmeye tereddüt ettim ama eşim bana hediye olarak maç bileti almış ve beni maça göndermişti."

Görüntü Dökümü

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- RÖP: Ceren Kurtuluş

- Ceren Kurtuluş stat içinde görüntüsü

74 MB /// 02.20ö

HABER-KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()